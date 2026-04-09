क्या काम करना जरूरी न होगा

दुनिया के सबसे बड़े अमीर एलन मस्क ने भविष्यवाणी की है कि अगले 10-20 वर्षों में आजीविका के लिए काम करना अनिवार्य नहीं होगा, बल्कि वैकल्पिक हो जाएगा। उन्होंने यह बात बार-बार दोहराई है- अमेजन पर प्रकाशित न्यूयॉर्क टाइम्स के एक लेख के जवाब में….

अतनु बिस्वास,प्रोफेसर, भारतीय सांख्यिकी संस्थान दुनिया के सबसे बड़े अमीर एलन मस्क ने भविष्यवाणी की है कि अगले 10-20 वर्षों में आजीविका के लिए काम करना अनिवार्य नहीं होगा, बल्कि वैकल्पिक हो जाएगा। उन्होंने यह बात बार-बार दोहराई है- अमेजन पर प्रकाशित न्यूयॉर्क टाइम्स के एक लेख के जवाब में, अमेरिका-सऊदी निवेश फोरम में, निखिल कामथ के साथ बातचीत में, पेरिस में आयोजित वीवा टेक्नोलॉजी 2024 के मंच पर और 2023 की एआई सेफ्टी समिट में। उन्होंने नौकरी की तुलना सब्जियों की बागवानी करने जैसे ज्यादा समय लेने वाले काम से की।

मस्क का मानना है कि रोबोट और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) आपकी हर मनचाही वस्तु व सेवा उपलब्ध कराने में सक्षम हैं। उनके मुताबिक, इंसानी रोबोट (जैसे टेस्ला के ऑप्टिमस) सबसे बड़ा उद्योग बन सकते हैं। वह एआई और रोबोटिक्स को एक ऐसे युग का प्रवर्तक मानते हैं, जिसमें सभी लोग ‘धरती के सबसे धनी व्यक्ति से भी कहीं अधिक अमीर’ होंगे। इतना ही नहीं, ‘हमारे पास शायद पैसा नहीं होगा, संभवत: ऊर्जा व बिजली उत्पादन ही हमारी वास्तविक मुद्रा होगी’। हालांकि, वह यह भी मानते हैं कि हमें एआई में सत्य और सौंदर्य के प्रति गहरी रुचि पैदा करनी चाहिए।

ब्रिटिश अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड कीन्स ने 1930 के अपने लेख ‘हमारे पोते-पोतियों के लिए आर्थिक संभावनाएं’ में कुछ दिलचस्प भविष्यवाणियां की थीं। कीन्स ने आने वाली सदी में कमाई में भारी वृद्धि के साथ-साथ जीवन-स्तर में सुधार के कारण लोगों के पास खाली वक्त होने की बात कही थी। उनके मुताबिक, उस बेमिसाल दौर में लोग ‘अपने लिए ज्यादा काम करेंगे... सिर्फ छोटी-मोटी जिम्मेदारियों और दिनचर्या से वे बेहद खुश हो जाएंगे’।

कीन्स ने लिखा था, ‘हम में से अधिकांश लोगों में मौजूद स्वार्थी प्रवृत्ति को संतुष्ट करने के लिए दिन में तीन घंटे का काम ही काफी है!’ मगर मस्क बेरोजगारी जैसी निष्क्रियता की भविष्यवाणी कर रहे हैं। जबकि, नौकरियों के बिना भविष्य आदर्शवादी से कहीं अधिक निराशावादी बन जाएगा। इसे कोई भी आसानी से समझ सकता है, क्योंकि समाज भी खुद को बचाए रखने के लिए श्रम करता है।

पहियों के आविष्कार से लेकर नॉटिंघम के कपड़ा उद्योग में मशीनों के आने तक, और भाप इंजनों से लेकर बिजली तक, मानव सभ्यता का इतिहास बताता है कि तकनीकी क्रांतियां सिर्फ उत्पादकता नहीं बढ़ातीं, बल्कि कुछ मानवीय श्रम को उन मशीनों को भी सौंप देती हैं, जिनको इंसान ने खुद बनाया है। इससे कामगारों के काम का बोझ कम हो जाता है। क्या एआई भी महज ऐसी ही तकनीक नहीं है, जो कुछ अर्थों में मानवीय श्रम की जरूरत को कम कर देगी? साल 2019 में चीनी अरबपति जैक मा ने भी तो यही कहा था कि तकनीकी प्रगति और शिक्षा तंत्र में बदलाव के कारण अगले एक-दो दशक में लोग सप्ताह में केवल तीन दिन, और वह भी प्रतिदिन चार घंटे ही काम करेंगे।

