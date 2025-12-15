अपने ही जाल में पाकिस्तानी जनरल

संक्षेप: भारत में नागरिक और सेना के बीच रिश्ते 1947 में ही स्पष्टता के साथ निर्धारित हो गए थे और यह तय हो गया था कि सेना नागरिक नियंत्रण में रहेगी। आजादी के बाद दोनों देशों को ऐसा सैन्य नेतृत्व मिला, जिसने एक साथ प्रशिक्षण प्राप्त किया था…

विभूति नारायण राय,पूर्व आईपीएस अधिकारी भारत में नागरिक और सेना के बीच रिश्ते 1947 में ही स्पष्टता के साथ निर्धारित हो गए थे और यह तय हो गया था कि सेना नागरिक नियंत्रण में रहेगी। आजादी के बाद दोनों देशों को ऐसा सैन्य नेतृत्व मिला, जिसने एक साथ प्रशिक्षण प्राप्त किया था। उनके सपने और महत्वाकांक्षाएं एक जैसी थीं, पर सौभाग्य से कोई भारतीय जनरल उस खेल में नहीं पड़ा, जिसने पाकिस्तानी समाज और राष्ट्र-राज्य को लगभग नष्ट कर दिया।

पाकिस्तान के सबसे सम्मानित दैनिक डॉन ने अपने एक संपादकीय में देश के अंदर के हालिया घटनाक्रम पर बड़ी सटीक टिप्पणी की है कि यह तो होना ही था। इतना भर अनपेक्षित है कि नाटक का पटाक्षेप जिस शक्ल में हुआ, उसकी कल्पना नहीं की जा सकती थी। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन देश की सबसे शक्तिशाली खुफिया एजेंसी आईएसआई के पूर्व प्रमुख को एक ऐसा खेल खेलने के लिए सजा मिल जाएगी, जो फौजियों का सबसे प्रिय शगल है और जिसे वे आजादी के फौरन बाद से ही अपने बनाए नियमों के मुताबिक खेलते आए हैं। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को एक फौजी अदालत से चौदह साल की कैद-ए-बामशक्कत इसलिए नहीं मिली कि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करके जमीनों पर कब्जे किए या अपने विरोधियों को अवैध हिरासत में रखकर शारीरिक यातनाएं दीं, उन्हें सजा देने का आधार राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेना बताया गया।

डॉन के अलावा सोशल मीडिया ऐसी बहसों से भरा पड़ा है, जिनमें उन नियमों की खिल्ली उड़ाई जा रही है, जिनके अंतर्गत आईएसआई में सेवा कर चुका कोई अधिकारी रिटायर होने के बाद दो वर्ष तक किसी राजनीतिक गतिविधि में भाग नहीं ले सकता। पूछा जा रहा है कि यदि सेवा-मुक्त अधिकारी को राजनीति में भाग लेने के लिए सजा दी जा सकती है, तो उन अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जाती, जो सेवा में रहते हुए भी देश की चुनी हुई सरकारों के खिलाफ षड्यंत्र रचतेे रहे हैं? याद रहे, पाकिस्तान में चार बार सेना ने तख्तापलट किया है और जब सीधे तौर पर सत्ता की बागडोर उनके हाथों में नहीं भी रही, उनकी उंगलियां पर्दे के पीछे से नेताओं को कठपुतलियों की तरह नचाती रही हैं।

यह एक वैध तर्क हो सकता है कि सेना का नेतृत्व नहीं चाहता था कि दुनिया को उन करतूतों का पता चले, जिनमें पाकिस्तानी सेना के अधिकारी अपने सेवाकाल में लिप्त रहते हैं। फैज हमीद ने पत्रकारों के अपहरण करवाए, डेवलपर्स की संपत्तियों पर कब्जा किया, लोगों से सुरक्षा के नाम पर चौथ वसूली की, जिनमें से बहुत से मामलों में उनके रिटायरमेंट के बाद पीड़ित बयान देने के लिए सामने भी आए, पर इन मामलों में सजा देने का मतलब यह स्वीकार करना होता कि फौज के बड़े अफसर भी ऐसी गतिविधियों में लिप्त रहते हैं, इसीलिए फैज हमीद पर रिटायरमेंट के बाद अनिवार्य दो साल समाप्त हुए बिना ही राजनीति में शरीक होने का आरोप लगाया गया।

