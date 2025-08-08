चुनावी तंत्र की खामियों पर हमारे सवाल वाजिब

इस सप्ताह, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक सनसनीखेज प्रेस वार्ता करके चुनाव आयोग और केंद्र में सत्तारूढ़ दल की मिलीभगत को बेनकाब कर दिया। राहुल गांधी ने सिलसिलेवार सुबूतों के साथ बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा के महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र के चुनाव परिणाम…

पवन खेड़ा,चेयरमैन, मीडिया ऐंड पब्लिसिटी, कांग्रेस इस सप्ताह, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक सनसनीखेज प्रेस वार्ता करके चुनाव आयोग और केंद्र में सत्तारूढ़ दल की मिलीभगत को बेनकाब कर दिया। राहुल गांधी ने सिलसिलेवार सुबूतों के साथ बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा के महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र के चुनाव परिणाम का मतदाता सूची से 5 अलग-अलग तरीकों का विश्लेषण रखते हुए बताया कि कैसे सिर्फ एक विधानसभा क्षेत्र में 1,00,250 वोटों की चोरी हुई। जरा सोचिए, जब एक विधानसभा क्षेत्र में इतनी बड़ी गड़बड़ी हो सकती है, तो पूरे देश में हुए चुनावों में घोटाले का स्तर क्या रहा होगा! यह मामला केवल एक सीट का नहीं है, बल्कि यह पूरे चुनावी तंत्र की साख पर सवाल उठाता है।

कांग्रेस पार्टी ने इस मसले पर चुनाव आयोग को कई बार पत्र लिखकर मतदाता सूचियों की पारदर्शी जांच, डिजिटल रोल और सीसीटीवी फुटेज की मांग की है। मगर हर बार आयोग ने इन सवालों से बचने का रास्ता चुना। उल्टा, नियम बदलकर सीसीटीवी फुटेज तक पहुंच सीमित कर दी और डिजिटल मतदाता सूची देने से साफ इनकार कर दिया। जिस जांच का दायित्व और कर्तव्य चुनाव आयोग का था, उसे आखिरकार कांग्रेस को खुद अपने संसाधनों और मेहनत से करना पड़ा। कांग्रेस ने लाखों प्रविष्टियों को एक-एक करके मैनुअल तरीके से जांचा, जबकि चुनाव आयोग के लिए यह काम डिजिटल डाटाबेस से बड़ी आसानी से पूरा करना संभव था, बशर्ते चुनाव आयोग ऐसा चाहता।

इस जांच में जो तथ्य सामने आए हैं, वे लोकतंत्र के लिए किसी खतरे की घंटी से कम नहीं। मतदाता सूचियों में बड़े पैमाने पर फर्जी वोटर पाए गए। जैसे, गुरकीरत सिंह डांग का नाम चार अलग-अलग बूथों पर दर्ज था। महिपाल सिंह के दो वोट महादेवपुरा में और एक वोट वाराणसी, उत्तर प्रदेश में दर्ज पाए गए। आदित्य श्रीवास्तव का नाम और वोट तीन राज्यों; कर्नाटक, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश की सूचियों में मिला। यह कोई साधारण लापरवाही नहीं, बल्कि एक सुनियोजित और संगठित तरीके से किया गया चुनावी अपराध है, जिसमें एक ही व्यक्ति को कई जगह वोट डालने का अवसर मिला।

मतदाता सूचियों में लगभग 40,000 वोटरों के पते या तो पूरी तरह फर्जी थे, या ‘0’ और ‘#’ जैसे चिह्नों में लिखे गए थे। जब पते ही मौजूद नहीं हैं, तो साफ है कि ये नाम अवैध वोटिंग के लिए जोड़े गए थे। यही नहीं, एक ही पते पर दर्ज असंभव संख्या में मतदाताओं के मामले मिले, कहीं 80 लोग एक छोटे से मकान में पंजीकृत थे, तो कहीं 68 लोग एक शराबघर ‘153 बियर क्लब’ में मतदाता के रूप में दर्ज थे। चुनावी प्रक्रिया के साथ इतना बड़ा मजाक चुनाव आयोग की भूमिका पर गंभीर प्रश्नचिह्न लगाता है।

