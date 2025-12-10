Wed, Dec 10, 2025Hindustan Hindi News
ओपिनियन hindustan opinion column 11 December 2025
इंडिगो संकट से क्या हम सबक सीखेंगे

Dec 10, 2025
श्रीनाथ श्रीधरन,लेखक व स्तंभकार

बड़ी कंपनियां सिर्फ मुनाफे के लिए ही नहीं, बल्कि कारोबार को निरंतर जारी रखने के लिए भी चलाई जाती हैं। ऐसे में, जब राष्ट्रीय वायुमार्ग पर दबदबा रखने वाली कोई विमानन कंपनी सिस्टम में खराबी का शिकार बनती है, तो उसके परिचालन संबंधी पहलुओं से आगे जाकर भी सवाल पूछे जाने चाहिए, खासकर बोर्ड की जवाबदेही को लेकर प्रश्न पूछे ही जाने चाहिए।

यह सच है कि बोर्ड किसी कारोबार के दिन-प्रतिदिन के क्रिया-कलाप में हस्तक्षेप नहीं करते, लेकिन इंडिगो के मामले में बोर्ड की भूमिका जांच से परे नहीं है। विमानन कंपनियों को नए सुरक्षा नियमों के बारे में काफी पहले बता दिया गया था। कुशल कर्मचारियों की कमी का असर साफ था। सॉफ्टवेयर में बदलाव भी पहले से तय थे। शादी के मौसम की गहमागहमी का अंदाजा भी लगाया जा सकता था। ये कोई अचानक आ गई चुनौतियां नहीं थीं, बल्कि परिचित दबाव थे, जो हर बार इसी समय आते ही हैं। बोर्ड ऐसी चुनौतियों को देखने और उनसे निपटने लिए ही होते हैं। उनका काम सिर्फ कमाई या विस्तार योजना की समीक्षा करना भी नहीं है। उनका काम यह देखना भी है कि क्या कंपनी प्रबंधन ने परिचालन संबंधी योग्यता और संकट के समय तैयार रहने के लिए अतिरिक्त क्षमता तैयार की है या नहीं?

इंडिगो का ताजा संकट कई बुनियादी सवाल खड़े करता है। क्या स्टाफ के बारे में जांच तब की गई, जब यह साफ हो गया कि सुरक्षा के नियम कड़े होंगे? क्या बड़े पैमाने पर प्रौद्योगिकी को शामिल करने से पहले अचानक बढ़ने वाले उपरोक्त दबावों का आकलन किया गया था? क्या संचार प्रणाली पर पड़ने वाले दबाव पर गौर किया गया था? क्या कंपनी के डायरेक्टर को परिचालन में होने वाली दिक्कतों के संकेत लगातार मिले थे? अगर मिले, तो क्या उन्होंने प्रबंधन को आपात मोड में डाला?

उड़ानों के बाधित होने के सबसे बुरे दौर में यात्रियों के साथ एयरलाइन का बुरा व्यवहार निगरानी की कमजोरी को दिखाता है। इंडिगो के तंत्र ने विमान परिचालन के बारे में जो वस्तुस्थिति बताई, वह हवाईअड्डा प्राधिकरण के आंकड़ों से सर्वथा भिन्न थी। बात-बात की सूचना देने के इस अत्याधुनिक जमाने में सूचनाओं में ईमानदारी बहुत जरूरी होती है। बोर्ड अगर इसे सिर्फ एक ब्रांडिंग डिटेल मानता है, तो वह इसकी अर्थव्यवस्था और प्रतिष्ठा पर पड़ने वाले असर से नावाकिफ है। एयरलाइन की इन गहरी खामियों का सबसे बड़ा नुकसान समूह की अग्रिम पंक्ति में तैनात कर्मचारियों को उठाना पड़ा। ये कर्मचारी उन फैसलों और नाकामियों के लिए जिम्मेदार ठहराए जाने लगे, जो उन्होंने नहीं लिए या जिनको उन्होंने डिजाइन ही नहीं किया था। बोर्ड इसलिए होते हैं कि बड़ी समस्याओं को वे ऊपर ही निपटा दें। माना जा रहा है कि इस पूरी घटना पर नजर रखने वाले बड़े निवेशक और विश्लेषक प्रबंधकों से बहुत सारे सख्त सवाल पूछेंगे, लेकिन ये ऐसे सवाल हैं, जो बोर्ड को खुद ही बहुत पहले पूछने चाहिए थे।

