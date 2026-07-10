आबादी को अवसर में बदलने का समय
भारत 2023 में ही चीन को पीछे छोड़ दुनिया की सबसे अधिक आबादी वाला देश बन चुका है। संयुक्त राष्ट्र के ताजा अनुमान के मुताबिक, इस साल जून के अंत में हमारी जनसंख्या लगभग 148 करोड़ थी, चीन से सात करोड़ अधिक…
नंदलाल मिश्र,रिसर्च फेलो, आईआईपीएस, मुंबई
भारत 2023 में ही चीन को पीछे छोड़ दुनिया की सबसे अधिक आबादी वाला देश बन चुका है। संयुक्त राष्ट्र के ताजा अनुमान के मुताबिक, इस साल जून के अंत में हमारी जनसंख्या लगभग 148 करोड़ थी, चीन से सात करोड़ अधिक। आर्थिक महाशक्ति बनने की दिशा में आगे बढ़ रहे भारत के लिए अपनी आबादी को आपदा नहीं, बल्कि अवसर के रूप में देखना चाहिए।
संयुक्त राष्ट्र के ही अनुमान के मुताबिक, भारत की आबादी 2060 के दशक में 170 करोड़ का आंकड़ा छूने के बाद घटने लगेगी। इस दौरान हम विश्व में सबसे अधिक युवा और कामकाजी आबादी वाला देश भी होंगे। दुनिया का प्रत्येक पांचवां कामकाजी आयुवर्ग (15 से 65 वर्ष) का व्यक्ति भारतीय होगा। वर्तमान में भारत की आधी आबादी 30 साल से कम उम्र की है। देश की कुल जनसंख्या में कामकाजी आयुवर्ग की हिस्सेदारी लगभग 65 प्रतिशत है, बच्चों की 25 प्रतिशत, तो वृद्धों की 10 प्रतिशत। साल 2070 आते-आते कामकाजी आबादी घटकर 55 फीसदी रह जाएगी, वहीं साठोत्तरी वृद्धों की आबादी बढ़कर 30 प्रतिशत हो जाएगी। वर्तमान में आर्थिक रूप से निर्भर जनसंख्या (बच्चे और वृद्ध) की तुलना में उत्पादक यानी कामकाजी वर्ग की संख्या लगभग दोगुनी है। यह जनसांख्यिकीय लाभांश, यानी डेमोग्राफिक डिविडेंड की स्थिति कहलाती है।
किसी भी आबादी के लिए जनसांख्यिकीय लाभांश की स्थिति एक सीमित समय के लिए होती है। इस दौरान यदि देश अपनी अधिकतम कामकाजी आबादी को कार्य कुशल बना पाने, स्वस्थ रखने और उनकी योग्यता के अनुरूप रोजगार के अवसर मुहैया कराने में सफल होता है, तो इससे आर्थिक विकास दर और राष्ट्र की समृद्धि में अभूतपूर्व तेजी आती है। नब्बे के दशक की शुरुआत में भारत और चीन की प्रति व्यक्ति आय लगभग बराबर थी, लेकिन आज एक चीनी की आय एक भारतीय की आय से पांच गुनी अधिक है।
भारत के लिए जनसांख्यिकीय लाभांश की स्थिति आगामी चार दशकों तक उपलब्ध है। इस दौरान भारत न केवल विश्व की सबसे बड़ी उत्पादक आबादी होगा, बल्कि विश्व का सबसे बड़ा बाजार भी। आर्थिक महाशक्ति बनने की दिशा में हमें इसे एक वरदान के रूप में देखना चाहिए। हालांकि, जनसांख्यिकीय लाभांश को आर्थिक विकास में रूपांतरित करने के लिए आवश्यक है कि कौशल प्रशिक्षण, उत्तम स्वास्थ्य व रोजगार सृजन में उचित निवेश हो। शिक्षा और स्वास्थ्य की बुनियादी ढांचों की संख्या और गुणवत्ता बढ़ाई जाए। श्रमबल सुपोषित और रोगमुक्त हो। गुणवत्तापूर्ण कौशल प्रशिक्षण पर जोर दिया जाए। उच्च शिक्षा में नहीं आने वाले युवाओं को रोजगार के दृष्टिकोण से प्रशिक्षित किया जाए। भारत में महिलाओं की लगभग दो-तिहाई आबादी सवैतनिक श्रमबल का हिस्सा नहीं है। अब जबकि प्रजनन दर औसतन दो बच्चे प्रति महिला से भी कम हो चुकी है, रोजगार के लिए उनके पास विकसित देशों की महिलाओं की भांति अधिक समय उपलब्ध है। महिलाएं पहले की तुलना में अधिक शिक्षित और सशक्त हैं भी। सतत उच्च आर्थिक विकास दर कायम रखने के लिए आवश्यक है कि इन महिलाओं को श्रमबल से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाए।
