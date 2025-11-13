नेहरू ने आजाद भारत का नया मन बनाया
कुमार प्रशांत ,वरिष्ठ पत्रकार
हिंद के जवाहर बने रहो। यह वाक्य मेरा नहीं है, महात्मा गांधी का है! इस पंक्ति से पहले उन्होंने यह भी लिखा था, ‘उपवास छोड़ो... बहुत वर्ष जिओ और हिंद के जवाहर बने रहो!’ यह तब लिखा था, जब सांप्रदायिक दंगों की आग में धधकती दिल्ली में कोई 80 साल के गांधी ने 18 जनवरी, 1948 को अपने जीवन का अंतिम उपवास खत्म किया था। इसके 12 दिनों बाद उनकी हत्या कर दी गई। कुल जमा छह दिनों का वह उपवास उन्हें निचोड़ गया था, क्योंकि उनमें जीवन तो बहुत बचा था; जीवन-शक्ति छीजती जा रही थी। जवाहरलाल ने न किसी को बताया था, न किसी को मालूम हुआ कि गांधी का उपवास शुरू होते ही प्रधानमंत्री नेहरू ने भी उपवास रख लिया था। लेकिन गांधी को इसकी खबर लगी थी, इसलिए अपना उपवास छोड़ते ही उन्होंने इस दूसरे उपवासी की सुध ली।
आज उसी जवाहरलाल की 136वीं जयंती है। मतलब, वह होते, तो 136 साल के होते। नहीं हैं, तो हम 136 किस्म की विपदाओं से घिरे हैं, घिरते जा रहे हैं। लेकिन उसी जवाहरलाल का खम है कि हम आज भी इस विपदा से निकलने का मानवीय रास्ता खोजने में लगे हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गांधी की दोनों बातें मान लीं- 75 साल की लंबी जिंदगी जी और जब तक रहे हिंद के जवाहर बने रहे। सहमतियां-असहमतियां सब अपनी जगह हैं, रहेंगी; लेकिन साबित दिमाग व शुद्ध मन का हर व्यक्ति यह तो कहेगा ही कि उन जैसी दीवानगी से अपने देश को प्यार करने वाला और बदले में देश से वैसा ही प्यार पाने वाला दूसरा व्यक्ति खोजना कठिन है।
यह प्यार उन्हें सत्ता की कुर्सी की बदौलत नहीं मिला था। यह मिला था वर्षों लंबी जेल काटने के प्रतिदान में; यह मिला था उन लंबे सालों की जद्दोजहद के प्रतिदान में, जब वह अपना घर-परिवार सब छिन्न-भिन्न कर, देश-दुनिया में आजादी का अलख जगाते फिरे थे। फिर तो ऐसा हुआ कि वह देश के प्रधानमंत्री बनें, यह चुनाव गांधी ने ही नहीं, भगत सिंह ने भी किया। पंडित नेहरू बड़े इसलिए नहीं थे कि किसी बड़ी कुर्सी पर बैठे थे। वह बड़े थे, इसलिए उन्हें बड़ी कुर्सी मिली थी। प्रभुदत्त ब्रह्मचारी ने युवा जवाहरलाल के साथ कुछ दिन किसान आंदोलन में बिताने के बाद लिखा था, मोतीलाल का यह राजकुमार गंदे संडास को इतनी सहजता से लेगा व जमीन पर जैसे-तैसे सोने में गुरेज नहीं करेगा, यह तो मेरी कल्पना में भी नहीं था। यही प्रभुदत्त ब्रह्मचारी थे, जिन्होंने संघ परिवार के उकसावे पर जवाहरलाल नेहरू के विरुद्ध चुनाव लड़ा और हार गए थे। मगरअपने इस प्रशंसक प्रतिपक्षी के बारे में जवाहरलाल का कोई हल्का कथन आप खोज नहीं सकेंगे।
जवाहरलाल ने आजाद भारत को बनाने-संवारने का काम गहरी शिद्दत से किया। वह मात्र प्रधानमंत्री होते, तो शायद यह संभव नहीं होता; वह कुर्सी से बड़े आदमी थे। इसलिए वह जानते थे कि देश को बनाने का मतलब होता है देश का मन नया बनाना। सड़कें-कारखाने-स्कूल-कॉलेज-विश्वविद्यालय-ज्ञान-विज्ञान के संस्थानों से लेकर संसद- विधानसभाएं-न्यायपालिका-प्रेस आदि क्या नहीं था, जो जवाहरलाल की पहल व निर्देश से नहीं बना, लेकिन वह सावधान थे- अत्यंत सावधान- कि इन सबमें जो बनना है, वह भारत का नया मन बनना है, नया मन? मतलब क्या? नया मन वह है, जो हर तरह की संकीर्णताओं से ऊपर उठने की कोशिश करता है। पुराना मन अनगिनत संकीर्णताओं में बद्ध होता है, जाने-अनजाने। धर्म की, जाति की, प्रांत-भाषा-लिंग की संकीर्णताओं में घिरा मन कैसे समझे कि आप जैसे ही आजाद हुए, आपने जैसे ही लोकतंत्र स्वीकार किया, जीवन के व जीने के आधार बदल जाते हैं?
