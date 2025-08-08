Hindustan Opinion Column 09 August 2025 चुनाव आयोग पर फर्जी आरोपों का सुतली बम, Blog Hindi News - Hindustan
Hindi Newsओपिनियन Hindustan Opinion Column 09 August 2025

कांग्रेस नेता राहुल गांधी की पावरपॉइंट प्रेसवार्ता का अगर सही मूल्यांकन किया जाए, तो यह एटम बम कम और सुतली बम ज्यादा थी। आवाज और शोर तो खूब हुआ, पर निकला कुछ नहीं। दावे बड़े, दर्शन छोटे। वैसे सुप्रीम कोर्ट की…

Hindustan लाइव हिन्दुस्तानFri, 8 Aug 2025 10:37 PM
चुनाव आयोग पर फर्जी आरोपों का सुतली बम

शहजाद पूनावाला,राष्ट्रीय प्रवक्ता, भाजपा

कांग्रेस नेता राहुल गांधी की पावरपॉइंट प्रेसवार्ता का अगर सही मूल्यांकन किया जाए, तो यह एटम बम कम और सुतली बम ज्यादा थी। आवाज और शोर तो खूब हुआ, पर निकला कुछ नहीं। दावे बड़े, दर्शन छोटे। वैसे सुप्रीम कोर्ट की हाल की टिप्पणियों के बाद, जिसमें कोर्ट ने राहुल को सेना विरोधी बयानों के लिए जमकर फटकारा था, उनकी विश्वसनीयता वैसे भी न्यूनतम स्तर पर है। राफेल, पेगासस, वीर सावरकर, आरएसएस पर अपने दिए गए बयानों के चलते पहले भी कोर्ट से उनको फटकार मिल चुकी है, पर आधुनिक राजनीति के इन नेता की झूठ की दुकान में सामान खत्म होने का नाम ही नहीं लेता!

सेना पर अनर्गल बयानबाजी के बाद अब कांग्रेस के बयान बहादुर ने चुनाव आयोग पर, जो एक सांविधानिक संस्था है, निशाना साधा है। 7 अगस्त, 2025 को राहुल गांधी ने 2024 के लोकसभा चुनावों में बड़े पैमाने पर मतदाता धोखाधड़ी का आरोप लगाया। दावा किया कि चुनाव आयोग ने कर्नाटक और महाराष्ट्र में मतदाता सूचियों में हेरफेर के लिए भाजपा के साथ सांठगांठ की। उन्होंने कर्नाटक के महादेवपुरा विधानसभा सीट पर 1,00,250 से अधिक फर्जी वोटों के सुबूत का हवाला दिया, जिसमें नकली मतदाता, फर्जी पते और अमान्य फोटो शामिल हैं। कांग्रेस नेता ने इसे आपराधिक धोखाधड़ी करार दिया है।

हैरानी की बात है, किन नेताओं ने राहुल जी को इस विषय पर ट्यूशन दी? क्या उन्हाेंने जाने-अनजाने में कांग्रेस नेता से फर्जी मतदाता की बात करवाकर एक प्रकार से बिहार में हो रहे गहन पुनरीक्षण को परोक्ष रूप से समर्थन ही दे दिया? यही तो चुनाव आयोग कह रहा है कि मतदाता सूची से गड़बड़, अयोग्य और फर्जी मतदाताओं को हटाने के लिए ही बिहार में पूरी कवायद चल रही है। उसे लेकर राहुल जी के मित्र- परिवारवाद के दूसरे प्रतिनिधि तेजस्वी यादव मोर्चा खोले हुए हैं और यहां परिवारवाद के प्रथम प्रतिनिधि पुष्टि कर रहे हैं कि पुनरीक्षण जरूरी क्यों है। मुझे तो लगा कि कहीं राहुल जी तेजस्वी के दो वोटर कार्ड के विषय को ही न उठा लें, जिस रफ्तार से वह ‘एटॉमिक’ खुलासे कर रहे थे। इससे बड़ा फ्रॉड क्या होगा कि एक नेताजी के दो वोटर कार्ड हैं और उन्होंने एक कार्ड पटना की प्रेस वार्ता में दिखाया था और अब चुनाव आयोग के तलब करने पर जवाब देते नहीं बन रहा है।