जनसांख्यिकीय लाभांश हासिल करने की दिशा में भारत को शून्य से शुरुआत नहीं करनी है। पिछले 75 वर्षों में देश की आबादी लगभग चार गुना बढ़ी है और इसी अवधि में शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक समृद्धि के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है। साक्षरता दर 1951 के 18 प्रतिशत से बढ़कर वर्तमान में 80 प्रतिशत हो गई है। 1970 के दशक में प्रत्येक 100 भारतीयों में से एक से भी कम व्यक्ति स्नातक था, जबकि 2024 में यह अनुपात बढ़कर प्रत्येक 10 में से एक हो गया। जीवन प्रत्याशा में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। 1970 के दशक में एक भारतीय की औसत जीवन प्रत्याशा लगभग 50 वर्ष थी, जो अब बढ़कर 70 वर्ष से अधिक हो गई है। पिछले दो दशकों में गरीबी में भी तेज कमी आई है। बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार, 2005 में 55 प्रतिशत भारतीय बहुआयामी गरीबी में जी रहे थे, जबकि 2020 में यह अनुपात घटकर लगभग 16 प्रतिशत रह गया। इस दौरान 40 करोड़ से अधिक लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले। ये उपलब्धियां भारत की आगे की प्रगति के लिए एक मजबूत आधार तैयार करती हैं।
गौरतलब है कि राष्ट्रीय प्रजनन दर 2020 में ही प्रतिस्थापन स्तर, यानी प्रति महिला औसतन 2.1 बच्चे से नीचे आ गई थी। केवल चार राज्यों (बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और मेघालय) में यह दर प्रतिस्थापन स्तर से अधिक रह गई थी। जब प्रजनन दर प्रतिस्थापन स्तर से नीचे चली जाती है, तो तीन से चार दशकों बाद कुल आबादी में कमी आने लगती है। ऐसे में, जब भारत स्वतः जनसांख्यिकीय परिवर्तन के तीसरे चरण से गुजर रहा है, और अगले तीस-चालीस साल में मृत्यु-दर के जन्म-दर से अधिक होने की आशंका है। जनसंख्या नियंत्रण के उपाय अपनाना उल्टा नुकसानदेह हो सकता है। चीन की एक-बच्चा नीति से वहां आबादी तेजी से वृद्ध होने लगी, जिससे कामकाजी आबादी उसी रफ्तार से कम हुई।
जिस प्रकार भारत ने 70 और 80 के दशक में खाद्यान्न उत्पादन और सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत करके तेजी से बढ़ती आबादी की खाद्य जरूरतों का सफलतापूर्वक प्रबंधन किया, उसी प्रकार अब बढ़ती वृद्ध आबादी और गैर-संक्रामक बीमारियों की चुनौतियों के लिए भी समय रहते तैयारी करनी होगी। यदि सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और मानव विकास में पर्याप्त निवेश किया जाए, तो आने वाले दशकों में जुड़ने वाली लगभग 20 करोड़ अतिरिक्त आबादी का प्रबंधन भी प्रभावी ढंग से किया जा सकता है। यह आबादी देश पर बोझ नहीं, बल्कि एक बड़ा सामाजिक और आर्थिक संसाधन बन सकती है।
(ये लेखक के अपने विचार हैं)
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