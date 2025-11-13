कुछ कमियां भी छोड़ गए प्रथम प्रधानमंत्री

संक्षेप: भारत के राजनीतिक विमर्श का हिस्सा जवाहरलाल नेहरू अपने जीवन-काल में कम, और मृत्योपरांत अधिक रहे। वह अनेक अवसरों पर संदर्भ बिंदु बन जाते हैं। इसका कारण उनका विशिष्ट राजनीतिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण है…

राकेश सिन्हा, प्रोफेसर व पूर्व भाजपा सांसद भारत के राजनीतिक विमर्श का हिस्सा जवाहरलाल नेहरू अपने जीवन-काल में कम, और मृत्योपरांत अधिक रहे। वह अनेक अवसरों पर संदर्भ बिंदु बन जाते हैं। इसका कारण उनका विशिष्ट राजनीतिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण है। उनके दर्शन के आधार पर हमारा देश स्वतंत्रता के बाद दशकों तक परिभाषित होता रहा, जिसे भारत की पहचान या विचार (आइडिया ऑफ इंडिया) कहते हैं। उस नेहरूवाद को कांग्रेस या उसके समानधर्मी दलों ने अपना बुनियाद बना लिया। यही कारण है कि 2014 में सत्ता-परिवर्तन के बाद नेहरूवाद पर बहस तेज हो गई। इसका कारण था- जिस विचार और राजनीतिक ताकत को नेहरू उपेक्षा की नजर से देखते थे, वही उभरकर देश में नेहरूवाद का विकल्प बन गया।

नेहरू की सबसे बड़ी भूल थी कि वह पश्चिम के आईने में भारत को देखते थे। यही कारण है कि वह भारतीय संस्कृति की उन्हीं बातों को वैधानिकता और समर्थन देते रहे, जिसको यूरोप पसंद करता था। वह एक प्रभावी और लोकप्रिय राजनेता थे। उनके पास राजनीतिक एवं नैतिक, दोनों ताकतें थी, जिससे वह भारत की अलग पहचान इसके इतिहास, संस्कृति, दर्शन और ज्ञान परंपरा के आधार पर स्थापित कर सकते थे। किंतु, उन्होंने इसके विपरीत किया। पंथनिरपेक्षता पर जो औपनिवेशिक सोच थी, उसके वह पालक बन गए। यूरोप के ‘रिलीजन’ और भारत के धर्म का अंतर वह स्थापित नहीं कर सके। और यही भविष्य की समस्याओं का बीज बन गया। तभी तो सोमनाथ में मंदिर के जीर्णोद्धार के प्रश्न पर उनके अपने ही मंत्रिमंडल के लोग सरदार पटेल, केएम मुंशी, एनवी गाडगिल उनकी राय से असहमत थे। नेहरू इसे सांप्रदायिक मानते थे। तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ राजेंद्र प्रसाद 11 मई, 1951 को जब सोमनाथ प्राण-प्रतिष्ठा के लिए गए, तब नेहरू ने उनका विरोध किया।

किसी भी राष्ट्र के निर्माण में संस्कृति की अहम भूमिका होती है। उसे दबाकर या नजरंदाज कर राष्ट्र की एकता व अखंडता की बुनियाद को मजबूत करना कठिन होता है। यद्यपि नेहरू स्वयं इसकी अनुभूति करते थे, पर पश्चिमी सोच की विवशता से वह हमेशा द्वंद्व में रहते थे। 24 जनवरी, 1948 को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में उन्होंने उपस्थित मुस्लिम श्रोताओं से पूछा था कि भारत की विरासत की चीजें उन्हें आकर्षित करती हैं या उसे वे अपने से अलग मानते हैं?

