रोजगार को नया रूप देने लगा एआई

जुलाई में माइक्रोसॉफ्ट ने अपने 9,000 कर्मचारियों की छंटनी का एलान किया। साल 2025 में अब तक उसने 15,000 से अधिक कर्मियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया है, जबकि यह कंपनी किसी आर्थिक मुश्किल से नहीं जूझ रही है…

रवि वेंकटेशन,पूर्व अध्यक्ष, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया जुलाई में माइक्रोसॉफ्ट ने अपने 9,000 कर्मचारियों की छंटनी का एलान किया। साल 2025 में अब तक उसने 15,000 से अधिक कर्मियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया है, जबकि यह कंपनी किसी आर्थिक मुश्किल से नहीं जूझ रही। उसने अभी-अभी घोषणा की है कि उसे 27.2 अरब डॉलर की शुद्ध तिमाही कमाई हुई है और उसके शेयरों की कीमत 500 डॉलर प्रति शेयर से ऊपर पहुंच गई है। लिहाजा यह सवाल स्वाभाविक है कि वह हजारों लोगों की छंटनी क्यों कर रही है?

इसका जवाब डरावना है। दरअसल, माइक्रोसॉफ्ट की यह छंटनी किसी आर्थिक सुस्ती का संकेत नहीं है, बल्कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के युग में काम-काज का तरीका बदल रहा है, जिसके कारण संसाधनों को नए सिरे से बांटा जा रहा है। छंटनी इसी का नतीजा है। यह खतरे की पूर्व चेतावनी है और संकेत यही है कि एआई के कारण विशेष रूप से ज्ञान संबंधी कामकाज की दुनिया बड़े पैमाने पर बदलने वाली है। इसके निहितार्थ तकनीकी दिग्गजों के लिए भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं, जितने शिक्षकों, उद्यमियों और नीति-निर्माताओं के लिए।

माइक्रोसॉफ्ट ने अब तक एआई से जुड़े बुनियादी ढांचे के निर्माण में 80 अरब डॉलर से अधिक का निवेश किया है। गिटहब कोपायलट जैसे सहायक उपकरण अब इसके 30 फीसदी से अधिक कोड लिखने लगे हैं। यानी, एआई पहले से ही उन कामों को करने लगा है, जिसे पहले इंसान किया करते थे, और यह शुरुआत हुई है, उच्च शिक्षित इंजीनियरों से। हालांकि, गेमिंग स्टूडियो, कानूनी टीमों, बिक्री विभागों और मार्केटिंग तक में रोजगार छीने जाने लगे हैं। कई अच्छी रचनात्मक योजनाओं को चुपचाप ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है, जैसे- परफेक्ट डार्क वीडियो गेम की अगली सीरीज। कुछ स्टूडियो का आपस में विलय भी कर दिया गया है, जो बताता है, संगठित कार्यबल भी इससे अछूते नहीं हैं।

साफ है, यह लागत घटाने की कोई अस्थायी कवायद नहीं, बल्कि कार्यबल को रणनीतिक रूप से गढ़ने का प्रयास है। बड़े संगठनों के लिए सॉफ्टवेयर बनाने और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया कराने में केंद्रीय भूमिका निभाने के कारण माइक्रोसॉफ्ट व्यावसायिक भावना और तकनीकी रुझानों को लेकर हमेशा से नई सोच सामने रखती है। इसलिए जब वहां छंटनी होती है, तो वह अक्सर अर्थव्यवस्था में बड़े बदलाव का पूर्वाभास होता है। ताजा घटनाक्रम में भी यह चेतावनी नत्थी है कि एआई सिर्फ रोजगार बढ़ाने का साधन नहीं है, बल्कि यह पूरे रोजगार परिदृश्य को ही बदलने जा रहा है।

अमेजन, गूगल, मेटा, सेल्सफोर्स और कई अन्य कंपनियों ने भी बड़ी कटौती की है, जिनमें से कुछ ने तो सीधे-सीधे इसका ठीकरा एआई पर फोड़ा है। यहां तक कि पारंपरिक रूप से ‘सुरक्षित’ माने जाने वाले दफ्तरी कामकाज भी तेजी से असुरक्षित होते जा रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च की एक हालिया रिपोर्ट में प्रोग्रामर, गणितज्ञ, ग्राहक सेवा एजेंट, अनुवादक, शोधकर्ता, लेखक, कानूनी सलाहकार और सेल्सपर्सन पर सबसे पहले मार पड़ने की आशंका जताई गई है। इससे इस लोकप्रिय धारणा को भी चोट पहुंची है कि केवल नियमित या निम्न-स्तरीय नौकिरयां ही खतरे में आएंगी।

