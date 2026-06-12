फुटबॉल के महाकुंभ में भारत कहीं नहीं

अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा की मेजबानी में फीफा विश्व कप के शुरू होते ही पूरी दुनिया फुटबॉलमय होने लगी है। जाहिर है, हमारा देश भी इसमें पीछे नहीं रहने वाला। करोड़ों फुटबॉल प्रेमी भारतीय अब

मनोज चतुर्वेदी, वरिष्ठ खेल पत्रकार अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा की मेजबानी में फीफा विश्व कप के शुरू होते ही पूरी दुनिया फुटबॉलमय होने लगी है। जाहिर है, हमारा देश भी इसमें पीछे नहीं रहने वाला। करोड़ों फुटबॉल प्रेमी भारतीय अब रातों में जाग-जागकर इस विश्व कप के मैच देखेंगे और दिन भर उनकी चर्चा करते नजर आएंगे। पर हर चार साल पर जब-जब यह आयोजन होता है, तब-तब एक सवाल जरूर पूछा जाता है कि भारत विश्व कप में क्यों भाग नहीं ले पाता है? जब देश में फुटबॉल के प्रति इस कदर लगाव है, तो इसका देश में फुटबॉल स्तर सुधारने में हम इस्तेमाल क्यों नहीं कर पाते हैं? सच्चाई यह है कि विश्व कप में भाग लेना तो दूर, हम एशियाई स्तर पर भी अब कहीं नहीं ठहरते हैं।

फुटबॉल में भारत के पिछड़े होने के कई कारण हैं। इनमें बुनियादी ढांचे की कमी, खेल संस्थाओं की अंदरूनी उठा-पटक, संचालक संगठन में पारदर्शिता की कमी और जमीनी स्तर पर ट्रेनिंग सुविधाओं का अभाव इनमें अहम हैं। भारतीय फुटबॉल फेडरेशन ने राजनेता के बजाय फुटबॉलर को जिम्मेदारी सौंपी, पर यह प्रयोग भी देश में रंग दिखाने में कामयाब न हो सका है। हम अभी भी टॉप 100 देशों की सूची से बाहर बने हुए हैं।

दरअसल, हमारे यहां यूरोपीय और लातिन अमेरिकी देशों की तरह पांच-छह साल की उम्र से ही बच्चों को प्रशिक्षित करने की कोई व्यवस्था नहीं है। यूरोप के छोटे-छोटे देशों में छोटी उम्र से बच्चों को सिखाने के लिए पेशेवर अकादमियां हैं, जिससे उनमें शुरुआत में ही तकनीकी रूप से मजबूत नींव पड़ जाती है। इसके विपरीत हमारे यहां युवा होने पर इस खेल को अपनाया जाता है। देश में पेशेवर अकादमियों की कमी की वजह से फुटबॉल अपनाने वालों में से कुछ ही वहां तक पहुंच पाते हैं।

यूरोप और लातिन अमेरिकी देशों में विश्व स्तरीय प्रशिक्षण केंद्र हैं, जो खेल विज्ञान केंद्र से जुड़े रहते हैं। खिलाड़ियों को शुरुआत से आधुनिक जिम की सुविधाएं उपलब्ध रहती हैं। भारत में आईएसएल की शुरुआत के साथ ऐसी सुविधाओं की शुरुआत तो हुई है, पर यह कुछ ही खिलाड़ियों के लिए उपलब्ध हैं। हमारे क्लबों में फुटबॉल फेडरेशन का कोई जोर न चलने का भी नुकसान हो रहा है। आलम यह है कि साल 2023 में ग्वांगझू एशियाई खेलों के लिए चुने गए कई खिलाड़ियों को आईएसएल (इंडियन सुपर लीग) क्लबों ने छोड़ा ही नहीं। इसके कारण भारत अपनी सर्वश्रेष्ठ टीम भेज ही नहीं सका। यह समस्या कोई नई नहीं है। आईएसएल के साल 2014 में शुरू होने से पहले कोलकाता सीनियर डिवीजन लीग के क्लब ऐसा व्यवहार किया करते थे। हमें याद है, साल 2006 में कोच डेविड हॉटन, ईस्ट बंगाल और मोहन बागान के खिलाड़ियों को राष्ट्रीय कैंप के लिए रिलीज नहीं करा सके थे।

भारत की एक बड़ी समस्या यह है कि हमारे यहां फुटबॉल के स्तर को सुधारने के जो भी प्रयास किए जाते हैं, वे ऊपर से नीचे की तरफ चलते हैं। आईएसएल की शुरुआत को भी आप इसी तरह देख सकते हैं। असल में जरूरत जमीनी स्तर से सुधार लाने की है। इसके लिए जिला स्तर पर आधुनिक सुविधाओं वाली अकादमियां खोलनी होंगी। ऐसा करना एकदम से तो संभव नहीं है। पर हरेक राज्य में ऐसी दो-चार अकादमियां तो खोली ही जा सकती हैं।

हमारे देश में क्रिकेट को लोग दीवानगी की हद तक प्यार करते हैं। इसकी वजह से इस खेल में पैसे की भरमार है। इस वजह से खेल सुविधाओं व खिलाड़ियों पर खूब पैसा खरचा जाता है। बीसीसीआई की टी-20 लीग आईपीएल हर साल कई बच्चों को करोड़पति बना देती है। फुटबॉल में दशकों तक देश की सेवा करने वाले खिलाड़ी भी इस स्थिति तक नहीं पहुंच पाते हैं। ऐसा नहीं कि फुटबॉल में पैसा नहीं है। इंग्लिश प्रीमियर लीग में जितना पैसा है, आईपीएल उसके आसपास भी नहीं है। हमारे यहां फुटबॉल की दीवानगी को भुनाने की सही कोशिश तक नहीं की गई है।

आमतौर पर देश खेलों में धीरे-धीरे प्रगति करते हैं। हम हॉकी में बेल्जियम को ही लें। यह टीम 1980 के दशक तक वैश्विक स्तर पर कहीं नहीं टिकती थी, पर आज वह दुनिया की टॉप टीमों में शुमार है।

भारतीय फुटबॉल का स्तर हमेशा से ऐसा नहीं था। 1950 और 60 के दशक को भारतीय फुटबॉल का स्वर्णकाल माना जाता है। इस दौरान देश की टीम ने चुन्नी गोस्वामी, पपीके बनर्जी व बलराम जैसे फुटबॉलर दिए। इस तिकड़ी ने 1956 के ओलंपिक में सेमीफाइनल तक भारतीय चुनौती पेश की थी और 1962 के एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता था, लेकिन हम इसके बाद पिछड़ते चले गए। हालत यह है कि हम फीफा रैंकिंग में 139वें नंबर तक पिछड़ गए हैं।