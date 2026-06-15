पूरी दुनिया को अमन का इंतजार

लंबी जद्दोजहद के बाद आखिरकार पश्चिम एशिया से वह खबर आ गई, जिसका इंतजार पूरे विश्व समुदाय को था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 15 जून की सुबह अपनी सोशल मीडिया पोस्ट के जरिये बताया कि ईरान के साथ समझौते…

अरविंद गुप्ता,पूर्व राजनयिक एवं डायरेक्टर, वीआईएफ लंबी जद्दोजहद के बाद आखिरकार पश्चिम एशिया से वह खबर आ गई, जिसका इंतजार पूरे विश्व समुदाय को था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 15 जून की सुबह अपनी सोशल मीडिया पोस्ट के जरिये बताया कि ईरान के साथ समझौते का मसौदा तैयार हो गया है और होर्मुज जलमार्ग खुलने के साथ ही अमेरिकी नाकेबंदी हटाने को मंजूरी दे दी गई है। बाद में तेहरान ने भी इसकी पुष्टि कर दी। खबरों के मुताबिक, शुक्रवार को दोनों देश ‘शांति समझौते’ पर हस्ताक्षर कर सकते हैं।

यदि यह समझौता साकार होता है, तो पूरी दुनिया में कायम राजनीतिक, आर्थिक व सुरक्षा संबंधी संकट जल्द खत्म हो जाएंगे। 28 फरवरी, 2026 को इस युद्ध की शुरुआत तब हुई थी, जब अमेरिकी-इजरायली फौजों ने ईरान पर हवाई हमला किया था। जवाब में तेहरान ने भी अपने सभी घोड़े खोल दिए। नतीजतन, होर्मुज जलमार्ग पर जहाजों की आवाजाही बंद हो गई। इससे विश्व व्यापार बुरी तरह प्रभावित हुआ है। एक हालिया अध्ययन बताता है कि ईरान युद्ध के कारण सालाना आकलन के हिसाब से विश्व अर्थव्यवस्था को लगभग 2.2 ट्रिलियन डॉलर का नुकसान हो सकता था। बेशक, 8 अप्रैल को दोनों देशों ने संघर्ष-विराम की घोषणा की थी और पाकिस्तान सहित कुछ अन्य देशों की मध्यस्थता में उनमें बातचीत भी हो रही थी, लेकिन बीच-बीच में संघर्ष-विराम के उल्लंघन की खबरें भी आती रहीं और जल्द समझौते के दावे के साथ ही ट्रंप के आक्रामक तेवर भी दिखते रहे। ऐसे में, यदि तेहरान ने पहली बार समझौते को लेकर अपनी हामी भरी है, तो इसका अर्थ है कि इस बार सफलता नजदीक है।

खबरों के मुताबिक, दोनों पक्ष इस बात पर राजी हैं कि ईरान होर्मुज जलमार्ग को खोल देगा और अमेरिका अपनी नाकेबंदी हटा लेगा। इससे होर्मुज से, जहां सैकड़ों जहाज और नाविक फंसे हुए हैं, सुरक्षित आवाजाही का रास्ता खुल जाएगा। इस एलान का त्वरित फायदा यह हुआ है कि कच्चे तेल की कीमतें गिर गई हैं और उसके दाम 100 डॉलर से गिरकर 85 डॉलर प्रति बैरल हो गए हैं। हालांकि, यह कोई पूर्ण समझौता नहीं है और इसमें ऐसे कई मुद्दे हैं, जिन पर अगले 60 दिनों में बातचीत होगी। फिर भी इसका तात्कालिक सकारात्मक असर हुआ है। लेकिन कुछ ऐसे सवाल अब भी कायम हैं, जिनके जवाब नहीं मिल सके हैं।

पहला, अमेरिका बार-बार यह कहता रहा है कि वह ईरान को परमाणु क्षमता हासिल नहीं करने देगा। क्या व्हाइट हाउस अपनी मंशा में पूरी तरह कामयाब हो सका है? इसका पता तो अगले 60 दिनों में ही लगेगा।

दूसरा, ईरान अब भी दोहरा रहा है कि सभी मोर्चों पर लड़ाई रुकेगी। इसका सीधा-सा अर्थ है कि हिज्बुल्लाह के ऊपर इजरायल जो अभी हमले कर रहा है, उसको भी रोका जाएगा। क्या वाकई ऐसा हो सकेगा?

