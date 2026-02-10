निजी संपर्क से साकार हुआ समझौता

संक्षेप: भारत-अमेरिका समझौते को लेकर बहस काफी गर्म है। इसके कई बिंदुओं को लेकर स्पष्टता अगले माह ही हो पाएगी, मगर इससे एक बात तो साफ हो गई है कि अगर राजनीतिक नेतृत्वों के बीच अच्छे रिश्ते हों, तो द्विपक्षीय संबंधों की गंभीर अड़चनें भी प्रभावी रूप से दूर की जा सकती हैं….

सुरेंद्र कुमार,पूर्व राजनयिक भारत-अमेरिका समझौते को लेकर बहस काफी गर्म है। इसके कई बिंदुओं को लेकर स्पष्टता अगले माह ही हो पाएगी, मगर इससे एक बात तो साफ हो गई है कि अगर राजनीतिक नेतृत्वों के बीच अच्छे रिश्ते हों, तो द्विपक्षीय संबंधों की गंभीर अड़चनें भी प्रभावी रूप से दूर की जा सकती हैं।

बीती 2 फरवरी की देर शाम, भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने एक्स पर पोस्ट किया कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ फोन पर विस्तार से बात की है। इसके कुछ ही देर बाद, अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने सोशल मीडिया मंच ‘ट्रूथ’ पर यह सूचना साझा की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मित्रता व उनके प्रति सम्मान के कारण और उनके अनुरोध पर वह तत्काल प्रभाव से लागू एक व्यापार समझौते पर सहमत हुए हैं, जिसके तहत अमेरिका अब भारतीय उत्पादों पर टैरिफ कम करके 18 प्रतिशत कर देगा।

राष्ट्रपति ट्रंप की इस पोस्ट के कुछ ही मिनटों बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भी भारतीय वस्तुओं पर टैरिफ घटाकर 18 फीसदी करने के लिए अपने मित्र ट्रंप को हार्दिक धन्यवाद दिया। इसके बाद सर्जियो गोर ने दोहराया- ट्रंप प्रधानमंत्री मोदी को ‘सच्चा मित्र’ मानते हैं; यह समझौता उनके आपसी संबंध के बिना संभव नहीं हो पाता। उनके मुताबिक, भारत-अमेरिका संबंध में असीमित संभावनाएं हैं। गौरतलब है कि इसके पहले 6 जनवरी को एक पॉडकास्ट में अमेरिकी वाणिज्य मंत्री हॉवर्ड लुटनिक ने यह अशालीन टिप्पणी की थी कि प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति को फोन नहीं किया, इसलिए व्यापार समझौता नहीं हुआ। फिर, 20 जनवरी को दावोस में आर्थिक मंच की बैठक में अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते की खासा आलोचना की थी।

इन सबके बाद अचानक हुई व्यापार समझौते की इस घोषणा ने टीवी एंकरों, पत्रकारों और सरकारी अधिकारियों को चौंका दिया। व्यापार, उद्योग और सेंसेक्स ने इस पर अपनी सकारात्मक प्रतिक्रिया दी, जबकि व्यापार विश्लेषक इसके पीछे छिपे अर्थों को समझने में जुट गए।

जाहिर है, फोन प्रधानमंत्री मोदी ने नहीं, बल्कि राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से आया और उन्होंने ही यह खबर भी दी। पिछले 7 सितंबर को भी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारतीय प्रधानमंत्री को जन्मदिन पर बधाई देने के लिए फोन किया था। तब से लेकर दिसंबर तक दोनों नेता चार बार फोन पर बातचीत कर चुके थे। इसका अर्थ है कि मीडिया के कैमरों और सुर्खियों से दूर फोन कॉल के जरिये ही यह गंभीर कूटनीति की गई।

वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल इसे एक ‘ऐतिहासिक और दूरदर्शी व्यापार समझौता’ मानते हैं, जो ‘विश्व अर्थव्यवस्था में भारत की स्थिति मजबूत करता है’। उन्होंने संसद में भी यह स्पष्ट किया है कि ‘समझौते का पहला चरण लगभग तैयार है। उम्मीद है, 4-5 दिनों में एक साझा बयान पर हस्ताक्षर हो जाएंगे, जिसके बाद औपचारिक समझौता होगा। इस पर मार्च के मध्य में हस्ताक्षर किए जाएंगे। संयुक्त बयान के बाद अमेरिका टैरिफ को घटाकर 18 प्रतिशत करने का आदेश जारी करेगा।’ शुक्रवार 6 फरवरी को राष्ट्रपति ट्रंप ने आदेश भी जारी कर दिया कि रूस से तेल खरीदने के कारण भारत पर लगाया गया 25 प्रतिशत का दंडात्मक सीमा शुल्क 7 फरवरी से हटा लिया जाएगा। यह इस आश्वासन पर किया गया कि रूस से तेल खरीदना भारत बंद कर देगा और अमेरिका से ऊर्जा आयात बढ़ाएगा। हालांकि, इस राहत के साथ एक चेतावनी भी नत्थी है कि यदि भारत रूस से तेल का आयात फिर से शुरू करता है, तो हटाया गया शुल्क दोबारा लागू कर दिया जाएगा।

ट्रंप के इस दावे को कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद करने और इसके बदले में अमेरिका और संभवत: वेनेजुएला का तेल खरीदने पर सहमत हो गया है, रूस और भारत में अलग-अलग तरह से समझा जा रहा है। इस बाबत रूस को भारत की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं मिला है। फिर भी, रूसी प्रवक्ता की यह टिप्पणी कि भारत जहां चाहे, वहां से तेल खरीदने के लिए स्वतंत्र है, बताती है कि रूस इससे बहुत चिंतित नहीं है। दशकों से मजबूत रहे भारत-रूस संबंधों में तेल आयात कभी मुद्दा ही नहीं रहा है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा भी है कि बाजार की परिस्थितियों और बदलते अंतरराष्ट्रीय परिदृश्यों के अनुरूप ऊर्जा स्रोतों में विविधता लाना 14 लाख भारतीयों को ऊर्जा सुरक्षा मुहैया कराने की हमारी रणनीति का आधार है। प्रवक्ता के शब्द थे, ‘भारत के सभी निर्णय इसी बात को ध्यान में रखकर लिए गए हैं और लिए जाएंगे’। हालांकि, ऐसे बयानों के बावजूद रूस से तेल का आयात, जो पहले से ही घट रहा है, जल्द पूरी तरह रुक सकता है। रही बात वेनेजुएला के तेल की, तो साल 2008 में भारत वहां गया था, हालांकि प्रतिबंधों के कारण वहां से तेल की आमद समय-समय पर बाधित होती रही है।

बहरहाल, राष्ट्रपति ट्रंप के रुख में यह बदलाव यूं ही नहीं आया है। पिछले एक साल में भारत ने कई तरह के कदम उठाए हैं। जैसे- उसने न तो अमेरिकी दबाव में घुटने टेके और न ही जल्दबाजी में उसकी शर्तों पर समझौता किया। उसने अमेरिकी उत्पादों पर कोई जवाबी शुल्क भी नहीं लगाया। अमेरिकी नेताओं की तरफ से आए भड़काऊ टिप्पणियों पर भी जवाब देने से परहेज किया गया। भारत ने अपनी रणनीतिक स्वायत्तता का दृढ़तापूर्वक प्रदर्शन किया और शंघाई सहयोग संगठन के सम्मेलन में मोदी, जिनपिंग और पुतिन के मुस्कराते चेहरे से लेकर पुतिन की कार में मोदी की सवारी, दिल्ली में रूसी राष्ट्रपति के स्वागत तक तमाम मौकों पर दोनों नेताओं की निकटता ने ट्रंप के मन में कोई संदेह नहीं छोड़ा कि मोदी रूस का साथ नहीं छोड़ने वाले।

इतना ही नहीं, अमेरिकी टैरिफ के बावजूद भारत ने तमाम देशों से व्यापार समझौते किए और अपने आर्थिक संबंधों को आगे बढ़ाया। इस बीच भारतीय प्रधानमंत्री ने चीन के साथ भी संबंध सुधारने का फैसला किया। वैसे, सर्जियो गोर की भी तारीफ करनी चाहिए, जिन्होंने भारत आने के साथ ही द्विपक्षीय संबंधों को संतुलित करने के अथक प्रयास किए हैं।