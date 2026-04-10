एक कानून के चक्कर में कहीं पहचान खो न जाए

समान नागरिक संहिता के प्रति भारतीय जनता पार्टी का दृष्टिकोण संवाद का नहीं, बल्कि एक छिपे हुए आदेश का है। जिस तत्परता से इसे आगे बढ़ाया जा रहा है, उसे देखते हुए एक सीधा सवाल उठता है- अभी क्यों?

इमरान प्रतापगढ़ी,सांसद, राज्यसभा समान नागरिक संहिता के प्रति भारतीय जनता पार्टी का दृष्टिकोण संवाद का नहीं, बल्कि एक छिपे हुए आदेश का है। जिस तत्परता से इसे आगे बढ़ाया जा रहा है, उसे देखते हुए एक सीधा सवाल उठता है- अभी क्यों? बिना सहमति बनाने की धैर्यपूर्ण प्रक्रिया के, राज्य-दर-राज्य यह आग्रह क्यों? इसका उत्तर सुधार में नहीं, राजनीति में निहित है।

‘एक देश, एक कानून’ का नारा सुनने में आकर्षक लग सकता है, पर इसके भीतर एक गहरी चिंता छिपी है। भारत जैसे विविधरंगी देश में एकरूपता कभी निष्पक्ष नहीं होती। वह हमेशा किसी-न-किसी चयन का परिणाम होती है। आज कई नागरिक एक सरल प्रश्न पूछ रहे हैं- यह कानून किसका होगा? किन परंपराओं को इसमें स्थान मिलेगा? उत्तराखंड और गुजरात जैसे राज्यों में हाल के मॉडल ने इन चिंताओं को और गहरा किया है। ऐसे प्रावधान, जो निजी संबंधों को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, यहां तक कि सहजीवन संबंधों के पंजीकरण को अनिवार्य बनाते हैं, राज्य के निजी जीवन में हस्तक्षेप को लेकर गंभीर सवाल खड़े करते हैं। यह सुधार नहीं, दखल है।

इस बहस में एक और वर्ग है, जिसकी आवाज अक्सर अनसुनी रह जाती है- भारत का आदिवासी समुदाय। ये लोग लंबे समय से अपनी पारंपरिक व्यवस्थाओं के आधार पर जीवन जीते आए हैं, जो उनकी पहचान से अविभाज्य है। संविधान की छठी अनुसूची के प्रावधान इन परंपराओं की रक्षा करते हैं। फिर भी, एकरूपता की यह कोशिश एक मौन संदेश देती है कि विविधता कोई समस्या है, जिसे ‘सुधारा’ जाना चाहिए। मेरा सवाल यह भी है कि क्या संविधान बनने से लेकर अब तक समान नागरिक संहिता न होने से देश का कोई आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक नुकसान हुआ है? क्या किसी के पास इस तरह का कोई आंकड़ा है, जिसमें वह बता सके कि अगर समान नागरिक संहिता रही होती, तो हम यहां से वहां पहुंच गए होते? क्या कोई यह सिद्ध कर सकता है कि समान नागरिक संहिता का सीधा संबंध डॉलर की बढ़ती कीमत और रुपये के अवमूल्यन से है? क्या कोई मुझे समझा सकता है कि समान नागरिक संहिता न होने की वजह से ही भारत विश्वगुरु नहीं बन पा रहा? क्या कभी किसी देश ने सामरिक या व्यापारिक समझौते को इसलिए रोक दिया कि आपके देश में समान नागरिक संहिता नहीं है?

जहां भी विषमता है, उसे चुनौती दी जानी चाहिए। न्याय चयनात्मक नहीं हो सकता और न ही बिना वैधता के थोपा जा सकता है। यदि सुधार कुछ समुदायों को लक्ष्य बनाता हुआ प्रतीत हो और दूसरों को अनदेखा करता हो, तो वह अपनी विश्वसनीयता खो देता है। यदि उसे बिना परामर्श के लागू किया जाए, तो वह अपनी स्वीकार्यता खो देता है। वास्तविक परिवर्तन तब आता है, जब लोग सुधार के सहभागी बनते हैं, उसके विषय नहीं।

यहां हमारे दल (कांग्रेस) का दृष्टिकोण स्पष्ट है। हम सुधार के विरोधी नहीं हैं, मगर हम थोपे जाने के विरोधी हैं। हमारा मानना है कि जीवन के सबसे निजी पहलुओं को प्रभावित करने वाले कानून संवाद, सहभागिता और विश्वास से उत्पन्न होने चाहिए। जो कानून विश्वास के बिना लोगों के निजी जीवन में प्रवेश करता है, वह एकता नहीं बनाता। वह भय पैदा करता है। जो नीति लोगों से उनकी पहचान को त्यागने की अपेक्षा करती है, वह राष्ट्र का निर्माण नहीं कर सकती। वह उसे कमजोर करती है। यही वजह है कि हमार पुरखों, संविधान-निर्माताओं ने भारतवर्ष की विविधता को ध्यान में रखते हुए सेना में भी अलग-अलग जाति, कुल, परंपरा व भौगोलिक क्षेत्रों के आधार पर अलग रेजिमेंट बनाए।

यूसीसी, यानी समान नागरिक संहिता के वर्तमान स्वरूप का मैं इसलिए विरोध नहीं करता कि मुझे परिवर्तन से डर है, बल्कि इसलिए कि मैं अपने देश को समझता हूं। यह देश इसलिए टिका रहा है, क्योंकि इसने अपने लोगों को स्वयं के साथ बने रहने की अनुमति दी है, जबकि वे एक बड़े समूह का हिस्सा भी हैं। यह संतुलन नाजुक है। इसे थोपकर कायम नहीं रखा जा सकता। मुझे लगता है कि ‘सांस्कृतिक राष्ट्रवाद’ का नारा देने वाले इस संस्कृति की जड़ में मट्ठा डालने का काम कर रहे हैं।