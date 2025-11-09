सोना सिर्फ धातु या बहुमूल्य मुद्रा

संक्षेप: पिछले हफ्ते सोने के कारोबार से जुड़ी दो बड़ी घटनाएं हुईं। एक तरफ, चीन ने सोना खरीदने पर दी जाने वाली टैक्स छूट में कटौती का एलान किया और वहां के सबसे बड़े सरकारी बैंकों में से एक ने आम ग्राहकों के बेवजह सोना खरीदने पर रोक लगा दी…

आलोक जोशी,वरिष्ठ पत्रकार पिछले हफ्ते सोने के कारोबार से जुड़ी दो बड़ी घटनाएं हुईं। एक तरफ, चीन ने सोना खरीदने पर दी जाने वाली टैक्स छूट में कटौती का एलान किया और वहां के सबसे बड़े सरकारी बैंकों में से एक ने आम ग्राहकों के बेवजह सोना खरीदने पर रोक लगा दी, यानी सोना खरीदना है, तो आपको वजह बतानी होगी। दूसरी ओर, भारत के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ‘इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज’ में विशेष कैटेगरी ग्राहक के तौर पर सोने के सौदे की बोहनी कर दी। यानी बैंक ने इस एक्सचेंज में अपना पहला सौदा किया।

देखने में शायद ये खबरें बड़ी न लग रही हों, लेकिन इनका असर काफी दूर तक महसूस होगा। चीन काफी समय से सोने पर वैट में छूट देता था, यानी सोने की खरीद को बढ़ावा देता था। चीन में सोने को लेकर एक स्पष्ट सरकारी नीति है। लेकिन भारत में लगभग पचास साल से इस बारे में चर्चा के बावजूद ऐसी कोई नीति नहीं बन सकी। स्टेट बैंक के आर्थिक शोध विभाग ने यह चर्चा एक बार फिर छेड़ दी है। उसकी ताजा रिपोर्ट में यह बात उठाई गई है कि देश को सोने पर एक स्पष्ट नीति की जरूरत क्यों है?

इस वक्त इस बात में जितनी दिलचस्पी है, उतनी शायद पहले कभी नहीं रही, क्योंकि सोने का दाम लगातार बढ़ता दिख रहा है। हालांकि, रिकॉर्डतोड़ तेजी के बाद उसमें कुछ सुस्ती भी दिखी है, लेकिन ज्यादातर जानकार यही कह रहे हैं कि लंबे दौर में तेजी ही रहेगी। पिछले दिनों कैसी तेजी रही, इसका एक नमूना तब सामने आया, जब रिजर्व बैंक ने ‘सॉवरेन गोल्ड बॉण्ड 2017-18’ की छठी सीरीज के रिडेंप्शन, यानी आखिरी भुगतान के लिए भाव और तारीख का एलान किया। साल 2017-18 में जारी हुए ये बॉण्ड जिन लोगों ने शुरू में खरीदे थे, उन्हें उस वक्त सोने का भाव 2,961 रुपये प्रति ग्राम के हिसाब से ये जारी हुए। अब रिजर्व बैंक ने इनकी वापसी के लिए सोने का भाव 12,066 प्रति ग्राम तय किया है। चार गुना से भी ज्यादा। यह आठ साल में 307 प्रतिशत का रिटर्न है। ऊपर से छमाही किस्तों में मिला ढाई फीसदी सालाना ब्याज भी जोड़ लें, तो कमाई और तगड़ी हो जाती है।

सोने के दाम में अचानक तेजी की वजह से सिर्फ ‘सॉवरेन गोल्ड बॉण्ड स्कीम’ में ही भारत सरकार पर डेढ़ लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की देनदारी बन चुकी है। जिस भाव पर लोगों ने ये बॉण्ड खरीदे हैं, उसे घटाकर भी देखें, तो सरकार करीब 93,000 करोड़ रुपये के घाटे में है। साल 2015-16 के बजट में जब इस योजना का एलान हुआ था, तब इसका उद्देश्य यह था कि सोने के जेवर, सिक्के या बिस्कुट खरीदने के बजाय लोगों को एक ऐसा विकल्प दिया जाए, ताकि उनकी कमाई भी हो सके और उनका पैसा देश के विकास में इस्तेमाल हो सके। लेकिन पिछले साल की शुरुआत में सरकार ने नए बॉण्ड जारी करने बंद कर दिए। वजह बताई नहीं गई, लेकिन जानकारों का कहना है कि सोने के दाम में तेजी और सरकार पर बढ़ता बोझ ही इसकी वजह हो सकती है।