औद्योगिक क्रांति के बाद से, जब कामगार हर रोज 10 से 16 घंटे काम करते थे, कार्य-घंटों में निस्संदेह महत्वपूर्ण बदलाव आया है। एक सदी पहले, 1926 में हेनरी फोर्ड ने छह दिवसीय कार्य-सप्ताह को पांच दिनों में बदला था। लिहाजा अभी का सवाल यही है कि क्या एआई के आने से कार्यस्थल की संस्कृति में वह व्यापक बदलाव आएगा, जिसकी भविष्यवाणी अर्थशास्त्री कीन्स ने अपने चर्चित लेख में की थी? या, क्या कामकाज का मूल स्वरूप ही उस हद तक बदल जाएगा, जिसकी तरफ मस्क इशारा कर रहे हैं?

स्कॉटिश लेखक इयान एम बैंक्स की साइंस-फिक्शन उपन्यासों वाली ‘कल्चर’ सीरीज (1987 से 2012 के बीच प्रकाशित) मस्क के उस स्वचालित और स्वैच्छिक रोजगार वाले भविष्य के लिए प्रेरणा का काम करती दिख रही है। खुद को समाजवादी बताने वाले इस लेखक ने एक ऐसे समाज की कल्पना की थी, जिसमें इंसान अपनी मर्जी से काम करता है, एआई हर चीज की प्रचुरता सुनिश्चित करती है और इंसानी शक्ल वाले एलियंस के साथ-साथ बेहद बुद्धिमान एआई बॉट्स पूरी आकाशगंगा में फैले हुए हैं। मुमकिन है कि एलन मस्क जब छात्र रहे हों, तब उन्हें बैंक्स की इस अवधारणा से प्रेरणा मिली हो। शायद मस्क भी यह मान रहे होंगे कि एआई तकनीक ही हमें बैंक्स की ‘स्पेस सोशलिज्म’ की ओर ले जाएगी। मस्क कहते हैं, ‘उन किताबों में पैसे का कोई अस्तित्व नहीं है, जो काफी दिलचस्प है’। वैसे, कल्चर सीरीज में जिस ब्रह्मांड की परिकल्पना की गई है, वह आकर्षक और विश्वसनीय जान पड़ता है, भले एआई में अपेक्षित प्रगति होने में सदियां या सहस्राब्दियां लग जाएं।

मस्क मानते हैं कि चूंकि हर किसी की एआई रूपी जादुई शक्ति तक पहुंच होगी, इसलिए यह एक तरह से समानता लाने का काम करेगी। मगर क्या यह सच नहीं कि उन्होंने नवंबर 2022 में ट्विटर (अब एक्स) के कर्मचारियों से सप्ताह में 80 घंटे काम करने के लिए तैयार रहने को कहा था, वह भी तब, जब उन्होंने इस कंपनी का अधिग्रहण किया ही था? यही नहीं, हाल-फिलहाल, टेस्ला ने मस्क के लिए करीब एक ट्रिलियन डॉलर के वेतन-पैकेज की घोषणा की है। और फिर, ‘अधिक से अधिक सत्य के करीब’ रहने वाली एआई को विकसित करना क्या चुनौतीपूर्ण काम नहीं है?

पेनसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी का एक शोध-पत्र बताता है कि रोबोट अब तक महंगे ही साबित हुए हैं, जिस कारण उनका विस्तार मुश्किल हो गया है, फिर चाहे एआई की लागत क्यों न घट रही हो। यह शोध-पत्र ‘एआई और कार्य के भविष्य’ का आकलन करने में मददगार है। इसके लेखकों का तर्क है कि ‘एआई से महत्वपूर्ण बदलाव होगा, लेकिन वह सीमित होगा, असीमित नहीं’। कई विशेषज्ञ भी मस्क की इस भविष्यवाणी से सहमत नहीं हैं कि एआई कार्यस्थल को पूरी तरह से बदल देगी। एआई सेफ्टी समिट में ही डीपमाइंड के सह-संस्थापक मुस्तफा सुलेमान ने कहा था, ‘अगले 50 वर्षों की हमें चिंता करनी चाहिए’।

भले ही, पूरी तरह ऑटोमेशन की मस्क की सोच कुछ हद तक सही हो जाए, पर टेक कंपनियों में हालिया छंटनियों के बावजूद कार्यस्थल पर एआई का उपयोग उतनी तेजी से नहीं हो रहा है, जितनी उम्मीद थी। यही कारण है कि मस्क के बजाय कीन्स का नजरिया सच के करीब जान पड़ता है। कीन्स ने जिस भविष्य की कल्पना की थी, वह लगभग 2030 के आसपास का था। क्या वह कल्पना अब सच लगने लगी है?