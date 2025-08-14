हजार समाधानों का जनक हिन्दुस्तान
कैलाश सत्यार्थी,नोबेल शांति से सम्मानित सुधारक
आज देश 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। लंबे संघर्ष और अनगिनत बलिदानों के बाद हमें यह आजादी मिल सकी। दुनिया के अलग-अलग देशों के स्वतंत्रता संग्रामों की रणनीतियां ही नहीं, बल्कि चरित्र भी अलग-अलग रहे, जिनका आधार वहां की संस्कृति, समाज और इतिहास के मूल्य रहे हैं।
भारत की आजादी के संघर्ष की जड़ें सर्वहितकारी, मानवीय व आध्यात्मिक मूल्यों से लेकर समानता और न्याय के वैश्विक दर्शन तक फैली हुई हैं, जो उसे अद्वितीय बनाती हैं। एक तरफ, गांधीजी शांति, सत्य और अहिंसा के हथियारों से लड़े। यह आजादी के संघर्ष में एक नवाचार था। वह समाज में फैली हर तरह की बुराई, विसंगति और सांप्रदायिक भेदभाव का अंत भी चाहते थे। दूसरी तरफ, भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद का बंदूक और बम का दर्शन ब्रिटिश हुकूमत से मुक्ति पाने के साथ-साथ गरीबों, मजदूरों, किसानों आदि के लिए आर्थिक समानता और सामाजिक न्याय सुनिश्चित कराने का दर्शन था। इस तरह हमारा स्वाधीनता संग्राम एकांगी नहीं था, उसमें व्यापक, सार्वभौमिक और सार्वकालिक मूल्य निहित थे।
भारत एक लंबी और गौरवपूर्ण यात्रा तय कर चुका है। हम आज दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, एक उभरती हुई आर्थिक महाशक्ति और एक ऐसा देश हैं, जो प्राचीन संस्कृति और नई तकनीक को एक साथ साधे हुए है। मगर स्वतंत्रता के साथ अवसर बढ़े हैं, तो चुनौतियों का स्वरूप भी बदल गया है।
आज की दुनिया अभूतपूर्व तरीके से आपस में जुड़ चुकी है। सूचना, तकनीक, संपत्ति, संसाधन, विज्ञान- सबका वैश्वीकरण हो गया है। एक देश की समस्या अब दूसरे देशों की सीमाओं में भी हलचल मचाती है, और एक का समाधान पूरे विश्व के लिए आशा का दीपक बन सकता है। इसलिए आज स्वतंत्रता की रक्षा का अर्थ केवल अपने देश की सीमाओं तक सीमित नहीं है; यह एक वैश्विक जिम्मेदारी बन चुकी है।
आज दुनिया जितनी अमीर, सूचना और तकनीक के मामले में जितनी उन्नत और जिस तेज रफ्तार से भाग रही है, वैसा पहले कभी नहीं था। मगर कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि आज वह जितनी बिखरी और टूटी हुई, हिंसा और युद्धों से ग्रस्त, असंतुलित तथा आर्थिक व राजनीतिक रूप से विभाजित है, उतनी कभी नहीं रही। ऐसा भी नहीं कि हमारे पास समस्याओं की समझ और समाधानों का अनुभव या विवेक नहीं है, लेकिन किसी भी समस्या का समाधान निकलता दिखाई नहीं देता। उल्टा समाधानों से नई समस्याओं का जन्म हो रहा है।
मेरे विचार से इस स्थिति के दो बुनियादी कारण हैं- पहला, समाज में बढ़ता अतिवाद और दूसरा, नैतिकता का ह्रास। आज दुनिया में विचारधाराओं, मतों-मजहबों, राजनीति, व्यापार से लेकर निजी जीवन में अतिवाद बढ़ता जा रहा है। किसी तरह दूसरों को पीछे धकेलकर आगे बढ़ने के लिए चालाकी व हिंसा से लेकर हर तरह के अवैध तरीके अपनाए जा रहे हैं। व्यक्तिगत, सामाजिक व वैश्विक जीवन में नैतिक जवाबदेही लगातार घट रही है। इसके परिणामस्वरूप समाधान का सामर्थ्य व अधिकार रखने वाले वर्ग और समस्या से जूझने वालों के बीच की खाई गहराती जा रही है।
