भारत-चीन संबंधों की नई परीक्षा

जुलाई की शुरुआत में मैं चीन की यात्रा पर था। इस दौरान मुझे भारत के बारे में बीजिंग की सोच को समझने के लिए वहां के कई रसूखदार लोगों से बातचीत करने का अवसर मिला। इसी दौरान मुझे राष्ट्रपति ट्रंप के मौजूदा अमेरिका के प्रति चीन के रुख की झलक भी मिली…

सुजान चिनॉय,महानिदेशक, एमपीआईडीएसए

जुलाई की शुरुआत में मैं चीन की यात्रा पर था। इस दौरान मुझे भारत के बारे में बीजिंग की सोच को समझने के लिए वहां के कई रसूखदार लोगों से बातचीत करने का अवसर मिला। इसी दौरान मुझे राष्ट्रपति ट्रंप के मौजूदा अमेरिका के प्रति चीन के रुख की झलक भी मिली। चीनी विद्वानों और बुद्धिजीवियों के बीच यह आम राय थी कि राष्ट्रपति ट्रंप की नीतियों ने भारी अनिश्चितता पैदा कर दी है और वह वैश्वीकरण की संकल्पना के खिलाफ कदम उठा रहे हैं।

अमेरिका और चीन के बीच प्रतिस्पर्द्धा की मूल वजह प्रौद्योगिकी है। साइबर प्रौद्योगिकी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) इस जटिलता को और बढ़ा रही हैं। बीजिंग में लोगों का रुख अमेरिका के प्रति बाइडन प्रशासन की तुलना में अधिक आक्रामक और अपने को लेकर ज्यादा आश्वस्तकारी था। व्यापक तौर पर यही धारणा थी कि अमेरिका अब पतन की ओर अग्रसर है। विडंबना यह है कि ये लोग ट्रंप की टैरिफ जंग और ‘सौदेबाजी’ की उनकी प्रवृत्ति को चीन के हितों की रक्षा के लिहाज से एक बेहतर मौके के तौर पर देख रहे थे।

जब चीन के वैश्विक नेतृत्व को लेकर मैंने उनका रुख जानना चाहा, तो बीजिंग में इस बाबत ‘जीरो-सम अप्रोच’ दिखा। इस नजरिये में एक का लाभ दूसरे की हानि की कीमत पर होता है। उनका मानना था कि ‘अमेरिका के अनिवार्य पतन पर ही वैश्विक नेता के रूप में चीन का अवश्यंभावी उदय’ निर्भर है। वहां सभी जगहों पर अमेरिका के प्रति स्पष्ट नाराजगी दिखी। उनका मानना था कि वाशिंगटन आज जो भुगत रहा है, उसका वह हकदार है। चीनी विद्वान और विशेषज्ञ इस बात से आश्वस्त जान पड़ रहे थे कि दुनिया क्रमश: अमेरिका और चीन के नेतृत्व वाले दो खेमों में बंटी हुई है और मौजूदा समय भारत को यह मौका दे रहा है कि वह चीन के साथ हाथ मिलाने में हिचक न दिखाए।

जहां तक भारत और चीन के रिश्तों की बात है, तो इस पर कमोबेश आम सहमति दिखी कि पिछले अक्तूबर में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच हुई बैठक के बाद संबंध सुधरे हैं। हालांकि, यह रिश्ता अब भी एक नाजुक मोड़ पर खड़ा है। मगर उनका मानना था कि अभी जो काम सबसे जरूरी है, वह यह है कि जो लाभदायक स्थिति बनी है, उसको बनाए रखा जाए और संबंधों को सामान्य बनाने की दिशा में काम किया जाए। कई चीनी बौद्धिकों का मानना था कि लंबित मुद्दों और मतभेदों के बावजूद दोनों पक्षों को बाकी के क्षेत्रों में आपसी सहयोग बढ़ाना चाहिए। उन्होंने चीन के इस दृष्टिकोण को दोहराया कि द्विपक्षीय संबंधों को ‘किसी तीसरे देश की राय’ के आधार पर तय नहीं किया जाना चाहिए।

