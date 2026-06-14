सियासत में शिक्षा का मुद्दा बन जाना

भारत में शिक्षा का क्षेत्र दिन-ब-दिन राजनीतिक होता जा रहा है। शिक्षा से जुड़ा अब कोई भी मुद्दा या विवाद सोशल मीडिया से होते हुए विपक्ष की गोलबंदी की राजनीति से जुड़ जाता है। पिछले दिनों यूजीसी रेगुलेशन, नीट पेपर लीक…

बद्री नारायण, कुलपति, टीआईएसएस, मुंबई भारत में शिक्षा का क्षेत्र दिन-ब-दिन राजनीतिक होता जा रहा है। शिक्षा से जुड़ा अब कोई भी मुद्दा या विवाद सोशल मीडिया से होते हुए विपक्ष की गोलबंदी की राजनीति से जुड़ जाता है। पिछले दिनों यूजीसी रेगुलेशन, नीट पेपर लीक और अब सीबीएसई परीक्षा में उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन जैसे मुद्दे राजनीतिक गोलबंदी का रूप ले चुके हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? यह एक विचारणीय प्रश्न है।

अगर गहराई से देखें, तो यह परिघटना भारतीय राजनीति के लोक में हो रहे दूरगामी परिवर्तनों का सूचक है। पहले प्रायः विकास के मुद्दे, बिजली, पानी, सड़क जैसी आधारभूत संरचनाएं या रोटी, कपड़ा, मकान, महंगाई और भ्रष्टाचार जैसे विषय केंद्रीय विपक्ष की राजनीतिक गोलबंदी के मुद्दे बनते थे। अब शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे विषय सत्ता-विरोधी राजनीति के स्रोत के रूप में उभर रहे हैं। इसके दो महत्वपूर्ण कारण हैं। पहला, वस्तुतः पिछले दशकों में सरकारों ने आधारभूत संरचनाओं, जैसे राजमार्ग, ग्रामीण सड़क, बिजली, पानी से जुड़े विकास के मानकों पर बेहतर प्रदर्शन किया है। फलतः इन मामलों में जनता की शकायतें कम हुई हैं। ऐसे में, ये मुद्दे अब विपक्ष को अपनी राजनीति के लिहाज से शायद ज्यादा कारगर नहीं महसूस हो रहे हैं।

दूसरा कारण यह है कि विकास की अवधारणा अब काफी व्यापक हो गई है। यह अब सर्वांगीण मानव विकास के रूप में हमारे समक्ष आई है। इस सर्वांगीण विकास में शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण जैसे मुद्दे धीरे-धीरे महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं। इसीलिए शायद विपक्ष अब महंगाई और गरीबी जैसे मुद्दों को उछालने के साथ ही मानव विकास के अन्य मानकों, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण के विषय में अपनी राजनीतिक प्रासंगिकता भविष्य तलाश रहा है।

इसका एक अहम पहलू यह भी है कि देश में युवा आबादी लगातार बढ़ती जा रही है। भारत दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी का देश माना जाने लगा है। जाहिर है, यहां बड़ी संख्या में युवा मतदाता बन रहे हैं। अतः युवा और महिला राजनीतिक गोलबंदी के केंद्रबिंदु बनते जा रहे हैं। वैसे तो छात्र व युवा हमेशा से राजनीति में गोलबंद किए जाते रहे हैं। पिछली सदी के 1970 से 80 के बीच उभरे अनेक छात्र आंदोलन सत्ता-विरोध की धुरी के रूप में विकसित किए गए थे, किंतु तब गोलबंदी के मुद्दे मात्र शिक्षा जगत से जुड़े नहीं होते थे, उनके साथ समाज के हरेक वर्ग को जोड़ने वाले मुद्दे भी राजनीतिक दल सामने लेकर आते थे।

अब ‘साइबर स्पेस’ में जी रहे ‘जेन-जी’ को शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हरेक छोटे-बड़े मुद्दे पर गोलबंद करना विपक्ष को ज्यादा आसान लग रहा है। इसमें सोशल मीडिया के विभिन्न मंचों और इन्फ्लूएंसर्स की एक बड़ी व सक्रिय सेना उपलब्ध है। दरअसल, आभासी दुनिया में आत्मरक्षा से ज्यादा आरोप और आक्रामकता की भाषा लोकप्रिय होती है।

