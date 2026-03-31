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बालेन शाह की शैली पर कुछ सवाल

Mar 31, 2026 11:28 pm ISTHindustan लाइव हिन्दुस्तान
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नेपाल के 40वें प्रधानमंत्री के रूप में युवा बालेंद्र शाह की ताजपोशी से लोगों में उत्साह की जो लहर पैदा हुई है, वह उनके कुछ हालिया फैसलों से दम तोड़ सकती है। सत्ता संभालते ही उन्होंने 15 मंत्रियों की अपनी कैबिनेट बनाई और 100 बिंदुओं वाला…

बालेन शाह की शैली पर कुछ सवाल

एस डी मुनि, पूर्व राजनयिक

नेपाल के 40वें प्रधानमंत्री के रूप में युवा बालेंद्र शाह की ताजपोशी से लोगों में उत्साह की जो लहर पैदा हुई है, वह उनके कुछ हालिया फैसलों से दम तोड़ सकती है। सत्ता संभालते ही उन्होंने 15 मंत्रियों की अपनी कैबिनेट बनाई और 100 बिंदुओं वाला सुधार का एक एजेंडा जारी किया। बेशक इनमें कमजोर पड़ती आर्थिकी में नई जान फूंकने से लेकर विश्वविद्यालयों और सरकारी तंत्र में बढ़ते राजनीतिक हस्तक्षेप को कम करने के उपाय शामिल हैं, लेकिन बदलाव की हड़बड़ी उनके विरोधियों को मौका दे सकती है। यहां तक कि उनके कुछ ‘अपने’ भी इससे नाराज हो गए हैं।

बालेन शाह की मंशा पर सवाल नहीं है। वह एक करिश्माई नेता हैं, जिन्होंने पिछले साल के एक बड़े जनांदोलन का नेतृत्व किया है। वह नेपाल के लोगों की अपेक्षाओं को समझ भी रहे हैं, मगर पांच साल का जनादेश होने के कारण उनकी सरकार से किसी जल्दबाजी की उम्मीद नहीं है, खासकर तब, जब बात विधि-सम्मत काम करने की हो। ऐसा जान पड़ रहा है, बालेन सब कुछ जल्द पा लेना चाहते हैं। कार्की आयोग की सिफारिशों के आधार पर उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ‘ओली’ और पूर्व गृह मंत्री रमेश लेखक को गिरफ्तार करा लिया, लेकिन सवाल उठने लगे हैं कि ऐसा करने से पूर्व क्या उनको अदालत से मंजूरी नहीं लेनी चाहिए थी? इसी तरह, नए गृह मंत्री सूडान गुरुंग पर पूर्वाग्रह के तहत काम करने के आरोप लग रहे हैं।

मुखर सिर्फ उनके विरोधी नहीं हैं। हर्क संपांग जैसे ‘जेन जी’ के नेता भी उनके आलोचकों में शुमार हैं। संपांग के मुताबिक, बालेन के काम करने का तरीका साम्राज्यवादी व तानाशाही भरा है। वह लोगों पर हुक्म चलाना चाहते हैं। यहां तक कि कैबिनेट के फैसले से इतर उन्होंने हर मंत्री को अलग से व्यक्तिगत निर्देश दिए हैं और परिणाम न दे पाने पर उनकी कुर्सी छीन लेने की चेतावनी भी दी गई है। तमाम सरकारी कर्मचारियों के लिए भी इसी तरह के ‘दंड’ के प्रावधान किए गए हैं। बेशक, सभी कर्मचारी ईमानदार नहीं होंगे, पर उनके पास प्रशासन का लंबा अनुभव है, जिनका फायदा बालेन सरकार को उठाना चाहिए।

इसी तरह, राजनीतिक संगठनों को भी शिक्षण संस्थानों से बाहर करने का फैसला जारी किया गया है, जबकि युवा वोट बालेन की जीत के मुख्य आधार रहे हैं। हालांकि, यह प्रतिबंध सिर्फ छात्रों पर नहीं है, प्रशासनिक कर्मचारियों और मजदूर संघों को भी इसी तरह के निर्देश दिए गए हैं। इसके कारण दबी जुबान यह चर्चा होने लगी है कि बालेन उसी आधार को काटने लगे हैं, जिन पर उनकी जीत की इमारत खड़ी है।

