इच्छा मृत्यु की मांग मानने का मतलब

कमलेश जैन, वरिष्ठ अधिवक्ता, सुप्रीम कोर्ट देश में इच्छा मृत्यु की मांग मानने का यह पहला मामला है। सर्वोच्च न्यायालय ने करीब तेरह साल से अचेत (कोमा) पड़े गाजियाबाद के हरीश राणा को आखिरकार पैसिव यूथेनेशिया (इच्छा मृत्यु) की अनुमति दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि हरीश को एम्स में दाखिल किया जाएगा, जहां जीवन रक्षक मशीनें धीरे-धीरे हटाई जाएंगी।

यह मर्मस्पर्शी निर्णय देते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि इस पूरी प्रक्रिया को इस तरह से अंजाम दिया जाए, जिससे मरीज का सम्मान और उसकी गरिमा बनी रहे। न्यायमूर्ति पारदीवाला ने कहा कि यह बेहद दुखद मामला है, लेकिन किसी व्यक्ति को बहुत लंबे समय तक पीड़ा में रखना भी उचित नहीं। साल 2013 में हरीश चंडीगढ़ में छात्रावास की चौथी मंजिल से गिर गए थे, जिससे उनके सिर में गंभीर चोटें लगीं। तभी से वह अचेतावस्था में पड़े हैं और बिस्तर पर पड़े रहने से उनके शरीर में अनेक घाव भी हो गए हैं। चूंकि उनके स्वस्थ होने की कोई संभावना नहीं है, इसलिए सौ फीसदी विकलांगता से जूझ रहे हरीश के लिए माता-पिता ने ही इच्छा मृत्यु की मांग की थी, जिस पर यह फैसला आया है।

इससे पहले साल 2011 में भी एक मामला सामने आया था। दरअसल, वह मामला अरुणा शानबाग से जुड़ा है। 27 नवंबर, 1973 की घटना है। अरुणा एक प्रशिक्षित नर्स थीं। मुंबई के किंग एडवर्ड अस्पताल में काम करती थीं। वारदात की रात अरुणा देर रात तक काम करती रहीं, क्योंकि ‘फूड प्वॉइजनिंग’ के शिकार कई बच्चे उस रात अस्पताल में दाखिल हुए थे। नर्सों का लॉकर बेसमेंट में था। अरुणा वहां अपने कपड़े रखने गईं। वार्ड ब्वॉय सोहनलाल उनका पीछा करता पहुंचा और उनके गले में कुत्ते वाली जंजीर डाल दुराचार करने लगा। दुष्कृत्य के दौरान उसने अरुणा के गले और मस्तिष्क की नसों को इस कदर क्षतिग्रस्त कर दिया कि उनकी आवाज चली गई और वह कोमा में चली गईं। अरुणा का कोमा सौ प्रतिशत नहीं था। वह खा-पी सकती थीं और जीना चाहती थीं।

बहुत दिनों तक अरुणा की स्थिति में कोई सुधार न देखने के बाद उनकी दोस्त पिंकी विरानी ने सुप्रीम कोर्ट में एक दया याचिका दायर की। पिंकी अपनी दोस्त को इस स्थिति में नहीं देखना चाहती थीं। हालांकि, अस्पताल को अरुणा की तीमारदारी से कोई दिक्कत नहीं थी। उस मामले की सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने ‘पैसिव यूथेनेशिया’ के बारे में कहा था कि परिवार के किसी व्यक्ति की देखभाल की अनिच्छा होने से दया याचिका डालना और उसे स्वीकार करना एक खेल हो सकता है, बल्कि खतरनाक खेल हो सकता है। चिकित्सकों के नैतिक मापदंडों पर भी अदालत ने तब सवालिया निशान लगाए थे। बहरहाल, सुप्रीम कोर्ट ने इच्छा मृत्यु की वह याचिका खारिज कर दी थी। करीब 42 साल तक कोमा में रहने के बाद मई 2015 में अरुणा की निमोनिया के कारण मृत्यु हुई।

