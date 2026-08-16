महंगाई की बढ़ती रफ्तार कैसे घटेगी

जिसका डर था, वही खतरा अब सामने आ खड़ा हुआ है। बरसों से काबू में चल रही महंगाई ने धीरे-धीरे ही सही, मगर सिर उठाना शुरू कर दिया है। खुदरा महंगाई जुलाई में 4.45 प्रतिशत पर पहुंच गई है, जो पिछले उन्नीस महीनों में सबसे ज्यादा…

आलोक जोशी,वरिष्ठ पत्रकार जिसका डर था, वही खतरा अब सामने आ खड़ा हुआ है। बरसों से काबू में चल रही महंगाई ने धीरे-धीरे ही सही, मगर सिर उठाना शुरू कर दिया है। खुदरा महंगाई जुलाई में 4.45 प्रतिशत पर पहुंच गई है, जो पिछले उन्नीस महीनों में सबसे ज्यादा है। जून में यह आंकड़ा 4.38 प्रतिशत था। इससे भी ज्यादा फिक्र की बात है खाद्य महंगाई, जो 5.52 प्रतिशत पर पहुंच चुकी है। यानी, उन चीजों के दाम तेजी से बढ़े हैं, जो किसी भी परिवार के मासिक बजट का सबसे बड़ा हिस्सा होती हैं।

इजरायल और अमेरिका-ईरान युद्ध एवं होर्मुज की खाड़ी के ठप होने से कच्चे तेल के बाजार में मची उथल-पुथल के बाद से यह आशंका जताई जा रही थी कि इसका असर महंगाई के रूप में सामने दिखेगा और अगर मामला जल्दी नहीं निपटा, तो यह गंभीर आर्थिक संकट में बदल सकता है। संकट अभी उतना गंभीर हुआ नहीं है, लेकिन पूरी तरह टला भी नहीं है। महंगाई का आंकड़ा और खाने-पीने की चीजों की महंगाई का आंकड़ा, दोनों अभी तक रिजर्व बैंक की बर्दाश्त की सीमा, यानी दो से छह प्रतिशत के भीतर ही हैं, लेकिन उसके लक्ष्य चार प्रतिशत से ऊपर ही चल रहे हैं। फिक्र की बात है कि महंगाई का यह झटका ऐसे समय में आया है, जब मध्यवर्ग पहले ही शिक्षा, स्वास्थ्य, घर की कीमत या किराये, बीमा, टेलीफोन और बिजली जैसी जरूरी चीजों के बढ़े दाम से जूझ रहा था।

इसलिए, महंगाई का सूचकांक या आंकड़ा साढ़े चार प्रतिशत होने का मतलब यह नहीं है कि आम आदमी की जेब पर सिर्फ साढ़े चार प्रतिशत का बोझ पड़ने वाला है। किसी भी परिवार पर महंगाई का असर इस बात से तय होता है कि वह किस चीज पर कितना खर्च करता है। समझ लें कि अगर किसी परिवार में कमाई का बड़ा हिस्सा भोजन, घर के किराये, स्कूल फीस, परिवहन और स्वास्थ्य पर खर्च हो रहा है, तो उस पर महंगाई बढ़ने का असर सामान्य से ज्यादा दिखाई पड़ेगा। ऐसे में ही अक्सर लोग सवाल पूछते हैं कि हमारा तो पूरा बजट बिगड़ गया, लेकिन महंगाई के मीटर पर ता वह कहीं दिखता नहीं? इसी का दूसरा पहलू है कि महंगाई दर कम होने का मतलब यह नहीं होता कि महंगाई गायब हो गई है। बस उसके बढ़ने की रफ्तार कम होती है। इसके साथ ही एक दूसरी चुनौती भी आ गई है। कुछ समय पहले जीडीपी की दौड़ में जापान और ब्रिटेन को पछाड़कर चौथे पायदान पर पहुंचा भारत एक बार फिर उनसे पीछे, यानी वापस छठे स्थान पर पहुंच गया है।

