विषकन्याओं का आधुनिक विस्तार

मानव इतिहास में दौर कोई भी हो, कई बेहद मुश्किल साजिशों को विषकन्याओं ने अंजाम दिया है। कुछ ही विषकन्याएं गिरफ्त में आ पाईं और ज्यादातर गुमनाम रह गईं। पिछली सदी की माता हरी, शी पेई पु और भारत की पामेला बोर्डेस से…

राज कुमार सिंह, वरिष्ठ पत्रकार

मानव इतिहास में दौर कोई भी हो, कई बेहद मुश्किल साजिशों को विषकन्याओं ने अंजाम दिया है। कुछ ही विषकन्याएं गिरफ्त में आ पाईं और ज्यादातर गुमनाम रह गईं। पिछली सदी की माता हरी, शी पेई पु और भारत की पामेला बोर्डेस से लेकर इसी साल पकड़ी गई नोमा जारूबिना तक आप ऐसी हसीनाओं को गिनते थक जाएंगे। ताजा मामला एलिस हुआंग का है।

एआई के दौर में, जब विज्ञान के सहारे असंभव भी संभव होता दिख रहा है, मशहूर अमेरिकी टेक कंपनी एनवीडिया के सीईओ जेनसन हुआंग के एक कथित चीनी जासूस के हनीट्रैप में फंसने का खुलासा खबरदार करता है कि इंसानी फितरत कहीं घातक है। जेनसन हुआंग और सिंगापुर स्थित उनकी ग्राहक डाटा सेंटर कंपनी मेगास्टार की सीईओ एलिस हुआंग के संबंधों के खुलासे ने बेहद संवेदनशील टेक कंपनियों और देशों की सुरक्षा से जुड़े गंभीर सवाल खड़े किए हैं। बहरहाल, पूरी दुनिया मानती है कि एआई बेहतर भविष्य की कुंजी है। जो एआई की दौड़ में आगे होगा, वही दुनिया पर राज करेगा। इसीलिए दुनिया के बड़े और विकसित देश ही नहीं, विकासशील देश भी एआई की होड़ में शामिल हो गए हैं। फिलहाल इस दौड़ में अमेरिका सबसे आगे है, तो चीन भी उसे चुनौती देने की कोशिश कर रहा है।

उपनाम भले समान हों, पर जेनसन और एलिस न तो परिजन हैं और न ही रिश्तेदार। उनके बीच एक ही रिश्ता रहा, जिसकी साजिश एनवीडिया की चिप और शायद कुछ प्रौद्योगिकी हासिल करने की चीनी हसरतों ने रची। दरअसल, एलिस का करियर एक रोमांचक पटकथा-सा है। सीसीटीवी व हुनान टीवी की यह रिपोर्टर अचानक बैंकिंग सेक्टर में चली गई और फिर शंघाई की एक निवेश कंपनी से जुड़ गई। सबसे बड़ी और चौंकाने वाली छलांग एलिस ने तब लगाई, जब बिना इंजीनियरिंग पृष्ठभूमि के उन्हें सिंगापुर की नई डाटा सेंटर कंपनी मेगास्पीड में एमडी और सीईओ बनाया गया।

मार्च 2023 में बनी यह कंपनी जून 2024 से फरवरी 2026 के बीच ही 4.8 अरब डॉलर की एआई चिप खरीदकर एनवीडिया की दक्षिण-पूर्व एशिया में सबसे बड़ी ग्राहक बन बैठी। अमेरिकी खुफिया एजेंसी ‘एफबीआई’ का मानना है कि एलिस कारोबारी नहीं, चीनी खुफिया एजेंसी एमएसएस की एजेंट हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो की देखरेख में बने इंटेलिजेंस मेमो के मुताबिक, एलिस को खास तौर पर जेनसन को अपने मोहजाल में फंसाने के लिए ही तैयार किया गया।

एलिस पर संदेह के कई ठोस कारण हैं। जैसे, साल 2030 तक एआई का ग्लोबल लीडर बनने का बीजिंग का लक्ष्य है, जबकि अक्तूबर 2022 से ही अमेरिका ने उसे एडवांस चिप बेचने पर पाबंदी लगा रखी है। ऐसे में, चीन के पास अवैध तरीके से चिप हासिल करने का ही विकल्प रह बचा था। मेगास्टार ने अपने डाटा सेंटर की क्षमता से बहुत अधिक चिप खरीदीं और बिना इस्तेमाल चिप उसकी एक जगह पर बक्सों में बंद मिलीं। लगता है, ये एडवांस चिप चोरी-छिपे चीन भेजी जा रही थीं। जेनसन की राष्ट्रपति ट्रंप तक पहुंच के मद्देनजर यह शंका गलत नहीं कि चीन एआई चिप आदि के बारे में भावी अमेरिकी रणनीति को भी जानना चाहता होगा।