पंडित नेहरू किसी राजनीतिक संयोग से प्रधानमंत्री होते, जिसकी प्रतिबद्धता अपनी कुर्सी तक सीमित होती, तो उनके लिए यह लड़ाई अपेक्षाकृत आसान होती। मगर उनकी प्रतिबद्धता गांधी के कारखाने में गढ़ी व ढाली गई थी, इसलिए यह लड़ाई उनके लिए नए भारत का नया मन बनाने की प्रतिबद्धता से जुड़ गई थी।
जवाहरलाल इतिहास की गहरी समझ रखने वाले, उत्साह व ऊर्जा से भरपूर मोहक व्यक्तित्व के धनी थे। कविगुरु रवींद्रनाथ ने उन्हें ‘ऋतुराज’ या गांधी ने ‘हिंद का जवाहर’ वैसे ही तो नहीं कहा। वह सच में ऐसे ही थे। भयंकर रक्त-स्नान कर आजाद हुए डगमगाते भारत में वह आशा का संचार कर सके, इसका भौगोलिक ढांचा स्थिर और मजबूत कर सके, इसके भूत-वर्तमान व भविष्य का मोहक व चुनौतीपूर्ण नक्शा खींच सके और देश के सभी धर्मों-जातियों-भाषाओं-संस्कृतियों से इन सबकी स्वीकृति ले सके, तो इसके पीछे की उनकी प्रतिबद्धता, उत्कटता, गहरा आत्मविश्वास तथा अथक मेहनत को पहचानना कठिन नहीं है। उन्होंने आजाद भारत के लिए दो सबसे महत्वपूर्ण तत्व को पहचाना- संसदीय लोकतंत्र की नींव मजबूत करना तथा इसकी आर्थिक आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करना। वह हमें जो भारत सौंप गए, वह इन दोनों कसौटियों पर पहले से ज्यादा सशक्त था, इससे कौन इनकार कर सकता है?
जवाहरलाल को देखने की एक खिड़की और भी है। अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत किसी का पिछलग्गू नहीं बना, बल्कि उसने तटस्थ राष्ट्रों का एक नया मंच बना दिया। यह जवाहरलाल के बगैर संभव नहीं था। हम जाने को पाकिस्तान के रास्ते भी जा सकते थे; हम जाने को तटस्थ राष्ट्रों के उन प्रमुख राष्ट्राध्यक्षों के रास्ते भी जा सकते थे, जो चले तो जवाहरलाल के साथ ही थे, लेकिन जल्दी ही इस या उस कारण से एकाधिकारशाही के रास्ते अपने देश के तानाशाह बन बैठे। फिर चाहे वह मिस्र के नासिर हों, घाना के एंक्रूमा, इंडोनेशिया के सुकार्णों हों या यूगोस्लाविया के मार्शल टीटो। जवाहरलाल को जैसा रक्त-रंजित देश मिला था, उसमें इसका टूट जाना, सांप्रदायिकता की आग में झुलसते रहना, लोकतंत्र का चोला उतार फेंकना व अंग्रेजी में जिसे ‘बनाना स्टेट’ कहते हैं, वैसा भारत बन जाना संभव था। लेकिन यह सब नहीं हुआ, क्योंकि जवाहरलाल हमारे साथ थे, हमारे बीच थे।
