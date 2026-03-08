ईरान से बढ़ती हमदर्दी का इम्तिहान

ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने पड़ोसी मुल्कों पर हमले के लिए खेद जताने के साथ-साथ यह भी कहा कि हमने सिर्फ अमेरिकी अड्डों को निशाना बनाया और हम उन पर तब तक हमले नहीं करेंगे, जब तक उनकी जमीन से हम पर हमला नहीं होता…

सुहेल वहीद, वरिष्ठ पत्रकार ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने पड़ोसी मुल्कों पर हमले के लिए खेद जताने के साथ-साथ यह भी कहा कि हमने सिर्फ अमेरिकी अड्डों को निशाना बनाया और हम उन पर तब तक हमले नहीं करेंगे, जब तक उनकी जमीन से हम पर हमला नहीं होता। ऐसे बयानों के जरिये पैगाम दिया जाता है। पड़ोसी मुल्कों में मौजूद अमेरिकी फौजियों के ठिकाने पर हमले बदस्तूर जारी हैं।

अमेरिका से ईरान की दुश्मनी का इतिहास पुराना है। पिछली सदी के पचास के दशक में भी ईरान के सत्ता-परिवर्तन में अमेरिका की बड़ी भूमिका थी। फिर, 1979 में इस्लामी क्रांति के दौरान तेहरान में अमेरिकी दूतावास के 52 लोगों को 444 दिनों तक बंधक बनाकर रखा गया था। इराक से जंग में सद्दाम हुसैन को ठिकाने लगाने के लिए अमेरिका ने भले ईरान का साथ दिया हो, पर ईरान हमेशा अमेरिका-विरोधी रहा है। ईरान के अलावा शायद ही कोई मुस्लिम देश हो, जो अमेरिका से इस तरह मोर्चा लेता रहा हो। तुर्की तो अपने यहां अमेरिकी परमाणु हथियार तक रखने देता है। पाकिस्तान को अमेरिका का पिट्ठू कहने में किसी को कोई झिझक नहीं। जाहिर है, अमेरिका से लोहा लेने का कलेजा मुस्लिम देशों में सिर्फ ईरान के पास है।

हाल ही में शहीद हुए ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता अयातुल्ला खामेनेई ने एक बार कहा था, ‘हमारे यहां बच्चों को सोने से पहले रात में लोरी नहीं, कर्बला सुनाई जाती है’। कर्बला वही जगह है, जहां यजीद की सेना ने इमाम हुसैन को उनके 72 निहत्थे साथियों के साथ मार दिया था। कर्बला अब इराक में है। इसी की याद में हर साल मोहर्रम मनाया जाता है। शिया मुसलमान इमाम हुसैन की शहादत पर मातम करते हैं, अंगारों पर चलकर, अपने को लहूलुहान करके इमाम हुसैन के साथ हुई नाइंसाफी और अपने दुख-दर्द का इजहार करते हैं।

मशहूर हिंदी उपन्यास आधा गांव में राही मासूम रजा लिखते हैं, ‘मौला के लिए तो वे अपना सिर कटा सकती थीं। वे भी शिया औरतों की तरह यह अरमान किया करती थीं कि न हुई वे कर्बला में, वरना वे भी हम्माद को मौला पर निसार कर देतीं। ये शिया औरतें अपने बच्चों को निसार (न्योछावर) करने के ख्वाब जरूर देखती हैं।’ शिया मुसलमान अपने मजहबी अनुष्ठानों और परंपराओं में अधिक कट्टर माने जाते हैं। उनके अंदर अपनी मजहबी मान्यताओं के लिए कुर्बानी देने का जज्बा कुछ ज्यादा होता है, जैसा राही मासूम रजा आधा गांव में बयान कर रहे हैं।

अयातुल्ला अली खामेनेई का एक वीडियो सोशल मीडिया पर इन दिनों वायरल है, जिसमें एक नन्हा ईरानी बच्चा उनसे कहता है कि वह शहीद होना चाहता है। खामेनेई उससे कहते हैं, ‘पहले बड़े हो जाओ, खूब पढ़ो, वैज्ञानिक बनो, इस्लाम के लिए उपयोगी हो जाओ, अस्सी-नब्बे के हो जाओ, फिर शहीद हो जाना।’ ईरान की फौजी ताकत, तेवर और तकनीक का शायद यही पसमंजर है। ईरान जितना मजहबी मामलों में कट्टर है, उतना ही विज्ञान और तकनीक में भी आगे है। शिया मुसलमानों की छवि वैसी ‘आधुनिकता-विरोधी’ की नहीं है, जैसी सुन्नी मुसलमानों की बनी हुई है। सऊदी अरब में क्राउन प्रिंस ने आधुनिकता की राह पकड़ी है, तो देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस फिरकों के मौलवी उन्हें कोई बहुत सराह नहीं रहे हैं।