उन्होंने सुझाव दिया कि चीन और भारत को अपने आर्थिक संबंध गहरे करने चाहिए। जैसे, एआई में ‘ट्विन-इंजन’ साझेदारी (साझा लक्ष्यों के लिए दोनों का मिलकर काम करना) की संभावनाओं पर बात होनी चाहिए। शी जिनपिंग ने अक्तूबर 2023 में वैश्विक एआई गवर्नेंस पहल शुरू की थी। चीन ने हाल ही में शंघाई में विश्व कृत्रिम बुद्धिमत्ता सहयोग संगठन का मुख्यालय खोलने की दिशा में कदम उठाने का एलान किया है। उन्होंने कहा, ‘बाह्य अंतरिक्ष’ एक और क्षेत्र है, जहां दोनों पक्ष सहयोग कर सकते हैं। चीन के विशेषज्ञ शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) और ब्रिक्स मंचों के जरिये द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने के इच्छुक दिखाई दिए। ऐसी खबरें हैं कि प्रधानमंत्री मोदी इस माह के अंत में शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन में भाग लेने चीन जा सकते हैं।

एक-दूसरे देश में पनपी आम धारणाओं पर भी बातें हुईं। चीनी वार्ताकारों ने माना कि हाल-फिलहाल में यह खाई चौड़ी हुई है। दुखद सीमा विवाद के अलावा, पाकिस्तान के साथ चीन की बढ़ती नजदीकियों ने, जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कहीं अधिक स्पष्ट दिखीं, भारत में उसके प्रति नकारात्मक धारणा को और मजबूत किया है। उनका कहना था कि प्रतिद्वंद्विता हमारी स्थायी नियति नहीं बननी चाहिए। उनका यह भी मानना था कि वर्तमान भू-राजनीतिक उतार-चढ़ाव दोनों देशों को मौका दे रहा है कि वे मिलकर काम करें। कुछ चीनी विशेषज्ञों का मानना था कि भारत के औद्योगिक विकास को किसी भी अन्य देश की तुलना में चीन के साथ मजबूत आर्थिक साझेदारी से अधिक फायदा मिलेगा। उनके मुताबिक, ‘ईपीसी’ (इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण) के क्षेत्र में भारत को आगे बढ़ने में चीन मदद कर सकता है।

साल 2020 में गलवान में हुई हिंसक झड़प के बाद संबंधों में आई गिरावट से पहले भारत में चीन की अच्छी उपस्थिति थी और यह बुनियादी ढांचे से जुड़ी परियोजनाओं से लेकर बंदरगाहों, दूरसंचार, यहां तक कि दुर्लभ तत्वों व एल्यूमिनियम शोधन तक में दिखाई पड़ती थी। तीसरे देशों सहित चीन के साथ संभावित ऊर्जा सहयोग पर भी जोर दिया गया, साथ ही ग्लोबल साउथ में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर भी हमारी बात हुई।

कुल मिलाकर, भारत के प्रति बीजिंग का नजरिया सकारात्मक, लेकिन अनिश्चित दिखाई पड़ा। बीजिंग का रणनीतिक रूप से प्रभावशाली तबका भारत के साथ जुड़े किसी भी मुख्य मुद्दे पर झुके बिना, द्विपक्षीय संबंधों की उलझन को सुलझाने के प्रति उत्सुक दिखाई दिया। हालांकि, समानता के सिद्धांत की प्रशंसा करते हुए भी कुछ लोगों ने अपने अहंकार का परिचय दिया। और यह बात संकेत से कहीं अधिक मुखर होकर सामने आ रही थी कि भारत को अब चीन की वैश्विक श्रेष्ठता स्वीकार कर लेनी चाहिए।

एक खीझ भरा नजरिया यह भी था कि भारत को हिंद महासागर में चीनी नौसैनिक व अनुसंधान जहाजों की मौजूदगी या यात्राओं पर सवाल उठाने या उनको बाधित करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि बीजिंग इसको अपनी बढ़ती भागीदारी और हितों के अनुरूप एक सामान्य गतिविधि मानता है।

बीजिंग में जिस तरह की सोच मैंने देखी, उसको ध्यान में रखते हुए मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि ‘ट्रैक-2 वार्ताएं’ (गैर-सरकारी व्यक्तियों में होने वाली मेल-मुलाकात) बेहद उपयोगी हैं, खासकर जब अमेरिका और चीन, दोनों के साथ हमारे संबंधों की कड़ी परीक्षा हो रही है। भारत के लिए इस समय यही उचित होगा कि वह अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए इन दोनों देशों के साथ मिलकर काम करने का कोई ऐसा तरीका तलाशे, जिसमें किसी के साथ हमारी अपेक्षा बहुत बढ़ी हुई न हो।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