कई टेक सीईओ आने वाली सुनामी को यह कहकर हल्का करने की कोशिश करते हैं कि ‘एआई आपका स्थान नहीं लेेगा, बल्कि आपकी जगह पर ऐसा व्यक्ति काम करेगा, जो एआई से परिचित होगा’ या ‘हर तकनीक कुछ नौकरियों को खत्म करती है, पर कई नए रोजगार पैदा भी करती है, और एआई भी इससे अलग नहीं है’। मगर यह मुद्दे का सरलीकरण करना होगा। हमें पता होना चाहिए कि एआई कई नौकरियों और वेतन पर जल्द ही विनाशकारी प्रभाव डाल सकता है।

भारत जैसे देशों में इससे खतरे भी पैदा होंगे, तो बदलाव की बयार भी बह सकती है। एआई के कारण यहां सूचना प्रौद्योगिकी, बीपीओ, कंटेंट निर्माण जैसे क्षेत्रों में लाखों रोजगार पर खतरा मंडरा रहा है। चूंकि ये क्षेत्र आर्थिक विकास के इंजन रहे हैं, इसलिए यदि हम सक्रिय नहीं हुए, तो हमारी तरक्की को एआई प्रभावित कर सकता है। मगर दूसरी तरफ, एआई में शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, कृषि और सार्वजनिक सेवा जैसे क्षेत्रों में नए समाधान खोजने की क्षमता है। यह तेजी से हमारी उत्पादकता बढ़ा सकता है, सेवाओं को व्यक्तिगत बना सकता है और मानव क्षमताओं में अंतर को पाट सकता है। हालांकि, यह भी तभी होगा, जब हम सही बुनियादी ढांचे, कौशल और सुरक्षा उपायों पर निवेश करें।

साफ है, एआई क्रांति किस तरह आकार लेगी, यह सीईओ, नीति-निर्माताओं और हमारे माननीयों द्वारा उठाए गए कदमों से तय होगा। इसके लिए हमें नई रणनीति बनानी होगी। मसलन, सबसे पहले, शिक्षा और कौशल विकास की नई कल्पना करनी होगी। हमें पारंपरिक डिग्री-आधारित शिक्षा से आगे बढ़ना होगा और टिकाऊ, लचीला व तकनीकी-सक्षम कौशल विकास अपनाना होगा। बुनियादी डिजिटल साक्षरता, डाटा प्रवाह आदि को प्राथमिकता देनी होगी।

दूसरा, लोगों में उद्यमिता बढ़ानी होगी। ऑटोमेशन के कारण यदि औपचारिक रोजगार कम हो रहे हैं, तो हमें लाखों लोगों के लिए ऐसी परिस्थितियां बनानी होंगी कि वे स्व-रोजगार या सूक्ष्म उद्यमों की ओर बढ़ सकें। आज के समय में उद्यमशीलता करियर-विकल्प नहीं, बल्कि जीवन जीने का कौशल है। तीसरा, समावेशी एआई रणनीति बनानी होगी। एआई को केवल अमीरों के लिए तैयार नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि इसका दायरा बढ़ाकर किसानों, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, शिक्षकों, छोटे कारोबारियों, अनौपचारिक श्रमिकों तक करना होगा और भारत इसमें दुनिया का नेतृत्व कर सकता है।

चौथा, मानवीय कॉरपोरेट संस्कृति को बढ़ावा देना होगा। जिस तरह से बिना बताए छंटनी की जा रही है, उससे संगठनों में अविश्वास बढ़ता है। कंपनियों को अपने कार्यबल में बदलाव लाने के लिए अधिक मानवीय नजरिया अपनाना चाहिए। और पांचवां, सरकारों को श्रम बाजार में बदलावों पर नजर रखनी चाहिए और एआई युग के अनुकूल सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करना चाहिए।

कोयला खदानों ने कार्बन मोनो-ऑक्साइड जैसी खतरनाक गैस के पूर्वाभास के लिए कैनरी नामक छोटी चिड़िया ले जाई जाती थी। इसके पीछे यही मकसद था कि खतरे का संकेत मिलते ही तुरंत सुरक्षा कदम उठाए जाएं। माइक्रोसॉफ्ट की छंटनी वही संकेत है। यह बताता है कि एआई पहले से ही मौजूद है और यह काम की प्रकृति को बदल रहा है। जाहिर है, हमें अभी से साहस और सावधानी के साथ कदम उठाने होंगे।