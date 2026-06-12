नीति और नीयत से बन सकेंगे फिर सिरमौर

बहुत पुरानी बात नहीं है। पिछले साल सितंबर में सीएएफए नेशंस कप फुटबॉल टूर्नामेंट में तीसरे और चौथे स्थान के लिए मैच हो रहा था। मुकाबला भारत और ओमान के बीच था। तमाम विश्लेषक…

अनादि बरुआ, पूर्व राष्ट्रीय कोच, फुटबॉल बहुत पुरानी बात नहीं है। पिछले साल सितंबर में सीएएफए नेशंस कप फुटबॉल टूर्नामेंट में तीसरे और चौथे स्थान के लिए मैच हो रहा था। मुकाबला भारत और ओमान के बीच था। तमाम विश्लेषक यही मानकर चल रहे थे कि जीत ओमान की होगी, क्योंकि इससे पहले किसी भी अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में ओमान पर भारत भारी नहीं पड़ा था। इसका नतीजा 3-2 से भारत के पक्ष में रहा। दिलचस्प है, यह जीत पेनल्टी शूटआउट में मिली थी, जबकि इस मामले में ओमान का रिकॉर्ड हमसे बेहतर रहा है। जाहिर है, ऐसी सफलता यूं ही नहीं मिली। यह फुटबॉल की बेहतरी के लिए लगातार किए जा रहे कार्यों का नतीजा है।

भारतीय फुटबॉल का इतिहास गौरवशाली रहा है। भारत की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम ने 1950 में ब्राजील में होने वाले फीफा विश्व कप के लिए क्वालीफाई किया था, क्योंकि क्वालीफाइंग ग्रुप की कई टीमों ने अपना नाम वापस ले लिया था। हालांकि, भारत उस टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं ले पाया, क्योंकि आर्थिक तंगी थी और फीफा के नियम प्रतिकूल थे। भारतीय खिलाड़ी उस समय नंगे पैर खेलने के आदी थे।

भारतीय फुटबॉल का सुनहरा दौर 1951 से 1964 तक रहा। इस दौरान 1951 के एशियाई खेलों में स्वर्ण, 1956 के मेलबर्न ओलंपिक में चौथा स्थान (इसमें क्वार्टर फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हमारी टीम ने हराया था), 1962 के एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक और 1964 के एएफसी एशियन कप में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ। फुटबॉल की इस शानदार विरासत के बावजूद, भारत की मौजूदा फीफा रैंकिंग 139 है, जिस कारण वह 11 जून से शुरू हुए फीफा विश्व कप का हिस्सा नहीं बन सका है। उल्लेखनीय है कि अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको मिलकर इस टूर्नामेंट की मेजबानी कर रहे हैं। इतना ही नहीं, फीफा विश्व कप के इतिहास में यह पहला मौका है, जब दुनिया भर के 200 से ज्यादा टीमों में से 48 टीमें हिस्सा ले रही हैं। ‘एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन’ से रिकॉर्ड नौ टीमें हैं- ऑस्ट्रेलिया, ईरान, इराक, जापान, कतर, सऊदी अरब, दक्षिण कोरिया, जॉर्डन और उज्बेकिस्तान। जॉर्डन और उज्बेकिस्तान तो पहली बार इस टूर्नामेंट का हिस्सा बने हैं।

ऐसा नहीं है कि भारत में प्रतिभाओं की कमी है। डूरंड कप, संतोष ट्रॉफी, इंडियन सुपर लीग (आईएसएल), आई-लीग, सुपर कप सहित अंडर-8 से लेकर अंडर-24 तक अलग-अलग उम्र वर्ग की महिला व पुरुष नेशनल चैंपियनशिप इस बात की साक्षी हैं कि देश के अलग-अलग हिस्से में प्रतिभाएं छिपी पड़ी हैं। फिर भी, खेल का स्तर सुधारने के लिए न सिर्फ और अधिक बुनियादी सुविधाओं की जरूरत है, बल्कि जमीनी स्तर पर काम करने पड़ेंगे, कोचिंग और प्रतियोगी टूर्नामेंट्स भी आयोजित करने होंगे। सही योजना बनाकर बुनियादी स्तर पर काम किए जाएं, तो भारतीय टीम फीफा विश्व कप के लिए क्वालीफाई करने के साथ ही एशिया में मजबूत जगह बना सकती है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फुटबॉल और अन्य खेलों में निजी रुचि ली है। भारत ने प्रतिष्ठित फीफा अंडर-17 विश्व कप की सफल मेजबानी की। इसका उत्साहजनक नतीजा यह रहा कि इसमें भाग लेने वाले कई खिलाड़ी अब फीफा विश्व कप-2026 में अपने-अपने देशों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। भारत ने इसी तरह आईएफसी वुमेंस चैंपियनशिप क्वालीफाइंग मैचों की भी मेजबानी की। खेल मंत्रालय ने जमीनी स्तर पर खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, खेलो इंडिया मास्टर्स गेम्स, नेशनल गेम्स, खेलो इंडिया सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस जैसी पहल की हैं। अगर भारत को भविष्य में फीफा विश्व कप के लिए क्वालीफाई करना है, तो स्कूल, जिला और राज्य स्तर पर चार से 10 साल की उम्र के खिलाड़ियों के लिए ज्यादा टूर्नामेंट आयोजित करने होंगे। हमें न सिर्फ होनहार खिलाड़ियों की पहचान करनी है, बल्कि उन्हें अच्छी ट्रेनिंग देनी होगी, ताकि वे बॉल को नियंत्रण में रखने, फुटवर्क, स्टैमिना व खेल की समझ बना सकें।

सबसे अहम बात कि माता-पिता, स्कूल के प्रिंसिपल, खेल शिक्षक और कोच में ईमानदारी के साथ खुद खिलाड़ियों को अनुशासन बनाए रखना होगा। जरूरी है कि सरकारी व निजी स्कूलों के मैदानों का इस्तेमाल फुटबॉल ट्रेनिंग के लिए किया जाए। इससे हजारों बच्चे नियमित तौर पर फुटबॉल कोचिंग का हिस्सा बन सकेंगे। युवा खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने के लिए राज्य और राष्ट्रीय स्तर के पूर्व खिलाड़ियों को कोच बनाना चाहिए। कहने का अर्थ है कि सही योजना, बुनियादी ढांचा, कोचिंग और समर्थन मिलने पर भारत में मजबूत ‘फुटबॉल संस्कृति’ बन सकती है और तभी हम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बड़ी सफलता हासिल कर सकेंगे।