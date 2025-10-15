खराब दवाओं पर लगाएं लगाम

संक्षेप: बीते कुछ हफ्तों में कई राज्यों में कफ सिरप से जुड़ी बुरी घटनाएं और बच्चों की मौत की खबरें सामने आई हैं। 2019-20 की सर्दियों में जम्मू में भी ऐसा ही कुछ हुआ था। 2023 में कैमरून, गाम्बिया और उज्बेकिस्तान में हुई मौतों को लेकर भी भारतीय…

राजीव दासगुप्ता,प्रोफेसर (कम्यूनिटी हेल्थ), जेएनयू बीते कुछ हफ्तों में कई राज्यों में कफ सिरप से जुड़ी बुरी घटनाएं और बच्चों की मौत की खबरें सामने आई हैं। 2019-20 की सर्दियों में जम्मू में भी ऐसा ही कुछ हुआ था। 2023 में कैमरून, गाम्बिया और उज्बेकिस्तान में हुई मौतों को लेकर भी भारतीय कफ सिरप के कुछ ब्रांडों की गुणवत्ता पर सवाल उठे थे। अब विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ‘इन घटनाक्रमों पर गहरी चिंता जताई है और भारत में बेची जाने वाली दवाओं में डायथिलीन ग्लाइकोल (डीईजी)/ एथिलीन ग्लाइकोल (ईजी) की मात्रा की जांच में होने वाली गड़बड़ियों की ओर इशारा किया है’। अपनी हालिया विज्ञप्ति में उसने गैर-कानूनी तरीके से कफ सिरप के निर्यात को लेकर चिंता जताई है और राष्ट्रीय नियामक प्राधिकरण से ‘विशेष तौर पर अनौपचारिक व अनियमित बाजारों में निगरानी करने’ का आग्रह किया है। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने भी इस संबंध में एडवाइजरी जारी की है।

भारत के राष्ट्रीय नियामक- केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने बताया है कि कफ सिरप के तीन ब्रांडों में अधिकृत मात्रा से काफी अधिक डीईजी पाया गया है, पर ‘इनमें से कोई भी उत्पाद भारत से निर्यात नहीं किया गया था’। विभिन्न एजेंसियों के शुरुआती जांच-नतीजे बताते हैं कि जो 19 मामले सामने आए थे, उनमें या तो निजी चिकित्सकों द्वारा ये दवाएं लिखी गई थीं या आस-पड़ोस की दवा दुकानों से बिना डॉक्टरी पर्चे के इनको खरीदा गया था। अब दोषी कंपनियों के खिलाफ केंद्रीय व राज्य औषधि नियामक कार्रवाई कर रहे हैं।

दुर्भाग्य से ऐसी घटनाएं अन्य देशों में भी घट चुकी हैं। इंडोनेशिया में 2023 में किडनी खराब होने के 323 मामले सामने आए थे और 190 मौतें हुई थीं। ये सभी मामले इंडोनेशियाई दवा कंपनियों से जुड़े थे। उस साल विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यएचओ) को सात देशों में कफ सिरप से करीब 300 मौतों की सूचना मिली थी। इन घटनाओं की वजह डीईजी और ईजी मानी गई थीं।

सवाल है कि डीईजी और ईजी क्या है और ये कफ सिरप को कैसे जहरीला बना देते हैं? दरअसल, ये ऐसे घुलनशील द्रव होते हैं, जो अत्यधिक विषैले होते हैं। बच्चों के लिए इनकी थोड़ी सी मात्रा भी घातक हो सकती है। दरअसल, कफ सिरप बनाने में औषधीय ग्रेड (शुद्धता स्तर 99.5 प्रतिशत से अधिक) वाली ग्लिसरीन का उपयोग किया जाता है। डीईजी और ईजी का प्रयोग ग्लिसरीन में मिलावट के रूप में ही होता है। इसके जहर से शुरू-शुरू में छोटे बच्चों में सुस्ती, पेट दर्द, उल्टी व दस्त जैसी समस्याएं पैदा हो सकती हैं, और बाद में सांस लेने में तकलीफ, गुर्दे का फेल होना, यकृत नुकसान जैसे गंभीर लक्षण दिख सकते हैं। इनसे बच्चों के कोमा में जाने या मौत का खतरा भी रहता है।

