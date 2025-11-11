अब वेतन आयोग की सिफारिशों पर नजर

Hindustan Hindi News
Hindi Newsओपिनियन hindustan opinion column 12 November 2025
संक्षेप: इन दिनों आठवें वेतन आयोग को लेकर देश में हलचल तेज है। इसके ‘टर्म ऑफ रेफरेंस’, यानी आयोग के कामकाज की शर्तें और सीमाएं बताने वाले दस्तावेज जारी कर दिए गए हैं। मगर, आरोप यह भी लग रहे हैं कि सातवें और आठवें वेतन आयोग की शर्तों में अंतर है…

Tue, 11 Nov 2025 11:19 PMHindustan लाइव हिन्दुस्तान
अरुण कुमार,वरिष्ठ अर्थशास्त्री

इन दिनों आठवें वेतन आयोग को लेकर देश में हलचल तेज है। इसके ‘टर्म ऑफ रेफरेंस’, यानी आयोग के कामकाज की शर्तें और सीमाएं बताने वाले दस्तावेज जारी कर दिए गए हैं। मगर, आरोप यह भी लग रहे हैं कि सातवें और आठवें वेतन आयोग की शर्तों में अंतर है, जिसके कारण 69 लाख पेंशनभोगी इस प्रक्रिया से बाहर हो गए हैं।

हालांकि, एक बहस आयोग की सिफारिशों का देश के श्रम-बल और यहां की आर्थिकी पर पड़ने वाले असर को लेकर भी चल रही है। यह सच है कि तकरीबन हर दस साल पर वेतन आयोग का गठन किया जाता है, क्योंकि सरकार मानती है कि अगर महंगाई के हिसाब से तनख्वाह में बढ़ोतरी न हो, तो कर्मचारियों के जीवन-स्तर में गिरावट आती है। यह एक अच्छी सोच है। मगर ऐसी सिफारिशें सरकारी खजाने पर बोझ भी बढ़ाती हैं। संभवत: इसीलिए, इस बार आयोग के सामने यह शर्त रखी गई है कि वह ऐसी सिफारिशें न दे, जिनसे सरकार का आर्थिक घाटा और बढ़ जाए।

सुखद यह है कि अपने यहां राजस्व खर्च (वेतन आदि पर सरकार का खर्च) बहुत अधिक नहीं है। यह कुल बजट खर्च का औसतन सात प्रतिशत है। फिर, तमाम सरकारी खर्च गैर-उत्पादक नहीं माने जाते। मसलन, रेलवे, डाक और दूरसंचार आदि अनिवार्य सेवाएं हैं, इसलिए यहां वेतन पर जो खर्च होता है, वे उत्पादक होते हैं। पुलिस और सुरक्षा कर्मियों पर किया जाने वाला खर्च भी अनिवार्य है। इसका मतलब है कि दफ्तरों में कथित ‘बाबुओं’ की संख्या ज्यादा नहीं है। इसीलिए, अगर वेतन आयोग सिफारिशें करता भी है, तो सरकार पर उत्पादक खर्च का दबाव बढ़ेगा, गैर-उत्पादक खर्च का ज्यादा नहीं।

फिर, भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में सार्वजनिक क्षेत्र की हिस्सेदारी 29.12 प्रतिशत है, इस कारण कुल वेतन में सरकारी क्षेत्र का योगदान 39 प्रतिशत है। यह दूसरे देशों की तुलना में काफी कम है। मसलन, जीडीपी में सरकारी क्षेत्र की हिस्सेदारी अमेरिका में 36.28 प्रतिशत है, फ्रांस में तो 56.99 प्रतिशत और जापान में 41.16 प्रतिशत। इसका अर्थ है कि अन्य देशों में हर एक लाख आबादी पर सरकारी कर्मचारियों की संख्या भारत की तुलना में काफी ज्यादा है। भारत में करीब 1.8 करोड़ सरकारी कर्मचारी हैं, जो कुल श्रमबल का 3.5 प्रतिशत हिस्सा हैं। इसके बरअक्स संगठित कार्यबल का आधा हिस्सा निजी क्षेत्र में काम करता है, जहां वेतन आयोग की सिफारिशें परोक्ष रूप से असर डालती हैं।

