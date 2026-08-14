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नियति से अधूरी भेंट, पर सपना अभी जिंदा

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बीसवीं सदी ने अपनी शुरुआत बारूद और बेड़ियों से की थी। उपनिवेशवाद अपने चरम पर था, दुनिया के तीन-चौथाई मनुष्य किसी दूसरे देश की ‘संपत्ति’ थे और फिर दो महायुद्धों ने वह कर दिखाया, जो पहले कभी संभव नहीं था…

नियति से अधूरी भेंट, पर सपना अभी जिंदा
मनोज झा

मनोज झा, प्रोफेसर एवं सांसद

बीसवीं सदी ने अपनी शुरुआत बारूद और बेड़ियों से की थी। उपनिवेशवाद अपने चरम पर था, दुनिया के तीन-चौथाई मनुष्य किसी दूसरे देश की ‘संपत्ति’ थे और फिर दो महायुद्धों ने वह कर दिखाया, जो पहले कभी संभव नहीं था- मृत्यु का औद्योगिक उत्पादन। गैस चैंबर, कालीन-बमबारी, हिरोशिमा। अकाल जो प्रकृति ने नहीं, नीति ने रचे। बंटवारे, जिनकी रेखाएं किसी दूर बैठे अफसर ने नक्शे पर खींच दीं और जिनका खून हमारे शहरों और गांवों ने बहाया।

उस मलबे के बीच से मनुष्यता ने एक सपना गढ़ा और उस सपने का नाम उसने आने वाली सदी रखा। 21वीं सदी कोई कैलेंडर की तारीख नहीं थी, वह एक क्षितिज थी। एक वादा। कहा गया कि जब यह सदी आएगी, तो युद्ध अतीत की बात होंगे, भूख क्या होती, इसे देखने-समझने के लिए संग्रहालय में जाना पड़ेगा, हर बच्चा पढ़ेगा, हर बीमार का इलाज होगा और मशीनें मनुष्य को श्रम की जकड़न से मुक्त करके उसे कला एवं चिंतन के लिए फुरसत देंगी। मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा, अल्मा-अता का संकल्प कि ‘सन् 2000 तक सबके लिए स्वास्थ्य’, उपनिवेशों की मुक्ति, कल्याणकारी राज्य की कल्पना- ये सब उसी एक क्षितिज के अलग-अलग नाम थे।

यह सपना केवल घोषणा-पत्रों में नहीं था, वह हमारी लोकप्रिय कल्पना की हवा में घुला हुआ था। 2001: ए स्पेस ओडिसी ने सदी के अंक को ही भविष्य का पर्याय बना दिया। और हमारे यहां? नंदन, पराग और चंपक की विज्ञान-कथाओं में उड़ती कारें और रोबोट थे; स्कूल में हर बच्चे ने कभी न कभी ‘सन् 2000 का भारत’ शीर्षक से निबंध लिखा था; दूरदर्शन के परदे पर वह भारत दिखता था, जो साक्षर हो रहा था, टीका लगवा रहा था, नहर और उपग्रह एक साथ बना रहा था। ‘गरीबी हटाओ’ एक नारा था, पर उसके पीछे एक सच्ची सामूहिक आकांक्षा भी थी। सदी बदलते ही इंटरनेट आया और कहा गया कि अब दुनिया एक गांव है, ज्ञान मुफ्त है और सत्ता के पास कोई ऐसा रहस्य नहीं बचेगा, जिसे वह जनता से छिपा सके।

एक पूरी पीढ़ी इस भरोसे के साथ बड़ी हुई कि इतिहास की दिशा एक ही है- ऊपर की ओर। आज, इस सदी के एक-चौथाई बीत जाने के बाद, सबसे बेचैन करने वाली बात यह नहीं है कि हमारे सपने पूरे नहीं हुए। बेचैन करने वाली बात यह है कि सपने वही हैं। शायद ‘जो इतिहास से नहीं सीखते, वे उसे दोहराने के लिए अभिशप्त हैं’ का असली अर्थ यही है। हम सोचते हैं कि इतिहास केवल त्रासदियों के रूप में लौटता है- युद्ध, नफरत, विस्थापन। पर वह अपनी अधूरी आकांक्षाओं के रूप में भी लौटता है। हर पीढ़ी उन्हीं मांगों को नए सिरे से उठाती है, यह सोचकर कि वह कुछ नया मांग रही है।

यह कहना गलत होगा कि प्रगति नहीं हुई। हुई और भारी हुई। औसत आयु बढ़ी, चेचक मिटी, अकाल दुर्लभ हुए, अरबों लोग अत्यंत निर्धनता से बाहर आए, हर जेब में मिनी कंप्यूटर है, पर विचित्र बात यह है कि इतनी सारी भौतिक उपलब्धि के बावजूद हम अच्छी जगह पर नहीं हैं। समृद्धि बढ़ी, तो असुरक्षा भी बढ़ी और संपर्क बढ़ा, तो अकेलापन भी। सूचना बढ़ी और समझ घटी। हमने साधन जुटा लिए और साध्य खो दिया। इस असंगति की जड़ में एक ही बात है- मनुष्य अब अपने आप में लक्ष्य नहीं रहा, वह किसी और के लक्ष्य का साधन बना दिया गया है।

राजनीति के लिए वह मतदाता है- एक संख्या, एक समीकरण, एक भीड़, जिसे उत्तेजित किया जा सके। बाजार के लिए वह उपभोक्ता है- एक बटुआ, एक कर्ज-क्षमता, एक लक्षित विज्ञापन और तकनीक के लिए तो वह सबसे कम- बस एक डाटा, जिसे उसकी सहमति के बिना उसी के विरुद्ध इस्तेमाल किया जाता है।

