मिलावटी खानपान पर लगाएं लगाम

पिछले दिनों राजस्थान के टोंक जिले में पुलिस ने एक ऐसी फैक्टरी का भंडाफोड़ किया, जहां से रोजाना लगभग 80 हजार लीटर मिलावटी दूध अजमेर, टोंक और जयपुर सहित कई शहरों में भेजा जा रहा था। यह एकमात्र या पहली ऐसी घटना नहीं है…

चंद्रकांत लहारिया,जन-स्वास्थ्य विशेषज्ञ पिछले दिनों राजस्थान के टोंक जिले में पुलिस ने एक ऐसी फैक्टरी का भंडाफोड़ किया, जहां से रोजाना लगभग 80 हजार लीटर मिलावटी दूध अजमेर, टोंक और जयपुर सहित कई शहरों में भेजा जा रहा था। यह एकमात्र या पहली ऐसी घटना नहीं है। जिस दूध को हम बच्चों के पोषण, बुजुर्गों की सेहत और परिवार की ताकत का आधार मानते हैं, वही यदि रसायनों व कृत्रिम तत्वों से भरा हो, तो वह केवल धोखा नहीं, बल्कि धीमा जहर बन जाता है।

आज दूषित और मिलावटी खानपान हमारे देश में एक बड़ी चुनौती बन चुका है। निस्संदेह, देश में खाद्य मिलावट कोई नई समस्या नहीं है, परंतु इसका स्वरूप और पैमाना, दोनों ही चिंताजनक रूप से बढ़े हैं। दूध में यूरिया, डिटर्जेंट और सिंथेटिक रसायनों की मिलावट, घी और खाद्य तेलों में सस्ते व हानिकारक तरल पदार्थों का मिश्रण, मसालों में कृत्रिम रंगों, दालों में पॉलिस, शहद में शुगर सिरप और सब्जियों-फलों में कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग अब आम हो चुके हैं। त्योहारों के मौसम में मिठाइयों और मावे की मिलावट की खबरें नियमित रूप से सामने आती हैं। ये उदाहरण बताते हैं कि खाद्य मिलावट केवल गुणवत्ता का नहीं, बल्कि जीवन और मृत्यु का भी मुद्दा है।

भौगोलिक दृष्टि से देखें, तो बड़े और घनी आबादी वाले राज्यों- जैसे उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और दिल्ली-एनसीआर में मिलावट के मामले अधिक सामने आते हैं। हालांकि, यह समस्या किसी एक राज्य तक सीमित नहीं है। जहां मांग अधिक और निगरानी कम है, वहां मिलावट की आशंका बढ़ जाती है। शहरी क्षेत्रों में तेज आपूर्ति शृंखला और मुनाफे की होड़ ने इस प्रवृत्ति को और बढ़ाया है।

कुछ यही हाल पानी का है। यह जानते हुए भी कि शहरी भारत में डायरिया बीमारी और मृत्यु का एक बड़ा कारण बना हुआ है, तेजी से बढ़ते शहरीकरण, कमजोर आधारभूत संरचना व जलापूर्ति व्यवस्था की खामियों ने पेयजल के दूषित होने का खतरा बढ़ा दिया है। विभिन्न अध्ययनों के अनुसार, भारत में हर साल एक लाख से अधिक बच्चों की मृत्यु दस्त संबंधी कारणों से होती है। यह केवल मृत्यु का आंकड़ा है; वास्तव में हर वर्ष करोड़ों लोग डायरिया से प्रभावित होते हैं।

मिलावटी और दूषित खानपान का पहला प्रभाव हमारे पाचन तंत्र पर पड़ता है। इससे उल्टी, दस्त, पेटदर्द और गैस्ट्रोएंटेराइटिस जैसी समस्याएं होती हैं। बार-बार ऐसा होने पर आंतों की भीतरी परत को नुकसान पहुंचता है, जिससे पोषक तत्वों का अवशोषण कम हो जाता है। बच्चों में कुपोषण और एनीमिया की समस्या कई बार केवल भोजन की कमी से नहीं, बल्कि उसकी गुणवत्ता से भी जुड़ी होती है।

