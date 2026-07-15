अपनी हदें पार नहीं करेंगे दोनों देश

अमेरिका और ईरान के बीच जून में जिस ‘मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग’ (सहमति-पत्र) पर सहमति बनी थी, वह पिछले हफ्ते नए हमलों की शुरुआत के साथ तार-तार हो चुकी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिकी कांग्रेस को बताया है कि तेहरान के…

विवेक काटजू,पूर्व राजनयिक अमेरिका और ईरान के बीच जून में जिस ‘मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग’ (सहमति-पत्र) पर सहमति बनी थी, वह पिछले हफ्ते नए हमलों की शुरुआत के साथ तार-तार हो चुकी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिकी कांग्रेस को बताया है कि तेहरान के खिलाफ सीमित सैन्य कार्रवाई करनी होगी। हालांकि, दोनों देश यह जानते हैं कि कुछ ऐसी लाल रेखाएं हैं, जिनके भीतर ही उनको रहना होगा। अगर उन्होंने इन हदों को पार किया, तो खाड़ी के तेल व गैस भंडारों को व्यापक क्षति पहुंचेगी और यहां जनजीवन खतरे में पड़ सकता है। अमेरिकी हमलों के कारण ईरान से पलायन भी शुरू हो सकता है। ये ऐसी परिस्थितियां हैं, जिन्हें न अमेरिका चाहता है, न ईरान और न ही दुनिया का कोई अन्य देश।

मुश्किल यह है कि अमेरिका में ट्रंप और ईरान में रिवोल्यूशनरी गार्ड्स हठधर्मिता का परिचय दे रहे हैं। हालांकि, सवाल ईरान के शीर्ष नेतृत्व को लेकर भी उठने लगे हैं, क्योंकि अयातुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में उनके उत्तराधिकारी और बेटे मुजतबा खामेनेई नहीं दिखे। अगर मुजतबा अपनेे अवाम और दुनिया के सामने थोड़े समय के लिए ही सही, आ जाते, तो यही माना जाता कि ईरान में अंतिम निर्णय वही ले रहे हैं। अब चूंकि तेहरान में नेतृत्व को लेकर स्पष्टता नहीं है, इसलिए यह कहना कठिन है कि वहां युद्ध और शांति के फैसले कौन लेगा?

बहरहाल, इन सभी घटनाक्रमों ने एक बार फिर खाड़ी से तेल और गैस की आपूर्ति में रुकावटें पैदा कर दी हैं। कच्चे तेल के दाम चढ़ गए हैं और कुछ हद तक दुनिया के तमाम शेयर बाजारों पर इसका प्रतिकूल असर पड़ा है। सवाल है कि अब आगे क्या होगा? इस वक्त होर्मुज जलमार्ग से जहाजों की आवाजाही कठिन है। अमेरिका ने भी अब नाकेबंदी की घोषणा कर दी है, जिसका अर्थ है कि होर्मुज के जरिये ईरान भी अपना तेल दुनिया में निर्यात नहीं कर सकेगा। हालांकि, तेहरान ने यह चेतावनी भी दी है कि अगर हालात यूं ही बने रहे, तो वह बाकी जलमार्गों पर भी आवाजाही रोक देगा। उसका इशारा यमन और अफ्रीका के बीच स्थित बाब-अल-मंदेब जलमार्ग है, जहां वह अपने साथी हूती विद्रोही समूह के जरिये रुकावटें पैदा कर सकता है। अगर ऐसा हुआ, तो दुनिया में ऊर्जा की स्थिति और व्यापार पर गंभीर असर पड़ेगा।

साफ है, जिस एमओयू से यह उम्मीद जगी थी कि ईरान युद्ध का अब अंत होगा और बेपटरी हो चुकी विश्व अर्थव्यवस्था फिर से गति पकड़ेगी, वह धूमिल पड़ गई है। राष्ट्रपति ट्रंप अपनी बातों पर अटल नहीं रहते। वह कभी कुछ कहते हैं, तो कभी कुछ। पिछले दिनों ही उन्होंने एलान किया कि अमेरिका होर्मुज को सुरक्षा देगा और उसके एवज में 20 प्रतिशत फीस वसूलेगा, लेकिन 24 घंटे बाद ही वह इससे पलट गए। जब से (28 फरवरी) ईरान युद्ध शुरू हुआ है, तब से ट्रंप ने अपने बयान इतनी बार बदले हैं कि अब उनकी कथनी पर भरोसा नहीं रह गया है। नजर अब अमेरिका की करनी पर है, और नाकेबंदी का एलान करके उसने अपनी मंशा स्पष्ट कर दी है।

