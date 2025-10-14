इससे गाजा में स्थायी शांति नहीं आएगी

संक्षेप: गाजा में शांति कायम करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जिस 20-सूत्रीय योजना का पिछले दिनों एलान किया था, उसका पहला चरण 13 अक्तूबर को पूरा हो गया। इसके तहत हमास ने सभी 20 इजरायली बंधकों को रिहा कर दिया है…

विवेक काटजू,पूर्व राजनयिक गाजा में शांति कायम करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जिस 20-सूत्रीय योजना का पिछले दिनों एलान किया था, उसका पहला चरण 13 अक्तूबर को पूरा हो गया। इसके तहत हमास ने सभी 20 इजरायली बंधकों को रिहा कर दिया है, जिसके जवाब में इजरायल ने भी करीब 2,000 फलस्तीनी बंदियों को छोड़ दिया है। इसके साथ ही, इजरायली सैनिक पीछे हटकर उस ‘पीली रेखा’ के पार आ गए हैं, जो गाजा के भीतर एक सीमा है। बेशक, अब भी गाजा पट्टी के करीब आधे हिस्से पर उनका नियंत्रण है, फिर भी, यह घोषणा सुखद है कि इजरायल व हमास के बीच युद्ध-विराम हो गया है।

इस खबर से गाजा और इजरायल ही नहीं, पश्चिम एशिया ने भी राहत की सांस ली है। इस युद्ध की शुरुआत 7 अक्तूबर, 2023 को हमास द्वारा किए गए आतंकी हमले के बाद हुई थी, जिसमें तकरीबन 1,200 इजरायलियों की हमास आतंकियों ने हत्या कर दी थी और 250 के करीब बंधक बना लिए थे। इसके जवाब में इजरायल बीते दो साल से गाजा पर हमले कर रहा है और अपनी कार्रवाई में 65,000 से अधिक फलस्तीनियों की जान ले चुका है। इजरायल ने तो पूरी गाजा पट्टी ध्वस्त कर दी है, जिस कारण वहां की जनता के पास न छत बची है, न जीवन-यापन के लिए कुछ काम। नतीजतन, वहां व्यापक पैमाने पर भुखमरी पसर चुकी है। ऐसे में, उम्मीद यही की जा सकती है कि अब गाजा में जनजीवन पटरी पर लौट सकेगा।

राष्ट्रपति ट्रंप और पश्चिम व अरब के नेताओं ने संकेत भी यही दिया है कि उनकी प्राथमिकता गाजा का पुनर्निर्माण है। हालांकि, मिस्र के शर्म अल-शेख में ट्रंप सहित करीब 20 बड़े नेताओं की इस युद्ध-विराम पर सहमति बनाकर एक महत्वपूर्ण कदम जरूर बढ़ाया है, लेकिन इससे इजरायल व फलस्तीन की समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो सकेगा, जो 1948 से चल रहा है। इसका हल केवल राजनीतिक कदमों के जरिये हो सकता है, जिसमें सबसे जरूरी है, एक स्वतंत्र फलस्तीनी देश की स्थापना। और, इसके लिए न इजरायल तैयार है और न ही अमेरिका। ऐसे में, नजर इस बात पर बनी रहेगी कि जिस 20-सूत्रीय योजना की वकालत ट्रंप प्रशासन कर रहा है, उस पर कितना अमल हो पाता है।

दरअसल, इस योजना में सबसे अधिक प्राथमिकता हमास के अंत पर है, जबकि हमास ने ऐसा कोई संकेत नहीं दिया है कि वह हथियार छोड़ रहा है या अपना गुट खत्म करने को तैयार है। और फिर, बीते दो वर्षों में इजरायल ने बेशक हमास के कई बड़े नेताओं को मौत के घाट उतार दिया हो, लेकिन उसमें नया नेतृत्व भी पैदा हुआ है, जो गाजा के युवा लड़के-लड़कियों का है। यही कारण है कि हमास का हाल-फिलहाल में अंत आसान नहीं लगता। हां, यह जरूर है कि हमास के ढांचे और युद्ध लड़ने की क्षमता में काफी गिरावट आई है।

