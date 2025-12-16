भाजपा ने फिर किया नवीन प्रयोग

संक्षेप: दिल्ली में दिसंबर की सर्दियों की सुबह कोहरे की चादर में लिपटी रहती है। कई बार तो इतनी धुंध रहती है कि करीब से भी तस्वीर साफ नहीं दिखती। इसका अर्थ यह नहीं कि तस्वीर उजली और बेहतर न हो; भरोसा इतना मजबूत नहीं होता…

विजय त्रिवेदी,वरिष्ठ पत्रकार दिल्ली में दिसंबर की सर्दियों की सुबह कोहरे की चादर में लिपटी रहती है। कई बार तो इतनी धुंध रहती है कि करीब से भी तस्वीर साफ नहीं दिखती। इसका अर्थ यह नहीं कि तस्वीर उजली और बेहतर न हो; भरोसा इतना मजबूत नहीं होता, फिर जैसे-जैसे दिन चढ़ने लगता है, बहुत सी चीजें साफ होने लगती हैं और आपको नजारे साफ-साफ नजर आने लगते हैं।

एक लंबे इंतजार के बाद जब अचानक दुनिया में सबसे बड़े राजनीतिक दल होने का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी अपने नए कार्यकारी अध्यक्ष का एलान करती है, तो उस दिन भी राजनीतिक कुहासा गहरा रहता है। ऐसे अचानक कभी हुआ नहीं, पहले कभी होता नहीं था, फिर लंबे वक्त से इंतजार हो रहा था, चर्चाएं चल रही थीं, हर कोई अपने दिमाग के घोड़े दौड़ा रहा था। कुछ बड़े विद्वानों को हमेशा की तरह यह चयन पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बीच उलझे समीकरणों में फंसा हुआ दिख रहा था, ऐसे परिदृश्य में संगठन के लिए कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष के एलान की विज्ञप्ति जारी होती है राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह के दस्तखत के साथ। उसके साथ ही प्रधानमंत्री और पार्टी के सर्वोच्च नेता नरेंद्र मोदी तीन देशों की विदेश यात्रा पर रवाना हो जाते हैं।

मुझे याद नहीं पड़ता कि पार्टी के सर्वोच्च पद का एलान पहले कभी ऐसे हुआ हो। आमतौर पर नए अध्यक्ष का एलान पुराने अध्यक्ष अपने साथ नए नेता को बुलाकर करते रहे हैं। फिर नाम भी राष्ट्रीय राजनीति के नजरिये से बिल्कुल नया- नितिन नवीन। बिहार सरकार में मंत्री। राष्ट्रीय या प्रदेश स्तर पर उन्होंने संगठन में कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं निभाई है। खैर, इन सब बातों का मतलब नितिन नवीन की योग्यता पर सवाल उठाना नहीं है। उन्हें तो अब अपनी योग्यता साबित करनी है और उन लोगों को मजबूती से जवाब देना है, जो इस फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि नए अध्यक्ष का पहला इम्तिहान तो कुछ महीनों में होने वाले पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव में ही हो जाएगा, लेकिन यह उनके साथ ज्यादती होगी। इतनी जल्दी उनके इम्तिहान की जरूरत नहीं है। कोहरे से भरे दिन को खुलने दीजिए, थोड़ी धूप निकलने दीजिए।

भारतीय जनता पार्टी में इसे पीढ़ीगत बदलाव कहा जा रहा है। 45 साल के नवीन बाबू पार्टी के साथ ही बड़े हुए हैं, यानी 1980 में जन्मी बीजेपी की उम्र के अध्यक्ष। कुछ लोग इस पर ऐतराज कर सकते हैं कि उन्हें ‘कार्यकारी अध्यक्ष’ की जिम्मेदारी ही मिली है अभी, लेकिन मुझे वह अगले पूर्णकालिक अध्यक्ष लगते हैं, सिर्फ चुनावी औपचारिकता पूरी होने की देर है। यह पीढ़ीगत बदलाव और दिल्ली की चकाचौंध वाली राजनीति में बिहार से किसी आम कार्यकर्ता के रूप में आगे बढ़े नेता को जिम्मेदारी देने का एक साहसिक फैसला माना जा सकता है, जो हिम्मत दूसरी पार्टियां नहीं दिखा पाती। क्षेत्रीय राजनीतिक दलों में तो सिर्फ परिवार ही नेतृत्व है, लेकिन कांग्रेस और वामपंथी पार्टियों ने भी ऐसी कोई पहल नहीं की, जबकि देश में करीब 21 करोड़ नौजवान वोटर हैं।

