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पैंसठ साल पहले जो लाल किले पर देखा

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अगस्त 15...स्वतंत्रता दिवस...तिरंगा...लाल किले के प्राचीर पर उसका फहराया जाना... साल 1960 या 1961... मैं पंद्रह-सोलह साल का हूं। मां से अनुमति लेकर विदेश से आए हुए अपने से कुछ बड़े एक युवक डेविड के साथ पहुंचता हूं लाल…

पैंसठ साल पहले जो लाल किले पर देखा
गोपाल कृष्ण गांधी

गोपाल कृष्ण गांधी, पूर्व राज्यपाल

अगस्त 15...स्वतंत्रता दिवस...तिरंगा...लाल किले के प्राचीर पर उसका फहराया जाना... साल 1960 या 1961... मैं पंद्रह-सोलह साल का हूं। मां से अनुमति लेकर विदेश से आए हुए अपने से कुछ बड़े एक युवक डेविड के साथ पहुंचता हूं लाल किले। भीड़ जमे, उससे पहले ही पहुंच जाने का इरादा है। पहुंचते भी हैं हम जल्दी ही, फटफटी में, लेकिन भीड़ हमसे भी पहले जम गई है। बेशुमार। फटफटी हमें उतार देती है, यहां से आगे सभी को पैदल ही जाना है।

पास-वास कुछ नहीं है हमारे पास। जनता के साथ हम भी जनता। डेविड को देख लोग उसे परखने की कोशिश करते हैं। टूरिस्ट है। हिन्दुस्तान पहली बार आया लगता है बेचारा। पसीना छूट रहा है। चेहरा लाल हो गया है। बच्चे उसे देखकर ‘सैल्यूट’ करते हैं और कुछ ‘शेकहैंड’ के लिए हाथ बढ़ाते हैं। ‘गुड मॉर्निंग’, एक बच्चा कहता है, ‘गुड मॉर्निंग’ जवाब मिलता है। फिर वही बच्चा कहता है, ‘वेरी गुड मॉर्निंग’, न जाने कितने ‘वेरी, वेरी’ आएंगे सोचकर डेविड अपने हाथ उठाकर बच्चे के स्नेह को स्वीकारता है।

अवाम की एक नदी सी बन गई है, लंबी, चौड़ी और तेजी से बहती हुई नदी। मैंने चप्पल पहनी है, डेविड ने जूते। पांवों पर औरों के पांव पड़ते हैं, लेकिन इतने भारी नहीं। फिर भी यह पहला तजुर्बा है डेविड का। वह इतनी भीड़ के साथ कभी चला नहीं है। धक्के लगते हैं, पर मामूली। हम लाल किले के सामने के विशाल मैदान में पहुंचते हैं, पसीने से तर, धूल में सने।

मैदान क्या, वह एक दरिया है। अवाम का दरिया। सब खड़े हैं, एक-दूसरे से सटे हुए। सब एक-दूसरे से बातें कर रहे हैं, इसलिए एक सामूहिक गूंज सुनाई देती है, जिसमें शब्द नहीं, सिर्फ एक नाद सुनाई पड़ता है और अगर उस नाद को नाम देना हो, तो वह होगा- इंतजारी। कब आएंगे पंडितजी?

हम जितने आगे बढ़ सकते थे, उतने बढ़ते हैं। लाउडस्पीकर से सब सुनते हैं ‘प्रधानमंत्री की गाड़ी आ गई है...’ तालियां बजती हैं, लोग अपनी गर्दन को जितना उठा सकते हैं, उतना उठाकर पंडित नेहरू को देखने की कोशिश करते हैं। वयस्क साथ आए बच्चों को अपने कंधों पर बिठा लेते हैं, उन्हें अपने चाचा नेहरू को दिखाने। गूंज खामोश हो जाती है। सन्नाटा! फिर कुछ बिगुलों की आवाज सुनाई पड़ती है और एक फ्लैश में पंडितजी दिखते हैं, चट्टान की सीढ़ियों को लांघते हुए, दो-दो एक साथ और देखते-देखते तिरंगे के स्तंभी पर आ खड़े होते हैं। तालियां बजती हैं- भारतमाता की जय! भारतमाता की जय! पंडित नेहरू जिंदाबाद! पंडित नेहरू जिंदाबाद!