जाहिर है, लंबे समय तक प्रभावी बने रहने के लिए उनको सावधानी से कदम बढ़ाना होगा। मुश्किल यह है कि उन्होंने सभी मोर्चे एक साथ खोल दिए हैं, जबकि जरूरत एक-एक कर सीढ़ी चढ़ने की थी। अगर वह अब भी नहीं संभले, तो पुरानी राजनीतिक पार्टियां गोलबंद हो सकती हैं और जिस राजनीतिक कुव्यवस्था के खिलाफ नेपाल ने जेन जी आंदोलन देखा है, ठीक उसी तरह का एक आंदोलन मौजूदा निजाम के खिलाफ आने वाले समय में खड़ा हो सकता है। इससे नेपाल में फिर से अस्थिरता पैदा हो सकती है।

सवालों में जेन जी आंदोलन नहीं, बल्कि बालेन शाह की कार्यशैली है। सितंबर 2025 का विरोध-प्रदर्शन भ्रष्टाचार के खिलाफ शुरू किया गया था। उसमें न तो सरकार बदलने की बात थी, न संविधान बदलने की और न ही व्यवस्था को बदलने की। वह आंदोलन हिंसक भी पुलिसिया कार्रवाई के खिलाफ हुआ था। यही कारण है कि उससे उपजे कई नेता नेपाल की नई सरकार के साथ अपने कदम नहीं मिला पा रहे हैं। एकाध ने तो मंत्री पद तक स्वीकार नहीं किया है।

यही नहीं, कई ‘अयोग्य’ लोगों को मंत्री पद देने के आरोप भी बालेन शाह पर लग रहे हैं। मसलन, शिशिर खनाल को विदेश मंत्री बनाया गया है, जबकि उनका काम शिक्षा पर है। यहां तक कि गृह मंत्री सूडान गुरुंग को ‘एनजीओ मैन’ कहा जा रहा है, जिनको अमेरिका समर्थित एनजीओ का साथ हासिल है। इतना ही नहीं, पांचवीं बार संसद में पहुंचे अनुभवी नेता अमरेश कुमार सिंह को उद्योग मंत्रालय देने की जिद ठान ली गई, जिसके कारण उन्होंने मंत्री पद अस्वीकार कर दिया। पद की जिम्मेदारी के हिसाब से योग्य नेताओं का चयन बालेन को करना चाहिए।

कबीर का एक दोहा है- धीरे-धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होय। बालेन को इसी पर अमल करना चाहिए। सवाल उनकी नीयत पर नहीं, काम करने के तरीके पर है। यहां बांग्लादेश का उदाहरण उनके सामने है। बांग्लादेश भी कमोबेश वैसे ही हालात से उबरा है, जिनका अनुभव नेपाल ने किया है, लेकिन ढाका में तारिक रहमान ने आक्रामक नीति अपनाने के बजाय, सबको साथ लेकर चलने का प्रयास किया। उन्होंने न सिर्फ उन अल्पसंख्यक समुदायों का भरोसा जीतने की कोशिश की, जिनका बांग्लादेश की हुकूमत पर से ऐतबार जा रहा था, बल्कि राजनीतिक सहमति बनाने का भी प्रयास किया है। प्रतिद्वंद्वी अवामी लीग की पुरानी स्वस्थ परंपराओं को जारी रखा। इसका फायदा बांग्लादेश को मिला है और यह मुल्क फिर से स्थिरता की ओर बढ़ चला है।

जल्दबाजी में लिए गए फैसले कितने खतरनाक होते हैं, इसका एहसास अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कदमों से भी होता है। पहले नए-नए टैरिफ के जरिये और अब ईरान पर हवाई हमला बोलकर उन्होंने पूरी दुनिया में उथल-पुथल मचा दी है। इसका नुकसान खुद अमेरिका को भी खूब हो रहा है।

नेपाल में भारतीय कूटनीति की भी परीक्षा हो सकती है। बालेन ने कई सांकेतिक कदम उठाए हैं। वह तमाम धार्मिक रीति-रिवाजों को पूरा कर रहे हैं। इन सबसे नेपाल को ‘हिंदू राष्ट्र’ बनाने का सपना शायद ही पूरा हो सकेगा, पर इससे वहां सांप्रदायिक विभेद बढ़ सकता है। श्रीलंका और म्यांमार की तरह यहां भी जातीय संघर्ष छिड़ सकता है। नए प्रधानमंत्री राजशाही के हिमायती जान पड़ते हैं, जबकि नेपाल नरेश के खिलाफ लोगों में नाराजगी रही है। बालेन दृढ़-निश्चयी नेता हैं, जिसके कारण भारत के साथ सीमा-विवाद पर वह राष्ट्रवादी रुख भी अपना सकते हैं। इन सबको देखते हुए हमें अपनी नेपाल-नीति को नया रूप देना होगा। इस काम में राजनयिकों से अपेक्षा अधिक होगी, इसलिए उन्हें मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए अपने आंख-कान हमेशा खुले रखने होंगे।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

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