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लोकल अपराधियों के ग्लोबल खतरे

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अमेरिका के शहर कैलिफोर्निया की वह प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ असाधारण सी थी। बीती 7 जुलाई को अमेरिकी न्याय विभाग के अधिकारी विल ऐश्ली ने इसमें 24 गिरफ्तार समेत 37 लोगों के खिलाफ औपचारिक रूप से आरोप लगाए कि…

लोकल अपराधियों के ग्लोबल खतरे

विभूति नारायण राय,पूर्व आईपीएस अधिकारी

अमेरिका के शहर कैलिफोर्निया की वह प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ असाधारण सी थी। बीती 7 जुलाई को अमेरिकी न्याय विभाग के अधिकारी विल ऐश्ली ने इसमें 24 गिरफ्तार समेत 37 लोगों के खिलाफ औपचारिक रूप से आरोप लगाए कि उन्होंने संगठित गिरोह बनाकर अमेरिका, कनाडा, भारत व कई यूरोपीय देशों में अपहरण, फिरौती, मादक पदार्थों की तस्करी और हत्या जैसे अपराध अंजाम दिए या देने की कोशिश की।

अमेरिकी न्याय-व्यवस्था में ऐसे दोषारोपण को ‘इंडायक्टमेंट’ या औपचारिक रूप से आरोपित करना कहते हैं। यह आपराधिक न्याय प्रणाली (विशेषकर अमेरिका जैसे देशों) में इस्तेमाल होने वाला एक औपचारिक लिखित दस्तावेज होता है, जिसके माध्यम से अभियोजन पक्ष (या ग्रैंड जूरी) किसी व्यक्ति पर कोई गंभीर अपराध करने का औपचारिक आरोप लगाता है। भारत में यह पुलिस की चार्जशीट जैसा है, जो किसी सक्षम अदालत में दाखिल होती है और जिसके आधार पर अदालतें अभियुक्तों के विरुद्ध अभियोग शुरू करती हैं। गई 7 जुलाई को तीन इंडायक्टमेंट पेश किए गए, जिनके आधार पर इन 37 लोगों के विरुद्ध अमेरिकी अदालतें आपराधिक मामले शुरू करेंगी।

यह प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे लिए असाधारण दिलचस्पी का बायस इसलिए भी बन गई कि इसमें आरोपित ज्यादातर अपराधी भारतीय नागरिक या मूल के हैं और कुछ तो भारतीय जेलों में ही बंद हैं। छोटी संख्या दूसरी नागरिकताओं की भी है, पर नेतृत्वकारी भूमिका में भारतीय गैंगस्टर ही हैं। ये इंडायक्टमेंट इसलिए भी बहुत संवेदनशील हो जाते हैं कि अमेरिकी एजेंसियों द्वारा उल्लिखित कुछ मामले कनाडा और अमेरिका के ऐसे दो नागरिकों पर हमलों से जुड़े हैं, जो भारत के पृथकतावादी खालिस्तान आंदोलन में सक्रिय थे।

इन इंडायक्टमेंट में भारत के लिए एक और दिलचस्पी का बायस हो सकता है। इसमें एक ऐसे प्रकरण का उल्लेख है, जिसमें पंजाब के होशियारपुर जिले के टांडा थाने के प्रभारी गुरिंदरजीत सिंह नागरा ने एक अंतरराष्ट्रीय गैंगस्टर के साथ आपराधिक सांठगांठ कर एक अमेरिकी नागरिक को धमकी दी कि यदि उसे चार लाख डॉलर की रिश्वत नहीं दी गई, तो वह उसके भारतीय रिश्तेदारों को हत्या के मामले में झूठा फंसा देगा। ऐश्ली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इस पुलिस अफसर को भारत से प्रत्यावर्तित कराने का प्रयास किया जाएगा। इन खबरों के छपते ही इंस्पेक्टर नागरा को निलंबित कर पुलिस लाइन्स भेज दिया गया है। उनके विरुद्ध एक पुलिस अधीक्षक द्वारा जांच शुरू कर दी गई है।

इस पूरे प्रकरण में सबसे गंभीर आरोप यह है कि इंस्पेक्टर नागरा ने गैंगस्टर भगवान पुरिया के कहने पर अमेरिकी नागरिक को धमकी दी थी। भगवान पुरिया इन दिनों पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या समेत लगभग सौ आपराधिक मामलों में असम की तेजपुर जेल में बंद है। इसके अतिरिक्त एक अन्य भारतीय गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का नाम भी ऐश्ली ने कई बार लिया और इंडायक्टमेंट के अनुसार उसने भी भारतीय जेलों में बंद रहने के बावजूद अमेरिका के कुछ गैंगस्टरों से, जो वास्तव में अमेरिकी पुलिस के छद्म एजेंट थे, टेलीफोन पर संपर्क कायम कर उन्हें कुछ अमेरिकी नागरिकों की हत्या की सुपारी देने की कोशिश की थी।

