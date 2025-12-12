प्रजातंत्र की कमियों को दूर किया जाए

Fri, Dec 12, 2025Hindustan Hindi News
ओपिनियन hindustan opinion column 13 December 2025
Dec 12, 2025
मधु दंडवते,तत्कालीन सांसद

मैं प्रस्ताव करता हूं कि ‘यह सभा सिफारिश करती है कि निर्वाचन सुधारों को लागू करने के लिए तुरंत कार्यवाही की जाए, जिससे वर्तमान निर्वाचन प्रक्रिया में सुधार लाया जा सके और उन्हें त्रुटियों, कमियों से मुक्त किया जा सके।’

इस प्रस्ताव का हमारे देश में संसदीय प्रजातंत्र के कार्यकरण की दृष्टि से बहुत महत्व है। यदि देश में संसदीय प्रजातंत्र के कार्यकरण का पुनरीक्षण किया जाए, तो आपको ज्ञात होगा कि तीन तत्व निर्वाचन प्रक्रिया के विकास तथा संसदीय प्रजातंत्र के कार्यकरण की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। प्रथम, हमारी संसद निष्पक्ष और स्वतंत्र निर्वाचन द्वारा निर्वाचित निडर संसद होनी चाहिए। हमारी एक स्वतंत्र न्यायपालिका होनी चाहिए, जिसको निर्वाचन संबंधी अपीलें की जाएं और एक स्वतंत्र निर्वाचन आयोग होना चाहिए, जिसे किसी का भय न हो। जो लोग प्रजातंत्र में विश्वास करते हैं, वे इन तीन मूलभूत सिद्धांतों को स्वीकार करेंगे, लेकिन जो प्रजातंत्र को समाप्त करना चाहते हैं, वे बंधुआ मतदाताओं द्वारा निर्वाचित बंधुआ संसद लाना पसंद करेंगे। वे एक आज्ञाकारी न्यायपालिका लाना पसंद करेंगे, जिस पर दबाव डाला जा सके और आबद्ध निर्वाचन आयोग लाना पसंद करेंगे, जिसको फुसलाया जा सके और ब्लैकमेल किया जा सके। प्रजातंत्र में विश्वास रखने वालों तथा सत्तावाद में विश्वास रखने वालों, जिनका लोकतांत्रिक जीवन से कोई सही संबंध नहीं है, दोनों के बीच यही अंतर है।

जहां तक देश में निर्वाचन सुधारों का संबंध है, मैं नहीं समझता कि किसी ऐसी समिति या आयोग की नियुक्ति की आवश्यकता है, जो समस्या की गहराई में जाए और पता लगाए कि हमारी प्रणाली की वास्तविक कमियां क्या हैं, हमारी निर्वाचन प्रक्रिया की क्या असफलताएं हैं और वास्तविक आवश्यकताएं क्या हैं। हमारे सौभाग्य से पिछले कई सालों में कई समितियों तथा आयोगों ने समस्या का गहन अध्ययन किया है। जहां तक धन शक्ति का संबंध है, यह सब स्वीकार करते हैं कि यह सबसे गंभीर खतरा पैदा करती है। स्वयं मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कई सेमिनारों में भाग लेते समय स्पष्ट रूप से कहा है कि धन शक्ति स्वतंत्र तथा न्यायोचित चुनाव के लिए सबसे बड़ा खतरा है और इसलिए उन्होंने चुनाव के लिए राज्य निधि बनाने का सुझाव दिया। उन्होंने यह भी हिसाब लगाया है कि उनके सुझाव के कारण कितनी राशि खर्च होगी और यह सुझाव दिया कि आगामी पांच वर्षों के लिए, विभिन्न स्तरों पर खर्च करने के लिए 100 करोड़ रुपये की राज्य निधि स्थापित की जाए। कुछ प्रचार के लिए, कुछ मान्यता प्राप्त दलों को राज्य सहायता के रूप में देने के लिए और कुछ निर्वाचन पैटर्न का मूल ढांचा तैयार करने के लिए खर्च की जाए।

