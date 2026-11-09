इजरायल में नई सरकार का इंतजार

इजरायल में नई सरकार बनने का रास्ता करीब-करीब साफ हो गया है। चुनाव परिणाम बेशक त्रिशंकु ‘नेसेट’ (इजरायली संसद) की मुनादी कर रहे थे, लेकिन अरब समर्थित पार्टियों, खासतौर से मंसूर अब्बास के नेतृत्व वाली ‘राअम’ ने विपक्षी…

अनिल त्रिगुणायत, पूर्व राजनयिक

इजरायल में नई सरकार बनने का रास्ता करीब-करीब साफ हो गया है। चुनाव परिणाम बेशक त्रिशंकु ‘नेसेट’ (इजरायली संसद) की मुनादी कर रहे थे, लेकिन अरब समर्थित पार्टियों, खासतौर से मंसूर अब्बास के नेतृत्व वाली ‘राअम’ ने विपक्षी गठबंधन को समर्थन देने का एलान कर दिया है, जबकि ‘ज्वॉइंट लिस्ट- गठबंधन बेंजामिन नेतन्याहू की पुनर्वापसी का पक्षधर नहीं है।

संभवत: इन्हीं संभावनाओं को देखते हुए राष्ट्रपति आइजैक हर्जोग ने विपक्षी खेमे के मुखिया गादी आइजनकोट को सरकार बनाने का न्यौता दिया है। 120 सदस्यीय नेसेट में उनके गठबंधन को 48 सीटें मिली हैं, जबकि नेतन्याहू की दक्षिणपंथी लिकुड पार्टी व उनके अति-दक्षिणपंथी और कट्टर यहूदी सहयोगियों ने 53 सीटों पर कब्जा किया है। इस तरह, अरब पार्टियों के साथ से यशार पार्टी व उनके अन्य सहयोगी दल सरकार बनाने में सफल साबित होते दिख रहे हैं।

फिलहाल, आइजनकोट के पास 28 दिनों का वक्त है, जो विशेष परिस्थितियों में 14 दिनों के लिए बढ़ाया भी जा सकता है। हालांकि, उनके सामने दिक्कत यह है कि अरब पार्टियों और यहूदी राष्ट्रवादी दलों के बीच फलस्तीन, गाजा युद्ध और इजरायल की राष्ट्रीय पहचान जैसे मुद्दों पर वैचारिक मतभेद रहे हैं। इसलिए कोई भी यहूदी दल अरब पार्टियों को सरकार में शामिल करने को लेकर सहज नहीं रहा है।

आइजनकोट ने भी इसीलिए तमाम पार्टियों के सामने चार मुख्य सिद्धांत रखे हैं, जिनको स्वीकार करने के बाद ही उनको नई सरकार में शामिल किया जा सकता है। ये चार सिद्धांत हैं- इजरायल को एक यहूदी व लोकतांत्रिक देश मानना; 1948 के स्वतंत्र घोषणा-पत्र के बुनियादी मूल्यों पर सहमति; सैन्य व राष्ट्रीय सेवाओं में हर नागरिकों को योगदान देने की अनिवार्यता और हमास को आतंकी गिरोह मानना। अरब समर्थित पार्टियों का कहना है कि आइजनकोट का साथ देने को तैयार हैं, लेकिन इस तरह के सिद्धांतों के वे पक्षधर नहीं।

आइजनकोट के सामने तीन विकल्प हैं- नेतन्याहू के साथ सत्ता साझा करना; अरब नेतृत्व वाली पार्टियों से समर्थन लेने के लिए अपने सिद्धांतों से समझौता करना (हालांकि उनके गठबंधन के दल इसके खिलाफ हैं); या फिर अति-रूढ़िवादी पार्टियों का साथ मांगना, जो अपने समुदाय के लोगों के लिए अनिवार्य सैन्य सेवा में छूट की मांग करती हैं। गौरतलब है, शास व यूनाइटेड तोराह जुडाइज्म (यूटीजे) जैसी चरम-रूढ़िवादी पार्टियों ने 13 सीटें जीती हैं, जिनके समर्थन से आइजनकोट को संसद में बहुमत के लिए जरूरी 61 सीटें हासिल हो जाएंगी। यूटीजे ने नेतन्याहू को समर्थन न देने की घोषणा कर भी दी है।

