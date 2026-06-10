खेलों की दुनिया मेें राजा फुटबॉल

चाहे जो कहिए, विश्व कप तो एक ही है। दूसरे खेलों का नाम विशेषण की तरह उनके विश्व कप में लगता है। ‘हॉकी विश्व कप’ 1971 में और ‘क्रिकेट विश्व कप’ 1975 में शुरू हुए। इनके पीछे प्रभाव था असली विश्व कप की लोकप्रियता…

सोपान जोशी,वरिष्ठ पत्रकार चाहे जो कहिए, विश्व कप तो एक ही है। दूसरे खेलों का नाम विशेषण की तरह उनके विश्व कप में लगता है। ‘हॉकी विश्व कप’ 1971 में और ‘क्रिकेट विश्व कप’ 1975 में शुरू हुए। इनके पीछे प्रभाव था असली विश्व कप की लोकप्रियता और सफलता का, जो 1930 से ही है। महत्व में विश्व कप की टक्कर केवल ओलंपिक खेल से है। पिछले विश्व कप में दुनिया की करीब तीन-चौथाई आबादी रुचि ले रही थी, अगर टीवी पर नहीं, तो इंटरनेट पर; अखबार नहीं, तो मोबाइल फोन से! इसमें कहीं कोई संशय नहीं है कि खेलों का राजा तो फुटबॉल ही है। फुटबॉल के अंतरराष्ट्रीय महासंघ ‘फीफा’ के 211 सदस्य हैं, जिनमें से 48 भाग लेंगे 23वें विश्व कप में, जिसका उद्घाटन आज अमेरिका में होगा।

इनमें ब्राजील, जर्मनी, फ्रांस और अर्जेंटीना जैसी पारंपरिक शक्तियां तो हैं ही, चार ऐसे देश भी हैं, जो इसके पहले कभी विश्व कप तक पहुंचे नहीं थे। जैसे, उज्बेकिस्तान, जॉर्डन, केप वर्दे और कुरासाओ। पश्चिम एशिया के देश जॉर्डन की आबादी दिल्ली से कम है। अंध महासागर (अटलांटिक महासागर) में अफ्रीका के पश्चिम में स्थित द्वीप देश केप वर्दे की जनसंख्या 5.25 लाख है और कैरेबियन सागर के द्वीप कुरासाओ में तो दो लाख लोग भी नहीं हैं, यानी दिल्ली के किसी विधानसभा क्षेत्र से भी कम लोग।

यह देखकर हिन्दुस्तान में एक ही सवाल उठता है : भारत एक बार भी विश्व कप तक क्यों नहीं पहुंचा? दुनिया की एक-तिहाई आबादी जिन दो देशों में रहती है, वे दुनिया के सबसे लोकप्रिय खेल के सबसे शानदार मुकाबले से नदारद क्यों हैं? बहुत से विद्वान इस विषय पर कई साल से शोध कर रहे हैं। कोई सीधा जवाब नहीं है। यह बात लगातार सुनने में आती है कि भारत तो एक ही खेल का देश है, यानी क्रिकेट। यह बात सर्वथा गलत है। आज भी पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के गांवों में फुटबॉल लीग का आयोजन होता है, जिसमें एक इलाके के गांवों की टीमें आपस में खेलती रहती हैं। ऐसी पुरानी फुटबॉल प्रतियोगिताएं हैं, जो 40-50 साल से अपने इलाके में चल रही हैं। हाल के सालों तक वाराणसी नगर में खेल के इलाके बंटे हुए थे। दक्षिणी हिस्से में फुटबॉल खेला जाता था और उत्तरी हिस्से में हॉकी। अंतर केवल इतना है कि केरल, गोवा और पश्चिम बंगाल के अलावा कहीं भी फुटबॉल को क्रिकेट की तरह पाला-पोसा नहीं गया।

भारत में फुटबॉल उसी दौर में आया था, जिस दौर में यह खेल बाकी दुनिया में फैला, यानी 19वीं शताब्दी के अंत में। बंगाल में खेल की लोकप्रियता बढ़ने के साथ ही 1892 में भारतीय फुटबॉल संघ की स्थापना हुई। इसके शुरुआती अध्यक्षों में बंगाल की संतोष नाम की एक रियासत के राजा भी थे। उन्हीं की याद में बाद में संतोष ट्रॉफी का नाम पड़ा। बाकी दुनिया की ही तरह यहां भी खेल की लोकप्रियता एक तरह के इलाकों में ज्यादा थी। जहां नए औद्योगिक कारखाने या खनिज की खदानें थीं, वहां के कामगारों में फुटबॉल और वॉलीबॉल खूब लोकप्रिय हुई। जिन इलाकों से युवक बड़ी संख्या में सेना में भर्ती होते थे, वहां भी दूसरे खेलों के साथ फुटबॉल फैलता गया।