अयातुल्ला खामेनेई की मौत पर शिया मुसलमानों के जैसे प्रदर्शन कश्मीर, लखनऊ, हैदराबाद में नजर आए; जैसे पिछले साल ईरान के इजरायल पर हमले के बाद खामेनेई के पोस्टर समेत दिख रहे थे; जैसे अक्सर मोहर्रम में नजर आते हैं, वैसे किसी सामाजिक मुद्दे पर शायद ही कभी नजर आए हों। आम तौर पर शिया मुसलमान किसी भी सामाजिक मुद्दे पर सुन्नियों के साथ सड़कों पर कम ही आते हैं। कुलीन गर्व-भाव से भरे शिया मुसलमान सिर्फ अपने मजहबी मामलों में सक्रियता दिखाने के लिए जाने जाते हैं।

ईरान शिया मुसलमानों का धुरी देश है। यह पूरी दुनिया का इकलौता मुस्लिम देश है, जो सैन्य, रक्षा, तकनीक, परमाणु कार्यक्रम से लेकर असलहों तक के मामले में अमेरिका पर कतई निर्भर नहीं है। हिज्बुल्लाह, हमास, यमन और हूती विद्रोहियों को वह असलहों और सैन्य तकनीक सप्लाई करता है। हिज्बुल्लाह को ईरान की संपत्ति कहा जाता है। ईरान के अलावा शिया बहुल देश इराक, अजरबैजान, कुवैत, बहरीन, जॉर्डन और अफगानिस्तान तक में ‘शिया मिलिशिया’ जैसे तेज-तर्रार मजहबी संगठन उभरकर सामने आए हैं, जो कथित रूप से ईरान के हाथों पाले-पोसे गए हैं।

पिछले वर्षों में हमास के इजरायल पर हमले, गाजा की दर्दनाक तबाही, हिज्बुल्लाह की लड़ाई, सीरिया के संकट, ईरान के परमाणु कार्यक्रम जैसे मुद्दों पर शिया मुसलमान आगे नजर आए हैं। तालिबान के उभरने, फिर वापस काबुल की सत्ता हासिल करने, ओसामा बिन लादेन व आईएसआईएस की परवरिश आदि में अमेरिका का हाथ रहा है। यह ‘इस्लामिक आतंकवाद’ के नाम से हिट हुआ, यह सुन्नी मुसलमानों का कारनामा था। बाकी मामलों में शिया मुस्लिम आगे रहे हैं।

जिस कालखंड में अरबों की रईसी ने आसमान छुआ, उसी दौर में ईरान कड़े आर्थिक प्रतिबंधों के कारण जूझता रहा है। स्वाभाविक रूप से उसे पड़ोस की खुशहाली अखर रही थी, जो उसी अमेरिका की बदौलत हासिल हुई थी, जिसने उसे तरसने पर मजबूर कर रखा था। पहले 1979, फिर 2018 और फिर 2023 में ईरान पर लगे कड़े आर्थिक प्रतिबंधों के खिलाफ मुस्लिम देशों में बेचैनी न के बराबर रही है। तब पड़ोसी अरब उसके लिए आगे नहीं आए, तो अब अरबों के बीच अमेरिकी चौधराहट के अड्डों पर चोट करने में उसे मुश्किल नहीं हो रही।

ज्यादातर मुस्लिम देशों समेत दुनिया के अधिकांश हिस्सों में अमेरिका और इजरायल का विरोध बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जब-तब गैर-जरूरी दखलंदाजी से कई देश परेशान नजर आ रहे हैं। इस तरह ईरान को बिन मांगा वैचारिक सहयोग मिल रहा है। दरअसल, पश्चिम एशिया के देशों में आई खुशहाली, संचार व आधुनिक सुविधाओं के कारण मजहबी संकीर्ण विचारों की उपेक्षा बढ़ रही है। मशहूर शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे सादिक ने बीस बरस पहले लखनऊ की ईदगाह में सुन्नी इमाम के पीछे ईद की नमाज पढ़कर एक नई शुरुआत की थी, खाड़ी देशों में अब यह लगभग सामान्य हो चुका है। दुबई, कुवैत, अबू धाबी, रियाद, मनामा वगैरह में आधुनिकता की यूरोपीय शैली परवान चढ़ चुकी है, उसमें मजहबी विभाजन अब उनको मंजूर नहीं।