फर्जी वोटिंग को आसान बनाने के लिए मतदाता सूचियों में हजारों फोटो इतने छोटे या धुंधले रखे गए थे कि पहचानना असंभव था। जब बूथ पर पहचान सत्यापित ही नहीं हो सकती, तो कोई भी इन नामों से वोट डाल सकता है। सबसे खतरनाक खुलासा फॉर्म-6 के दुरुपयोग का सामने आया, जो नए और पहली बार वोट डालने वाले मतदाताओं के लिए बनाया गया था। महादेवपुरा में इसका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल फर्जी पंजीकरण और डबल वोटिंग के लिए किया गया। इसमें एक चौंकाने वाला उदाहरण है शकुन रानी, एक 70 वर्षीय महिला का नाम केवल दो महीने के अंतराल में दो बार पंजीकृत किया गया। दोनों बार फोटो और नाम में मामूली बदलाव किया गया और दोनों बार उन्होंने वोट भी डाले। यही वह कारण है कि चुनाव आयोग ने सीसीटीवी फुटेज नष्ट कर दिया, ताकि इन घटनाओं के दृश्य प्रमाण कभी सामने न आ सकें।

यह केवल महादेवपुरा की कहानी नहीं है। राहुल गांधी ने उदाहरण के साथ चेताया कि कैसे कुछ हजार वोट पूरे चुनावी परिणाम को बदल सकते हैं। हरियाणा का उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया कि कैसे हरियाणा में कांग्रेस बस आठ सीटों से हारी और इन आठों सीटों पर भी कुल वोट अंतर मात्र 22,779 वोटों का था, जबकि कुल मतदाता संख्या दो करोड़ थी। इसी तरह, 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने 25 सीटें 33,000 से कम वोटों के अंतर से जीती। यानी सत्ता में बने रहने के लिए सिर्फ 25 सीटें ‘चुरानी’ थीं, और यही कारण है कि चुनाव आयोग डिजिटल मतदाता सूचियां देने से बच रहा है। यह बात जगजाहिर है कि अगर सिर्फ ये 25 सीटें भाजपा हार जाती, तो इस बार उसकी सरकार बनना तो दूर, सपना देखना भी मुमकिन नहीं था।

इन सभी तथ्यों के बावजूद भाजपा व चुनाव आयोग, दोनों ही चुप हैं। राहुल गांधी ने स्पष्ट कहा है, सुबूत पेश करने के बाद अब जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है कि वह सच्चाई सामने लाए, न कि उनकी, जिन्होंने न केवल ठोस आंकड़े दिए, बल्कि सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं द्वारा चुनाव आयोग की वेबसाइट से इसकी पुष्टि भी करवाई। कांग्रेस की मांग साफ है कि मशीन-रीडेबल मतदाता सूचियां और सभी पोलिंग स्टेशनों के सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक किए जाएं। यह लोकतंत्र में पारदर्शिता की न्यूनतम शर्त है, जिसे चुनाव आयोग तोड़ रहा है।

यह घोटाला केवल वोटों का नहीं, बल्कि लोकतंत्र के भरोसे का है। जब जनता को यह भरोसा ही न रहे कि उसका डाला गया वोट सही तरीके से गिना जाएगा, तब पूरी चुनावी प्रक्रिया बेमानी हो जाती है। राहुल गांधी का यह खुलासा भारतीय राजनीति में एक तूफान बनकर आया है। तूफान की फितरत ही होती है कि वह यथास्थिति को बदल देता है। मौजूदा सरकार यदि यह सोचती है कि वह सांविधानिक संस्थाओं पर कब्जा करके और चुनावी प्रक्रिया में हेर-फेर करके लोकतंत्र को हमेशा के लिए कमजोर कर देगी, तो उसे इस देश और कांग्रेस का इतिहास पढ़ना चाहिए। मनगढ़ंत मनोहर कहानियों से अंध भक्तों को बहलाना एक बात है, पर असल इतिहास से सही सबक लेना और उसके आधार पर शासन करना अलग। भारतीय लोकतंत्र की नींव में यह लड़ाई एक चुनाव की नहीं, बल्कि जनता के मत के मूल्य व संविधान की आत्मा की रक्षा की है।