यह चलन प्रवासी हिन्दुस्तानियों में भी था। जब दक्षिण अफ्रीका में एक अनैतिक कानून के खिलाफ महात्मा गांधी भारतीय लोगों को जोड़ने का काम कर रहे थे, तब उन्होंने फुटबॉल का सहारा भी लिया, हालांकि खुद उनकी खेल में रुचि नहीं थी। वह फुटबॉल की लोकप्रियता के सहारे वहां रहने वाले हिन्दुस्तानी लोगों से मेल-जोल बढ़ाना चाहते थे। इसका एक उदाहरण था 1896 का ‘ट्रांसवाल इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन’ और तीन अलग-अलग ‘पैसिव रेसिस्टर्स फुटबॉल क्लब’। इनकी टीम कुछ साल बाद भारत आई और यहां कुछ मैच भी खेले।

राजधानी के दिल्ली गेट के इलाके में 1950 के दशक में शुरू हुए कई फुटबॉल क्लब थे, जिनके मैच आए दिन रामलीला मैदान में होते रहते थे, बल्कि दिल्ली की अपनी फुटबॉल लीग भी थी। लेकिन, खेल प्रशासकों ने एक बड़ा नुकसान पहले ही कर दिया था। 1920 के दशक में कई क्षेत्रों के लोग मिलकर फुटबॉल संघों का एक अखिल भारतीय महासंघ बनाना चाहते थे। चूंकि दरभंगा महाराज (बिहार) खेल-कूद को प्रोत्साहित करते थे, इसलिए सन् 1931 में वहीं पर इसकी बैठक हुई। हालांकि, कई क्षेत्रीय संघ के लोगों ने बंगाल के सदस्य की उपस्थिति पर आपत्ति की। वे बंगाल का दबदबा नहीं चाहते थे। इसके बाद घमासान शुरू हुआ। उसकी छाप भारतीय फुटबॉल प्रशासन पर आज तक पड़ी हुई है।

इसकी दुर्गति का प्रमाण यह है कि दुनिया की पांचवीं सबसे पुरानी खेल प्रतियोगिता, जो साल 1888 में शिमला में शुरू हुई और आज तक होती है, उसकी खबर तक कहीं नहीं छपती। डुरंड कप एक ब्रिटिश अधिकारी के नाम पर शुरू हुआ था और इसमें भारतीय सेना और प्रशासनिक सेवाओं की टीमें भाग लेती थीं, कुछ रियासतें व दूसरे फुटबॉल क्लब भी आ जाते थे। आजादी के बाद यह शिमला से दिल्ली स्थानांतरित हुआ। इसके खेल दिल्ली गेट स्टेडियम में होते थे, जिसका नाम बाद में कॉर्पोरेशन स्टेडियम पड़ा और फिर आंबेडकर स्टेडियम।

डुरंड कप जीतने वालों के नाम प्रतियोगिता का अखिल भारतीय चरित्र बताते हैं, लेकिन इसमें रुचि इतनी गिर गई थी कि आयोजकों ने 2015, 2017 और 2018 में इसे रखा ही नहीं। अगले साल यह प्रतियोगिता कोलकाता चली गई। आंबेडकर स्टेडियम पर बेरुखी बरसने लगी। उससे सटे फिरोजशाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम का जीर्णोद्धार हुआ और नाम पड़ा अरुण जेटली स्टेडियम। वहां आईपीएल के मैच देखने वाले लोगों को पता भी नहीं होगा कि एक समय दिल्ली गेट का इलाका फुटबॉल के लिए जाना जाता था।

पिछले दो दशक से यूरोप की फुटबॉल लीग टीवी पर आने लगी हैं। फुटबॉल फिर से लोकप्रिय हो रहा है, लेकिन विज्ञापन के अभाव में इनको दिखाना घाटे का सौदा है। तभी तो इस साल विश्व कप को टीवी पर दिखाने के अधिकार केवल भारत में नहीं बिके। 1 जून को इसे एक-तिहाई दाम पर जी एंटरटेनमेंट चैनल ने खरीदा। अगर आपके पास वक्त हो, तो आधी रात के बाद होने वाले विश्व कप मुकाबलों का मजा लीजिए। पुर्तगाल और स्पेन के साथ केप वर्दे और कुरासाओ का भी मजा लीजिए, वरना खुद को दुनिया भर के खेल-रस से काटकर रखने के कई साधन उपलब्ध हैं ही।