मौजूदा माहौल में मध्य शक्तियों का मत

इयान ब्रेमर, संस्थापक, यूरेशिया ग्रुप फाउंडेशन अपने मित्र देशों के बीच अमेरिका अब वह मुल्क नहीं रहा, जो सामूहिक सुरक्षा, मुक्त व्यापार और कानून के शासन का समर्थक था। वहीं, चीन का आर्थिक व राजनीतिक प्रभाव लगातार बढ़ रहा है, जिससे बीजिंग से रचनात्मक संबंधों पर निर्भर कई देशों में अविश्वास बढ़ गया है। अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था पर अमेरिका और चीन के प्रभुत्व वाले इस दौर में, और रूस द्वारा इस व्यवस्था को पलटने की प्रतिबद्धता को देखते हुए, कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने जनवरी में चेतावनी दी थी कि ‘मध्य शक्तियों को मिलकर काम करना चाहिए, क्योंकि यदि वे सक्रियता नहीं दिखाएंगी, तो महाशक्तियों का शिकार बन जाएंगी’।

मध्य शक्तियां उन देशों को कहा जाता है, जो महाशक्ति नहीं हैं, पर विश्व राजनीति को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। क्या ‘मध्य शक्तियां’ संयुक्त राष्ट्र जैसे बहुराष्ट्रीय संस्थानों को मजबूत बना सकती हैं? क्या वे समान हित वाले क्षेत्रों में साझेदारी कर सकती हैं? बेशक, संदेह के कई कारण हैं, पर जहां संभव है, वहां यदि वे अपनी क्षमता नहीं दिखाएंगी, तो वाशिंगटन व बीजिंग इन देशों को नुकसान पहुंचा सकते हैं।

कूटनीति की बात करें, तो यूरोपीय संघ, भारत, जापान, ब्राजील, कनाडा और इसी तरह की क्षमता वाले देश या गठबंधन संयुक्त राष्ट्र, विश्व बैंक, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व व्यापार संगठन जैसी संस्थाओं के लिए आर्थिक व राजनीतिक सहयोग बढ़ाने के लिए मिलकर काम कर सकते हैं। वे समान रणनीतियों पर एकमत हो सकते हैं, ताकि सुनिश्चित हो कि अमेरिका द्वारा हाथ खींच लेने से इन संस्थाओं का पतन नहीं होगा और चीन भी हावी न हो सकेगा।

फिलहाल नई संस्थाओं को बनाने के बजाय मौजूदा संगठनों को मजबूत करना कहीं अधिक आसान है, खासकर इसलिए, क्योंकि वाशिंगटन और बीजिंग इन शक्तियों द्वारा किए जाने वाले किसी भी प्रयास को विफल कर सकते हैं। आज भी सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता वाली मध्य शक्तियां ब्रिटेन व फ्रांस ही हैं और अमेरिका, चीन व रूस के पास सुधारों की मुखालफत करने की अधिक ताकत है।

सुरक्षा के मामले में, अमेरिका और चीन के पास सैन्य क्षमताएं काफी हैं, जिस कारण कई उभर रहे देश सैन्य समन्वय, हथियारों के विकास और खुफिया जानकारी साझा करने के मामले में उन पर निर्भर हैं। हालांकि, अपवाद भी उभर रहे हैं। यूरोप के भीतर रक्षा संबंध बढ़ रहा है, जो रूस-यूक्रेन युद्ध की प्रतिक्रिया है। हां, इसमें उसे काफी समय और धन खर्च करना पड़ेगा, साथ ही राजनीतिक इच्छाशक्ति भी दिखानी होगी।

चीन के साथ होड़, रूसी रक्षा उत्पादों की खराब गुणवत्ता और अमेरिका के लंबे समय तक भरोसेमंद साझेदार बने रह सकने पर संदेह ने भारत सरकार को यूरोप के साथ अधिक सुरक्षा व्यापार करने की ओर अग्रसर किया है। नई दिल्ली ने हाल के वर्षों में अपने रक्षा खर्च बढ़ाए भी हैं। यूरोप और कनाडा के बीच बढ़ता रक्षा सहयोग भी अमेरिकी नीतियों को लेकर उनमें बढ़ती आशंकाओं का संकेत है। जापान, दक्षिण कोरिया, सऊदी अरब और तुर्किये बतौर सुरक्षा उपाय अपनी परमाणु क्षमताएं विकसित कर सकते हैं।

