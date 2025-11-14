बिहार में मिली ऐतिहासिक जीत के मायने

संक्षेप: बिहार विधानसभा चुनाव का यह नतीजा अप्रत्याशित है। शायद ही किसी ने आकलन किया होगा कि भाजपा और जद (यू) गठजोड़ इतनी बड़ी जीत हासिल करेगा। राज्य में एनडीए को दो-तिहाई से अधिक सीटें (80 फीसदी से ज्यादा) मिली…

मनीषा प्रियम,राजनीतिक विश्लेषक बिहार विधानसभा चुनाव का यह नतीजा अप्रत्याशित है। शायद ही किसी ने आकलन किया होगा कि भाजपा और जद (यू) गठजोड़ इतनी बड़ी जीत हासिल करेगा। राज्य में एनडीए को दो-तिहाई से अधिक सीटें (80 फीसदी से ज्यादा) मिली हैं, जबकि महागठबंधन को करारी हार का सामना करना पड़ा है। इस गठबंधन में राजद ने ही नहीं, कांग्रेस, वीआईपी, वाम जैसे तमाम दलों ने निराश किया है।

चुनाव-पूर्व सभी यह मानकर चल रहे थे कि दो दशक के शासन-काल के बाद नीतीश सरकार के खिलाफ सत्ता-विरोधी रुझान है। सेहत तो उनका साथ नहीं ही दे रही, उनके पास सेकंड लाइन नेतृत्व भी नहीं है। लिहाजा, चुनाव में जद (यू) एनडीए की कमजोर कड़ी साबित होगी, और भाजपा बेशक अपने दम पर बहुत कुछ खींच ले जाए, लेकिन उसके लिए कांग्रेस-राजद महागठबंधन से मुकाबला करना आसान नहीं होगा। मगर नतीजे बता रहे हैं कि सत्ता पक्ष ने पूरे बिहार में अपनी छाप छोड़ी है। स्थिति यह है कि भाजपा मगध और शाहाबाद जैसे इलाकों में भी बीस साबित हुई, जबकि 2024 के लोकसभा और 2020 के विधानसभा चुनावों में उसका यहां प्रदर्शन कमजोर था।

इस जनादेश की वजह क्या है? सबसे बड़ा कारण तो यह है कि मतदाताओं ने कहीं-न-कहीं जद (यू) व भाजपा के वर्षों लंबे शासनकाल का आकलन किया और उसे महागठबंधन की तुलना में अधिक भरोसेमंद माना। दूसरा, महिलाएं इस चुनाव में नीतीश कुमार के लिए एक बड़ा वोट-बैंक साबित हुई हैं। उनके मतों की संख्या और मत-प्रतिशत, दोनों पुरुष मतदाताओं की तुलना में ज्यादा रहे। लगभग 63 फीसदी पुरुषों के मुकाबले 71 फीसदी से अधिक महिलाओं ने अपने मताधिकार का उपयोग किया।

मुमकिन है कि मतदान-पूर्व महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपये हस्तांतरण करने का यह नतीजा हो। बेशक, इस कथ्य को दावे के साथ नहीं कहा जा सकता, पर यह सच है कि इन पैसों का असर महिलाओं की आर्थिकी पर पड़ा है और छोटे-मोटे व्यवसाय शुरू करने में उन्होंने इसका बखूबी इस्तेमाल किया है। इसके बरअक्स, महागठबंधन इसी आस में बैठा रहा कि महिलाओं की तरह, नौजवान भी एक वर्ग हो सकता है, और तेजस्वी यादव की युवा मतदाताओं में लोकप्रियता से उसे फायदा मिलेगा। इसकी वजह भी थी। दरअसल, युवाओं में बेरोजगारी को लेकर निराशा है। तेजस्वी ने हर परिवार को एक पक्की नौकरी देने का वायदा किया था। इसी वायदे पर तेजस्वी सरकार की उम्मीद जताई जा रही थी। मगर महागठबंधन संभवत: भूल गया कि नीतीश राजनीति के एक मंजे हुए खिलाड़ी हैं। उन्होंने अपने सियासी दांव से ‘भतीजे’ को छका भी दिया।