चिकित्सा सेवाओं के विस्तार के साथ हमारे देश के शहरी इलाकों में जहां अब करीब दो-तिहाई मौतें अस्पतालों में होती हैं, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में भी दस में से चार मौतें अस्पताल में होने लगी हैं। विडंबना यह है कि परिवार के सदस्य लाइलाज बीमारी होने पर भी अक्सर इलाज जारी रखने के लिए खुद को मजबूर महसूस करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ऐसा न करना नैतिक रूप से तो अनुचित है ही, सामाजिक रूप से भी उस पर लांछन लगेगा। देखा जाए, तो अस्पताल में भर्ती होते ही व्यक्ति मरीज बन जाता है और तीमारदार पर बोझ बनने से उसकी गरिमा की भी हानि होती है। उसके बचने की उम्मीद न होने के बावजूद परिवार को इलाज का खर्च उठाना पड़ता है, सो अलग। मरीज खुद तो तकलीफ उठाते ही हैं।

इस विमर्श का एक पहलू यह भी है कि हमारे देश के अस्पतालों में बेड से लेकर ‘आईसीयू’ तक की हमेशा कमी रहती है और लाइलाज मरीजों के सालों भर्ती रहने से दूसरे लोग भी, जिनके बचने की अच्छी संभावना हो, वंचित रह जाते हैं। जब तक व्यक्ति अस्पताल में भर्ती न होने की इच्छा साफ तौर पर या लिखकर नहीं बताता, परिवार अंत-अंत तक उसे बचाने के लिए सभी संभव उपाय करता रहता है।

अरुणा शानबाग मामले में ही सर्वोच्च न्यायालय ने यह संकेत किया था कि संविधान द्वारा प्रदत्त जीवन के मौलिक अधिकार की गारंटी में गरिमा के साथ मरने का अधिकार भी शामिल है। अदालत ने तभी निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को मंजूरी दी थी। केरल और कर्नाटक ने इसे लागू भी किया है। इस कानून के तहत कोई भी व्यक्ति भविष्य में अपने इलाज को लेकर अग्रिम मेडिकल निर्देश (एएमडी) या ‘लिविंग विल’ रिकॉर्ड कर सकता है। परिवार जीवन रक्षक सहायता उपकरण, यानी डब्ल्यूएलएसटी हटाने के लिए तय प्रक्रिया के जरिये अनुरोध करता है, जिसे मेडिकल बोर्ड से मंजूरी लेनी होती है। सुप्रीम कोर्ट ने एएमडी के नियमों में भी ढील दी है। इसे अब न्यायिक दंडाधिकारी के पास पंजीकरण कराने के बजाय नोटरी से प्रमाणित शपथ-पत्र से ही किया जा सकता है, लेकिन राज्य सरकारों को डब्ल्यूएलएसटी पर हस्ताक्षर के लिए कई सरकारी अधिकारियों की जरूरत होती है।

जाहिर है, ऐसे संवेदनशील मामले में समझदारी से काम लेना बेहतर है। हमारे देश के नीति-निर्माताओं को यह समझना होगा कि भावुकता भरे ऐसे पलों में बेरहम अफसरशाही की दखलंदाजी के अवांछित नतीजे हो सकते हैं। इसीलिए, नियमों को सख्त करने या इस नीति को वापस लेने से बचना चाहिए।

हालांकि, बेंगलुरु के मशहूर सर्जन डॉक्टर देवी प्रसाद शेट्टी का मानना है कि भारत के डॉक्टर अभी इतने परिपक्व नहीं हैं कि वे ‘पैसिव यूथेनेशिया’ के बारे में अपनी सलाह दें। फिर ऐसे अनेक मामले सामने आए हैं, जब वर्षों के कोमा के बाद मरीज वापस लौट आते हैं। कुल मिलाकर इच्छा मृत्यु के मामलों में घर, डॉक्टर और अदालत की एक विवेचना भरी नजर जरूरी है, तभी कोई माकूल निर्णय हो सकता है, वरना कोर्ट को छोड़कर दूसरे तमाम रिश्तेदार अनचाहे मरीज के प्रति अलग नजरिया अपना सकते हैं, जो किसी खतरे से खाली नहीं है।