जांच आगे बढ़ने पर जेनसन ने एनवीडिया कर्मियों को ईमेल भेजकर अपने परिवार से बेवफाई की बात स्वीकार की है और कंपनी एवं अमेरिका की सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताई है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जेनसन को सम्मानित व्यक्ति बताते हुए फिलहाल उन पर विश्वास जताया है, पर अमेरिका में उनसे पूछताछ और जांच की मांग जोर पकड़ रही है। जेनसन-एलिस प्रकरण की परिणति जो भी हो, इससे यह साफ हो गया है कि दूसरे देशों के शासकों, रक्षा अधिकारियों और राजनेताओं की जासूसी के अंतरराष्ट्रीय खेल में अब कारोबार एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र भी निशाने पर हैं।

इस खेल में पाक दामन तो शायद ही कोई देश हो, पर चीन ज्यादा बदनाम है। दरअसल, 1982 से 2003 के बीच एफबीआई की मुखबिर कैटरीना ल्यूंग चीन के लिए डबल एजेंट के रूप में काम कर रही थीं, जिन्होंने दो अमेरिकी स्पेशल एजेंट्स से प्रेम संबंध बनाकर सीक्रेट सूचनाएं लीक की थीं। इसी तरह, साल 2011 से 2015 के बीच चीनी छात्रा क्रिस्टीन फैंग ने अमेरिका पहुंचकर कांग्रेस सदस्यों और बड़े राजनेताओं को अपने जाल में फंसाया। एक चीनी छात्रा ने अमेरिकी रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल बेंजामिन पियर्स बिशॉप को हनीट्रैप में फंसाकर परमाणु एवं सैन्य खुफिया राज हासिल किए। कुछ साल पहले ब्रिटिश खुफिया एजेंसी एमआई-6 के एक पूर्व एजेंट ने खुलासा किया था कि चीन दुनिया भर के प्रमुख लोगों को जाल में फंसाने के लिए हनीट्रैप से लेकर लालच तक तमाम हथकंडे इस्तेमाल करता है।

चीनी कंपनी हुवावे पर विवाद के बीच 2020 में पूर्व एमआई एजेंट ने खुलासा किया था कि दुनिया भर में फैली बड़ी चीनी कंपनियों में एक आंतरिक प्रकोष्ठ बना हुआ है, जो चीनी कम्युनस्टि पार्टी के प्रति जवाबदेह है और उसके राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए काम करता है। चीन के लिए राजनीति और कारोबार अलग-अलग नहीं हैं। चीनी कम्युनस्टि पार्टी के नौ करोड़ से ज्यादा सदस्यों में से एक बड़ी संख्या विदेशों में चीनी कंपनियों में छद्म भूमिका में तैनात हैं। चीनी खुफिया एजेंसी में खूबसूरत महिलाएं भर्ती की जाती हैं, जिन्हें लक्षित व्यक्ति के पास भेजा जाता है। वे उससे नजदीकियां बढ़ाकर आपत्तिजनक वीडियो बनाती हैं और फिर उन्हें ब्लैकमेल करती हैं।

हनीट्रैप अरसे से जासूसी के जाल का हथियार रहा है। इसका मकसद सिर्फ महत्वपूर्ण खुफिया सूचनाएं हासिल करना नहीं होता, बल्कि लक्षित देश के तंत्र में घुसपैठ करके अपने अनुकूल नीतियां बनवाने से लेकर मनमाफिक सत्ता परिवर्तन कराना भी होता है। इतिहास ऐसी कहानियों से भरा पड़ा है, जिनमें शक्तिशाली लोगों ने खुद को उन लोगों के मोहपाश में फंसा पाया, जिन्हें इस काम के लिए तैनात किया गया था।

हनीट्रैप को जासूसी का हथियार बनाने का सबसे चर्चित प्रसंग प्रथम विश्वयुद्ध के काल का है, जब जर्मनी के लिए जासूसी करने के जुर्म में डच नर्तकी माता हारी को 1917 में फांसी दे दी गई थी। 1964 में फ्रांस ने अपने राजदूत मौरिस डीजेन को विवाहेतर संबंध के बाद मॉस्को से वापस बुला लिया था। पूर्वी जर्मनी ने तो रोमियो जासूस नाम से अभियान ही चलाया था, जिसमें भर्ती पुरुषों का मिशन पश्चिम जर्मनी की महिलाओं को रिझाकर उनसे महत्वपूर्ण जानकारियां हासिल करना होता था। इसलिए अब राजनेताओं और नौकरशाहों को ही नहीं, उन उद्यमियों को भी सतर्क रहने की जरूरत है, जो निजी-सार्वजनिक योजनाओं का हिस्सा हैं।