तीसरा, तेहरान यह भी दावा कर रहा है कि उसकी जब्त संपत्तियों को अमेरिका वापस कर देगा, मगर इसकी सच्चाई स्पष्ट नहीं हो सकी है।

चौथा, युद्ध के दौरान होर्मुज जलमार्ग पर ईरान ने बारूदी सुरंगे बिछा दी थीं। इनको साफ करने के लिए बड़े पैमाने पर माइन-स्वीपिंग अभियान चलाने की जरूरत होगी। इस काम को कैसे और कब तक पूरा किया जाएगा?

पांचवां, अमेरिका ने कहा है कि संभावित समझौते में होर्मुज जलमार्ग स्वतंत्र रहेगा। यानी, इस पर ईरान का कब्जा नहीं रहेगा, जबकि तेहरान इस पर टोल लगाने का पक्षधर रहा है। क्या इस विवाद का अंतिम तौर पर निपटारा हो गया है?

वैसे, देखा जाए, तो इस समझौते से सबसे अधिक राहत अगर किसी को मिलेगी, तो वह स्वयं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कूटनीतिक दांव की वजह से वह एक ऐसे पचड़े में फंस गए थे, जिसकी गंभीरता का उन्हें शुरू में अंदाजा नहीं था और इससे बाहर निकलने के लिए वह लगातार प्रयासरत थे। समझौता होने पर न सिर्फ उनकी मुश्किलें कम होंगी, बल्कि अपने देश के मध्यावधि चुनाव में उनको फायदा भी मिल सकता है। मुमकिन है कि वह खुद को शांति-दूत बताकर फिर से नोबेल पुरस्कार की मांग करने लगें। होर्मुज जलमार्ग के खुलने से आपूर्ति सुधरेगी, जिससे अमेरिका में भी महंगाई कम हो सकती है, जो इन दिनों तेजी से बढ़ी है।

इसमें कोई दोराय नहीं कि इस समझौते से ईरान का कद न सिर्फ पश्चिम एशिया में, बल्कि पूरी दुनिया में बढ़ेगा। अब वह अपने पुनर्निर्माण पर ध्यान दे सकता है। युद्ध में भारी नुकसान उठाने के बावजूद उसने दुनिया को यह तो बता ही दिया कि वह किसी भी महाशक्ति का मुकाबला कर सकता है। चूंकि उसने संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, कतर, बहरीन जैसे इस खित्ते के तमाम देशों में स्थित अमेरिकी अड्डों को सफल निशाना बनाया, इसलिए भविष्य के मध्य-पूर्व के शक्ति संतुलन में ईरान खुद को बीस ही मानेगा।

अब तक यही माना जा रहा था कि इजरायल के पास ऐसी सुरक्षा प्रणाली है, जो सभी मिसाइलों को निरर्थक बना सकती है, लेकिन इस युद्ध में यह धारणा पूरी तरह से टूट गई है। तेहरान ने बार-बार यह बताया कि वह इजरायल तक अपनी मिसाइलें भेज सकता है, जिससे तेल अवीव की अचूक सैन्य ताकत वाली छवि खंडित हो गई है। अमेरिकी प्रतिबंध हटने से ईरान अब अपना तेल-गैस फिर से बेच सकेगा, जिससे उसे आर्थिक लाभ होगा। हालांकि, वहां इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (आईआरजीसी) जैसी कट्टर ताकतें ज्यादा मजबूत हो जाएंगी, और इनसे विश्व समुदाय किस तरह रिश्ता रखेगा, यह देखने वाली बात होगी। कुछ लोग यह कह रहे हैं कि प्रस्तावित समझौता शायद कट्टरपंथी तबकों को स्वीकार्य नहीं है, लेकिन ईरानी विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची का एलान यही बता रहा है कि यह फैसला सभी की सहमति से हुआ है।

भारत के लिए भी इन सबके गहरे निहितार्थ हैं। हमारे कई जहाज व नाविक वहां अटके हुए हैं। इतना ही नहीं, हमारी अर्थव्यवस्था पर ऊर्जा संकट का खतरा बना हुआ था, जिससे हम बच सकेंगे। युद्ध के दौरान यह धारणा बनने लगी थी कि भारत का अमेरिका-इजरायल की तरफ झुकाव बढ़ गया है। अब ईरान के पुनर्निर्माण में मदद करके भारत इस धारणा को तोड़ सकता है। वहां से तेल व गैस की आपूर्ति फिर से शुरू हो सकती है। बहुत मुमकिन है कि चाबहार बंदरगाह व अंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा को आगे बढ़ाया जाए। यह तेहरान के साथ नई दिल्ली की एक नई शुरुआत होगी।