क्या बदले हुए ड्यूटी-टाइम नियमों से पहले ‘नॉमिनेशन ऐंड रेमुनरेशन कमेटी’ ने कंपनी के कार्यबल की समीक्षा की थी? क्या इस कार्यबल को बोर्ड के सामने उपलब्ध मानव संसाधन के बजाय परिचालन संबंधित जोखिम के तौर पर पेश किया गया था? क्या बोर्ड के स्तर से परिचालन को प्रभावित करने वाले प्रक्रियागत सॉफ्टवेयर की जांच की गई थी? किसी नाकाम स्थिति या अति व्यस्ततम परिस्थितियों को झेलने में ग्राहक सूचना प्रणाली के सक्षम होने की क्या जांच की गई थी? और क्या बोर्ड ने विमानों में बढ़ोतरी की तरह ही व्यावसायिक निरंतरता का भी उसी गंभीरता से मूल्यांकन किया? या क्या जोखिम को इस सोच के आधार पर अनौपचारिक तरीके से नजरअंदाज कर दिया गया था कि प्रमोटर का असर, नियामक गतिविधि और राजनीतिक वरदहस्त विमानन कंपनी को आसानी से चलाता रहेगा?

भारत में कॉरपोरेट जांच-पड़ताल अक्सर सीईओ के ऑफिस तक सीमित रहती है। ऐसी ढांचागत प्रणाली में प्रबंधन के पास शायद ही अहम रणनीतिक शक्ति होती है, स्वतंत्र निदेशकों की तो बात वैसे ही कम सुनी जाती है। बोर्ड सक्रिय तो हो सकते हैं, लेकिन जोखिम कम करने की येाजना बनाने, परिचालन संबंधी गतिविधियों पर सवाल उठाने और सत्ता के अति-केंद्रीकरण को रोकने में उनकी भूमिका सीमित होती है। पुराने और सक्रिय बाजारों में इस तरह की नाकामियों की जांच आम तौर पर बोर्ड स्तर पर लगातार होती रहती है, लेकिन भारत में एक बार व्यवस्था सुधरी नहीं कि ध्यान भटक जाता है। इसके प्रभाव बुरे पड़ते हैं। यहां बाधाओं से संस्थागत सबक लेने के बजाय उसे एक घटना भर मान लिया जाता है और प्रशासनिक कमजोरियां जस की तस बनी रह जाती हैं।

क्षेत्रगत एकाग्रता से जिम्मेदारी बढ़ती है। किसी भी महत्वपूर्ण क्षेत्र में अधिक बाजार हिस्सेदारी रखने वाले व्यवसाय को एक सामान्य कंपनी से भिन्न भूमिका निभानी चाहिए। निरंतरता, पारदर्शिता और जोखिम नियंत्रण उसकी सार्वजनिक जिम्मेदारी होती है। इंडिगो में जो हुआ, उसके व्यवस्थित परिणाम सामने आने चाहिए। बोर्ड को चाहिए कि वह जिस गंभीरता से विकास पर ध्यान केंद्रित करता है, उसी गंभीरता से व्यवस्था को पुन: पटरी पर लाने के बारे में भी आकलन करे, केवल माफी मांगना काफी नहीं है।

एयरलाइन के बोर्ड नियमित रूप से ईंधन की कीमतों में उतार-चढ़ाव, डॉलर के घटने-बढ़ने से उत्पन्न विदेशी मुद्रा भंडार की चुनौतियों और रखरखाव पर नजर रखते हैं। बोर्ड के ज्यादा सक्रिय निदेशक तो विमान के पुर्जों और इंजन की आपूर्ति शृंखला, परिचालन प्रणाली में साइबर सुरक्षा की कमजोरियों और आउटसोर्स की सेवाओं में निर्भरता पर पैनी नजर रखने की जरूरत रेखांकित करते हैं। ठीक इसी तरह मौसम की अस्थिरता, हवाई क्षेत्र पर प्रतिबंध, भू-राजनीतिक उथल-पुथल, हवाईअड्डों की क्षमता संबंधी बाधाओं और नियमों में बदलाव को भी शीर्ष स्तर के जोखिमों के रूप में मानना चाहिए।

निस्संदेह, नियामकों की भी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। विमानन विनियमन लंबे समय से विमान सुरक्षा और मूल्य प्रतिस्पर्द्धा पर केंद्रित रहा है। ऐसा लगता है कि इसमें संगठनात्मक मजबूती को शामिल नहीं किया गया है। इंडिगो प्रकरण एक सबक देता है कि हवाई अड्डों, बंदरगाहों और एक्सप्रेस-वे जैसी सार्वजनिक सेवाओं का संचालन करने वाले नियामकों को पूरी सतर्कता से संचालित किया जाना चाहिए। उनका प्रबंधन कितना कुशल है, यह केवल शेयरधारकों के लिए नहीं, बल्कि अन्य लोगों के लिए भी काफी मायने रखता है।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)