वैश्वीकरण ने सिर्फ सकारात्मक अर्थों में ही दुनिया की दूरियां कम नहीं की हैं, इससे अपराधियों के सपनों, महत्वाकांक्षाओं और सामर्थ्य में भी बेतहाशा वृद्धि हुई है। याद कीजिए, कथाकार भगवती चरण वर्मा की 1940 के दशक में लिखी गई कहानी दो बांके, जिसमें मोहल्ले तक प्रभाव रखने वाले गुंडों की कथा है। यह कहानी आगे चलकर बीहड़ों तक पहुंची, जहां अपेक्षाकृत बड़े भूभाग को प्रभावित कर सकने में समर्थ दस्युओं की गाथाएं सुनने को मिलने लगीं और फिर बढ़ते शहरीकरण और समृद्धि के चलते प्रदेशों की सीमाओं को फलांग सकने वाले अपराधियों की पौध तैयार होने लगी। अपराधियों की प्रोफाइल में बड़ा परिवर्तन आया 1990 के आस-पास, जब उदारीकरण और तज्जनित वैश्वीकरण के चलते हर क्षेत्र में संभावनाओं के द्वार खुले और भारतीय अपराधियों ने भी विश्व पटल पर हलचल मचानी शुरू कर दी। संचार साधनों और यात्राओं के सुलभ होते जाने के चलते अपराध लोकल से ग्लोबल हो गया है।

भारत सरकार के लिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक राहत की बात यह हुई कि पूरी प्रस्तुति में किसी सरकारी एजेंसी का नाम नहीं आया। कुछ साल पूर्व खालिस्तान समर्थक निज्जर की हत्या के समय कनाडा के तत्कालीन प्रधानमंत्री ट्रूडो ने आरोप लगाया था कि इस अपराध में कुछ भारतीय एजेंसियां और अधिकारी शामिल हैं। इन आरोपों के चलते भारत व कनाडा के रिश्ते बुरी तरह बिगड़ गए थे, जो बड़ी मुश्किल से पटरी पर लौटे हैं।

हालांकि, इससे एक बहुत ही चिंताजनक तथ्य उभरकर सामने आया है कि भारतीय जेलों में बंद कुख्यात गैंगस्टर भ्रष्ट जेलकर्मियों की मदद से अपना कारोबार जारी रखते हैं। अमेरिकी एजेंटों के पास इन अपराधियों और इंस्पेक्टर नागरा के फोन कॉल्स की रिकॉर्डिंग मौजूद हैं। यह तो एक आम जानकारी का विषय है कि विभिन्न भारतीय जेलों में बंद दुर्दांत अपराधी भ्रष्ट कर्मियों की सहायता से हत्या, अपहरण या फिरौती जैसे अपराधों के सिंडिकेट चलाते रहते हैं। मेरी व्यक्तिगत राय है कि इंस्पेक्टर नागरा समेत उन सभी जेल प्रभारियों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जानी चाहिए, जिनसे सेल में बंद अपराधी अपने देशी-विदेशी गुर्गों के जरिये संपर्क करते पाए गए हैं। यदि अमेरिकी अधिकारी उन्हें प्रत्यावर्तित करने का अनुरोध करें, तो हमें इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिए।

इस पूरे प्रकरण का एक सकारात्मक पक्ष यह है कि 37 आरोपितों में से 24 कनाडा, अमेरिका या यूरोप की धरती से गिरफ्तार किए गए हैं। ये वर्षों से वहां सक्रिय थे और ऐसा सिर्फ इसलिए संभव हो सका कि इन देशों ने वर्षों से आव्रजन बड़ा आसान बना रखा था। खास तौर से अपनी सरकारों के खिलाफ राजनीतिक कारणों से भेदभाव का आरोप लगाकर आराम से इनमें शरण हासिल की जा सकती है।

यह लतीफा लग सकता है, पर पिछले दिनों खालिस्तान आंदोलन से जुड़े एक नेता ने इंटरव्यू दिया था कि वह कनाडा या यूरोप जाकर बसने को आतुर नौजवानों को अपने पैड पर प्रमाण पत्र जारी करता रहा है कि वे खालिस्तान समर्थक गतिविधियों में लिप्त रहे हैं और उन्हें भारत में न्याय नहीं मिल सकता। इनमें से बहुत से आपराधिक पृष्ठभूमि वाले थे, जो उन देशों में जाकर बड़े-बड़े गैंग संचालित करते रहे हैं। भारत सरकार लाख कोशिश करके भी उनका प्रत्यार्पण नहीं करा पाती। इस प्रकरण के बाद शायद इन देशों को भी सद्बुद्धि आए।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

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