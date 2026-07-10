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बढ़ती जनसंख्या और कम पड़ते संसाधन

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अक्तूबर 2022 में मैंने कुछ अर्थशास्त्रियों व गांधीवादियों के साथ मिलकर एक शोध-कार्य किया था, जिसका निष्कर्ष था कि 32 करोड़ लोग अच्छे रोजगार में हैं, जबकि 28 करोड़ भारतीय या तो बेरोजगार हैं अथवा उनके पास ढंग का काम…

बढ़ती जनसंख्या और कम पड़ते संसाधन

अरुण कुमार,वरिष्ठ अर्थशास्त्री

अक्तूबर 2022 में मैंने कुछ अर्थशास्त्रियों व गांधीवादियों के साथ मिलकर एक शोध-कार्य किया था, जिसका निष्कर्ष था कि 32 करोड़ लोग अच्छे रोजगार में हैं, जबकि 28 करोड़ भारतीय या तो बेरोजगार हैं अथवा उनके पास ढंग का काम नहीं है। इसका अर्थ था कि भारत में एक कार्यरत व्यक्ति के ऊपर 4.5 लोगों के जीवन का भार था। इसमें यदि बेरोजगार और जैसे-तैसे नौकरी करने वाले उन 28 करोड़ लोगों को भी जोड़ दें, तब भी हर कार्यरत कर्मी के ऊपर 2.4 व्यक्ति का दायित्व भार पाया गया था। इस रिपोर्ट की चर्चा मैंने इसलिए की, क्योंकि किसी भी देश की आबादी वहां के सामाजिक-आर्थिक पहलू से जुड़ी होती है और जनसंख्या वरदान है या शाप, इसका निर्धारण उस देश की नीतियों से होता है।

ऐसे में, उचित यही है कि उपलब्ध रोजगार के नजरिये से जनसंख्या को देखा जाए। अगर देश में बेरोजगारी पसरी है, तो वहां की आबादी परेशानी पैदा करेगी ही। हालांकि, हर हाथ को रोजगार दे पाना आसान भी नहीं होता। बढ़ती आबादी संसाधनों पर बोझ तो बढ़ाती ही है और भारत जैसे देश में, जहां ‘फ्रीबीज’ की संस्कृति जन्म ले चुकी है, वहां जनसंख्या को संभाल लेना किसी दुरूह जिम्मेदारी से कम नहीं। हम चाहें, तो जापान का उदाहरण ले सकते हैं। वहां हर वर्ग किलोमीटर में 336 से 340 लोग रहते हैं, यानी उसका जनसंख्या घनत्व कम नहीं है और वह तेल, स्टील जैसे उत्पाद आयात भी करता है, बावजूद इसके वह हमसे 12 गुना अधिक समृद्ध है। ऐसा इसलिए, क्योंकि वहां उत्पादकता अधिक है। दक्षिण कोरिया भी इसी तरह अपने हर नागरिक में उत्पादकता बढ़ाने के प्रयास करता है।

भारत में जनसंख्या वृद्धि इसलिए भी अधिक खलती है, क्योंकि यहां ‘टॉप डाउन’ और ‘ट्रिकल डाउन’ जैसी अर्थशास्त्रीय अवधारणाओं के हिसाब से काम हो रहा है। इसका नतीजा यह होता है कि आर्थिक लाभ ऊपरी वर्गों (अमीरों) के पास सिमटकर रह जाता है और वह रिसकर नीचे तक नहीं आ पाता। इसके कारण हमें लगता है कि आबादी हमारे लिए बोझ बन गई है, जबकि असलियत में यह नीतिगत मसला है। सार्थक नीतियों का अभाव किस कदर नुकसान पहुंचाता है, इसका एक बड़ा उदाहरण अफ्रीका है। वहां संसाधनों की कमी नहीं है और जनसंख्या घनत्व भी तुलनात्मक रूप से कम है। बावजूद इसके वहां गरीबी ज्यादा है, क्योंकि वहां की सरकारें ऐसी नीतियां नहीं बना सकी हैं, जो वंचित व पिछड़े तबकों का पर्याप्त उत्थान कर सकें। भारत के साथ अच्छी बात यह रही है कि यहां महात्मा गांधी जैसे विचारकों ने जन्म लिया, जो ‘नीचे से विकास’ के हिमायती रहे। उनका स्पष्ट मानना था कि गांव के सबसे गरीब और आखिरी व्यक्ति का विकास सबसे पहले होना चाहिए। इस ‘गांधीवादी विकास’ का लाभ हर तबके को मिलता, पर इसको हम पूर्णत: व्यावहारिक जामा नहीं पहना सके, जिसका नुकसान हमने उठाया है।

