क्या नया नजरिया अपनाएंगे नए नेता

Mar 10, 2026 10:49 pm IST
एम जे अकबर, वरिष्ठ पत्रकार व पूर्व केंद्रीय मंत्री

ईरान कोई वेनेजुएला नहीं है। इसे अब अमेरिका बखूबी समझ रहा होगा। वेनेजुएला की हुकूमत तो ‘फर्जी सोशलिस्ट’ के हाथों में थी, जिसके कारण राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के बाद ही वहां सब कुछ शांत हो गया। मगर ईरान ‘फर्जी शियाओं’ का मुल्क नहीं है। यहां के लोग अपनी आस्था पर पूरा यकीन रखते हैं। उनके लिए अयातुल्ला खामेनेई कोई हाड़-मांस के इंसान नहीं थे। इसलिए यह समझना कि उनकी मौत के बाद ईरान बिखर जाएगा, आज अमेरिका की बड़ी गलतफहमी साबित हो रही है। सिर्फ नेता को मार देने से तंत्र नहीं खत्म होता।

अब खामेनेई के दूसरे बेटे मुजतबा खामेनेई ईरान के सर्वोच्च नेता बनाए गए हैं। इजरायल-अमेरिका के लगातार हमलों के बीच सर्वोच्च नेता चुनने वाली ‘असेंबली ऑफ एक्सपर्ट’ न सिर्फ बैठी, बल्कि उसने खामेनेई के उत्तराधिकारी का चयन भी किया। ईरान में मुजतबा को भले ही एक खास तबके का समर्थन मिल रहा होगा, पर अब इससे कहीं अधिक गंभीर मसला है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की प्रतिक्रिया। मुजतबा के नाम के एलान के बाद उनसे जब पूछा गया कि क्या नए नेता को भी निशाना बनाया जाएगा, तो उन्होंने कुछ भी साफ-साफ कहने से परहेज किया। ट्रंप यदि कुछ न बोलें, तो उसे अधिक महत्वपूर्ण मानना चाहिए। क्या ऐसा करके वह संदेश देना चाहते हैं कि अमेरिका बातचीत की मेज पर बैठने को तैयार है?

इस बाबत अमेरिकी प्रशासन की सोच बेशक अभी स्पष्ट नहीं, लेकिन एक बात तय है कि वह अब अपने उद्देश्य पर फिर से गौर कर रहा होगा। ईरान पर हमले के साथ ही उसने अपने मकसद का एलान कर दिया था। राष्ट्रपति ट्रंप न सिर्फ ईरान में नेतृत्व परिवर्तन चाह रहे थे, बल्कि इस मुल्क को अमेरिका की तरह फिर से ‘ग्रेट’ (महान) बनाने का वायदा कर रहे थे। वह ईरानी अवाम से बगावत की अपील भी कर रहे थे। मगर जल्द ही उन्हें इल्म हो गया कि ईरान में इस्लामी हुकूमत की विदाई इतनी आसान नहीं। दरअसल, पश्चिमी तबका धर्म में विश्वास रखने के बावजूद जन्नत या जहन्नुम जैसी चीजों को बहुत तवज्जो नहीं देता, लेकिन कुरान पर यकीन रखने वाले मुसलमान (खासतौर से शिया) इस जीवन के बाद भी नई जिंदगी मिलने पर एतबार करते हैं। इसीलिए, उनमें शहीद होने के भाव अधिक होते हैं। इसके कारण ही खामेनेई की मौत उनके लिए शहादत हो गई है, और जो इस्लामी शासन ईरान में दम तोड़ता हुआ दिख रहा था, उसमें इस युद्ध के कारण एक नई जान आ गई है।

