सितारे के सामने सियासी चुनौतियां

बॉक्स ऑफिस पर कई हिट फिल्में दे चुके अभिनेता सी जोसेफ विजय ने रविवार को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेकर अपने सियासी सफर की शानदार शुरुआत की। बीती 4 मई को सबसे बड़ी पार्टी के नेता के रूप में चुने…

एस श्रीनिवासन,वरिष्ठ पत्रकार बॉक्स ऑफिस पर कई हिट फिल्में दे चुके अभिनेता सी जोसेफ विजय ने रविवार को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेकर अपने सियासी सफर की शानदार शुरुआत की। बीती 4 मई को सबसे बड़ी पार्टी के नेता के रूप में चुने जाने के बाद इस मुकाम तक पहुंचने में उन्हें छह दिन लग गए। यह तो महज शुरुआत है, क्योंकि अल्पमत सरकार का नेतृत्व करते हुए उन्हें अभी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।

सिनेमा की दुनिया में तो सुपरस्टार विजय उन कहानियों से परिचित होते होंगे, जिनमें एक नौजवान को निर्णायक विजय से पहले कई लड़ाइयां लड़नी पड़ती हैं, मगर उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी कि राजनीति में कदम रखने पर असली दुनिया में भी उन्हें उसी तरह जूझना पड़ेगा। सिने-जगत में चकाचौंध खत्म होते ही सितारा तुरंत अपने असली रूप में लौट सकता है, लेकिन सियासत में ऐसी सुविधा नहीं होती। एक बार राजनीति की दौड़ में शामिल होने के बाद पीछे मुड़ना लगभग नामुमकिन होता है।

विजय को इन कटु सच्चाइयों का अनुभव हो रहा होगा। 4 मई को उनकी पार्टी ‘तमिलगा वेट्री कषगम’ (टीवीके) सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। कांग्रेस द्वारा पांच विधायकों के सशर्त समर्थन का वादा करने और आगामी स्थानीय निकाय चुनावों व 2029 के संसदीय चुनावों में साझा भविष्य की कल्पना के अगले दिन से ही विजय के लिए हालात बिगड़ने लगे। कार्यवाहक राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर ने विजय द्वारा पेश दावे का पत्र पढ़ा, जिसमें चुनाव के बाद गठबंधन के रूप में कांग्रेस के समर्थन का उल्लेख था, मगर तत्काल उन्हें न्योता नहीं दिया। सरकारिया आयोग के दिशा-निर्देश, बोम्मई मामले समेत सुप्रीम कोर्ट की विभिन्न पीठों के फैसलों में यह साफ कहा गया है कि सत्ता हस्तांतरण का मौका सबसे बड़ी पार्टी को दिया जाना चाहिए। बहुमत का परीक्षण विधानसभा में होना चाहिए, न कि राजभवन में, जिसे अब लोकभवन कहा जाता है।

गैर-भाजपा शासित राज्यों में राज्यपालों की भूमिका सत्ताधारी दल के साथ टकराव वाली रही है, इसलिए अर्लेकर के फैसलों को भी विजय के मुख्यमंत्री बनने की राह में एक बाधा के रूप में देखा गया। दरअसल, भाजपा नेतृत्व को सबसे ज्यादा गुस्सा कांग्रेस के साथ टीवीके के गठबंधन से आया। यह तमिलनाडु के साथ केरल, पुडुचेरी, यहां तक ​​कि आंध्र प्रदेश के सीमावर्ती जिलों में भी भाजपा के लिए एक खतरे की घंटी थी, जहां विजय के काफी अधिक समर्थक हैं।

इन छह दिनों के भीतर एक वक्त ऐसा भी आया, जब सत्ता से बेदखल हुई द्रमुक पार्टी सक्रिय हो गई। कांग्रेस के गठबंधन से बाहर निकलने से नाराज द्रमुक ने विजय को मुख्यमंत्री बनने से रोकने के लिए विकल्पों की तलाश शुरू कर दी। एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि अन्नाद्रमुक के प्रस्ताव पर मुखर प्रतिक्रिया देने लगे थे। अन्नाद्रमुक के नेता ई पलानीसामी (ईपीएस) अस्तित्व के संकट का सामना कर रहे थे, क्योंकि 2021 में मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद से ही वह लगातार हार का सामना करते आ रहे हैं। चुनावी नतीजे के बाद ईपीएस को अन्नाद्रमुक में संभावित असंतोष की चिंता सताने लगी थी और इसलिए उन्होंने राज्यपाल द्वारा मुहैया कराए गए इस अवसर का लाभ उठाते हुए किसी भी तरह से सरकार बनाने की संभावनाएं टटोलनी शुरू की दी।