हालांकि, ऐसा नहीं है कि अब हम बिल्कुल खाली हाथ हो गए हैं। अब भी हमारी सरकारें खासतौर से शिक्षा और स्वास्थ्य पर अपने खर्च बढ़ा दें, तो जनसंख्या का लाभ हम उठा सकते हैं। यहां जाने-माने अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन याद आ रहे हैं, जिन्होंने सन् 1986 में एक लेख लिखकर बताया था कि कैसे शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्र देश की तरक्की की इबारत लिख सकते हैं। उन्होंने अपने लेख में कहा था, भारत, चीन, दक्षिण कोरिया और थाइलैंड सन् 1947 में कमोबेश एक जैसे थे। इनकी आर्थिक और सामाजिक दशा में बहुत ज्यादा अंतर नहीं था, यहां गरीबी बदस्तूर थी और शिक्षा व स्वास्थ्य सेवाओं का भी अभाव था, लेकिन बाद के वर्षों में भारत बाकी तीनों देशों की तुलना में पिछड़ता गया, क्योंकि शिक्षा और स्वास्थ्य पर हमने जरूरत के मुताबिक खर्च नहीं किए। कोठारी आयोग की स्पष्ट सिफारिश थी कि शिक्षा पर जीडीपी का कम से कम छह फीसदी खर्च होना चाहिए, लेकिन आज भी हम चार फीसदी से ऊपर नहीं उठ सके हैं। चूंकि अपने देश में शिक्षा व्यवस्था कमजोर है, इसलिए बच्चे ‘जॉब सीकर’ (नौकरी की चाह रखने वाले) बन रहे हैं, न कि ‘जॉब क्रिएटर’ (रोजगार मुहैया कराने वाले)। उद्योग जगत का स्पष्ट मानना है कि ग्रेजुएट करने वाले बच्चों की ट्रेनिंग कमजोर है और वे कार्यक्षेत्र में खुद को साबित नहीं कर पा रहे हैं। यहां तक कि ‘एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन’ की रिपोर्ट बता रही है कि 14 से 18 साल के 40 फीसदी किशोर दूसरी जमात के गणित के सवाल तो हल नहीं ही कर पाते, पढ़-लिख भी नहीं पाते। आज तकनीक प्रधान दुनिया है और एआई ने उद्योग जगत की तस्वीर पूरी तरह बदल दी है। ऐसे में, अगर हमारे बच्चे कुशल नहीं होंगे, तब जनसांख्यिकीय लाभांश का सपना भला कैसे पूरा हो सकेगा? भारत सर्वाधिक नौजवानों वाला देश है और यहां करीब 37.1 करोड़ आबादी 15 से 29 वर्ष की है, जबकि 75 करोड़ लोग 30 साल से भी कम के हैं। ऐसे में, इस बड़ी जनसंख्या की योग्यता और कुशलता में ही जनसंख्या के फायदे व नुकसान की विवेचना छिपी हुई है।

साफ है, आबादी को सामाजिक और आर्थिक कारक के रूप में देखना उचित होगा। जब समृद्धि आती है, तब परिवार बच्चे कम पैदा करने लगते हैं। 1975 में फोर्ड फाउंडेशन की एक रिपोर्ट आई थी, जिसमें बताया गया था कि भारत में यदि कोई गरीब अभिभावक किसी एक बच्चे को अपने बुढ़ापे तक देखना चाहता है, तो उसे कम से कम पांच बच्चे पैदा करने होते हैं, क्योंकि चार बच्चे किसी न किसी वजह से मर सकते हैं। चूंकि उस समय सामाजिक सुरक्षा नहीं थी, इसलिए बच्चों पर ही इसका भार था। उस दौर में हमारी जीवन प्रत्याशा भी काफी कम थी। मगर समृद्ध भारत में न सिर्फ उम्र बढ़ी, बल्कि मृत्यु दर में भी कमी आई। नतीजतन, ‘छोटा परिवार, खुशी परिवार’ जैसी परिकल्पना साकार होने लगी। बावजूद इसके हमारी आबादी दुनिया में सबसे अधिक है।

हमें इसका लाभ उठाना है, तो शिक्षा व स्वास्थ्य पर अधिक ध्यान देना ही होगा, अन्यथा यह आबादी गैर-उत्पादक रह जाएगी और समाज पर बोझ साबित होगी।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

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