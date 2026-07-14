ऑस्ट्रेलियाई यूरेनियम हमें समृद्ध करेगा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऑस्ट्रेलिया दौरे से दो रणनीतिक क्षेत्रों- परमाणु ऊर्जा और समुद्री सुरक्षा- में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। इससे भारत-ऑस्ट्रेलिया साझेदारी तो मजबूत हुई ही है, हिंद-प्रशांत क्षेत्र के लिहाज से भी यह द्विपक्षीय संबंध अब काफी अहम हो गया है।

सी उदय भास्कर,निदेशक, सोसाइटी ऑफ पॉलिसी स्टडीज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऑस्ट्रेलिया दौरे से दो रणनीतिक क्षेत्रों- परमाणु ऊर्जा और समुद्री सुरक्षा- में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। इससे भारत-ऑस्ट्रेलिया साझेदारी तो मजबूत हुई ही है, हिंद-प्रशांत क्षेत्र के लिहाज से भी यह द्विपक्षीय संबंध अब काफी अहम हो गया है।

इसमें परमाणु संबंध खासा महत्वपूर्ण है, विशेषकर इससे जुड़ी कड़वी यादों को देखते हुए। गौरतलब है, जब भारत ने मई 1998 में ‘ऑपेरशन शक्ति’ के तहत परमाणु परीक्षण किए थे, तब कैनबरा ने नई दिल्ली की कड़ी निंदा करते हुए इसे ‘परमाणु प्रसार करने वाला’ कदम बताया था और अपने तमाम सुरक्षा/ सैन्य संबंध निलंबित कर दिए थे। यहां तक कि भारतीय डिफेंस अटैची को 48 घंटे के अंदर ऑस्ट्रेलिया छोड़ना पड़ा था। परमाणु शक्ति बनने के प्रधानमंत्री वाजपेयी के फैसले से दोनों मुल्कों के संबंधों में भारी गिरावट आई थी, जिसमें सुधार की शुरुआत 2008 में हुए अमेरिका-भारत असैन्य परमाणु समझौते के बाद ही हो पाई।

साल 2014 में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच नागरिक परमाणु सहयोग समझौता हुआ जरूर, मगर करीब एक दशक तक यह दिखावटी रहा। उल्लेखनीय है कि दुनिया में ज्ञात यूरेनियम भंडार का करीब 28 प्रतिशत हिस्सा ऑस्ट्रेलिया के पास है। भारत के 1974 और 1998 के परमाणु परीक्षणों के बाद कैनबरा ने दशकों तक नई दिल्ली को यूरेनियम देने से इनकार किया, क्योंकि भारत ने परमाणु अप्रसार संधि (एनपीटी) पर दस्तखत नहीं किए थे। इसीलिए, 2014 के समझौते को लागू करने के मौजूदा फैसले का महत्व प्रतीकात्मक, व्यावहारिक और रणनीतिक, तीनों है।

शुरुआत प्रतीकात्मक से। यूरेनियम देने पर सहमति जताकर ऑस्ट्रेलिया ने भारत को एक ‘जिम्मेदार परमाणु शक्ति’ मान लिया है। इससे भारत उन देशों की श्रेणी में आ गया, जिन्हें पहले से ही ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम मिलता रहा है, जैसे- अमेरिका, फ्रांस, रूस और कनाडा। परमाणु समझौते का निहितार्थ यही था कि भारत के गैर-एनपीटी दर्जे को ऑस्ट्रेलिया अपने परमाणु अप्रसार संबंधी नीति से अलग मानने लगा है। इस मान्यता ने भारत को ‘एनपीटी’ गुट से बाहर अपनी स्थिति सुधारने में मदद की, साथ ही उसे वैश्विक परमाणु व्यवस्था में एक खास दर्जा भी दिलाया। यह ऊर्जा के क्षेत्र में जितनी बड़ी उपलब्धि थी, उतनी ही रणनीतिक स्तर पर भी। प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदा यात्रा में इसे लागू करने पर जोर दिया गया है, जिसका मतलब है कि दोनों पक्ष सिद्धांतों से आगे बढ़कर समझौते को अंतिम रूप देने की दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं।

व्यावहारिक पहलू की बात करें, तो यह ईंधन सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के लक्ष्य बहुत बड़े हैं। अभी हम 8.8 गीगावट परमाणु ऊर्जा का उत्पादन कर रहे हैं और नई दिल्ली को उम्मीद है कि 2031 तक इसे बढ़ाकर 22 गीगावाट कर लिया जाएगा। अंतिम लक्ष्य 2047 तक 100 गीगावाट तक उत्पादन बढ़ाना है, जो आसान काम नहीं है।