क्या इसका मतलब यह है कि हमारी अर्थव्यवस्था सिकुड़ गई है या भारत की आर्थिक प्रगति की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है? ऐसा कतई नहीं है। इस उठापटक की सबसे बड़ी वजह रुपये में आई कमजोरी है। क्योंकि, अब डॉलर की कीमत रुपये के मुकाबले काफी बढ़ गई है। इसीलिए, रुपये के पैमाने पर स्थिर या थोड़ी-बहुत बढ़ने के बावजूद, भारत की जीडीपी डॉलर के पैमाने पर गिरती हुई दिख रही है। हालांकि, आईएमएफ के अनुमान में, भारत की वास्तविक वृद्धि दर अब भी दुनिया की महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज है, यानी जीडीपी की वृद्धि दर 6.4 प्रतिशत रहने का अनुमान है। साफ है, दुनिया की सूची में चौथे से छठे स्थान तक फिसलने का मतलब यह नहीं है कि भारत की अर्थव्यवस्था में गिरावट या कमजोरी आ गई है, लेकिन इसका अर्थ यह भी नहीं है कि इस बात को नजरअंदाज किया जाए।

यहां देखना होगा कि देश की तरक्की का फायदा आबादी के कितने बड़े हिस्से तक पहुंच रहा है। मसलन, देश की प्रतिव्यक्ति आय या प्रतिव्यक्ति जीडीपी 2,800 डॉलर के आसपास ही है, जबकि पूरी दुनिया का औसत प्रतिव्यक्ति जीडीपी करीब 14 हजार डॉलर के आसपास है। इनमें अमेरिका के नब्बे हजार डॉलर, जर्मनी के साठ हजार डॉलर, ब्रिटेन के सत्तावन हजार डॉलर, जापान के पैंतीस हजार डॉलर को छोड़ भी दें, तो चीन का तेरह हजार डॉलर, दक्षिण कोरिया का छत्तीस हजार डॉलर, थाईलैंड का आठ हजार डॉलर और यहां तक कि श्रीलंका का पांच हजार डॉलर प्रतिव्यक्ति का आंकड़ा अपने आप में भारत के नीति-नियंताओं के लिए बड़ा सवाल है।

सवाल है, अगर देश की जीडीपी दुनिया में सबसे तेज रफ्तार से बढ़ रही है, तो फिर आपको अपनी जेब तंग क्यों लगने लगती है? यहां दो मामले हैं। पहला, अगर जीडीपी छह या सात प्रतिशत की रफ्तार से बढ़ रही है, लेकिन घर का खर्च आठ या दस प्रतिशत से, तो हालात बिगड़ेंगे ही। यही कारण है कि एक तरफ शेयर बाजार, कॉरपोरेट मुनाफे और देश की तरक्की के आंकड़े मजबूत दिख रहे हैं, तो वहीं परिवारों को लग रहा है कि बचत करना पहले से मुश्किल हो गया है। दूसरा मामला है, संपत्ति और कमाई का केंद्रीयकरण और लगातार बढ़ती गैर-बराबरी। अमीर ज्यादा अमीर होते जा रहे हैं और गरीबों को मुफ्त अनाज के भरोसे रहना पड़ता है। अगर आप साल में बीस लाख रुपये भी कमाते हैं, तो आप देश के 98-99 प्रतिशत लोगों से ज्यादा कमा रहे हैं।

देश में सबसे ज्यादा कमाने वाले एक प्रतिशत लोग देश की कुल आमदनी का 22.6 प्रतिशत हिस्सा कमा रहे हैं। उधर, नीचे की आधी आबादी के पास इस कमाई में कुल 15 प्रतिशत ही हिस्सेदारी है। उच्च आय वाले एक प्रतिशत के भीतर भी फर्क है। इसमें सबसे ऊपर के 0.1 प्रतिशत लोग बाकी 0.9 प्रतिशत के मुकाबले औसतन सोलह गुना ज्यादा कमा रहे हैं। संपत्ति के पैमाने पर देखेंगे, तो देश के लोगों की कुल संपत्ति का लगभग 40 प्रतिशत हिस्सा एक प्रतिशत सबसे अमीर लोगों के पास है। इसमें से भी 74 प्रतिशत उनके पास है, जो सबसे अमीर या 0.1 प्रतिशत हैं। पिछले बीस-पच्चीस सालों में यह अनुपात बढ़ता ही रहा है।

सरकार गरीबों को मदद देकर संतुष्ट रखने की कोशिश करती है, पर यह काफी नहीं है। जरूरत मुफ्त की रेवड़ियों का दायरा बढ़ाने की नहीं है, बल्कि ऐसी अर्थव्यवस्था बनाने की है, जिसमें मध्यवर्ग और गरीबों की कमाई की रफ्तार महंगाई की गति को मात देने वाली हो। बच्चों की पढ़ाई और इलाज का बोझ काबू के बाहर न हो जाए और रोजगार भरोसेमंद हो। आने वाले वक्त में यही भारत की सबसे बड़ी चुनौती होगी।