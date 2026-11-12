उच्च शिक्षा की बदहाली पर गौर कीजिए

हम स्कूलों की नाकामियों के बारे में बहुत बात करते हैं, क्योंकि उनके शिक्षण के तरीके को हम आसानी से समझ जाते हैं, लेकिन कॉलेजों के मामले में यह सुविधा नहीं है। कॉलेजों के बारे में लोगों की बहुत कम जानकारी होती है और देश में चलने…

अनुराग बेहर, सीईओ, अजीम प्रेमजी फाउंडेशन

हम स्कूलों की नाकामियों के बारे में बहुत बात करते हैं, क्योंकि उनके शिक्षण के तरीके को हम आसानी से समझ जाते हैं, लेकिन कॉलेजों के मामले में यह सुविधा नहीं है। कॉलेजों के बारे में लोगों की बहुत कम जानकारी होती है और देश में चलने वाले सुधार अभियानों के केंद्र में ये कभी नहीं आ पाते हैं। आप नियत समय पर किसी भी कॉलेज में जाएं, तो शायद आपको कक्षाएं खाली मिलेंगी। उनमें न तो छात्र दिखेंगे और न ही शिक्षक दिखाई देंगे। उन अभिभावकों के बारे में सोचिए, जो खुद अशिक्षित या कम पढ़े-लिखे हैं, लेकिन अपना पेट काटकर बच्चों को इन कॉलेजों में रोज-रोज बड़ी उम्मीद से भेजते हैं।

आज हमारे ज्यादातर उच्च शिक्षण सस्थानों की हालत स्कूली शिक्षा से भी बदतर है और उनसे कोई उम्मीद नहीं बची है। नियोक्ता लगातार हमारी स्नातक शिक्षा की गुणवत्ता की बुराई करते हैं, फिर भी लोगों की सोच, नीति-निर्माण और नागरिक समाज की गतिविधियों पर इसका कोई खास असर नहीं पड़ रहा। आखिर यह स्थिति क्यों है? इसकी पांच वजहें हैं और स्पष्ट कर दूं कि ये सिर्फ भारत के लिए नहीं हैं और यह कोई संपूर्ण सूची भी नहीं है।

सबसे पहली वजह, स्कूलों के बजाय कॉलेजों के पाठ्यक्रम को तय करना ज्यादा मुश्किल है। हमें इस बात पर विचार करना ही होगा कि क्या उच्च शिक्षा का उद्देश्य केवल नौकरी के लिए तैयार करना है? अगर है भी, तो किस प्रकार की नौकरी के लिए? या फिर छात्रों को जागरूक नागरिक और आलोचनात्मक विचारक भी बनाना है? क्या उच्च शिक्षा यह दोनों काम नहीं कर सकती? ये कोई मामूली सवाल नहीं हैं, लेकिन हमारे संस्थानों ने शायद ही कभी ईमानदारी से इनका जवाब देने की कोशिश की हो।

दूसरी वजह, उच्च शिक्षण संस्थानों ने शिक्षण को अनुसंधान के साथ मिला दिया है और इसे ही सर्वमान्य सत्य के रूप में मान लिया। बहुत कम शिक्षण संस्थान या शिक्षक, दोनों में अच्छा प्रदर्शन करते हैं। आम तौर पर ज्यादातर अनुसंधान बहुत घटिया किस्म के होते हैं। कुछ जो ठीक-ठाक होते भी हैं, तो उसका छोटा सा हिस्सा ही अच्छा होता है। यह संस्कृति इसलिए चल रही है, क्योंकि इससे शिक्षकों को एक पहचान मिलती है और इससे भी अधिक, उनके काम का बोझ हल्का होता है। दोनों को एक साथ जोड़ने का कोई कारण नहीं बनता है। बौद्धिक रूप से सक्रिय रहना और वैसा अनुसंधान करना, जिसे हमारी प्रणाली या वैश्विक प्रणाली सराहती है- अलग-अलग बातें हैं। दोनों में घालमेल दरअसल उच्च शिक्षा के बारे में हमारी सोच में कमी को ही उजागर करती है।