भारत सिर्फ घरेलू यूरेनियम से यह लक्ष्य नहीं हासिल कर सकता। साल 2008 में परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (एनएसजी) द्वारा दी गई छूट से पहले, ईंधन की कमी के कारण भारतीय रिएक्टरों को अपनी 50-60 फीसदी क्षमता पर ही काम करना पड़ता था। छूट मिलने के बाद, भारत ने रूस, फ्रांस, कजाकिस्तान और कनाडा जैसे देशों से यूरेनियम लेना शुरू किया। ऑस्ट्रेलिया के भी इसमें शामिल हो जाने से नई दिल्ली का दायरा व्यापक हो गया है। वैश्विक कमोडिटी बाजार और भू-राजनीति में उतार-चढ़ाव को देखते हुए दुनिया के सबसे बड़े यूरेनियम भंडार वाले देश से आपूर्ति मिलने पर दीर्घकालीन भरोसा बनेगा। इस समझौते में सुरक्षा उपाय व निगरानी की व्यवस्थाएं भी शामिल हैं, जिनसे ऑस्ट्रेलिया की चिंताओं का समाधान होता है।

अब इसके रणनीतिक पक्ष की चर्चा, जो सबसे महत्वपूर्ण है। भारत के स्वदेशी ‘प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर’ यानी पीएचडब्ल्यूआर (220 मेगावाट, 540 मेगावाट और 700 मेगावाट) तकनीक के लिहाज से निस्संदेह शानदार हैं, लेकिन वे आकार में छोटे हैं। कार्बन उत्सर्जन तेजी से घटाने और बिजली की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए हमें फ्रांस, रूस व अमेरिका जैसे सहयोगियों से 1000 मेगावाट से अधिक क्षमता वाले ‘लाइट वाटर रिएक्टर’ चाहिए। इन रिएक्टरों में यूरेनियम का अधिक इस्तेमाल होता है।

यहीं पर ऑस्ट्रेलिया की भूमिका अहम हो जाती है। असैन्य रिएक्टरों के लिए ऑस्ट्रेलिया द्वारा यूरेनियम की आपूर्ति करने से भारत अपने यूरेनियम को, जो सीमित मात्रा में है, स्वदेशी पीएचडब्ल्यूआर और रणनीतिक कार्यक्रमों के लिए बचा सकता है। ‘स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर’ को अक्सर भविष्य की तकनीक माना जाता है, लेकिन इनका बड़े पैमाने पर व्यावसायिक इस्तेमाल करने में अभी दसेक साल का समय लगेगा।

साल 2030 के जलवायु और ऊर्जा लक्ष्यों को देखते हुए भारत को फिलहाल बड़े रिएक्टरों से काम चलाना होगा। ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ समझौता हमारी राह आसान बना सकता है। संक्षेप में कहें, तो यूरेनियम समझौता ‘येलोकेक’ (यूरेनिया) की मात्रा से कम और राजनीतिक स्वीकृति व ऊर्जा सुरक्षा से ज्यादा जुड़ा है। यह भारत को विकास और जलवायु लक्ष्यों के अनुरूप असैन्य परमाणु ऊर्जा बढ़ाने में मदद करेगा।

प्रधानमंत्री का यह दौरा समुद्री सुरक्षा के लिहाज से भी उल्लेखनीय रहा। पहली बार दोनों देशों ने ‘मुक्त, समावेशी और नियम आधारित हिंद-प्रशांत’ के प्रति अटूट प्रतिबद्धता जाहिर की है। संयुक्त घोषणापत्र में इसका जिक्र होना बताता है कि कूटनीतिक भाषा में सोच-विचारकर बदलाव किए गए हैं। अंतरराष्ट्रीय कानून और यूएनसीएलओएस के पालन का जिक्र करके इस क्षेत्र की ‘ग्रे जोन’ गतिविधियों की ओर इशारा किया गया है, वह भी बिना चीन का नाम लिए। मुमकिन है, दोनों देशों की बीजिंग पर आर्थिक निर्भरता (भारत के साथ 135 अरब का व्यापार और ऑस्ट्रेलिया की चीन के कमोडिटी निर्यात पर निर्भरता) के कारण ऐसा किया गया हो, पर यह भाषा सामान्य तालमेल के बजाय व्यावहारिक संबंध बनाने के संकेत कर रही है।

कोई भी देश अमेरिका और चीन के बीच किसी एक को चुनने के लिए मजबूर नहीं होना चाहता, पर ‘अटूट प्रतिबद्धता’ शब्द का मतलब है कि दिल्ली और कैनबरा ताकत पर आधारित समुद्री व्यवस्था को स्वीकार नहीं करेंगे। इसके बजाय वे कानून और परंपरा की वकालत करते दिख रहे हैं।