इन दो बड़े कारणों के साथ कुछ ऐसे तात्कालिक कारण हैं, जो लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और उनकी पार्टी कांग्रेस को वर्तमान शिक्षा मंत्री और सरकार को लक्षित करने के लिए प्रेरित कर रहे होंगे। कांग्रेस इस वक्त अपने राजनीतिक संगठन, प्रभाव और उस ‘ज्ञान यूनिवर्स’ को बचाने की लड़ाई लड़ रही है, जो आजादी से अब तक स्कूलों व उच्च शिक्षण संस्थाओं में प्रभावी रहकर शिक्षकों व छात्रों में पीढ़ी-दर-पीढ़ी स्थानांतरित होता रहा है।

कांग्रेस-अनुप्राणित भारत की रूपरेखा और अर्थ, जिसमें धर्मनिरपेक्षता की नेहरूवादी व्याख्या, बहुलता की कांग्रेसी सोच और अन्य अवधारणाएं भारतीय शिक्षा का मूलाधार रही हैं। नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा लागू की गई नई शिक्षा नीति-2020 ने भारतीय शिक्षा के ज्ञान यूनिवर्स में भारत के उस अर्थ को विस्थापित कर परंपरा एवं आधुनिकता के संतुलित समन्वय, विविधता में एकता की जगह एकत्व में विविधता के ज्ञान लोक को अनेक अनुशासनों के शिक्षण-प्रशिक्षण व विमर्शों में पिरोना प्रारंभ कर दिया है। शिक्षा मंत्री स्वाभाविक ही इस रूपांतरण का नेतृत्व कर रहे हैं। कांग्रेस और राहुल गांधी इस बदलाव के परिणामों को शायद भांप रहे हैं। इसीलिए वह लगातार उच्च शिक्षण संस्थानों के नए बदलावों पर हमलावर रहते हैं। एक गौर करने वाला दिलचस्प पहलू यह भी है कि इधर अनेक राज्यों में विपक्ष को जो चुनावी पराजय मिली है, उनमें से कई में शिक्षा मंत्री की अहम भूमिका देखी गई है।

भारतीय युवाओं में असंतोष को आज विपक्ष अपनी गोलबंदी के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में देख रहा है। छात्र इस युवा संवर्ग का एक महत्वपूर्ण भाग है। शिक्षा से जुड़ा कोई भी विवाद उसमें अपने भविष्य को लेकर भय पैदा कर सकता है। दुनिया के अनेक बड़े अर्थशास्त्रियों ने भी माना है कि भय और संशय के इर्द-गिर्द गोलबंदी सत्ता की लड़ाई में अत्यंत प्रभावी होती हैं। सरकार शायद इसीलिए शिक्षा संबंधी हरेक विवाद में त्वरित करवाई कर छात्रों और युवाओं में सत्ता व विभिन्न सार्वजनिक संस्थानों में विश्वास सृजित करने की कोशिश कर रही है।

शिक्षा मंत्रालय नीट पेपर लीक और सीबीएसई उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन में गड़बड़ी से समस्याग्रस्त हुई छवि को सुधारने के लिए छात्रों व युवाओं में विश्वास बहाली की योजना पर कार्यरत है। इसीलिए वह आगामी नीट परीक्षा को अचूक तरीके से संपन्न कराने व सीबीएसई पुनर्मूल्यांकन के लिए जरूरी व्यवस्था करने और उसकी सूचना ठीक से छात्रों व अभिभावकों तक पहुंचाने में लगा है। नीट की पुनर्परीक्षा में पेपर लीक होने की किसी भी आशंका को निर्मूल करने के लिए शिक्षा मंत्रालय ने वायु सेना का सहयोग मांगा है। निस्संदेह, इसके पीछे छात्रों की किसी भी आशंका को मिटाने की मंशा है। इससे तंत्र के प्रति विश्वास की पुनर्बहाली होगी।

भारतीय राजनीति की मौजूदा दशा-दिशा को देखते हुए यह कहने में कोई हिचक नहीं कि आने वाले दिनों में शिक्षा का क्षेत्र और ज्यादा राजनीतिक होता जाएगा। विपक्षी पार्टियां हर ऐसे अवसर के दोहन के लिए उत्सुक होंगी, जो उनको छात्रों और युवाओं को अपनी ओर खींचने में मदद कर सके। दूसरी तरफ, सरकारें हर क्षण छात्रों और नौजवानों में संस्थानों के प्रति विश्वास मजबूत करने के अपने मिशन को तेज करेंगी। भारतीय जनतांत्रिक राजनीति में आने वाले दिनों में शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण जैसे मुद्दे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं, जिन पर संसद व विधानसभाओं से लेकर सड़क तक सत्ता और विपक्ष में टकराव बढ़ सकता है।