जाहिर है, ईरान में नेतृत्व परिवर्तन की अमेरिकी सोच अब नए नेता से ‘तालमेल’ बनाने पर ठहरती हुई दिख रही है। राष्ट्रपति ट्रंप की भाव-भंगिमा का कुछ यही संकेत है। हालांकि, इससे मुजतबा की चुनौतियां कम नहीं हो जातीं। फिलहाल इस युद्ध में ईरान आक्रामक है और बातचीत की मेज पर बैठने को बहुत इच्छुक नहीं दिख रहा। ऐसे में, मुजतबा को सबसे पहले विदेशी आक्रामकता से देश को बचाने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभानी होगी। चूंकि अभी वहां राष्ट्रवाद की बयार बह रही है और पूरा देश एक है, इसलिए उनके लिए रास्ते कुछ आसान दिख रहे हैं, पर जब यह सब खत्म हो जाएगा, तो फिर दूसरी चुनौती सिर उठा सकती है, जो है- इस्लामी शासन के अंदर सामाजिक बदलाव की मांग! जिस आंदोलन से अयातुल्ला खामेनेई को पिछले साल जूझना पड़ा था और जिसे दबाने के लिए हजारों लोगों की जान ली गई थी, उसकी टीस अभी यहां खत्म नहीं हुई है। मुजतबा की सामाजिक स्वीकृति पर भले सवाल उठाए जा रहे हैं, पर उनकी सत्ता को अभी घरेलू चुनौती नहीं मिल रही होगी, क्योंकि लोगों की प्राथमिकता बदल गई है।

बहरहाल, पिछले दिनों इजरायल ने ईरान के तेल डिपो को निशाना बनाकर युद्ध का स्वरूप बदल दिया है। इस हमले के बाद ईरान में तेजाबी बारिश की भी खबर है, जिससे स्थानीय लोगों के लिए दिक्कतें बढ़ गई हैं। अगर इसकी प्रतिक्रिया में रासायनिक युद्ध की शुरुआत हो गई, तो नतीजा काफी डरावना हो सकता है। इस तरह के युद्ध की कोई सीमा नहीं होती और इसका विस्तार विश्व के किसी कोने तक हो सकता है। इससे बहुत ही भयानक स्थिति पैदा हो सकती है।

बहरहाल, तेहरान अपने विरोधियों की क्षमताओं की खूब परीक्षा ले रहा है। स्थिति यह है कि अमेरिका की सबसे मजबूत वायु सुरक्षा प्रणाली ‘थाड’ भी ईरानी जवाबी हमलों के आगे विफल साबित हो रही है। पश्चिम एशिया में अमेरिका ने ऐसे पांच सिस्टम तैनात किए हैं, जिनमें से तीन के नष्ट होने की खबर है। खबर यह भी है कि वह अब इसे दक्षिण कोरिया से मंगवा रहा है, जहां उसने इसे उत्तर कोरिया के खिलाफ तैनात कर रखा था। अमेरिका की परेशानी सिर्फ निगरानी तंत्रों का नष्ट होना नहीं है, बल्कि पश्चिम एशिया में स्थित उसके दूतावासों पर सटीक निशाना लगना भी है। कुछ यही हाल इजरायल का भी है और इस खित्ते के उन देशों का भी, जो अमेरिका के करीब हैं।

इन सबसे दुनिया के अन्य हिस्सों के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं। सबसे बड़ी चोट तेल और गैस की वैश्विक आपूर्ति पर पड़ी है। होर्मुज जलडमरूमध्य से आपूर्ति बाधित है। ईरान यदि इसे पूरी तरह से रोक देता है, तो विश्व में गंभीर ऊर्जा संकट पैदा हो जाएगा। ईरानी हमले के बाद कतर का गैस उत्पादन ठप हो गया है, जिसका असर भारत पर पड़ सकता है, क्योंकि एलपीजी गैस का हमारा 60 फीसदी हिस्सा यहीं से आयात होता है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत 100 डॉलर प्रति बैरल के ऊपर हो चुकी है।

इसीलिए, इस युद्ध को जल्द खत्म करना जरूरी है। जाहिर है, राष्ट्रपति ट्रंप इससे गाफिल नहीं होंगे। चूंकि आक्रामकता से बात नहीं बन रही, इसलिए बातचीत की वकालत वह कर सकते हैं। इसकी एक बड़ी वजह अमेरिका के घरेलू हालात भी हैं। अगर वैश्विक आपूर्ति शृंखला यूं ही प्रभावित होती रही, तो अमेरिका में महंगाई बढ़ेगी, जिससे वहां आम लोग परेशान होंगे। इससे रिपब्लिकन के लिए मध्यावधि चुनाव जीतना कठिन हो सकता है, जो इस साल के अंत में होने वाला है। ऐसा होने पर ट्रंप के पास सत्ता तो होगी, मगर ताकत नहीं। इसलिए, अमेरिका को यह समझना ही होगा कि युद्ध से अपेक्षित नतीजे कम ही मिलते हैं, उसके अनपेक्षित परिणाम ज्यादा भोगने पड़ते हैं।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