प्रेस वार्ता में राहुल गांधी ने लखनऊ के आदित्य श्रीवास्तव नाम के एक वोटर का एपिक नंबर पेश करते हुए दावा किया कि यह शख्स कर्नाटक के अलावा लखनऊ में भी वोटर है। यही नहीं, उन्होंने उसे महाराष्ट्र में भी मतदाता सूची में दर्ज दिखाया। कई न्यूज चैनल ने जब इसका फैक्ट चेक किया, चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर ‘वोटर सर्च’ पोर्टल के जरिये सत्यापन और जांच में जो नतीजे सामने आए, वे राहुल गांधी के दावे से मेल नहीं खाते हैं। कर्नाटक की वोटर लिस्ट में ‘आदित्य श्रीवास्तव’ नाम का एक व्यक्ति दर्ज है, लेकिन लखनऊ और महाराष्ट्र, दोनों स्थानों पर जब उसी नाम और एपिक नंबर से खोज की, तो ‘नो रिजल्ट फाउंड’ दिखाया। साफ है कि आदित्य श्रीवास्तव फिलहाल लखनऊ का वोटर नहीं है। चुनाव आयोग की वेबसाइट के मुताबिक, उसका नाम महाराष्ट्र के किसी मतदाता सूची में भी नहीं है।

कुल मिलाकर, आधे घंटे के भीतर ही राहुल जी का एटम बम फर्जी आरोपों का सुतली बम बन गया। कर्नाटक, महाराष्ट्र इत्यादि के मुख्य चुनाव अधिकारियों ने तुरंत राहुल गांधी से उनके दावों को हलफनामे सहित जमा करने का अनुरोध किया, ताकि शिकायत पर न्याय संगत कार्रवाई कर सकें, लेकिन जैसे ही यह किया गया, राहुल गांधी पीछे हट गए और कहा कि उनका शब्द ही शपथ की तरह है। अपनी विश्वसनीयता के लिए राहुल गांधी को निर्वाचन नियमावली- 1960 के नियम के तहत मतदाता सूची में कथित अयोग्य मतदाताओं के नाम घोषणा/शपथ के साथ जमा करने चाहिए। यदि वे ऐसा करने में विफल रहते हैं, तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि उनके पास कोई वास्तविक मुद्दा नहीं है और वह केवल सियासी नाटक कर रहे हैं। वह तथ्यों को धुंधला कर रहे हैं, लोगों के मन में चुनाव आयोग के प्रति संदेह पैदा कर रहे हैं और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए जिम्मेदार सांविधानिक संस्था की छवि को धूमिल कर रहे हैं। यह केवल ‘हिट ऐंड रन’ था और कुछ नहीं!

वैसे राहुल गांधी के लिए यह कोई नई बात नहीं है। उनके ज्यादातर दावे - पेगासस, राफेल, हिंडनबर्ग कोर्ट या न्यायिक पटल पर टिक नहीं पाते हैं। महाराष्ट्र के संदर्भ से राहुल जी ने अलग-अलग समय पर अलग-अलग आंकड़े दिए हैं। कभी कहा कि एक करोड़ नए वोटर जुड़े हैं, तो कभी 70 लाख, तो कभी 40 लाख। हरियाणा में भी चुनाव आयोग को जब हार के लिए दोष दिया, तो उन्हीं की पार्टी की वरिष्ठ नेत्री कुमारी शैलजा ने कहा कि हार का कारण कांग्रेस खुद थी, न कि चुनाव आयोग। वैसे लोग जानते हैं, हर चुनाव में कांग्रेस ईवीएम को दोष देती रही है। अनेक बार यह बात सामने आ चुकी है कि ईवीएम से फर्जीवाड़ा नहीं किया जा सकता, तो विपक्षी नेताओं ने ईवीएम छोड़कर अब नया शिगूफा शुरू किया है।

प्रेस वार्ता समाप्त होते-होते राहुल जी ने चुनाव आयोग को धमकी भी दे दी। कहा कि अगर हमारी बात नहीं मानेंगे, तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। अब स्पष्ट है, यह ईसीआई नहीं, ईएमआई का मामला है- इमरजेंसी माइंडसेट ऑफ इंदिरा। इंदिरा जी को लगता था ‘इंदिरा इज इंडिया’ और राहुल जी को लगता है कि उनका परिवारतंत्र -संविधान और लोकतंत्र से ऊपर है! जब चुनाव जीत जाते हैं, तो उनको चुनाव आयोग निष्पक्ष नजर आता है और जब हारने लगते हैं, तो चुनाव आयोग पर निशाना साध लेते हैं। यह संविधानिक संस्थाओं के प्रति चयनात्मक रवैया है।

यह बड़ी त्रासद विडंबना है कि देश को कभी नवीन चावला और एमएस गिल जैसे चुनाव आयुक्त देने वाली कांग्रेस अब चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर बार-बार सवाल उठाती है?

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