आर्थिक नजरिये की बात करें, तो उभर रहे देशों के लिए व्यापार, निवेश, मानक-निर्माण और विकास संबंधी निवेश के मामलों में अपने खतरे को कम करना अपेक्षाकृत आसान है, क्योंकि इसमें अमेरिका और चीन का दबदबा कम है। यह एक ऐसा क्षेत्र है, जहां प्रगति पहले से ही दिख रही है। भारत और दक्षिण अमेरिकी ब्लॉक ‘मर्कोसुर’ के साथ हाल ही में यूरोपीय संघ ने व्यापार समझौते करके इतिहास रच दिया है। सीपीटीपीपी व्यापार समूह और यूरोपीय संघ के बीच समन्वय बनाने के लिए कनाडा का प्रयास निस्संदेह कठिन होगा, पर यदि ऐसा होता है, तो दोनों महाद्वीपों को फायदा हो सकता है। ब्राजील के पास दुर्लभ खनिजों का भंडार है और उसने सिर्फ अमेरिका नहीं, कई देशों के साथ आपूर्ति शृंखला विकसित की है, जिसमें भारत का नाम भी अब जुड़ गया है। महत्वपूर्ण खनिजों से संपन्न अन्य मध्य शक्तियां भी ऐसा कर सकती हैं।

मध्य शक्तियों को अमेरिका द्वारा अपने हाल पर छोड़ देने और चीन द्वारा आर्थिक ताकत का इस्तेमाल हथियार के तौर पर करने के कारण मध्य शक्तियां सामूहिक आर्थिक सुरक्षा समझौते कर सकती हैं। ये समझौते इच्छुक सदस्यों को एकतरफा टैरिफ दबावों या व्यापार नियमों के उल्लंघन के जवाब में सहयोग बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। हालांकि, इसके लिए मध्य शक्ति वाली तमाम सरकारों को नए समझौतों के लिए घरेलू विरोध से टकराना पड़ सकता है।

तकनीक के मामले में, मध्य शक्तियों को और भी जटिल परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। प्रौद्योगिकी व्यापार के मामले में, अमेरिका व चीन की प्रतिद्वंद्विता मध्य शक्तियों को दोनों देशों के बीच संतुलन बनाने का मौका देती है। हालांकि, तकनीकी नवाचार और उपयोग को लेकर नियम बनाने वाली बहुराष्ट्रीय संस्था नहीं है, और अत्याधुनिक तकनीकों में अमेरिकी व चीनी कंपनियों के दबदबे के कारण मध्य शक्तियों के पास अपने मत रखने की किसी विशेष शक्ति का अभाव है। ऐसे में, यूरोप, कनाडा या भारत की कंपनियां सहयोग करके खुद का संगठन बना सकती हैं और एक खुला, ताकतवर एआई ‘मंच’ विकसित कर सकती हैं, जो सबके लिए मुफ्त में उपलब्ध हो। हालांकि, आर्थिक और भू-राजनीतिक तनाव के इस समय में यह प्रयास महंगा और समय खर्च करने वाला साबित होगा।

वास्तव में, मध्य शक्तियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि इतने अलग-अलग समूहों द्वारा विभिन्न मुद्दों पर समान हित को किस तरह आगे बढ़ाया जाए? कोई भी मध्य शक्ति, जो गैर-पश्चिमी देशों को नीति-निर्माण में भागीदार बनाने के बजाय महज व्यवस्था पालक मानती है, वह खोखले गठबंधन और कमजोर संस्थाओं को ही जन्म देती है। यानी, ‘ग्लोबल साउथ’ की हुकूमतों के लिए कुछ मुद्दों का हल तलाशना बहुत जरूरी है, जो हैं- विकास संबंधी निवेश, कर्ज प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने के लिए आर्थिक मदद और प्रौद्योगिकी तक पहुंच।

मध्य शक्तियां जानती हैं कि अमेरिका और चीन के प्रभुत्व से अपने हितों की सुरक्षा करने के अवसर हमेशा उपलब्ध नहीं रहेंगे। अगर वे विफल रहती हैं, तो वाशिंगटन व बीजिंग हावी हो सकते हैं। और, एक बार ऐसा हो गया, तो उनके दबदबे को रोक पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हालांकि, मध्य शक्तियां ऐसा कर पाएंगी और कितना कर पाएंगी, यह अभी स्पष्ट नहीं है।