यह भाषण अपवाद बन गया। हिंदू कोड बिल पर जब बहस हो रही थी, तब सोशलिस्ट आचार्य जेबी कृपलानी ने पूछा था कि ‘एक समुदाय को क्यों छोड़ा जा रहा है?’ फिर कटाक्ष किया, ‘हिंदू महासभा ही नहीं, भारतीय राज्य भी सांप्रदायिक है।’ जिन कारणों से सदियों साथ रहने के बावजूद लोग बंट गए, उन कारणों को निरस्त करने के लिए वैचारिक साक्षरता की जरूरत थी। ऐसा करने की जगह नेहरू राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को कठघरे में खड़ाकर सेकुलरिज्म की परिभाषा गढ़ने लगे। इतिहास ने उन्हें एक महान अवसर और बड़ी समस्या के समाधान के लिए दिया, परंतु उसके साथ उन्होंने बड़प्पन नही दिखाई।

भारत 1947 में गुलामी से मुक्त हुआ था, परंतु गुलामी की मानसिकता बनी हुई थी। भारतीय राज्य आर्थिक-राजनीतिक धाराओं के साथ वैचारिक दायित्व का भी निर्वाह करता है। नेहरू ऐसा करने में झिझक गए। दिल्ली में ब्रिटेन के राजा-रानियों की प्रतिमाएं बनी रहीं, जो शोषण, दमन और हजारों लोगों के बलिदान के लिए जिम्मेदार थे। भारत का उदय सिर्फ राजनीतिक नहीं, सांस्कृतिक भी है। सांप्रदायिक विवादों एवं जातीय संघर्षों में सतत रहकर यह अपनी वैश्विक भूमिका की सक्षमता को कम कर लेता है। मोदी काल में औपनिवेशिक विमुक्तिकरण की प्रक्रिया शुरू हुई। फलस्वरूप नेहरू पर विवाद उठना स्वाभाविक है।

भारत ने स्वतंत्रता के पश्चात लोकतंत्र को पूर्णता में अपनाया। यह इसकी बड़ी उपलब्धि है। किंतु लोकतंत्र तभी सार्थक रूप से प्रवाहमान होता है, जब दलों में आंतरिक लोकतंत्र हो। नेहरू कांग्रेस के भीतर लगातार अपने वर्चस्व को बनाने में लगे रहे। दलों के भीतर दृष्टिकोणों का अंतर होना और उसके प्रति परस्पर सहिष्णुता एवं सह-अस्तित्व का भाव रखना आंतरिक लोकतंत्र का अनिवार्य तत्व होता है। परंतु कांग्रेस, जो स्वतंत्रता से पूर्व वैचारिक बहुलता के लिए जानी जाती थी, वह उसे नेहरू के प्रभाव में त्यागने लगी। उदाहरण के लिए, पुरुषोत्तम दास टंडन का शरणार्थियों के सम्मेलन में जाना नेहरू को पसंद नहीं आया। बात यहीं तक नहीं रुकी। साल 1950 में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के उम्मीदवार के रूप में टंडन ने नेहरू समर्थित प्रत्याशी कृपलानी को पराजित किया। नेहरू इस लोकतांत्रिक निर्णय से असहज थे। उन्होंने असहयोग का रास्ता अख्तियार किया। परिणामस्वरूप, टंडन को अध्यक्ष पड़ छोड़ना पड़ा।

नेहरू ने यह 1939 के प्रयोग से सीखा था। तब लोकतांत्रिक रूप से चुने गए सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना पड़ा था। उन्होंने महात्मा गांधी समर्थित पट्टाभि सीतारमैया को हराया था। नेहरू सूक्ष्म वैचारिक अंतर को भी पचा नहीं पाते थे। जैसा वह सभाओं में दिखते थे, वैसा वह सरकार में नहीं होते थे। यही कारण है कि सीडी देशमुख एवं श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनके मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना पड़ा था।

स्वतंत्रता संग्राम ने देश में राजनीतिक कार्यकर्ताओं की फौज तैयार की थी। त्याग, तपस्या अहिंसा और राष्ट्रभक्ति उसके आयाम थे। नेहरू के पास यह बड़ी पूंजी थी। वह स्वतंत्रता सेनानियों का उपयोग सामाजिक बदलाव के लिए कर सकते थे। उनमें सामाजिक-सांस्कृतिक पुनर्जागरण का सारथी बनने की असीम क्षमता थी, पर वह स्वतंत्रता के बाद राजनीतिक बेरोजगार और अनुपयोगी आदर्शवाद के प्रतीक बनकर रह गए।

नेहरू ने प्रतिकूल परिस्थितियों में शिक्षा, उद्योग, विज्ञान के क्षेत्र में निश्चित रूप से ऐतिहासिक और प्रगतिशील कदम उठाया था, पर देश को वैचारिक दरिद्रता और सामाजिक-सांस्कृतिक जटिलता में छोड़ गए।