तीसरी, शिक्षकों और छात्रों के बीच एक अलिखित समझौता सा हो गया है कि न आप कक्षाओं को गंभीरता से लेंगे, न हम इनको जरूरी मानेंगे। कई संस्थानों में हालात यहां तक पहुंच चुके हैं कि उनमें छात्र कक्षाओं में नहीं आते और शिक्षक भी इससे खुशी महसूस करते हैं। हमारे शिक्षण संस्थानों, कॉलेजों और विभागों पर करीबी नजर रखने वाला हर व्यक्ति ऐसे संस्थानों के बारे में जानता है। इस दुरभिसंधि को हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि शिक्षा का मतलब ही है कि कोई पढ़े और कोई पढ़ाए।

चौथी वजह, उच्च शिक्षण संस्थान बदलाव-विरोधी हैं, वे इसके प्रतिरोध में माहिर हैं। उनका मुख्य काम जनमत तैयार करना और उसे दिशा देना है, इसलिए किसी भी सुधार को वे फौरन ‘अच्छाई बनाम बुराई’ की जंग बना देते हैं या उसे आजादी पर हमला, या अच्छाई पर प्रहार का रूप दे देते हैं। संस्थान के भीतर के लोग जानते हैं कि इन बातों में कोई दम नहीं है, लेकिन उनकी संख्या नगण्य है।

पांचवीं, उच्च शिक्षा के लिए सरकारों से धन देने में कमी की जा रही है। इसका नतीजा है, शिक्षा का घातक व्यवसायीकरण। इसके साथ ही तंत्र ने इसमें बाहरी दखल और भ्रष्टाचार के लिए दरवाजा खोल दिया है।

मैं यहां इस पहलू में नहीं जाऊंगा कि राजनीतिक पार्टियां या संगठन कैसे शिक्षण परिसरों को अपने हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं, जिससे शिक्षा का मौलिक आधार कमजोर होता है। मैं इस पर भी बात नहीं करूंगा कि ‘राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020’ में इन मामलों को कैसे सुलझाया गया है। यहां खतरा इससे भी बड़ा है, वह है कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) का। इससे शिक्षा खोखली हो रही है, क्योंकि इसमें शिक्षक मशीन से पाठ तैयार करने लगा है, छात्र मशीन से जवाब तैयार करता है और एक अन्य मशीन उसके लिखे हुए का मूल्यांकन करने लगी है। इस पूरी प्रक्रिया में मानव दिमाग का कहीं कोई उपयोग नहीं है। सोचिए, यह कितनी भयावह स्थिति है और दूसरी ओर इन सबसे बेपरवाह नेता, अकादमिक, प्रशासक अधिक से अधिक एआई के उपयोग की मांग कर रहे हैं।

इस पूरे परिदृश्य में जो एक अहम बात है, वह हमारी नजरों से ओझल नहीं होनी चाहिए। हमारे पास अच्छे संस्थान और बेहतरीन शिक्षक हैं। हालांकि, इनमें से केवल 10-15 प्रतिशत उच्च शिक्षण संस्थान ही अपने काम को लेकर गंभीर हैं और शायद 20-25 प्रतिशत शिक्षक ही प्रतिबद्ध और मेहनती हैं। ऊपर जिन कमियों की चर्चा की गई हैं, वे सब इन पर लागू नहीं होती हैं। इन मुश्किलों के बावजूद वे बहुत मेहनत से काम करते हैं, जिसके लिए उनकी तारीफ होनी चाहिए, लेकिन हमारे पूरे शिक्षा तंत्र का ज्यादातर हिस्सा बेकार हो चला है, जिस पर हमारा बहुत कम ध्यान जा रहा है। अगर हम इन गड़बड़ियों को नहीं देख पाते हैं और उसे जारी रखते हैं, तो हमारे उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए एआई का दानव जानलेवा हो सकता है।

जो लोग अपने सिर को रेत में छिपाए शुतुरमुर्ग की तरह ‘तकनीक को हमेशा अच्छी चीज’ मानने वाली सोच से प्रेरित हैं, उन्हें अपना सिर अब रेत से बाहर निकालकर दुनिया को साफ नजरों से देखना चाहिए। इससे जो समझ बनेगी, उसमें अधिकतर शिक्षण तंत्र से एआई को हटा दिया जाएगा और एक अच्छे उच्च शिक्षण तंत्र की नींव रखने के लिए कड़ी मेहनत की जाएगी, जो पुरानी सोच से बंधा हुआ न हो। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, तो हमेशा की तरह इसका सबसे ज्यादा खामियाजा उन लोगों को भुगतना पड़ेगा, जिनके पास आज बहुत कम है और जिन्हें अच्छी शिक्षा की सबसे ज्यादा जरूरत है।