कहां ले जाएगी टकराव की राजनीति

नीरजा चौधरी,वरिष्ठ पत्रकार पश्चिम बंगाल में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की छापेमारी से शुरू हुआ सियासी घमासान इस कदर कटु रूप ले लेगा, इसकी उम्मीद नहीं थी। केंद्रीय एजेंसी की कार्रवाई के खिलाफ खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मैदान में उतर आई हैं और उन्होंने एलान किया है कि अब उनका अगला पड़ाव निर्वाचन आयोग होगा। इससे पहले यह मामला कलकत्ता हाईकोर्ट में भी पहुंचा, जहां अदालत कक्ष में अव्यवस्था का हवाला देते हुए सुनवाई 14 जनवरी तक टाल दी गई। तृणमूल कांग्रेस ने स्पष्ट कर दिया है कि वह इस लड़ाई को सड़क पर भी लड़ने को तैयार है और अदालत में भी।

विपक्ष का बड़ा आरोप है कि बीते 10 साल में जितने चुनाव हुए हैं, उनमें से एक राज्य को छोड़कर सभी जगहों पर मतदान-प्रक्रिया शुरू होने से ऐन पहले ईडी सक्रिय हुआ और विरोधी दलों के नेताओं को लक्ष्य बनाकर कार्रवाइयां की गईं। उसका सवाल है कि ईडी का यूं इस्तेमाल क्या राजनीतिक हित साधने की कोशिश नहीं है? जाहिर है, उसके निशाने पर भारतीय जनता पार्टी है। हालांकि, भाजपा इस आरोप को खारिज करते हुए ‘टाइमिंग’ के बजाय ‘कंटेंट’ पर ध्यान देने की बात कह रही है। उसके मुताबिक, ईडी बिना किसी सुबूत के तो कार्रवाई नहीं कर रहा?

निस्संदेह, ईडी के पास सुबूत हो सकते हैं, फिर भी लोकतंत्र में ‘समय’ काफी महत्वपूर्ण होता है। सभी जानते हैं कि कौन सा काम कब करना है, इसका असर राजनीति पर पड़ता है और लोग भी इससे खूब प्रभावित होते हैं। यही कारण है कि सामान्यत: ऐसी कार्रवाइयों से बचा जाता है, ताकि यह संदेश न निकले कि सरकारी एजेंसी का सत्ता पक्ष द्वारा दुरुपयोग किया जा रहा है। इससे नीयत पर सवाल उठने लगते हैं।

यह सही है कि सत्तासीन पार्टियां पहले भी विरोधी दलों को लक्ष्य बनाकर कार्रवाइयां करती रही हैं। सत्तारूढ़ कांग्रेस पर कभी अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग के खूब आरोप लगते थे। उस पर आरोप है कि अपने शासनकाल में उसने 91 गैर-कांग्रेसी सरकारों को हटाने का काम किया है। मगर इतिहास की दुहाई देकर वर्तमान को सही साबित नहीं किया जा सकता। जो बातें पहली गलत थीं, वे आज भी गलत ही मानी जाएंगी। विपक्ष जो आरोप आज लगा रहा है, उसकी दोषी वह भी एक समय पर रही है, लेकिन आज की सरकार ऐसी कार्रवाई में ज्यादा सक्षम है। इसीलिए, केंद्र और विपक्ष शासित राज्यों में टकराव बढ़ गया है। इसके कारण भारतीय लोकतंत्र को लेकर चिंताएं भी गहरा गई हैं।

यह कोई छिपा रहस्य नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव जीतना किसी सैन्य कार्रवाई जैसा महत्वपूर्ण माना जाता है। वह इसके लिए अपने तमाम संसाधानों का इस्तेमाल करती है और जमीनी स्तर पर भी अपने कार्यकर्ताओं को लगातार सक्रिय बनाए रखती है। उसकी इसी रणनीति का एक हिस्सा विरोधी दल को कमजोर करना भी रहा है।