भाजपा में पीढ़ीगत बदलाव की हवा पिछले दिनों राज्यों में बनाए गए मुख्यमंत्रियों से भी महसूस होती है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी, गोवा में प्रमोद सावंत, असम में हिमंता बिस्वा सरमा, राजस्थान में भजन लाल शर्मा, मध्य प्रदेश में मोहन यादव, दिल्ली में रेखा गुप्ता जैसे नाम इस लिहाज से गिनाए जा सकते हैं। इसलिए नितिन नवीन की काबिलियत पर सवाल खड़े करना बेमानी-सा है। हो सकता है कि वह पार्टी को किसी दूसरे स्तर पर ले जाएं, जैसे अमित शाह के कार्यकाल में भाजपा न केवल दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन गई, बल्कि अपने दम पर वह लोकसभा में 303 सांसदों वाली पार्टी भी बन गई। सन् 1984 में दो सांसदों से साल 2019 में 303 सांसदों की ताकत!

बहरहाल, कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा पिछले छह महीने से 20 युवाओं पर काम कर रही थी, उसमें से पांच को ‘शॉर्टलिस्ट’ किया गया था और फिर नवीन बाबू के नाम पर मुहर लगी, क्योंकि उन्होंने छत्तीसगढ़ चुनाव में अच्छा काम किया था। कुछ कयासबाजों के मुताबिक, नवीन का चयन उन लोगों को करारा जवाब है, जो बिहार में बीजेपी का कोई बड़ा नेता न होने की बात करते रहे हैं। इस दलील को मानने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन ऐसा ही था, तो फिर सरसंघचालक मोहन भागवत ने क्यों कहा कि हमें अध्यक्ष तय करना होता, तो इतना समय लगता क्या? अगर नवीन बाबू का चयन हो ही गया था, तो महीने भर पहले उन्हें बिहार में मंत्री क्यों बनाया गया, कम से कम उप-मुख्यमंत्री बनाए जाते?

आशंकावीर यह तक संदेह जता रहे कि पीढ़ीगत बदलाव के बहाने क्या मौजूदा नेतृत्व अपने समकालीन ताकतवर नेताओं को मार्गदर्शक मंडल में धकेलने की कोशिश तो नहीं कर रहा, ताकि किसी चुनौती का संकट नहीं रहे? वैसे भी, लोकतंत्र का मायने चुनाव होता है, चयन नहीं। यह प्रक्रिया अब दूसरी पार्टियों की तरह बीजेपी में भी लगभग बंद हो गई है। अब सामूहिक नेतृत्व की बात दिखावे के लिए भी नहीं होती, एक ही ब्रह्म है। एक नेता, एक आदेश। संसदीय बोर्ड की बैठकों और संसदीय दल व विधायक दलों की बैठकों में नेता के चुनाव की औपचारिकता को खत्म कर दिया गया है। पार्टी के पर्यवेक्षक बैठक में पर्ची खोलकर आलाकमान के फरमान को सुनाते हैं। कई बार तो शायद पर्ची खोलने वाले को भी उसके भीतर लिखे नाम का पता नहीं होता। यह सच है कि प्रयोगधर्मिता नेतृत्व की ताकत होती है और उसमें गलती की गुंजाइश बनी रहती है, लेकिन गलती पर सवाल उठाने की जगह नहीं बचे, तो अनुशासन और मनमानी के बीच की बारीक रेखा धुंधली हो जाती है।

नए अध्यक्ष नितिन नवीन को पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों से पहले अपनी टीम बनानी है। जाहिर है, यह काम प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के साथ मिलकर ही पूरा करना होगा। क्या वह अपनी टीम में अपने से ज्यादा अनुभवी और बेहतर लोगों को शामिल करेंगे, ताकि पार्टी को तेजी से आगे बढ़ाने में मदद मिले? नवीन बाबू के लिए कई बॉस हैं, प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री शाह के अलावा जे पी नड्डा और संघ परिवार, क्या इन सबकी परिक्रमा से समय निकाल पाएंगे वह संगठन के लिए? यह हिम्मत और फैसला उनकी जगह तय करेगा।