तीनों ने मिलकर एक ऐसी दुनिया बनाई है, जहां विकल्प तो अनगिनत हैं, पर स्वतंत्रता बहुत कम। कौन-सा ब्रांड, कौन-सा एप, कौन-सा प्लेटफॉर्म- यह चुनने की छूट है; पर अपने काम की शर्तें, अपने शहर की हवा, अपने बच्चों के पाठ्यक्रम, अपने समय की लय तय करने की छूट लगभग नहीं। गिग मजदूर को एक एल्गोरिदम काम देता है और एक एल्गोरिदम ही निकाल देता है, और उससे अपील नहीं की जा सकती, क्योंकि वहां कोई मनुष्य नहीं है, जिससे बहस की जाए। यही हमारे समय की सबसे बड़ी दरिद्रता है- साधनहीनता नहीं, कर्तृत्वहीनता। यह भावना कि जो हो रहा है, वह हम पर हो रहा है; हम उसे कर नहीं रहे।

आधी रात को किया गया वह वादा कि अब हम अपनी नियति से मिलेंगे, और गांधी का वह वाक्य कि हर आंख से आंसू पोंछना है- इनको हमने स्मृति-दिवसों का अलंकार बना लिया, कार्य-सूची नहीं रहने दिया। आंबेडकर ने चेताया था कि 26 जनवरी, 1950 से हम एक अंतर्विरोध में प्रवेश कर रहे हैं- राजनीति में एक व्यक्ति एक वोट, पर सामाजिक और आर्थिक जीवन में एक व्यक्ति का एक मूल्य नहीं। वह अंतर्विरोध आज भी हमारे साथ है।

और लोकतंत्र? वह केवल चुनाव नहीं है। वह विचार-विमर्श है, असहमति की जगह है, संस्थाओं की स्वायत्तता है, सूचना का हक है और यह भरोसा है कि सत्ता से सवाल पूछने की कीमत नहीं चुकानी पड़ेगी। इन कसौटियों पर हरेक दल और हर दौर को मिलाकर, हमारा प्रदर्शन असमान रहा है। नागरिक कब भीड़ में बदल जाता है और भीड़ कब लाभार्थी में, यह दूरी पाटना अभी शेष है। नियति से हमारी भेंट अधूरी है।

तो इस सदी का सकारात्मक एजेंडा क्या हो? अगर सपने वही हैं, तो कम से कम रास्ता नया होना चाहिए। मुझे चार सूत्र दिखते हैं।

पहला- न्याय, दया नहीं। गरीब को दी गई सुविधा दान नहीं, बकाया है। कल्याण को ‘मुफ्तखोरी’ कहने वाली भाषा को अस्वीकार करना होगा। शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, आवास और सम्मानजनक मजदूरी- ये अधिकार हैं, अनुग्रह नहीं।

दूसरा- पुनर्वितरण। केवल पाई बड़ी करने से काम नहीं चलेगा; उसका कटना भी बदलना होगा। संपत्ति और विरासत पर उचित कर, जमीन तक पहुंच, सार्वजनिक सेवाओं में भारी निवेश, और साझी संपदा- जल, जंगल, स्पेक्ट्रम, डाटा- को निजी कब्जे से बचाना।

तीसरा- मनुष्य की स्वायत्तता की पुनर्प्राप्ति। इस सदी का नया प्रश्न यह है कि जब मशीन सोचने लगे, तो मनुष्य का क्या बचेगा? उत्तर यह नहीं कि तकनीक रोकी जाए, बल्कि यह कि वह किसके नियंत्रण में है, यह तय हो। अपने ध्यान पर हक, अपने डाटा पर हक, एल्गोरिदम के फैसले के विरुद्ध अपील का हक, काम के बाद अनुपलब्ध रहने का हक और सबसे बढ़कर, ऐसा काम, जिसमें मनुष्य को अपनी बुद्धि इस्तेमाल करने की जगह मिले।

चौथा- समाज की प्रधानता। पिछली सदी की बहस दो ध्रुवों के बीच फंसी रही- राज्य या बाजार। दोनों ही ऊपर से नीचे की व्यवस्थाएं हैं, दोनों ही मनुष्य को इकाई में बदलती हैं। तीसरा ध्रुव समाज है- सहकारिता, यूनियन, पंचायत, मोहल्ला समिति, सार्वजनिक पुस्तकालय, विश्वविद्यालय, किसान संगठन, वे तमाम जगहें, जहां लोग बिना मुनाफे और बिना आदेश के मिलकर कुछ करते हैं। स्वराज का असली अर्थ यही था- केवल शासक बदलना नहीं, अपने ऊपर अपना शासन।

स्वतंत्रता कोई तिथि नहीं, अभ्यास है। सन् 1947 में जो मिला, वह अवसर था, उपलब्धि नहीं। हर पीढ़ी को वह लड़ाई नए सिरे से लड़नी होती है- कभी उपनिवेश के विरुद्ध, कभी असमानता के और आज उन अदृश्य शक्तियों के विरुद्ध, जो हमें ग्राहक, दर्शक और आंकड़ा बना देना चाहती हैं। तिरंगा फहराते हुए यह याद रखना ही शायद सच्चा उत्सव है कि सपना अभी बाकी है और इसीलिए जिंदा है।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

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