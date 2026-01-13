भारत से जुड़ाव बढ़ाने को बेताब जर्मनी

संक्षेप: जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज का पद संभालने के कुछ महीनों के भीतर ही एशिया की अपनी पहली यात्रा के रूप में भारत को चुनना इस बात का संकेत है कि बर्लिन अब नई दिल्ली के साथ अपने संबंधों को कितना महत्व देता है…

टीसीए रंगाचारी,पूर्व राजनयिक जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज का पद संभालने के कुछ महीनों के भीतर ही एशिया की अपनी पहली यात्रा के रूप में भारत को चुनना इस बात का संकेत है कि बर्लिन अब नई दिल्ली के साथ अपने संबंधों को कितना महत्व देता है। अक्तूबर 2024 में, जर्मन कैबिनेट ने ‘फोकस ऑन इंडिया’ नाम से एक पत्र जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि भारत के साथ सहयोग को जर्मनी एक ऐसे अवसर के रूप में देखता है, जिससे वह अपने उद्देश्यों को पा सकता है।

सहयोग का यह दायरा कई क्षेत्रों में फैला हुआ है- द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक। इसे आकार और आधार देते हैं- लोकतंत्र, कानून का शासन और मानवाधिकार-पालन के साझा मूल्य। साथ ही, सुरक्षा, अर्थव्यवस्था, व्यापार, विज्ञान व प्रौद्योगिकी, शिक्षा और लोगों के आपसी संपर्क से भी इस सहयोग को गति मिल रही है। भारत के लिए यह रिश्ता महत्वपूर्ण है। साझा मूल्य (विशेषकर लोकतांत्रिक मूल्य), लोगों में आपसी संपर्क, सुरक्षा, शिक्षा, आर्थिक व्यापार, विज्ञान और तकनीक ऐसे क्षेत्र हैं, जहां हमें इसका फायदा मिलेगा। मर्ज की यात्रा बताती है कि अब जर्मनी ने भी भारत से अपने रिश्ते को फायदेमंद माना है। इससे द्विपक्षीय रिश्तों को मजबूती मिलेगी।

बर्लिन की बदलती सोच आने वाले दिनों के लिए शुभ है। इसी नींव पर ऐसी कई सारी चीजें खड़ी हो सकती हैं, जिनसे द्विपक्षीय रिश्ते नई ऊंचाइयों को छू सकें। कई ऐसे मुद्दे हैं, जिन पर दोनों देश एक-दूसरे का महत्व अब समझने लगे हैं। विशेषकर, नियम-आधारित एक अच्छी विश्व व्यवस्था का हिमायती हिन्दुस्तान भी है और जर्मनी भी।

हम चाहते हैं कि भारत के कुशल कामगारों को जर्मनी में काम के अवसर मिल सकें और इस राह की पाबंदियां जल्द हटाई जाएं। मर्ज का दौरा इस लिहाज से सुखद रहा, क्योंकि वीजा को लेकर इसमें सहमति बनी है। यह जरूर है कि 2022 की तरह इस समझौते में भी ‘इंटेन्ट’, यानी ‘हमारा इरादा है’ जैसे शब्द इस्तेमाल हुए हैं, लेकिन इससे आगे की राह तैयार होगी। दोनों देशों में बनी सहमति के मुताबिक, अब जर्मन एयरपोर्ट से गुजरने पर भारतीयों को ‘ट्रांजिट वीजा’ नहीं लगेगा। इससे लोगों के आपसी संपर्क सुधर सकेंगे।

गौरतलब है, पूरे यूरोप में प्रवासन एक बड़ा मुद्दा है। जर्मनी अपवाद नहीं है। उसकी दिक्कत यह है कि जर्मन मूल के लोग धीरे-धीरे कम हो रहे हैं। जर्मनी की आबादी अभी करीब 8.5 करोड़ है, जिसमें लगभग 10 फीसदी हिस्सा विदेशी मूल के लोगों का है, जिनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। इसके उलट, जर्मनी में प्रतिस्थापन दर एक प्रतिशत से भी नीचे चली गई है, जबकि इसका 2.1 फीसदी रहना जरूरी माना जाता है। इसका सीधा अर्थ है कि यहां भविष्य में जर्मन आबादी घटती जाएगी, जिससे सामाजिक सुरक्षा पर भी खतरा बढ़ सकता है।