लिवर, जो शरीर का मुख्य ‘डिटॉक्स’ अंग है, मिलावटी व रसायनयुक्त पदार्थों से घायल हो जाता है। खाद्य पदार्थों में मिलाए गए डिटर्जेंट, रसायन व कृत्रिम रंग लिवर पर अतिरक्ति दबाव डालते हैं। लंबे समय तक इनका सेवन फैटी लिवर, हेपेटाइटिस और यहां तक कि ‘लिवर फेल्योर’ जैसी स्थितियों को जन्म देता है। इसी तरह, इन रसायनों को शरीर से बाहर निकालने के प्रयास में किडनी भी प्रभावित होता है। भारी धातुएं और विषैले तत्व किडनी की कार्य-क्षमता को धीरे-धीरे कम कर सकते हैं, जिससे गंभीर बीमारियों की चपेट में आने का खतरा बढ़ जाता है।

मिलावटी तेल और ट्रांस फैट से भरपूर खाद्य पदार्थ रक्त में खराब कोलेस्ट्रॉल बढ़ाते हैं। इससे धमनियों में रुकावट और हृदय रोग का जोखिम बढ़ता है। कृत्रिम रंग और रसायन शरीर में सूजन (इन्फ्लेमेशन) की प्रक्रिया को बढ़ा सकते हैं, जो दीर्घकालिक बीमारियों की जड़ है। इनसे हमारी प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती है और नई संक्रामक बीमारियों से ग्रसित होने की आशंका बढ़ जाती है।

बच्चों और गर्भवती महिलाओं पर इसका प्रभाव ज्यादा गंभीर होता है। बढ़ते शरीर को शुद्ध व संतुलित पोषण की जरूरत होती है, पर वही भोजन मिलावटी हो या पानी दूषित हो, तो शारीरिक व मानसिक विकास प्रभावित हो सकता है। कुछ रसायन हॉर्मोन संतुलन को भी प्रभावित करते हैं, जिससे थायरॉयड और अन्य अंतःस्रावी समस्याएं बढ़ सकती हैं।

भारत में मिलावटी व दूषित खानपान की समस्या महज स्वास्थ्य संकट नहीं है, बल्कि एक बड़ा आर्थिक बोझ भी है। हरेक वर्ष खाद्य मिलावट से होने वाली बीमारियों के इलाज पर हजारों करोड़ रुपये प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप में खर्च होते हैं। अस्पतालों में भर्ती, दवाइयों, परीक्षणों और दीर्घकालिक उपचार की लागत के साथ-साथ कार्य दिवसों की हानि, उत्पादकता में कमी और परिवारों की आय पर पड़ने वाला असर इस बोझ को और बढ़ा देता है। निम्न व मध्यम आय वर्ग के परिवार इन खर्चों से अक्सर कर्ज या आर्थिक असुरक्षा की स्थिति में पहुंच जाते हैं। साथ ही, सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली पर बढ़ता दबाव, सरकारी संसाधनों के उपचार पर खर्च और कार्य-बल की घटती उत्पादकता मिलकर राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते हैं।

यूं तो भारत में साल 2006 से खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) नामक संस्था बनी हुई है, जो मिलावट पर निगरानी रखती है, लेकिन समाधान केवल प्रशासनिक कार्रवाई तक सीमित नहीं हो सकता, सख्त निगरानी, नियमित जांच और कठोर दंड अत्यंत आवश्यक हैं। फिर, उपभोक्ताओं को भी जागरूक होना होगा- स्रोतों की विश्वसनीयता, लेबल की जांच और संदिग्ध उत्पादों की शिकायत करना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। स्थानीय और ताजे उत्पादों को प्राथमिकता देना, अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों से दूरी बरतना और खाद्य सुरक्षा मानकों को लेकर सजग रहना समय की मांग है।

भारत की आर्थिक प्रगति और जनसांख्यिकीय लाभांश की आकांक्षाएं एक स्वस्थ जनसंख्या पर निर्भर करती हैं। सुरक्षित और साफ खानपान सुनिश्चित करना भविष्य में किए जाने वाले बुनियादी निवेशों में से एक है। चुनौती निस्संदेह बड़ी है, लेकिन उपेक्षा की कीमत उससे कहीं अधिक भारी है। टोंक की घटना हमें याद दिलाती है कि हमारा भोजन केवल पेट भरने का साधन नहीं, बल्कि हमारे जीवन की आधारशिला है। यदि वही आधार दूषित हो जाए, तो हमारे शरीर के अंग कितने भी मजबूत क्यों न हों, वे अनंत समय तक इस बोझ को नहीं झेल सकते। प्रश्न यह नहीं कि हमारे अंग कितने काम के बचे हैं; प्रश्न यह है कि हम उन्हें सुरक्षित रखने के लिए कितने सजग हैं? जवाब हमारे हाथ और हमारी जागरूकता में है।