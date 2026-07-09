आक्रामक ट्रंप से अस्थिर दुनिया
पश्चिम एशिया पर फिर से अस्थिरता के बादल मंडराने लगे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा युद्ध-विराम की समाप्ति के एलान और ईरान पर ताजा हमले से इस क्षेत्र में एक बार फिर नागरिक सुरक्षा सायरन बजने लगे हैं। हालात इस कदर…
तलमीज अहमद,पूर्व राजनयिक
पश्चिम एशिया पर फिर से अस्थिरता के बादल मंडराने लगे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा युद्ध-विराम की समाप्ति के एलान और ईरान पर ताजा हमले से इस क्षेत्र में एक बार फिर नागरिक सुरक्षा सायरन बजने लगे हैं। हालात इस कदर प्रतिकूल हो गए हैं कि ट्रंप अब ईरान के शीर्ष नेतृत्व को ‘बीमार’ बता रहे हैं और उनके साथ किसी भी किस्म की शांति-वार्ता को ‘वक्त की बर्बादी’ कहने लगे हैं।
ऐसे परिदृश्य के कयास पहले से लगाए जा रहे थे। दरअसल, जब तक होर्मुज जलमार्ग का विवाद नहीं सुलझाया जाएगा, तब तक ये दोनों देश आमने-सामने बने रहेंगे। हालांकि, दिक्कत यह भी है कि इस मसले का कोई सरल समाधान निकल नहीं सकता। ट्रंप चाहते हैं कि वह अपने अवाम को जंग जीतने की सूचना दें, लेकिन वह तब तक ऐसा नहीं कर सकते, जब तक कि होर्मुज पर तेहरान का नियंत्रण है। ट्रंप इस मार्ग से मुक्त आवाजाही चाहते हैं, जबकि तेहरान मुआवजा वसूलने का हिमायती है। चूंकि युद्ध की शुरुआत अमेरिका की तरफ से हुई थी, इसलिए ईरान चाहता है कि उसके नुकसान की भरपायी होर्मुज से की जाए।
ट्रंप को यही बात नागवार गुजर रही है और वह इससे खफा हैं। अमेरिका की तरफ से जान-बूझकर जहाज भेजे गए थे, ताकि दुनिया को यह बताया जा सके कि होर्मुज से बेरोक-टोक गुजरा जा सकता है, किंतु तेहरान ने उन जहाजों पर हमले करके अपनी मंशा स्पष्ट कर दी, नतीजतन ट्रंप दोबारा आक्रामक हो गए। ट्रंप को अब यह समझना ही चाहिए कि ईरान पर हमला करके बेशक उन्होंने उसके सुप्रीम नेता अयातुल्ला अली खामेनेई समेत कई लोगों की जान ले ली, लेकिन इस युद्ध को वह जीत नहीं सके हैं। वह ईरानी सभ्यता को खत्म कर देने तक की धमकी दे चुके हैं, लेकिन इसका हश्र पूरी दुनिया ने देखा है।
ऐसे में, अच्छा यही होगा कि ईरान के साथ बातचीत की मेज पर बैठने की पहल की जाए। ट्रंप को वार्ता के जरिये ही इस समस्या का समाधान निकालना होगा। वह खुद को बढ़िया राष्ट्रपति और सफल जनरल के रूप में पेश करना चाहते हैं, पर लेन-देन वाली बातचीत ही इस युद्ध की आग को शांत कर सकती है। युद्ध छेड़ा भी अमेरिका ने ही था, वह भी तब, जब बातचीत का दौर जारी था। ऐसे में, अमेरिकी राष्ट्रपति तेहरान से यह उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि वह होर्मुज पर अपना दावा बेवजह छोड़ देगा? वह भी उस स्थिति में, जब उसे इस मार्ग की अहमियत बखूबी पता है!