नीतीश कुमार का क्रेज महिलाओं में शुरू से रहा है। वह अपने सुशासन के मॉडल में महिला-हितकारी योजनाओं को शामिल करते रहे हैं। 2005-06 में चुनावी जीत हासिल करने के बाद बच्चों की स्कूली शिक्षा पर ध्यान देना हो या 2010 चुनाव से पहले स्कूली छात्राओं के लिए साइकिल बांटने की पहल, या फिर रसोइया दीदी की बहाली, संविदा पर नियुक्त शिक्षकों में महिलाओं की हिस्सेदारी, पंचायत में आरक्षण या पुलिस कॉन्स्टेबल जैसी भर्तियों में एक-तिहाई सीटों पर आरक्षण- जातिगत राजनीति से इतर महिलाओं को सियासत के केंद्र में लाने की नीतिगत सोच नीतीश कुमार ने हमेशा दिखाई। यही कारण है कि भरोसे की इस पूर्व-पीठिका पर 10-10 हजार की नकद मदद ने ‘उत्प्रेरक’ का काम किया।

हालांकि, चुनाव के दौरान कई बार ऐसा लगा कि सत्तारूढ़ गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। भाजपा और जद (यू) अलग-अलग मुकाबला करते दिख रहे थे। नीतीश कुमार और भाजपा के कद्दावर नेताओं की शायद ही कोई साझा रैली हुई। बावजूद इसके यह जीत मिलना संकेत है कि परदे के पीछे एनडीए गठबंधन में एकता थी। उसने टिकटों को उचित बंटवारा किया और गठबंधन के तमाम साथियों ने अपनी सहभागिता भी निभाई, फिर चाहे वह चिराग पासवान हों, जीतनराम मांझी हों या फिर उपेंद्र कुशवाहा।

जाहिर है, यह बिहार में एक नई राजनीतिक समझदारी का उभार है। यह बता रहा है कि समाजवादी राजनीति की पूरी धरोहर अब जद (यू) को हासिल हो चुकी है और राज्य में भाजपा की एक बड़ी लहर दिखी है। मतलब साफ है, आने वाले पांच साल भी इस गठबंधन के लिए निर्विघ्न रूप से कटेंगे।

महागठबंधन ऐसा भरोसा बनाने में विफल रहा। चुनाव से पहले कांग्रेस ने ‘वोटर अधिकार यात्रा’ जरूर निकाली, जिसकी बागडोर राहुल गांधी के हाथों में थी। मगर चुनाव की पूरी प्रक्रिया में राहुल कहीं नहीं दिखे। आखिरी वक्त में उन्होंने कुछ रैलियां कीं और तालाब में मछली पकड़ते भी नजर आए, लेकिन प्रतीकात्मक कामों से बिहार की जनता रीझने वाली नहीं है। यह साफ नहीं हो सका कि मतदाताओं के बीच इतनी बड़ी यात्रा निकालने के बाद आखिर वह कहां गायब हो गए?

महिला वोटरों को लुभाने में राजद की तरह कांग्रेस भी विफल रही। प्रियंका गांधी उसके लिए एक चेहरा जरूर थीं, लेकिन वह महिलाओं के बीच ‘डोर-टु-डोर कैंपेन’ करती नहीं दिखीं। बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरु के लंबे समय तक इस राज्य में प्रवास करने का फायदा भी कांग्रेस को नहीं मिला।

इन सबमें वामपंथियों की हार सबसे अधिक अप्रत्याशित है। साल 2020 के विधानसभा चुनावों में लेफ्ट पार्टियों को 16 सीटों पर जीत मिली थी और करीब पांच फीसदी मत-प्रतिशत उसे हासिल हुए थे। लोकसभा चुनाव के समय भी, जब भाजपा की लहर थी, दक्षिण व मध्य बिहार में माले ने काराकाट और आरा में जीत दर्ज की थी। मगर इस बार उसे बुरी हार मिली है। इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि भाजपा ने जातिगत लड़ाई में पिछड़ी जातियों को टिकट देकर वामपंथियों की वर्ग-आधारित राजनीति की हवा निकाल दी। इतना ही नहीं, इनके अधिकतर वोटर गरीब-गुरबे परिवार के हैं, जिनकी महिलाओं को 10 हजार रुपये एक साथ मिलना किसी सपने के सच होने जैसा था।

साफ है, बहुत बारीकी से यह चुनाव लड़ा गया था। भाजपा ने अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। उसके चुनाव-प्रबंधन की काट महागठबंधन के पास नहीं थी। उसकी तरफ से केवल तेजस्वी ही रैलियां करते दिखें। महागठबंधन में यह उलझन बनी रही कि किस क्षेत्र में कौन नेता नेतृत्व की भूमिका में है। यह सवाल मतदाताओं को भी उलझाता रहा, जिसका जनादेश पर खासा असर दिख रहा है।