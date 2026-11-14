ईश्वर और प्रकृति का पावन उपहार

मैं गंगा हूं। आपकी गंगा, आपके गंगा-जल की एक बूंद! अभी बह रही हूं। कब तक बह सकूंगी, अब यह आपके हाथ में है। क्या आप जानते हैं, मैं कैसे बनी? मुझे यह नाम कैसे मिला और मेरा यह हाल कैसे हुआ?…

निलय उपाध्याय, कवि-साहित्यकार

मैं गंगा हूं। आपकी गंगा, आपके गंगा-जल की एक बूंद! अभी बह रही हूं। कब तक बह सकूंगी, अब यह आपके हाथ में है। क्या आप जानते हैं, मैं कैसे बनी? मुझे यह नाम कैसे मिला और मेरा यह हाल कैसे हुआ?

पौराणिक कथा है। भगवान शंकर ने एक बार गायन किया। गायन का प्रभाव ऐसा हुआ कि इस दुनिया के पालक, सत्ता के संचालक भगवान विष्णु पिघलकर एक जल-बूंद में बदल गए। हाहाकार मच गया। अब क्या होगा? घबराए हुए ब्रह्मा आए। उन्होंने उस जल-बूंद को अपने कमंडल में समेट लिया और कहा- आप गंगा हैं। आप मेरे कमंडल में आई हैं, इसलिए आपके भीतर ब्रह्मा की सृजन-क्षमता होगी। आप विष्णुजी के पिघलने से बनी हैं, इसलिए आपके भीतर पालन की क्षमता होगी और शिव स्त्रोत से आपका जन्म हुआ है, इसलिए आपके भीतर संहार की क्षमता होगी। आपका जन्म संगीत से हुआ है, इसलिए लोग आपको संगीत की तरह देखेंगे, सुनेंगे और प्यार करेंगे। सबसे खास बात, आप पंचतत्व में जलतत्व की प्रतिनिधि होंगी। यह वह कथा है, जिसे पुराणों ने जन-जन को सुनाया है।

चूंकि मैं नदी हूं, इसलिए सबसे पहले आपको मुझे एक भू-वैज्ञानिक घटना के रूप में समझना होगा। करोड़ों वर्ष पहले जहां आज हिमालय है, वहां टेथिस नाम का एक प्राचीन समुद्र हुआ करता था। भारतीय और यूरेशियाई प्लेटों के टकराने से भू-तल ऊपर उठने लगा और दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत हिमालय का जन्म हुआ। इस दीर्घ भूगर्भीय प्रक्रिया के साथ हिमनदों, पर्वतीय धाराओं और वर्षा-जल ने उन घाटियों और जलमार्गों को आकार दिया, जिनसे मेरा जन्म हुआ और मेरी जीवन यात्रा आगे बढ़ी। बहुत बाद में मनुष्य ने मुझे गंगा नाम दिया।

मैं हिमालय से उतरती हूं, पहाड़ों से गुजरती हूं, मैदानों में फैलती हूं और अंततः समुद्र में समा जाती हूं। मेरी इस यात्रा में सभ्यताएं जन्म लेती रहीं, नगर बसते रहे, साम्राज्य उठते-मिटते रहे और पीढ़ियां अपने जीवन का अर्थ खोजती रही हैं। मेरा पानी हर क्षण नया होता है, लेकिन मेरे भीतर हजारों वर्षों की स्मृतियां बहती हैं। मुझे देखते हुए आपको लगेगा कि किसी नदी को नहीं, समय को बहते हुए देख रहे हैं। मैं भूगोल हूं, इतिहास भी, मिथक भी, संस्कृति भी और मनुष्य की सामूहिक चेतना का प्रतीक भी हूं।