फैज हमीद की सजा को शून्य में नहीं देखा जा सकता। इसे पाकिस्तानी सेना में शीर्ष नेतृत्व की आपसी उठापटक और घरेलू राजनीति में वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों की दखलंदाजी से जोड़कर समझा जाना चाहिए। यह तो किसी से छिपा नहीं है कि जनरल आसिम मुनीर रिटायरमेंट के एक दिन बाद नवाज शरीफ और उनकी पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग (नून) द्वारा एक सौदेबाजी के तहत सेनाध्यक्ष बनाए गए थे। इस नियुक्ति के एवज में उन्होंने शरीफ परिवार के खिलाफ सारे आपराधिक मामले खत्म कराए और 8 फरवरी, 2024 को हुए चुनावों में अभूतपूर्व धांधलियों के जरिये इमरान खान की पार्टी पीटीआई को हरवाकर शहबाज शरीफ के नेतृत्व में एक साझा सरकार भी बनवा दी। उन्हें पुराने हिसाब भी चुकाने थे, इसलिए न्यायपालिका को साधकर उन्होंने इमरान को एक मामले मे 14 साल की सजा भी दिलवा दी है। तमाम विवादास्पद संविधान संशोधनों द्वारा उन्होंने न सिर्फ खुद को तरक्की देकर फील्ड मार्शल बना लिया है, वरन ऐसे प्रावधान करवा लिए हैं, जिनके चलते वह जीवन भर फौजी तमगे लगाएंगे और उन पर कभी कोई आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जा सकेगा।

आज स्थिति यह है कि जनता में सबसे लोकप्रिय नेता इमरान खान जेल में हैं, जनरल से फील्ड मार्शल बने आसिम मुनीर हाल के सालों के सबसे अलोकप्रिय सेनाध्यक्ष हो गए हैं और काफी हद तक विदूषक सी छवि वाले शहबाज शरीफ बराय नाम देश के प्रधानमंत्री बने हुए हैं। इमरान खुद 2017 में फौज के कंधे पर चढ़कर सत्ता के शीर्ष पर पहुंचे थे, पर अब उनकी छवि सेना के चंगुल से लोकतंत्र को निकाल सकने में समर्थ राजनेता की बन गई है। सेना उन्हें नेपथ्य में धकेलने की जितनी कोशिश करती है, जनता के बीच उनकी लोकप्रियता उतनी ही बढ़ती जाती है।

अपना कार्यकाल साल 2030 तक बढ़ाकर मुनीर ने खुद को एक विकट स्थिति मे फंसा लिया है। दरअसल, फौज में इमरान खान और फैज हमीद के समर्थकों की एक बड़ी संख्या है, जो किसी खामोश तूफान की तरह अपने मौके का इंतजार कर रही है। दूसरी तरफ, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की बैसाखियों के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था संभलने का नाम नहीं ले रही। यह किसी से छिपा नहीं है कि दूसरे क्षेत्रों की तरह आर्थिक मामलों में भी अंतिम फैसला फौज ही करती है, इसलिए बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार का ठीकरा भी उसी के सिर पर फूटेगा।

उधर, पाकिस्तान और पड़ोसी अफगानिस्तान के बीच सशस्त्र झड़पें लगभग रोज हो रही हैं। जिन तालिबान को बड़े जतन से पाक फौज ने पाला-पोसा था, वही अब भस्मासुर की तरह उसे चोट पहुंचाने में लगे हैं। हालात इतने खराब हो गए हैं कि दोनों देशों के बीच सैनिक झड़पों को रोकने के लिए तुर्की, कतर या सऊदी अरब जैसे मित्र इस्लामी राष्ट्रों को हस्तक्षेप करना पड़ रहा है। स्वाभाविक है कि हर महत्वपूर्ण मामले में अंतिम निर्णय का अधिकार अपने हाथों मे रखने वाली सेना के सिर पर ही असफलताओं का ठीकरा भी फूट रहा है।

फैज हमीद के कोर्ट मार्शल और देश के बिगड़ते हालात ने स्पष्ट कर दिया है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर एक ऐसे शेर पर सवारी कर रहे हैं, जिस पर चढ़ना तो आसान था, पर उतरना सवार के हाथ में नहीं है। देखना दिलचस्प होगा कि क्या वह शांतिपूर्ण रिटायर जिंदगी बिता पाएंगे या भविष्य उनके लिए भी पिछले तानाशाहों की ही तरह अपमानजनक और बेरहम होगा?