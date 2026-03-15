गैस का इंतजाम एक बड़ा इम्तिहान

अमेरिका द्वारा ईरान पर हमले के पहले शायद ही किसी ने सोचा था कि इसकी आंच इतनी जल्दी इतनी दूर तक फैल जाएगी। अब तस्वीर साफ है। यूरोप से लेकर एशिया तक तमाम देश इस युद्ध से उपजे संकट का ताप झेल रहे हैं…

आलोक जोशी,वरिष्ठ पत्रकार लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में

यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है।

मशहूर शायर राहत इंदौरी का यह शेर किसी मोहल्ले, गांव, शहर या कह सकते हैं कि किसी पूरे देश को नजर में रखकर लिखा गया होगा और यह उसी रोशनी में सुना व सुनाया जाता रहा है। वैसे, आज शायद यह शेर पूरी दुनिया के लिए सही साबित होता दिख रहा है।

अमेरिका द्वारा ईरान पर हमले के पहले शायद ही किसी ने सोचा था कि इसकी आंच इतनी जल्दी इतनी दूर तक फैल जाएगी। अब तस्वीर साफ है। यूरोप से लेकर एशिया तक तमाम देश इस युद्ध से उपजे संकट का ताप झेल रहे हैं। कहीं गैस की कमी है, तो कहीं तेल की किल्लत और महंगाई का डर सता रहा है।

भारत के लिए यह बड़ी मुसीबत है, क्योंकि होर्मुज जलमार्ग बाधित होने या बंद होने का सबसे खराब असर भारत पर पड़ना तय था। फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी के रास्ते अरब सागर से जोड़ने वाला यह महत्वपूर्ण जलमार्ग पूरी दुनिया के ऊर्जा-व्यापार की जीवनरेखा है। दुनिया भर में कच्चे तेल और गैस की कुल आपूर्ति का लगभग 20 से 25 फीसदी हिस्सा इसी रास्ते से गुजरकर मंजिल तक पहुंचता है। हर रोज इस रास्ते से औसतन 138 जहाज या टैंकर फारस की खाड़ी से अरब सागर तक का सफर तय करते हैं, जिनमें लगभग 1.40 करोड़ बैरल कच्चा तेल और 29 करोड़ घनमीटर तरल प्राकृतिक गैस या एलएनजी ढोई जाती है। पिछले दो हफ्तों में इस रास्ते से कुछ ही टैंकर निकल पाए हैं, इधर कुछ और टैंकरों को भी निकाला जा रहा है, पर टैंकरों की आवाजाही घटने का ही असर तेल और गैस के बढ़ते दामों पर दिख रहा है।

पूरी दुनिया में हर रोज करीब 10.5 करोड़ बैरल कच्चे तेल की खपत होती है। इसमें से दो करोड़ बैरल सिर्फ पश्चिम एशिया से आता है। इसका बड़ा हिस्सा होर्मुज के रास्ते निकलता है और करीब 60 लाख बैरल पाइपलाइन के रास्ते लाल सागर जाता है। लड़ाई की वजह से दोनों ही रास्तों पर असर पड़ा है और दुनिया को हर रोज दो करोड़ बैरल तेल कम मिल रहा है। अब तक का मोटा अनुमान यही है कि करीब 20 से 25 करोड़ बैरल तेल अटक गया है, जिसका बड़ा हिस्सा उन्हीं देशों के स्टोरेज टैंकरों में आ चुका था। चूंकि अब वे भी भरने लगे हैं, इसलिए ये देश अब कुओं से तेल निकालना ही बंद कर रहे हैं।

भारत की तेल-आपूर्ति का लगभग आधा हिस्सा यहीं से आता है। हालांकि, इससे भी बड़ी परेशानी है एलएनजी या प्राकृतिक गैस। हम गाड़ियों में सीएनजी या घरों में पीएनजी के नाम से जो गैस इस्तेमाल कर रहे हैं, वे यही हैं। भारत 84 प्रतिशत एलएनजी पांच देशों से मंगाता है- कतर, अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, अंगोला और ओमान, लेकिन इसका 60 फीसदी हिस्सा पश्चिम एशिया के उन्हीं इलाकों से आता है, जिनकी आपूर्ति होर्मुज जलमार्ग से गुजरती है।