माध्यम का दुरुपयोग एक बड़ी बात है। माध्यम का उपयोग उचित ढंग से किया जा सकता है और इसका दुरुपयोग भी किया जा सकता है। लोकतांत्रिक देशों में लोक संचार माध्यम की सुविधा सभी राजनीतिक दलों को उपलब्ध कराई जाती है। वे अपने दृष्टिकोण का प्रचार कर सकते हैं। इसमें कोई भी कठिनाई नहीं है। कई बार हम देखते हैं कि संचार माध्यम का दुरुपयोग किया गया है। कुछ वर्गों के विरुद्ध इसका उपयोग किया जाता है और इसका उपयोग कुछ वर्षों के लाभ के लिए किया जाता है। इसलिए यह सुनिश्चित करने के लिए उचित कदम उठाने होंगे कि उचित रूप से इसका उपयोग किया जाए...।

इसके अतिरिक्त अत्यधिक महत्वपूर्ण पहलू पुलिस तथा अन्य प्रकार के प्रशासनिक तंत्र के दुरुपयोग का है। गढ़वाल निर्वाचन क्षेत्र में, उस बात को छोड़कर जो कुछ राजनीतिक दलों द्वारा कही गई है और उस बात को भी छोड़ कर, जो कुछ शासक दल अथवा विरोधी दलों द्वारा कही गई है, हमें निर्वाचन आयोग द्वारा कही बात को समझने का प्रयास करना चाहिए। ...चुनाव केंद्रों का प्रबंध, चुनाव केंद्रों का निरीक्षण, चुनावों केंद्रों की रक्षा, सभी बातों का ध्यानपूर्वक निरीक्षण करना होगा। जब वास्तव में मत पेटिकाओं को चुनाव केंद्रों से केंद्रीय स्थान तक ले जाया जाता है, तब एजेंटों को समस्त प्रक्रिया की अवश्य ही निगरानी करने की अनुमति दी जानी चाहिए। यह जयप्रकाश नारायण द्वारा गठित तारकुंडे समिति के सुझावों में से एक मुख्य सुझाव है। उस समिति ने कहा है कि यदि निर्वाचन आयुक्त के पद को लोकतांत्रिक बनाना है और इस संस्था को लोकतांत्रिक बनाना है, तो यह आवश्यक है कि अनिवार्य रूप से निर्वाचन आयोग में केवल एक व्यक्ति नहीं होना चाहिए, बल्कि इसमें देश के प्रधानमंत्री, विरोधी पक्ष के नेता अथवा उसके स्थान पर विरोधी पक्ष द्वारा चुना गया विरोधी पक्ष से संबंधित लोकसभा का कोई सदस्य और तीसरे सदस्य के रूप में भारत के मुख्य न्यायाधीश होने चाहिए। यदि निर्वाचन आयोग में तीन व्यक्ति अर्थात देश के प्रधानमंत्री, लोकसभा में विरोधी पक्ष के नेता अथवा संसद में विरोधी मनोनीत तथा चुना गया व्यक्ति और भारत के मुख्य न्यायाधीश हों, तो यह निर्वाचन आयोग की संस्था का लोकतंत्रीकरण होगा और इसके निर्णय व्यापक आधार वाले होंगे और लोगों को अधिक स्वीकार्य होंगे।...

मैं एक अन्य पहलू का उल्लेख करना चाहूंगा। प्रायः शिकायत सरकार के आचार के संबंध में होती है, जिसका चुनाव की घोषणा के समय से पालन किया जाता है। तारकुंडे समिति द्वारा एक स्वस्थ परंपरा की सिफारिश की गई है। उस समिति ने सुझाव दिया है कि चुनावों की घोषणा होने के समय से केंद्र अथवा राज्यों में संबंधित सरकार को कामचलाऊ सरकार के रूप में कार्य करना चाहिए और उसे समय के बाद उन सरकारों की नई नीतियां लागू नहीं करनी चाहिए और कोई आर्थिक लाभ नहीं पहुंचाना चाहिए और वेतनों में कोई वृद्धि नहीं करनी चाहिए।...

यदि हम अपनी चुनाव प्रणाली में सुधार करते हैं, मूल परिवर्तन करते है, उसमें सुधार लाते हैं और उन्हें प्रभावशाली ढंग से कार्यान्वित करते हैं, तो इस दुनिया को बता सकेंगे कि महात्मा गांधी के इस देश में गोली नहीं, बल्कि मतदान की जीत होती है। उस विश्वास के साथ मैं इस प्रस्ताव को आपकी स्वीकृति के लिए प्रस्तुत करता हूं।

(लोकसभा में दिए गए उद्बोधन के अंश)