ट्रंप की 20-सूत्रीय योजना बताती है कि इजरायली सैनिक तभी गाजा पट्टी छोड़ेंगे, जब हमास पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। मगर हमास का यदि अंत न हुआ, तो क्या इजरायल अपनी फौज को गाजा से हटाएगा? वैसे, इजरायल शायद ही अपने सैनिकों को वापस बुलाने को तैयार होगा। खास तौर से मिस्र से मिलने वाली गाजा की सीमा पर वह अपनी टुकड़ी जरूर रखना चाहेगा, ताकि हमास को होने वाली हथियारों की आपूर्ति को वह हरसंभव रोक सके। 20-सूत्रीय पहल यह भी कहती है कि गाजा में ऐसी सरकार बननी चाहिए, जिसे ‘टेक्नोक्रेट’ संभालें और जिसका कोई राजनीतिक अस्तित्व न हो। ऐसे प्रशासन का नियंत्रण एक कमेटी करेगी, जिसकी अध्यक्षता खुद राष्ट्रपति ट्रंप करेंगे। इस सरकार का गठन भी मुश्किल जान पड़ता है। लिहाजा, युद्ध-विराम का होना या बंधकों की रिहाई बहुत उम्मीद नहीं जगाती, क्योंकि इससे टिकाऊ शांति की राह नहीं तैयार हो रही।

बेशक, इजरायल यह जानता है कि इस युद्ध से उसकी अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा कम हुई है क्योंकि इसमें फलस्तीनियों का व्यापक पैमाने पर कत्लेआम किया गया है, लेकिन हमास के आतंकी हमले को भी भुलाना आसान नहीं होगा। फिर, इन दो वर्षों में दोनों पक्षों के बीच खटास ही बढ़ी है। ऐसे में, स्थायी शांति सिर्फ इसी सूरत में आ सकती है कि फलस्तीन राष्ट्र की स्थापना ही नहीं, बल्कि इजरायल के साथ उसके शांति सह-अस्तित्व को स्वीकार किया जाए। इजरायल और अमेरिका को इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। इसमें संयुक्त राष्ट्र की कोई खास भूमिका नहीं हो सकती, क्योंकि वह अपने तईं बहुत कुछ नहीं कर सकता। फिलहाल अच्छी पहल तो हुई है, क्योंकि गाजा में फिर से शांति आने की उम्मीद है और लोगों को भी राहत मिली होगी, लेकिन इससे यह भरोसा नहीं पैदा होता कि इजरायल और फलस्तीन के बीच बुनियादी मामले सुलझ जाएंगे।

शर्म अल-शेख में बनी सहमति को राष्ट्रपति ट्रंप अपनी एक बड़ी उपलब्धि मानते हैं। वैसे भी, यह कोई छिपा तथ्य नहीं है कि वह नोबेल शांति पुरस्कार पाने को कितने इच्छुक हैं। मगर वहां भारत के नजरिये से एक ऐसा वाकया हुआ, जिस पर नई दिल्ली को गौर करना होगा। दरअसल, ट्रंप ने जब पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को बोलने का मौका दिया, तो उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति के तारीफ के पुल बांध दिए। उन्होंने उन्हें शांति का मसीहा बताया और फिर से यह बात दोहराई कि पाकिस्तान ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित करना चाहता है। इतना कहते हुए वह यह भी कहने लगे कि ट्रंप ने दक्षिण एशिया में भारत और पाकिस्तान के बीच एक ऐसी जंग रुकवाई है, जिसमें लाखों लोगों की जान जा सकती थी। यानी, वह परोक्ष रूप से यह कहना चाहते थे कि राष्ट्रपति ट्रंप ने दक्षिण एशिया को एक संभावित परमाणु युद्ध से बचाया है।

भारत का रुख इस मामले में स्पष्ट है। वह ‘ऑपरेशन सिंदूर’ में किसी तीसरे देश की भूमिका को नजरंदाज करता रहा है। मगर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री बार-बार इस पर जोर देते रहे हैं। लिहाजा, नई दिल्ली को यह सोचना होगा कि वह इसकी काट कैसे निकाले? भारत को अपनी क्षमता का सम्मान तो करना ही होगा, अपनी प्रतिष्ठा का सम्मान भी करना होगा। एक ऐसे संघर्ष में, जिसमें अमेरिका और पाकिस्तान का मत एक है, भारत को तय करना पड़ेगा कि इस तरह की बयानबाजियों से किस तरह निपटना उसके लिए बेहतर होगा।