यह हमारे लिए एक बड़ा अवसर हो सकता है। हिन्दुस्तानियों के साथ जर्मन लोगों को कोई दिक्कत पेश नहीं आती। इसका एक बड़ा उदाहरण नर्सिंग है। वहां भारतीय नर्सों की आमद को लेकर मैंने करीब दो दशक पहले काफी प्रयास किए थे, जब मैं वहां अपनी सेवा दे रहा था। हालांकि, उन दिनों वीजा नियम सरल नहीं थे, जिसके कारण यह संभव नहीं हो पाया, लेकिन अब वीजा नियम आसान बनाने से परिस्थितियां बदल सकती हैं।

जर्मनी में अवसरों का लाभ उठाने के लिए जरूरी है कि जर्मन भाषा में कुशलता पाई जाए। यही कारण है कि मैं भारत में अंग्रेजी के साथ जर्मन और फ्रांसीसी सीखने की वकालत करता हूं। बर्लिन में अभी 2.75 लाख भारतीय रहते हैं, जो अमूमन कम समय के लिए जाते हैं। कई लोग इसलिए वहां नहीं जा पाते, क्योंकि उनको जर्मन नहीं आती, जबकि भाषायी दक्षता के साथ-साथ यदि आपके पास विज्ञान में जरूरी डिग्री हो, तो वहां नौकरी पाना आसान हो सकता है। पहले दोनों देश एक-दूसरे की डिग्री को मान्यता नहीं देते थे, लेकिन अब इस मामले में भी बातचीत आगे बढ़ी है।

इसी तरह, रक्षा सौदा भी इस दौरे की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। वास्तव में, तकनीक में जर्मनी काफी आगे है। जर्मन चांसलर की यात्रा में सह-विकास और सह-उत्पादन पर सहमति बनी है। बर्लिन अब नई दिल्ली के साथ रक्षा सौदा कर रहा है। यह हमारे लिए उपयोगी होगा। यहां यह सवाल उठ सकता है कि क्या यूरोप के अन्य देश भी इस तरह के समझौते हमारे साथ कर सकते हैं? निस्संदेह वे ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि यूरोपीय संघ के साथ प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते की शर्तें अलग होंगी, जबकि द्विपक्षीय समझौतों की अलग होती हैं।

मर्ज के दौरे में पनडुब्बियों के साझा निर्माण पर हुआ समझौता एक बड़ा कदम माना जाएगा। भारत हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षा मुहैया कराने वाला एक प्रमुख देश है। हिंद महासागर में समुद्री डकैती और ऐसे ही दूसरे खतरों के खिलाफ भी नई दिल्ली एक बड़ी सुरक्षा गारंटी है। इस समझौते से इस क्षेत्र को समुद्री गतिविधियों में स्थिरता और सुरक्षा बनाए रखने में मदद मिलेगी। समुद्री रास्तों की सुरक्षा भी इसी में शामिल है। इससे ‘क्वाड’ का एक महत्वपूर्ण मकसद भी पूरा हो सकेगा। क्वाड दरअसल भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया का एक समूह है, जिसका मुख्य उद्देश्य एक स्वतंत्र, खुला और समृद्ध हिंद-प्रशांत क्षेत्र सुनिश्चित करना है। सुरक्षा सहयोग में और भी कई संभावनाएं हैं, जिसकी झलक आतंकवाद से लड़ने को लेकर भारत-जर्मनी संयुक्त वक्तव्य में जताई गई प्रतिबद्धता से मिलती है। देखा जाए, तो स्थिरता और सुरक्षा प्रगति व खुशहाली के लिए जरूरी है, और दोनों देश यही चाहते हैं।

हालांकि, चुनौतियां भी कम नहीं हैं। भले ही भारत-जर्मनी के बीच 50 अरब डॉलर से कुछ अधिक का सालाना कारोबार होता है, लेकिन चीन के मुकाबले यह चार गुना कम है। उल्लेखनीय है कि जर्मनी का सबसे बड़ा कारोबारी साझेदार अमेरिका था, पर बीते साल चीन ने उससे यह ओहदा छीन लिया है। साल 2025 के शुरुआती 10 महीनों में 173 अरब डॉलर से अधिक का कारोबार दोनों देशों कर चुके थे, जो 2024 के इसी अवधि से 3.5 प्रतिशत अधिक था। यह बताता है कि हमें अभी बहुत कुछ करना बाकी है। ऐसे में, मर्ज का दौरा नए साल में एक अच्छी शुरुआत है।