चूंकि इजरायल की सियासत इस तरह की है कि वहां गठबंधन की सरकारें ही बनती रही हैं और सरकारों का गिरना व चुनाव आमतौर पर सामान्य माना जाता है, इसलिए संभावना यही है कि आइजनकोट को वैचारिक रूप से विरोधी पार्टियों का साथ मिल जाएगा और वह सरकार बनाने में सफल हो जाएंगे। हां, यह सरकार कितने दिन चलेगी, इसके बारे में साफ-साफ बता पाना फिलहाल मुश्किल है, पर चूंकि नेतन्याहू को हटाना तमाम दलों की प्राथमिकता में है, इसलिए नई सरकार के कार्यकाल पूरा करने की संभावना ही अधिक है।

सवाल यह है कि इन सबसे बदलेगा क्या? आइजनकोट की गिनती इजरायल के उन नेताओं में होती है, जो नेतन्याहू की नीतियों की खुली मुखालफत करते रहे हैं। ऐसे में, गाजा में मार-काट कम हो सकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा शांति बोर्ड की स्थापना की भी है, जो युद्धविराम, विसैन्यीकरण, पुनर्निर्माण और वहां की अंतरिम शासन की निगरानी के लिए बनाया गया है। इसी तरह, वेस्ट बैंक की हिंसा कम हो सकती है। सीरिया में भी बम-बंदूकों की गरजन थमते हम देख सकते हैं।

हां, लेबनान में इजरायल शायद ही पीछे हटेगा, क्योंकि यहां इजरायली सेना बड़े पैमाने पर सड़कों और सैन्य चौकियों का एक गलियारा तैयार कर रही है। चूंकि यह इजरायली सुरक्षा से जुड़ा मसला है, इसलिए आइजनकोट इस मामले में पूर्ववर्ती सरकार की नीतियों पर ही आगे बढ़ेंगे। रही बात ईरान की, तो इसका भविष्य राष्ट्रपति ट्रंप के रुख से तय होगा। अच्छी बात है, शांति-स्थापना के लिए तेहरान व वाशिंगटन में बातचीत चल रही है। अगर यह वार्ता सफल होती है, तो आइजनकोट सरकार उस पर अपनी सहमति ही दिखाएगी।

भारत की बात करें, तो बतौर नेतन्याहू ने करीब दो दशक इजरायली सत्ता-सदन में बिताए हैं, इसलिए नई दिल्ली के साथ उनका स्वाभाविक ही अच्छा संबंध रहा है। वास्तव में, अमेरिका और भारत ही दो ऐसे प्रमुख देश हैं, जिनके साथ इजरायल की ‘स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप’ है। हमारे साथ रक्षा, खुफिया सहयोग, कृषि, तकनीक, साइबर सुरक्षा, अंतरिक्ष जैसे क्षेत्रों में गहरा सहयोग है, तो अमेरिका के साथ उसके सैन्य तकनीक व सामरिक स्तर पर घनिष्ठ संबंध हैं। नेतन्याहू ने तो एक वक्त यह भी कहा था कि अगर भारत को सुरक्षा परिषद में वीटो का अधिकार मिल जाए, तो उनको अमेरिका की जरूरत नहीं रहेगी! हालांकि, वाशिंगटन के बिना तेल अवीव का गुजारा मुश्किल है। नेतन्याहू के खिलाफ जनभावना बढ़ने की एक वजह यह है कि अमेरिका ने इजरायल को सालाना चार अरब डॉलर की सैन्य मदद को बंद करने की घोषणा की है।

फिर भी, इजरायल की सत्ता पर बेंजामिन हों या आइजनकोट या फिर अन्य कोई नेता, वह भारत को नजरंदाज नहीं कर सकते। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के साथ उनके रिश्ते पूर्ववत चलते रहेंगे। इसलिए इजरायल की नई सरकार भी सुरक्षा, कृषि, तकनीक हस्तांतरण, खुफिया सहयोग जैसे मुद्दों पर समान रूप से आगे बढ़ती रहेगी। द्विपक्षीय रिश्तों में किस तरह का कोई बदलाव नहीं आएगा।

हां, युद्धों के रुकने से इस क्षेत्र में शांति व स्थिरता आती है, तो भारत को जरूर फायदा होगा। इससे ऊर्जा, खाद्यान्न और खाद आदि की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी, जिससे अर्थव्यवस्था को लाभ मिलेगा। यही नहीं, संघर्षरत क्षेत्रों में लगभग एक करोड़ से अधिक प्रवासी भारतीय रहते हैं। युद्धों के रुकने से उनके जीवन में भी स्थिरता आएगी। इजरायल चूंकि कृषि व नवाचार के क्षेत्र में काफी तरक्की कर चुका है, इसलिए भारत भी नई सरकार के साथ संबंध बनाकर ही चलना पसंद करेगा। कुल मिलाकर, इजरायल-भारत के रिश्ते में गरमाहट ही आएगी।