देखा जाए, तो यही वह मुकाम है, जहां वेतन आयोग को लेकर संगठित क्षेत्र बनाम असंगठित क्षेत्र की बहस खड़ी की जाती है। यह तर्क दिया जाता है कि असंगठित क्षेत्र को नुकसान हो रहा है, क्योंकि संगठित क्षेत्र में वेतन अधिक है। चूंकि निजी क्षेत्र की मंशा अधिक से अधिक मुनाफा कमाने की होती है, इसलिए यहां कर्मचारियों पर कई तरह के दबाव होते हैं। हालांकि, इसकी भरपायी वेतन-वृद्धि से करने की कोशिश भी की जाती है, जैसे- ज्यादा कर्मचारियों के बजाय कम कर्मियों की नियुक्ति करके उनको सामान्य से अधिक तनख्वाह देना। साथ ही, नियमित कर्मचारियों की जगह अनुबंध पर कामगार भी रखे जाते हैं। मगर इस कारण निजी क्षेत्र में असमानता भी काफी ज्यादा बढ़ गई है।

इससे पार पाना बहुत आवश्यक है, जिसके लिए जरूरी है कि हरेक कर्मचारी को कम से कम जीवन गुजारने लायक वेतन मिले। और, यह तब होगा, जब उसके पास काम होगा, क्योंकि रोजगार की कमी की वजह से ही असंगठित क्षेत्र के कर्मी अपने लिए बेहतर वेतन की मांग नहीं कर पाते, जबकि सरकारी कर्मियों के पास अपनी मांग पर जोर देने के लिए धरना या हड़ताल जैसे विकल्प होते हैं।

वेतन आयोग का एक असर अर्थव्यवस्था पर यह भी होता है कि अचानक उसमें मांग बढ़ जाती है। मुझे याद है, वर्ष 2006-07 में जब छठे वेतन आयोग की सिफारिशें लागू हुई थीं, तब शिक्षकों को तीन-चार लाख रुपये अतिरिक्त मिल गए थे, जिससे उन्होंने कई तरह (कार, टीवी आदि) की खरीदारी की थी। इसी तरह की खरीदारी आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होने के बाद भी संभव है। हालांकि, इस लाभ को बनाए रखने के लिए असंगठित क्षेत्र के मुलाजिमों का ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि जीवन-स्तर में असमानता होने के कारण निजी क्षेत्र की तरफ से बाजार में मांग कम बढ़ती है, जिससे कुछ दिनों के बाद ही संगठित क्षेत्र की बढ़ी हुई मांग पूर्ववत स्तर पर आ जाती है। इतना ही नहीं, मांग बढ़ते ही कंपनियां अपने उत्पादों के दाम बढ़ा देती हैं, जिससे महंगाई में इजाफा होता है। साल 2006-07 में भी ऐसा ही हुआ था।

बेशक, तनख्वाह बढ़ने से कुछ लोगों के हाथों में पैसे आ जाते हैं और बाजार में नकदी बढ़ जाती है, लेकिन केंद्रीय बजट में घाटा भी बढ़ जाता है। इससे बचने के लिए काले धन की व्यवस्था पर दबिश एक विकल्प हो सकता है। दरअसल, प्रत्यक्ष कर जीडीपी का कमोबेश 6.5 प्रतिशत है। अगर काला धन का कारोबार कम हो जाए, तो यह हिस्सेदारी बढ़कर 15-16 प्रतिशत हो सकती है। इस कारण, वेतन-वृद्धि से सरकारी खजाने पर पड़ने वाले भार को आसानी से टाला जा सकता है।

इसके लिए सरकारी कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने पर भी विचार होना चाहिए। मसलन, अभी आयकर विभाग के पास पांच से छह हजार अधिकारी हैं। अधिकारियों की यह संख्या तब से है, जब आयकर जमा करने वाली आबादी बमुश्किल दो से तीन करोड़ थी। अब इसमें भारी वृद्धि हो चुकी है और तकरीबन 9.5 करोड़ लोग आयकर जमा करने लगे हैं। इसका मतलब है कि दो-तीन करोड़ लोगों के आयकर को जांचने के लिए जितने कर्मी उचित माने गए थे, उतने ही आज 9.5 करोड़ लोगों के आयकर जांच रहे हैं। बेशक, अब कंप्यूटरीकरण हो चुका है, लेकिन काली कमाई करने वाली आबादी को पकड़ने के लिए, जो एक से दो फीसदी है, और अधिक अधिकारियों की दरकार है।

जाहिर है, संगठित और असंगठित क्षेत्र के श्रम-बल के अंतर पर काम करने की जरूरत है। अगर इसमें कुछ सुधार हो जाए, तो वेतन आयोग की सिफारिशों का अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले असर को सकारात्मक दिशा दी जा सकती है। यह सरकारी बनाम निजी क्षेत्र या संगठित बनाम असंगठित क्षेत्र का संघर्ष नहीं है, बल्कि यह पूंजी और श्रम के बीच का टकराव है। इसी वजह से यह पूरी व्यवस्था जटिल हो जाती है।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)