तेल के मुकाबले गैस का बाजार बहुत विकट है। तेल तो कहीं से भी कम या ज्यादा मात्रा में खरीदा जा सकता है, पर गैस की आपूर्ति में लंबे समय के करार करने पड़ते हैं। इसीलिए भारत कतर पर काफी हद तक निर्भर है। कतर एनर्जी इस इलाके में एलएनजी का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है, पर उसके रस लफान कॉम्प्लेक्स पर ड्रोन हमले के बाद से उसने एलएनजी उत्पादन बंद कर रखा था। इसी परिस्थिति में दुनिया के दिग्गज विशेषज्ञ चेता रहे हैं कि यदि होर्मुज का रास्ता दो महीने से ज्यादा बंद रहा, तो एलएनजी का दाम दोगुना होने का डर है। इस वक्त भी इसका दाम 15 डॉलर प्रति एमएमबीटीयू पहुंच चुका है, जो जंग शुरू होने से पहले सात डॉलर पर था। तेल के दाम प्रति बैरल 150 से 200 डॉलर तक पहुंचने की चेतावनियां पहले ही आ चुकी हैं। मान लें कि यह लड़ाई आज ही खत्म हो जाए, तब भी स्थिति सुधरने और आपूर्ति के वापस पटरी पर आने में कम से कम एक महीने का वक्त लग ही जाएगा। हालांकि, इस समय ज्यादा जानकार भविष्यवाणी करने से कतरा रहे हैं, पर तीन तरह के अनुमान लग रहे हैं।

अगर युद्ध तुरंत रुक जाए और दोनों पक्ष शांति के लिए राजी हो जाएं, तो इस इलाके से तेल और गैस आना फिर शुरू होगा। तीन-चार हफ्ते में उत्पादन भी शुरू हो सकता है। फिर भी, हालात सामान्य होने में एक से दो महीने का वक्त लग सकता है।

हालांकि, यदि यह लड़ाई एक-दो महीने तक खिंचती है और होर्मुज की नाकाबंदी जारी रहती है, तब तेल के दाम फिर चढ़ेंगे और 150 डॉलर के ऊपर भी जा सकते हैं। ऐसे में, सऊदी अरब और यूएई को अपना उत्पादन बंद करना पड़ेगा। गैस की भारी किल्लत हो जाएगी, जिससे खाद कारखानों और प्राकृतिक गैस पर निर्भर दूसरे उद्योगों को झटका लगेगा। शहरों में पाइप लाइन गैस की आपूर्ति भी प्रभावित हो सकती है और यातायात महंगा हो सकता है। भारत का तेल आयात खर्च तेजी से बढ़ने का डर है, जिसकी वजह से रुपया भी कमजोर होगा और काफी समय से काबू में दिख रही महंगाई के भी बेलगाम होने का डर पैदा होगा। युद्ध रुकने के बाद भी संकट से उबरने में समय लग सकता है।

तीसरी तस्वीर और भी डरावनी है। अगर वियतनाम और अफगानिस्तान की तरह ईरान का मोर्चा भी अमेरिका के लिए एक लंबी लड़ाई का मैदान बन जाता है और होर्मुज जलमार्ग को बंद रखने में ईरान कामयाब रहता है, तब कच्चे तेल का दाम 200 डॉलर प्रति बैरल तक उछल सकता है। दुनिया के तमाम देशों में ऊर्जा संकट पैदा हो सकता है। तमाम चीजों की किल्लत देखने को मिल सकती है। महंगाई तेजी से बढ़ी, तो केंद्रीय बैंकों को ब्याज बढ़ाने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है, जिसका असर आर्थिक विकास पर भी पड़ेगा। ऐसे में अनेक देश मंदी की चपेट में भी जा सकते हैं। भारत भी इन सबसे अछूता नहीं रह सकेगा।

अभी भारत और ईरान के बीच बातचीत से उम्मीद बनती है कि होर्मुज का रास्ता शायद भारत के लिए पूरी तरह बंद नहीं होगा, इसलिए अभी परिस्थिति उतनी बिगड़ती नहीं दिखती। अगर तटस्थ होकर देखना है, तो सऊदी अरब की सबसे बड़ी तेल कंपनी अरामको के प्रमुख की यह चेतावनी याद रखनी चाहिए कि यह लड़ाई जितनी लंबी चलेगी, दुनिया के तेल कारोबार के लिए उसके नतीजे उतने ही हाहाकारी होंगे।

भारत सरकार पूरे प्रयास में लगी है कि उसे किसी तरह से तेल मिलता रहे। ईरान को मनाने में कुछ सफलता भी मिली है। हालांकि, अपनी जरूरत भर का तेल लाने के लिए भारत सरकार को अभी और प्रयास करने की जरूरत है। ध्यान रहे, हर गुजरता दिन दुनिया को भी महंगा पड़ रहा है और भारत को भी।