मेरे अस्तित्व को हिमालय के भू-वैज्ञानिक इतिहास से जोड़कर देखा जा सकता है। ऋग्वेद में मेरा उल्लेख है, लेकिन तब मेरा रूप ऐसा नहीं था। जब मेरी बहन सरस्वती लुप्त हुई, तो उसने अपना कुछ जल मुझे दे दिया और मेरा रूप बदल गया। मेरे नए परिचय बने। पुराणों के साथ मेरा समय बदल गया। मैं मोक्षदायिनी बन गई। मेरे जल में स्नान करना पुण्य का काम हो गया और मृत्यु के बाद मोक्ष की कल्पना भी मुझसे जुड़ गई।

मैं वही रही, पर मेरे साथ मनुष्यों का संबंध बदलने लगा। संबंध बदलता है, तो साधन भी बदलते हैं और साधन बदलता है, तो समय भी बदल जाता है। वैदिक काल, पुराण काल और मुगल काल तक मेरा समय स्वर्णिम रहा, किंतु अंग्रेजों के आगमन के साथ वह बदल गया। मेरे तटों पर नगरों और व्यवसायों का विस्तार हुआ। मेरे अस्तित्व पर सबसे बड़ा दबाव औद्योगिक सभ्यता ने बढ़ाया।

19वीं सदी में विल्सन नाम का एक अंग्रेज हिमालय पहुंचा। वह युद्ध-भगोड़ा था। उसने हिमालय के जंगलों एवं वन-संपदा को देखा और उनकी बाजार में कीमत समझी। टिहरी रियासत के साथ उसके संबंध बने। उसने टिहरी के राजा से 6,000 रुपये सालाना की लीज पर जंगलों का अधिकार प्राप्त किया। मेरे जंगलों के पेड़ कटने लगे, वन्य जीवन उजड़ने लगा। लकड़ियों को ढोने का रास्ता मैं बन गई। पूरे साल जंगलों से लकड़ियां काटकर मेरे जल में डाल दी जातीं और बारिश में मैं उनको बहाकर हरिद्वार तक पहुंचा देती। औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी। मनुष्य ने खुद को विजेता घोषित कर प्रकृति को संसाधन मान लिया था।

आगे के दशकों में भारत में अकाल का मनहूस साया आया। अंग्रेजी शासन में राहत कार्यों पर बहुत पैसा खर्च हुआ। इस खर्च की भरपायी के लिए सिंचाई और राजस्व योजनाओं पर विचार होने लगा। हरिद्वार से मैदानी इलाकों की ढलान को देखकर गंगा नहर की योजना बनाई गई। काटले नाम के इंजीनियर द्वारा पहली बार हरिद्वार में मेरे जल को बांधा गया और नियंत्रित करके उसे नहरों में पहुंचाया जाने लगा। मैं सरकार के लिए राजस्व का नया स्रोत बन गई। अब मेरे जल का बंटवारा होने लगा।

देश आजाद हुआ, लेकिन मेरे लिए संकट समाप्त नहीं हुआ। मुझे बांधने, मेरे प्रवाह को नियंत्रित करने और अलग-अलग परियोजनाओं में बांटने की प्रक्रिया तेज होती गई। शहरों के सीवर और उद्योगों के अपशिष्ट मेरे भीतर आने लगे। मेरे जल की गुणवत्ता बिगड़ती गई। मेरे जल को कभी औषधीय और जीवनदायिनी कहा जाता था, अब वह अनेक स्थानों पर पीने योग्य नहीं रह गया। जगह-जगह मेरे मंदिर भी बने हुए हैं, मेरी पूजा होती है, मेरे नाम पर उत्सव मनाए जाते हैं, मैं कोटि-कोटि प्राण का आधार हूं, लेकिन मेरे प्राण संकट में हैं।

मैं विभाजित हुई, देश विभाजित हुआ और हर आदमी विभाजित है। अपना इतिहास मैं इसलिए सुना रही हूं कि आप एक बार सोचिए। एक बार फिर आपको मेरे साथ अपने संबंध बदलने होंगे। संबंध बदलेंगे, तो मेरा समय बदलेगा, अन्यथा आप उस आखिरी पीढ़ी के लोग होंगे, जो अपनी संततियों से कहेंगे- हमने गंगा को बहते देखा है।