हम जहां खड़े हैं, वहां से पंडितजी को उनके सफेद कपड़ों और उनकी टोपी से ही पहचान पाते हैं। उनके चेहरे को, उनकी आंखों को, उनकी मुस्कान को, उनकी परेशानियों को, उनकी फिक्रों को नहीं। फिर भी, कुछ तो बात है उस इंसान में कि इतनी दूरी से भी वह अपने लगते हैं, बस अपने। हां, नेता हैं हमारे। भारत के प्रधानमंत्री, पर अपने, हमारे।... झंडा फहराते हैं पंडितजी, जन-गण-मन गूंजता है। पंडितजी सहम जाते हैं, मूर्ति बन जाते हैं, हम सब भी। राष्ट्रगान के समाप्त होने पर वह माइक पर हाथ टिकाते हैं और बोलना शुरू करते हैं... भाइयो और बहनो...

डेविड मुझे देखता है। ‘कैन यू ट्रांसलेट प्लीज? (क्या तुम अनुवाद कर सकते हो?)’ अनुवाद मुश्किल है मेरे लिए। क्यों मुश्किल? क्या पंडितजी के अल्फाज ऐसे हैं, जो मुझे समझ न आएं? ना, ना। हर शब्द उनका इंतहा सरल है। मुश्किल इसलिए कि मैं पंडितजी के भाषण का रस लेना चाहता हूं, श्रोता की हैसियत में, अनुवादक की ड्यूटी बाधा पहुंचाती है। फिर भी अतिथि देवो भव... कोशिश करता हूं। ‘वर्ड बाइ वर्ड’ तो नहीं, लेकिन वाक्य-दर-वाक्य। अब एक और समस्या उठ खड़ी होती है। हमारे इर्द-गिर्द खड़े लोग भी मेरे अनुवाद को सुनने लगते हैं। उनको न तो अनुवाद की जरूरत है, न ही अंग्रेजी पर उनका अधिकार है, फिर भी। अब मेरे अनुवादक का काम गंभीर हो जाता है। गलती करूं, तो डेविड को भले मालूम न होगा, लेकिन पास खड़ी जनता में से कोई न कोई जरूर पकड़ लेगा।

आज, उस अनुभव के साथ पैंसठ सालों बाद मुझे पंडितजी के भाषण का एक शब्द भी याद नहीं, मगर उनकी सिफत को भूला नहीं हूं। आंखें उनकी दिख नहीं रही थीं, लेकिन उनमें जो करुणा थी, अनुकंपा थी, वह मुझे छू रही थी। हाथ उनके ज्यादा उठते या उंगलियां उनकी हवा में निशाने बनातीं, मैं देख नहीं सकता था, लेकिन फिर भी उनके हाथों में ऐसा कुछ था, जो कहता था- आओ, मेरा हाथ थामो। हाथ उनके डरा नहीं रहे थे, धमका नहीं रहे थे और मुस्कान उनकी, अनदिखी भी, अपने खुद के स्नेही इंसान की थी। क्या उनकी बंडी में गुलाब का फूल था? रहता होगा। या नहीं? पर महक उसकी हम तक पहुंच रही थी। और जब ‘जय हिंद’ का नारा उन्होंने सबको अपने साथ दोहराने को कहा, तब नेताजी सुभाष चंद्र बोस मानो उनके बिल्कुल साथ लाल किले पर खड़े होकर उनको बुलंद कर रहे थे।

समारोह जब समाप्त हुआ, तब मेरे पास खड़े एक बुजुर्ग ने मुझे थपकी दी और कुछ कहे बिना कहा ‘तुम्हारा तर्जुमा अच्छा था’। मानो पंडितजी खुद कह रहे थे! डेविड से बोला न गया। उसने ऐसा कुछ न कभी देखा था, न आइंदा कभी देखने वाला था। इंक्रेडिबल, इंक्रेडिबल (लाजवाब, लाजवाब) कहते लौटा। ‘व्हाट ए मैन, व्हाट ए लीडर, व्हाट ए पीपल’ (क्या आदमी हैं, क्या नेता हैं, क्या लोग हैं!)

पंद्रह अगस्त अमर रहे, अमर रहे। पंडित नेहरू जिंदाबाद, जिंदाबाद। जय हिंद, जय हिंद। भारतमाता की जय। पैंसठ साल पुराने नारे अब भी जैसे गूंजते हैं।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

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