हालांकि, सच यह भी है कि इस बार की जंग उस खतरनाक स्थिति में नहीं जाएगी, जैसी हमने युद्ध-विराम से पहले देखी थी। इसकी वजह भी है। असल में, ट्रंप की दो ख्वाइशें हैं- एक, खुद को बढ़िया राष्ट्रपति और योद्धा साबित करना और दूसरी, बढ़िया कूटनीतिज्ञ व ‘स्टेट्समैन’ के रूप में अमेरिकी इतिहास में अपनी जगह बनाना। इस द्वंद्व में जीने के कारण ही वह कभी युद्ध भड़काते हैं, तो कभी उसी जंग को शांत करने का दावा करके ‘शांतिदूत’ बनने का प्रयास करते हैं। अभी उनकी नजर अमेरिका के मध्यावधि चुनाव पर भी है। उनको डर है कि इस युद्ध को ‘न जीत पाने’ से सीनेट और हाउस, दोनों में उनकी हार हो सकती है। इसके बाद तो वह एक ‘लेम डक’ (शक्तिहीन नेता) बन जाएंगे। फिर, होर्मुज में अवरोध अमेरिका में महंगाई बढ़ाता है। इसलिए भी वह एक तय सीमा तक ही हमलावर हो सकेंगे और ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे, जिससे होर्मुज फिर से पूरी तरह से बंद हो जाए।
उधर, ईरान भी इस युद्ध में शायद ही बहुत आगे बढ़ना चाहेगा। वह जवाब देगा, लेकिन वह सांकेतिक होगा, जैसा हम अभी देख भी रहे हैं। उसने खाड़ी देशों पर हमला किया है, खासकर वहां, जहां अमेरिकी बेस हैं, लेकिन यह सीमित ही है। वह जानता है कि अमेरिका उसकी ताकत से बखूबी वाकिफ है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियां इसकी तस्दीक कर चुकी हैं कि तेहरान के पास अब भी मिसाइल व ड्रोन पर्याप्त मात्रा में हैं। फिर भी, पूर्णकालिक युद्ध उसे नुकसान ही पहुंचाएगा। ऐसे में, राष्ट्रपति ट्रंप को उस शांति समझौते (एमओयू) पर ही आगे बढ़ना चाहिए, जो उन्होंने जून में ईरान के साथ किए थे। उसमें कहा गया था कि होर्मुज और समुद्री आवागमन के लिए फीस को लेकर बात की जाएगी। इसलिए, मतभेद को बातचीत से सुलझाया जाए,वरना होर्मुज के बंद होने से पूरी दुनिया प्रभावित होगी।
यहां पर इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। वह अगले कुछ ही दिनों में वाशिंगटन जाने वाले हैं। वह अपने स्वार्थ के लिए ट्रंप को नियंत्रित करना जानते हैं। उन्हीं की शह पर ईरान युद्ध की शुरुआत हुई थी। हालांकि, मैं उनको कुसूरवार नहीं मानता, क्योंकि वह तो अपने हित की बात करेंगे ही, यह समझ तो अमेरिकी राष्ट्रपति में होनी चाहिए थी कि वह युद्ध के नफा-नुकसान की परख करते।
हालांकि, इस बार ट्रंप शायद ही नेतन्याहू से प्रभावित होंगे। वह जान रहे हैं कि जिस मंशा के साथ जंग छेड़ी जाती है, अगर वह पूरी न हो, तो उसे हार ही कहा जाता है। बहरहाल, हार-जीत में उलझे बिना अब उन्हें यह समझना होगा कि हरसंभव नुकसान के बावजूद ईरान कतई घुटनों के बल नहीं आएगा। यही कारण है कि पिछले युद्ध में तमाम दावों के बीच अमेरिका ने अपने युद्धपोत होर्मुज से दूर ही रखे, क्योंकि उसे पता था कि ईरान की सामान्य मिसाइल भी उसके जहाज को डुबोने की क्षमता रखती है।
नजर भारत के रुख पर भी बनी हुई है। हालांकि, हमारी सरकार का यह स्पष्ट मानना है कि हमारी प्राथमिकताएं अलग हैं और इस जंग में हम किसी का पक्ष नहीं लेना चाहते। हालांकि, ऊर्जा सुरक्षा और ऊर्जा स्थिरता के लिए, संयुक्त अरब अमीरात व खाड़ी के अन्य देशों के साथ अच्छे संबंधों को देखते हुए, यहां से गुजरने वाली कनेक्टिविटी परियोजनाओं के हित में और इस क्षेत्र में मौजूद हमारे निवेश व ऊर्जा साझेदारों की अहमियत को समझते हुए हमें ऐसी नीति बनानी ही होगी, जिससे हमारे हितों को कोई नुकसान न पहुंचे। हमारे संबंध अमेरिका के साथ भी अच्छे हैं और ईरान के साथ भी, इसलिए किसी भी पक्ष को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हमारा झुकाव दूसरे पक्ष की ओर है। लिहाजा नीतियों में संतुलन बहुत आवश्यक है।
(ये लेखक के अपने विचार हैं)
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