परदे के पीछे से खाड़ी के कई देश इस कोशिश में हैं कि एक बार फिर अमेरिका और ईरान सैन्य टकराव का रास्ता छोड़कर बातचीत की मेज पर बैठ जाएं, मगर वे जानते हैं कि यह काम आसान नहीं है, क्योंकि अमेरिका की शर्त यही है कि ईरान के पास न परमाणु हथियार हों और न वह यूरेनियम का संवर्द्धन करे। इसे मानना तेहरान के लिए कठिन है। हालांकि, बात यहां तक पहुंची भी नहीं है। उधर, ईरान की मंशा है कि समुद्री जहाज उस रास्ते से गुजरें, जो उसके तट के पास से निकलता है। ओमान के तट के पास से खुल चुके नए रास्ते का वह विरोध कर रहा है और वहां से गुजरने वाले जहाजों को निशाना बना रहा है। वह यह सरासर गलत कर रहा है। उसे समझना चाहिए कि यदि वह अंतरराष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन करेगा, तो न विश्व समुदाय में और न ही इस्लामी दुनिया में उसे समर्थन मिल सकेगा।

जहां तक भारत की बात है, तो हम हमेशा से यही मानते रहे हैं कि ईरान युद्ध का समाधान राजनय के सिद्धातों से ही निकल सकता है, युद्ध से तो कतई नहीं, क्योंकि इससे विनाश होता है। खाड़ी युद्ध से भारत में ऊर्जा संकट बढ़ा था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों घोषणा की थी कि अपने कुशल राजनय के चलते भारत ने ऊर्जा संकट को टालने में सफलता हासिल की है। यह संतोष की बात है, लेकिन ऊर्जा के साथ-साथ भारत के आर्थिक और व्यापारिक हित भी खाड़ी से जुड़े हुए हैं। और, इन सबसे बढ़कर करीब 90 लाख से एक करोड़ तक भारतीय वहां रहते और काम करते हैं। उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी भारत सरकार की है। युद्ध की आग बढ़ने पर उनके भविष्य पर खतरा पैदा हो सकता है।

ऐसे में, भारत को अपने कूटनीतिक प्रयास और व्यापक व तेज करने होंगे। साथ ही, खाड़ी के देशों को भी यह स्पष्ट कर देना चाहिए कि नई दिल्ली संतुलित नीति अपनाती है, इसलिए यह अनिवार्य था कि अयातुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में भारत का प्रतिनिधिमंडल गया और कुछ दिन पूर्व विदेश मंत्री एस जयशंकर ने खाड़ी के चार देशों का दौरा किया। हां, भारत के संबंध संयुक्त अरब अमीरात के साथ घनिष्ठ हैं और प्रधानमंत्री मोदी के व्यक्तिगत रिश्ते भी अबूधाबी के शासक के साथ बहुत अच्छे हैं, लेकिन कूटनीति की मांग यही है कि इन संबंधों को भी कायम रखा जाए और दूसरे देशों को भी ऐसा न लगे कि उनकी अनदेखी की जा रही है।

भारत ही नहीं, दक्षिण एशिया का हरेक देश ईरान युद्ध से हलकान है। बेशक, पाकिस्तान ने पहले मध्यस्थता की थी और उसे कुछ हद तक इसमें सफलता भी मिली, लेकिन चूंकि युद्ध के कारण दक्षिण एशिया के तमाम देशों के हितों पर प्रतिकूल असर पड़ा है, इसलिए भारत सरकार को एक ऐसा राजनयिक कदम उठाना चाहिए कि सभी दक्षिण एशियाई देश एक स्वर में इस युद्ध की समाप्ति की मांग करते दिखें। आखिरकार विश्व की करीब 25 प्रतिशत आबादी इसी खित्ते में रहती है और ईरान युद्ध का उन पर बेहद बुरा असर पड़ रहा है।