डॉक्टर जानते हैं कि कफ सिरप का ‘प्लेसीबो प्रभाव’ 40 से 85 प्रतिशत तक होता है। प्लेसीबो ‘दिखावटी इलाज’ (जैसे- चीनी की गोली दे देना) से मरीजों पर पड़ने वाला मनोवैज्ञानिक प्रभाव है, जिसमें वे खुद को स्वस्थ महसूस करने लगते हैं। यह भी एक वजह है कि भारत में कफ सिरप का बाजार सालाना 10 फीसदी की चक्रवृद्धि दर (सीएजीआर) के साथ एक फलता-फूलता उद्योग है। साल 2024 में यह 6.25 करोड़ डॉलर का बाजार था, जिसके 2035 तक 74.3 करोड़ डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। इसमें वृद्धि के कयास इसलिए भी लगाए जा रहे हैं, क्योंकि प्रदूषण से सांस संबंधी मामले (विशेषकर बच्चों और बुजुर्गों में) अपेक्षाकृत बढ़ने लगे हैं।

इन प्रतिबंधित या गलत दवाओं का सेवन कैसे रोका जाए? इसके लिए कुछ ढांचागत कमियों को दूर करना होगा। मसलन, भारत में दवा बनाने वाली करीब 10,500 फैक्टरियां हैं, जिनमें से 8,500 को सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग माना जाता है। मगर स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के अंतर्गत काम कर रहे केंद्रीय औषिध मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) और राज्य-स्तरीय खाद्य एवं औषधि प्रतिष्ठानों में कर्मचारियों की भारी कमी है। आदर्श व्यवस्था तो यही है कि हर 50 फैक्टरियों पर एक औषधि निरीक्षक और प्रत्येक 200 दवा दुकानों पर एक निरीक्षक की नियुक्ति होनी चाहिए। मगर सीडीएससीओ में औषधि निरीक्षकों के करीब 40 प्रतिशत पद खाली पड़े हैं। महाराष्ट्र में, जहां बड़े पैमाने पर दवा फैक्टरियां हैं, कथित तौर पर 77 प्रतिशत पद रिक्त हैं। इन कर्मचारियों को न सिर्फ दवा बनाने वाली फैक्टरियों पर, बल्कि दवा दुकानों, थोक विक्रेताओं और ब्लड बैंकों पर भी कड़ी निगरानी रखनी होगी।

निस्संदेह, ग्लिसरीन में डीईजी या ईजी की मिलावट मुख्य मुद्दा है, पर इसकी वजह औद्योगिक प्रक्रियाएं और वैश्विक बाजार भी हैं। जून, 2025 का आंकड़ा कहता है कि फार्मा, पर्सनल केयर और अन्य उद्योगों में भारी मांग के कारण भारत में ग्लिसरीन की कीमतों में बीते 13 महीनों में करीब 45 फीसदी की वृद्धि हुई। औषधीय श्रेणी के ग्लिसरीन पाम ऑयल जैसे प्राकृतिक स्रोतों से तैयार किए जाते हैं। भारत इसे दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों से खरीदता है। इंडोनेशिया और मलेशिया हमारे प्रमुख आपूर्तिकर्ता हैं। आयात पर निर्भरता बाजार को वैश्विक उथल-पुथल से प्रभावित करती रहती है, नतीजतन पाम ऑयल की कीमतें बढ़ते ही ग्लिसरीन के दाम बढ़ जाते हैं और मिलावट का खेल शुरू हो जाता है।

340 दवाओं (जिनमें ज्यादातर सिरप थीं) के एक विश्लेषण में पाया गया था कि उनमें दवा-खुराक का सही संयोजन (एफडीसी) होना चाहिए, मगर वह अनुपात में काफी अधिक है, जिसके कारण प्रतिकूल घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है। बिना डॉक्टरी पर्चे से जिन दवाओं का सेवन किया जाता है, उनमें से लगभग आधी खांसी व सर्दी की दवाएं होती हैं। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म भी बड़े पैमाने पर कफ सिरप बेचते हैं, जिसके कारण दुनिया के निम्न व मध्यम आय वाले देशों में बिना डॉक्टरी सलाह के दवा खाने की मानसिकता बढ़ रही है।

गलत दवाओं के निर्माण, बिक्री या वितरण पर औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 की धारा 27 के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है, लेकिन ढांचागत कमियों का फायदा मिलावटखोर उठाते रहते हैं। इन खामियों को हमें तुरंत दूर करना होगा। कानूनों का सख्ती से पालन आवश्यक है। इसको लेकर जनता में जागरूकता फैलाने की दरकार है, जिसको लेकर अब तक कोई ठोस प्रयास नहीं किया गया है। जाहिर है, समग्रता में काम किए जाने की जरूरत है। तभी ऐसी दवाओं के जानलेवा मकड़जाल से हम अपने बच्चों को बचा सकते हैं।