फिलहाल तनाव का केंद्र पश्चिम बंगाल है और सवाल है कि वहां का चुनाव इतना महत्वपूर्ण क्यों बन गया है? वास्तव में, यह तृणमूल कांग्रेस और भाजपा, दोनों के लिए वहां ‘करो या मरो’ जैसी स्थिति है। ममता बनर्जी को यदि यहां शिकस्त का सामना करना पड़ा, तो उनके लिए सियासी अस्तित्व को बचाने का संकट बढ़ जाएगा। मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने उस तरह से अपना उत्तराधिकारी तैयार नहीं किया, जिस तरह कभी हमने उत्तर प्रदेश में देखा था। उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश यादव को अपने उत्तराधिकारी के रूप में मुख्यमंत्री बना दिया था।

उधर, भाजपा की हार से यही राजनीतिक संदेश जाएगा कि तमिलनाडु की तरह पश्चिम बंगाल का रण जीतना भी उसके बूते की बात नहीं है। ऐसी स्थिति में, वैसे मतदाता, जो वाम मोर्चा से छिटककर तृणमूल के विकल्प के रूप में भाजपा को देख रहे हैं, वे उदासीन होकर फिर से लेफ्ट की ओर मुड़ सकते हैं, जिसका नुकसान भाजपा को अगले चुनावों में होगा।

वहीं, बंगाल की जीत से उसके लिए पूरब का द्वार खुल जाएगा। फिलहाल पूरी हिंदी पट्टी उसके कब्जे में है। बिहार में बेशक चेहरा नीतीश कुमार हैं, लेकिन वहां के तमाम घटनाक्रम यही बता रहे हैं कि परदे के पीछे की सारी जिम्मेदारी भाजपा के कंधों पर है। ऐसे में, बंगाल की जीत से भाजपा का पूरे देश में आधार बढ़ जाएगा।

हालांकि, यह इतना आसान नहीं है। ममता बनर्जी के बारे में सर्वविदित है कि वह लड़ाकू हैं। अपनी इसी छवि के बूते उन्होंने 34 साल की वाम मोर्चा सरकार को बाहर किया था। उनका हालिया रुख उनकी पुरानी छवि के अनुरूप ही है। ऐसे में, नजर इस बात पर बनी रहेगी कि वह ईडी-कार्रवाई के विरोध में क्या साधन अपनाती हैं? उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया है कि बंगाल में वह इस एजेंसी को सफल नहीं होने देंगी।

अगर ईडी से सीधे मोर्चा लेने की उनकी यह रणनीति सफल रही, तो ऐसी घटनाएं उन राज्यों में भी दिख सकती हैं, जहां विरोधी दलों की सरकारें हैं। इसकी आशंका इसलिए भी अधिक है, क्योंकि साल 2026 राजनीतिक रूप से विपक्ष के नाम हो सकता है। इस वर्ष पश्चिम बंगाल ही नहीं, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव होने हैं। इन पांच सूबों में से तीन (बंगाल, तमिलनाडु और केरल) में भाजपा कभी सरकार नहीं बना सकी है। इस बार भी उसके लिए तस्वीर सुखद नहीं दिख रही। बंगाल में जहां ममता बनर्जी मुखर हैं, वहीं तमिलनाडु में द्रमुक गठबंधन से पार पाना अन्नाद्रमुक गठबंधन (इसमें भाजपा भी शामिल है) के लिए आसान नहीं होगा। केरल में कांग्रेस मजबूत स्थिति में है। असम में हिमंत बिस्वा सरमा के जीतने की उम्मीद जरूर है, मगर कांग्रेस भी जमीन पर खूब सक्रिय है। ऐसे में, बंगाल के नतीजे दूरगामी असर डालेंगे, यह भाजपा बखूबी समझ रही होगी।

फिलहाल स्थिति अजीबोगरीब है। पुराने तरीके, पुराने नियम, पुराने कानून, सभी ध्वस्त हो रहे हैं। पहले ऐसी कटुता नहीं दिखती थी। मैंने संसद में खुद देखा है कि विपक्षी दलों द्वारा पूरा दिन हंगामा करने के बावजूद प्रमोद महाजन कहा करते थे कि चलिए, आपने अपने लोगों तक संदेश पहुंचा दिया, अब सदन में बैठते हैं और रास्ता निकालते हैं कि कैसे काम करना है? आखिरकार सबको मिलकर ही चलना है।

आज उसी तरह के प्रयास फिर से करने की जरूरत है। फिर भी, यदि दलों में सहमति नहीं बन पाती है, तो अंतत: अदालत पर ही जिम्मेदारी आएगी। आने वाले दिन उसके लिए भी चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं।