इतिहास और भविष्य का संगम हमारा तिरंगा

जब मैं तिरंगे का मतलब खास कुछ नहीं समझता था, तब भी मुझे खुले आसमान में लहराता, हवा के साथ बल खाता तिरंगा बहुत आकर्षित करता था। सुंदर तो यह मुझे आज भी उतना ही लगता है, लेकिन अब ‘सबसे सुंदर’ जैसा भाव मन से…

कुमार प्रशांत, वरिष्ठ पत्रकार

जब मैं तिरंगे का मतलब खास कुछ नहीं समझता था, तब भी मुझे खुले आसमान में लहराता, हवा के साथ बल खाता तिरंगा बहुत आकर्षित करता था। सुंदर तो यह मुझे आज भी उतना ही लगता है, लेकिन अब ‘सबसे सुंदर’ जैसा भाव मन से निकल गया है। अब कहीं मन में यह भाव घर कर गया है कि सुंदरता झंडे में नहीं, उनके पीछे के हमारे मनोभाव में होती है।

यह आज मन में इसलिए आया कि आसमान में तिरंगे को लहराने का दिन फिर से आ गया है। 15 अगस्त हमारी आजादी का दिन है। यह हमारे तिरंगे का दिन है, जब हम इसे खुले आसमान में भी और मन के आसमान में भी लहराते हैं। ऐसा क्या है इस तिरंगे में?

सब कत्ल हो के तेरे मुकाबिल से आए हैं

हम लोग सुर्खरू हैं कि मंजिल से आए हैं।

तीन रंग की पट्टियों से हमने इसे बनाया है। कई धर्मों-जातियों के लोगों की शुभ भावना ने इन पट्टियों को अलग-अलग समय पर, अलग-अलग तरह से बनाया-सजाया। कितने तो रूपाकारों में यह हमारे सामने आता रहा है। इतिहास बताता है कि 7 अगस्त, 1906 को कलकत्ता (अब कोलकाता) के पारसी बगान चौराहे पर पहली बार हमने तिरंगा फहराया था। महात्मा गांधी ने इसे इसके वर्तमान स्वरूप में मान्य किया। कांग्रेस ने महात्मा गांधी की बात मान्य की। तब से यह तिरंगा हमारी आजादी के सिपाहियों के हाथ आया।

महात्माजी ने इसके मध्य में चरखा रखा था। 31 दिसंबर, 1929 की मध्यरात्रि में, रावी के तट पर, संपूर्ण स्वतंत्रता की ऐतिहासिक घोषणा के साथ जब जवाहरलाल नाचे थे, तब महात्माजी का चरखेवाला तिरंगा ही फहराया गया था। उसके नीचे संपूर्ण स्वतंत्रता का संकल्प लिया था हमने। फिर तो यह तिरंगा लिए हमने कितनी खाइयां-खंदक-पहाड़-सागर पार किए। स्वतंत्रता की खोज में हम कई रास्तों से निकले, कई दिशाओं में चले। विभिन्न नजरों से हमने खुद को भी व अपनी गुलामी को भी देखा, लेकिन यही तिरंगा महात्माजी के पास भी था, अशफाकउल्ला खान के पास भी, बिस्मिल के हाथ भी। सरदार पटेल, सरोजिनी नायडू, मौलाना आजाद और आंबेडकर भी इसके ही साथ चले थे। तिरंगा इन सबके पास था जिसे लहरा कर ये कहते थे- हर इक कदम अजल था हर इक गाम जिंदगी/ हम घूम फिर के कूचा-ए-कातिल से आए हैं।।

घूम-फिर के आने-जाने में ऐसी ही आपाधापी में, कई कारणों से महात्माजी का वह चरखा तिरंगे से निकल गया। हमारी संविधान सभा ने 22 जुलाई, 1947 को सम्राट अशोक का चक्र तिरंगे के बीच स्वीकार किया। महात्माजी का चरखा हमें भविष्य की दिशा बतलाता था, अशोक-चक्र हमें इतिहास की धारावाहिकता से जोड़ता है। आज जब इसे हवा में लहराता देखता हूं मैं, तो भविष्य व इतिहास की धारावाहिकता का संगम देखता हूं; देश भी देखता हूं, देश के लोग भी देखता हूं; उनका श्रम व उनका स्वेद भी देखता हूं; उनकी आशा व उनकी उमंग भी देखता हूं। वह बलिदान भी देखता हूं, जिनसे इस तिरंगे का रंग गाढ़ा हुआ है; वह समर्पण भी देखता हूं, जिससे इस तिरंगे की धज कभी फीकी नहीं पड़ती है। यह सब जोड़ता हूं, तब तिरंगे का एक नया मतलब खुलता है कि यह वह प्रतीक है, जो राष्ट्र के साथ बनता-संवरता है। हमारा तिरंगा हमारे राष्ट्र का आईना है।

आजादी मिले कोई 80 साल पूरे हुआ चाहते हैं। 15 अगस्त, 1947 तो मानो इतिहास के क्षितिज में कहीं सिमट गया है, लेकिन उस 15 अगस्त से इस 2026 के 15 अगस्त तक का सफर हमने जिस तरह पार किया है, उसे हम गर्व से याद करते हुए कह सकते हैं कि हमने आजादी की इस इमारत की एक-एक ईंट खुद बनाई व लगाई है।

15 अगस्त, 1947 को क्या था हमारे हाथ में? एक रक्तरंजित वर्तमान था; कई टूटे-बिखरे सपने थे; गुलामी की मानसिकता से दबा-कुचला अनगिनत लोगों का मजमा था; बिखेरने वाले तत्वों के शोर से आसमान फटा जाता था। और फिर थी उस अहंकारी विंस्टन चर्चिल की घोषणा कि यह ऐसे निकम्मों की कौम है, जो आजादी मिलते ही आपस में लड़ मरेंगे व अपनी आजादी को खंड-खंड कर देंगे। पागलपन के जोम में हम गए भी थे उस दिशा में, लेकिन महात्माजी ने बलिदान देकर और उनकी छाया में पले-बढ़े लोगों ने अपना पूरा जोर लगाकर हमें उधर से मोड़ा। हम बिखरते-बिखरते संवरने लगे।

यह सब इतना आसान तो था नहीं। हमारा नेतृत्व जानता था कि गुलामी की प्रजा में से लोकतंत्र का नागरिक खोजना व बनाना आसान नहीं है, लेकिन हम पीछे नहीं हटे। हम अपना लोकतंत्र लेकर आगे चले। तब 36 करोड़ का था अपना भारत! पहली चुनौती तो यही थी कि इसे लोकतांत्रिक पद्धति से चुनी सरकार दें हम। हमने यह चुनौती टाली नहीं। आजादी के तुरंत बाद 1949 में हमने अपना चुनाव आयोग गठित किया और 1951-52 में पहला आम चुनाव घोषित कर दिया। 21 वर्ष से ज्यादा उम्र के 17.3 करोड़ मतदाता थे, जिनके लिए मतदान का पूरा तंत्र खड़ा करना था- मतपेटी से लेकर मतदान केंद्र तक; मतपत्र से लेकर मतदाता तक! 25 अक्तूबर, 1951 से शुरू होकर यह चुनाव 21 फरवरी, 1952 तक चला, जिसमें 53 राजनीतिक दलों के 1,874 उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया। आज इसका अनुमान लगाना भी कठिन ही है कि मन से घायल व मानसिकता से खंड-खंड हो रहे देश को ‘एक आदमी : एक वोट’ के आधार पर सरकार चुनने का मौका देना कितना लोमहर्षक रहा होगा। वयस्क मताधिकार के आधार पर हुआ यह दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव प्रयोग था।

यह तो ढांचा बनाने की बात थी, असली चुनौती तो इसमें आत्मा भरने की थी। भारत को तोड़-तोड़कर अपनी मुट्ठी में करने की जिस कुटिल योजना से अंग्रेज काम करते आए थे, अब उसे पलटना था। यह साम्राज्यवादियों की चाल को काटना था, अपने लोगों को निहित स्वार्थ से बाहर निकालना था और स्वतंत्र भारत का इकबाल भी स्थापित करना था। बहुत नाजुक काम था यह। हमने वह भी किया- 565 रियासतों में से 562 रियासतें तिरंगे के नीचे आ खड़ी हुईं। ऐसा एकीकरण भी दुनिया ने कभी देखा नहीं था। फिर दुनिया ने यह भी देखा कि 1950 में ही हमने सदियों से जड़ जमाए बैठी जमींदारी प्रथा को समाप्त कर दिया। देश मन से आजाद होने लगा।

फिर तो बहुत कुछ बनाया हमने- योजना आयोग बनाया, शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति के ऐसे संस्थान बनाए, जिनमें नए भारत की समझ बनी व विकसित हुई। इतना ही नहीं हुआ, अंतरराष्ट्रीय मामलों में भी हमने कई सार्थक पहल की, कई नई खिड़कियां खोलीं। दुनिया ने पहचाना कि वर्षों की गुलामी से बाहर आए इस हिन्दुस्तान का एक मतलब शांति व न्याय की आवाज भी है। दुनिया के हर मंच से नैतिकता, मनुष्यता की, न्याय व शांति की बात किसी ने बगैर चूके की, तो वह हम ही थे। हमने रूसी व अमरीकी खेमे से अलग एक नया ही खेमा खड़ा किया।

आज हम दुनिया की आर्थिक-राजनीतिक ताकतों में गिने जाते हैं, तो इसलिए कि हमने उसकी तैयारी में लगातार कोशिश की है। जब आप चौतरफा विकास व निर्माण का अभियान चलाते हैं, तो जहां बहुत कुछ बनता है, वहीं बहुत कुछ छूटता और टूटता भी है। हमारे साथ भी ऐसा हुआ; हो रहा है। फिर भी हमने अपने पड़ोसियों की तरह लोकतंत्र का दामन नहीं छोड़ा।

गणित जरूर बताता है कि इसकी उम्र-ए-आजादी 80 साल की हो रही है; समझ बताती है कि देश की उम्र नहीं, उसकी पहुंच देखनी चाहिए। हमारी पहुंच बढ़ रही है- हमारे अपने लोगों तक भी और दुनिया के लोगों तक भी। बस चाहता हूं तो इतना ही कि हम लोकतंत्र का यह रास्ता न छोड़ें, इसे संकीर्ण न बनाएं।