दुनिया के बच्चों की आजादी के लिए लगभग पांच दशकों के अपने संघर्ष का मैं सबसे महत्वपूर्ण अनुभव साझा कर रहा हूं। सैकड़ों जोखिम भरी कार्रवाइयों से हजारों गुलाम बच्चों की मुक्ति, शिक्षा व पुनर्वास और दुनिया भर में बाल श्रम के मुद्दे पर आंदोलन के लिए मेरी प्रेरक शक्ति करुणा रही है। आज की जटिल समस्याओं का मुझे एक ही हल दिखता है- करुणा का वैश्वीकरण।
करुणा कोई कमजोर या कोमल भावना नहीं है, बल्कि न्याय, समानता, शांति और सततता स्थापित करने की सबसे मजबूत परिवर्तनकारी शक्ति है। करुणा वह शक्ति है, जो दूसरों की तकलीफ को अपनी तरह महसूस करने से उपजती है और सजगता के साथ उस तकलीफ को दूर करने के लिए क्रियाशील बनाती है। मानव सभ्यता का विकास करुणा की ऊर्जा से ही हुआ है। अपने आस-पास के लोगों की मुश्किलों और तकलीफों का संज्ञान लेने, उनसे जुड़ने, गहराई से महसूस करने और उनको दूर करने की प्रेरणा व क्रियाशीलता के कारण परिवार, कुटुंब, समुदाय, गांव, नगर, राष्ट्र से लेकर संयुक्त राष्ट्र बने।
सभी मतों-मजहबों, क्रांतियों और समाज परिवर्तन की बुनियाद यही है, क्योंकि उनके इतिहास में किसी-न-किसी व्यक्ति ने समाज में फैली व्यापक पीड़ा को अपने दुख की तरह महसूस करके उनके समाधान ढूंढ़ने के प्रयास किए। करुणा व्यक्ति, संगठनों, समाजों और हर छोटी-बड़ी संस्था की प्राणवायु है। यदि उनमें से कोई ऑक्सीजन खत्म हो जाए, तो उनके जीने का कारण ही नष्ट होने लगता है। इसलिए शिक्षा, चिकित्सा, न्याय, शासन-प्रशासन, धर्म, राजनीति आदि समाज का हर क्षेत्र करुणा से प्रेरित होना जरूरी है।
सामान्य तौर पर करुणा सहानुभूति, संवेदना, दया, कृपा, परोपकार की तरह दिखती है, पर वह इन सबसे अलग है। बेशक, ये अच्छे मानवीय गुण हैं, परंतु उनसे अन्याय, अत्याचार, हिंसा, विषमता और भेदभाव जैसी व्यवस्थागत समस्याओं का समाधान नहीं किया जा सकता। मानवीय स्वतंत्रता, गरिमा, वैश्विक संतुलन, समानता व शांति के लिए जरूरी है कि समाज के हर क्षेत्र में करुणामय नेतृत्व विकसित किया जाए।
करुणामय नेतृत्व का अर्थ है, दूसरों की समस्याओं को अपनी तरह महसूस करते हुए सजगता व नि:स्वार्थ भाव से उनका हल निकालना। सफलता का एक ही पैमाना होना चाहिए, वह यह कि क्या इन क्षेत्रों में किए जा रहे प्रयासों का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा है? करुणा सिर्फ नैतिक सिद्धांत, मानवीय गुण या सामाजिक मूल्य नहीं है। वह प्रत्येक व्यक्ति के भीतर मौजूद एक जन्मजात शक्ति है, जो परिस्थितियों, परवरिश, वातावरण और अन्य प्रकार के सामाजिक कारणों से भीतर दबी रह जाती है। इसलिए, मनुष्य या संगठनों के भीतर इसे मापना और बढ़ाना, दोनों संभव है। कई नोबेल पुरस्कार विजेताओं और विश्व-नेताओं के साथ मिलकर मैंने ‘सत्यार्थी मूवमेंट फॉर ग्लोबल कम्पैशन’ की ऐतिहासिक शुरुआत की है। यह हर क्षेत्र, खासकर युवाओं में करुणामय नेतृत्व-निर्माण के साथ-साथ आईक्यू की तरह कम्पैशन क्वोशंट, यानी सीक्यू विकसित कर रहा है।
मैं हमेशा कहता रहा हूं कि भले ही भारत सौ समस्याओं का देश हो, लेकिन यही धरती हजार समाधानों की जननी भी है। इसलिए, भारत की धरती से ही करुणा का वैश्वीकरण होगा।
(ये लेखक के अपने विचार हैं)