यह पहला मौका नहीं है, जब सरकार ने सोने के व्यापार को नियंत्रित करने की कोशिश की। आजादी से अब तक सरकारों ने सोने को लेकर जो भी कदम उठाए, वे मुख्यत: छह चीजों को ध्यान में रखकर किए गए हैं। जनता को सोना खरीदने के बजाय निवेश या संपत्ति-निर्माण के दूसरे माध्यमों की तरफ जाने को प्रेरित किया जाए। सोने की सप्लाई पर नियंत्रण रखा जाए। तस्करी पर लगाम लगे। घर-परिवार में सोने की खपत या मांग को कम किया जाए। घरेलू बाजार में सोने के दाम कम रखे जाएं और विदेशी मुद्रा व्यापार व वित्तीय व्यवस्था का संतुलन सुनिश्चित किया जाए।

लेकिन सरकार की स्वर्ण-नीति क्या हो? सरकार सोना कितना और कैसे खरीदे या न खरीदे? भारतीय अर्थव्यवस्था में सोने की क्या जगह हो, इन सब सवालों पर अभी तक स्पष्ट राय नहीं बन पाई है। स्टेट बैंक के मुख्य आर्थिक सलाहकार सौम्यकांति घोष और उनकी रिसर्च टीम का निष्कर्ष है कि अभी तक की अधिकतर चर्चाएं और सलाहें इस बात पर केंद्रित रही हैं कि कैसे आम आदमी को सोना खरीदने से हतोत्साहित किया जाए। यह दूरंदेशी नहीं थी। जहां कुछ दूरंदेशी दिखाई गई, वहां भी भौगोलिक राजनीति में सोने की महत्ता को रेखांकित नहीं किया गया। जबकि आज की दुनिया में वही सबसे महत्वपूर्ण साबित हो रहा है। दूसरी बड़ी बात। अभी तक की किसी चर्चा में सोने के कारोबार से जुड़े लोगों की राय को महत्व नहीं दिया गया, जबकि यह कारोबार सीधे या अप्रत्यक्ष तरीके से बहुत बड़ी आबादी को रोजगार दे रहा है।

गौर कीजिए, चीन के सेंट्रल बैंक के खजाने में इस समय 2,300 टन और यहां रिजर्व बैंक के भंडार में 880 टन सोना है। चीन इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा स्वर्ण उत्पादक देश भी है और सोने को लेकर उसकी एक स्पष्ट नीति भी है। हालांकि, यह नीति सार्वजनिक नहीं की गई है। तमाम अर्थशास्त्रियों की सिफारिश है कि भारत को भी सोने के रणनीतिक महत्व को समझना चाहिए और इस पर विस्तृत चर्चा और विमर्श के बाद एक राष्ट्रीय नीति बनानी चाहिए। यह तय होना चाहिए कि सरकार सोने को मुद्रा जैसा महत्व देती है या एक सामान्य धातु की तरह ही देखती है। और यह भी कि सोने के खरीदार या आम भारतीय नागरिक के जीवन में सोने का क्या महत्व है?

दिग्गज आर्थिक विशेषज्ञ और कोटक म्यूचुअल फंड के एमडी नीलेश शाह का कहना है कि दो चीजों पर नजर रखने से सोने की चाल का अंदाजा हो सकता है। एक तो यह कि सोने की खदानों से कितना उत्पादन हो रहा है और दूसरा यह कि दुनिया के सेंट्रल बैंक कितना सोना खरीद रहे हैं? दुनिया में अभी कुल मिलाकर 2,16,265 टन सोना खदानों से निकाला जा चुका है। और अनुमान है कि लगभग 64,000 टन सोना ही अब धरती के गर्भ में बचा है। अभी तक भारत दुनिया के सबसे बड़े खरीदारों में से है और यहां उत्पादन बहुत कम है। लेकिन हाल में ओडिशा, आंध्र प्रदेश के कई जिलों में सोना मिला है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में जीएसआई ने एक नया भंडार खोजा है, जिसमें लाखों टन सोना होने की उम्मीद जताई गई है। यह खोज सोने के पूरे कारोबार को बदलने की ताकत रखती है।

अभी तक सोने की खपत पर रोक लगाने की तमाम कोशिशें नाकाम रही हैं। ऐसे में यह शायद सही मौका है कि सरकार सोने की ताकत को पहचाने और उसे हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की योजना बनाए।