द्रमुक के एक गुट ने अन्नाद्रमुक को समर्थन देने की बेतुकी संभावना पर विचार करना भी शुरू कर दिया, मगर पार्टी के समझदार लोगों ने इस कदम की गंभीरता को समझते हुए कहा कि अगर ऐसा किया गया, तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं, क्योंकि चुनाव परिणामों ने द्रविड़ दलों की चुनावी अपील पहले ही काफी कम कर दी थी। इन दोनों द्रविड़ दलों ने थोल थिरुमावलवन के नेतृत्व वाली दो सदस्यीय पार्टी वीसीके को बाहर से समर्थन देने की संभावना पर भी गौर किया। इसके पीछे तर्क यह ढूंढ़ा गया कि दलितों की इस पार्टी को समर्थन देना एक मास्टरस्ट्रोक साबित हो सकता है और इससे नवगठित टीवीके को मात दी जा सकती है, मगर एक बार फिर इन दोनों पार्टियों के समझदार लोगों ने ऐसे जोखिम भरे रास्ते को न अपनाने की सलाह दी और इसके खतरे बताए।

वामपंथी दलों को फैसला लेने में दो दिन लग गए, पर इसका असर वीसीके और आईयूएमएल पर भी नैतिक रूप से दिखने लगा। सीपीआई और सीपीएम के राष्ट्रीय नेतृत्व ने जनता के फैसले को सही ढंग से समझा और किसी भी तरह के जोखिम भरे कदम न उठाने की सलाह दी। जब द्रमुक को समझ आ गया कि उसके पास कोई विकल्प नहीं बचा है, तब उसने अपने सहयोगी दलों- सीपीआई, सीपीएम, वीसीके और आईयूएमएल -को निर्देश दे दिए कि वे टीवीके को बाहर से समर्थन दे सकते हैं और कुछ हद तक स्वायत्तता बनाए रख सकते हैं, साथ ही ‘सांप्रदायिक ताकतों’ को दूर रख सकते हैं। यह सुझाव इन दलों को रास आया और शनिवार तक उन्होंने टीवीके को बिना शर्त अपना समर्थन दे दिया। तस्वीर का दूसरा रोचक पहलू यह है कि अन्नाद्रमुक के लिए हालात ज्यादा खराब हो रहे हैं, क्योंकि उसके 47 में से दो-तिहाई विधायकों ने ईपीएस के नेतृत्व पर अविश्वास जताते हुए बगावत का झंडा उठा लिया है।

बहरहाल, अब जब विजय मुख्यमंत्री के रूप में सत्ता संभाल चुके हैं, तो उनके सामने कम से कम पांच बड़ी चुनौतियां हैं। सबसे पहली चुनौती तो सरकार की स्थिरता सुनिश्चित करना है, क्योंकि यह बेहद कम बहुमत पर टिकी है। दूसरी, अपने समर्थक दलों को जोड़े रखना और अनुभवहीन मंत्रिमंडल का नेतृत्व करना। तीसरी, केंद्र सरकार और राज्यपाल के साथ कठिन संबंधों को संभालना, जो विजय के लिए कई तरह की मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। चौथी, जनता की बड़ी उम्मीदों को पूरा करना, क्योंकि उन्होंने बड़े-बड़े वादे किए हैं और उनको पूरा करने के लिए संसाधनों की उन्हें व्यवस्था करनी होगी और पांचवीं, हार से भड़की द्रमुक पार्टी को संभालना।

तमिलनाडु के चुनावी नतीजे साफ बताते हैं कि जन-आकांक्षाएं चरम पर हैं। मुख्यमंत्री विजय पर एक अतिरिक्त जिम्मेदारी यह भी है कि आने वाले वर्षों में अपनी पार्टी को अन्य पार्टियों की तरह बनने से बचाकर रखें, जैसा दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ हुआ है। इससे भी महत्वपूर्ण यह है कि पारंपरिक राजनीतिक वर्ग के गुस्से को उन्हें शांत करना होगा, जिसने अभी तक जनादेश को पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया है।