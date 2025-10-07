गाजा में कैसे होगा अमन का आगाज

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की गाजा शांति योजना कूटनीतिक प्रयास से बढ़कर अब एक ऊंचे दांव वाली नाजुक हकीकत में तब्दील हो गई है। बीते 3 अक्तूबर को हमास द्वारा सभी इजरायली बंधकों को रिहा करने और गाजा के शासन से अलग रहने…

औसाफ सईद,पूर्व राजनयिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की गाजा शांति योजना कूटनीतिक प्रयास से बढ़कर अब एक ऊंचे दांव वाली नाजुक हकीकत में तब्दील हो गई है। बीते 3 अक्तूबर को हमास द्वारा सभी इजरायली बंधकों को रिहा करने और गाजा के शासन से अलग रहने के सशर्त स्वीकार के बाद ट्रंप ने इजरायल को तत्काल बमबारी रोकने का आदेश दिया था। हालांकि, इसके बाद भी बमबारी हुई और इसमें दर्जनों लोग हताहत भी हुए। मगर आधिकारिक तौर पर पिछले दो साल से चल रहा युद्ध निर्णायक वार्ता के दौर में प्रवेश कर गया है। 7 अक्तूबर, 2023 को हमास ने इजरायल पर हमला किया था। इसकी दूसरी बरसी पर सभी की निगाहें मिस्र के शर्म अल-शेख पर टिकी हैं, जहां परदे के पीछे यह वार्ता चल रही है। इस वार्ता में अमेरिकी प्रतिनिधि के तौर पर ट्रंप ने अपने दामाद जेरेड कुशनर और दूत स्टीव विटकॉफ को भेज रखा है। इजरायल की ओर से रॉन डर्मर और हमास की ओर से खलील अल-हय्या के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल भी शामिल हैं।

राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा ‘तेजी से आगे बढ़ने’ के लिए प्रेरित किए जाने के बावजूद अभी चर्चा प्रारंभिक चरण में ही है। इस बातचीत में बंधकों व कैदियों की अदला-बदली की रूपरेखा तय करने, दुश्मनी समाप्त करने और सुरक्षा गारंटी की व्यवस्था जैसे अहम मुद्दों पर बातचीत हो रही है। हालांकि, अब तक बंधकों या कैदियों की अदला-बदली पर कोई समझौता नहीं हुआ है। जहां तक प्रशासन के हस्तांतरण की बात है, तो ट्रंप की अध्यक्षता वाले ‘शांति बोर्ड’ की देखरेख में इसके लिए एक समिति गठित होनी है। इसके तहत एक 20-सूत्रीय योजना बनाकर ढांचा तैयार किया जाएगा, जो सुरक्षा, शासन और पुनर्गठन के तीन स्तंभों पर आधारित होगा। यह अस्थायी व्यवस्था फलस्तीनी प्राधिकरण (पीए) के सत्ता संभालने तक कायम रहेगी। इस पर अभी हमास की स्वीकृति नहीं मिली है, क्योंकि वह गाजा क्षेत्र से इजरायल की पूर्ण वापसी और निरस्त्रीकरण की शर्तों पर अंतरराष्ट्रीय गारंटी की मांग कर रहा है। खबरों के अनुसार, इस मुद्दे पर हमास के राजनीतिक और सैन्य महकमों के बीच मतभेद उभर आने के संकेत मिल रहे हैं। इन मुद्दों को सुलझाने के लिए मिस्र फलस्तीनी गुटों का व्यापक सम्मेलन कराने वाला है।

उधर, हमास की प्रतिक्रिया पर ट्रंप के सकारात्मक रुख ने इजरायली खेमे में विवाद खड़ा कर दिया है। उसके वरिष्ठ अधिकारी हमास की सशर्त स्वीकृति को ‘वास्तव में अस्वीकार’ मान रहे हैं। फिर भी, ट्रंप के इस आशावादी दावे ने कि हमास ‘स्थायी शांति के लिए तैयार है’ प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को चौंका दिया और इजरायल ने अधिक कठोर मुद्रा अपना ली है। नेतन्याहू ने चेतावनी दी है कि हमास को शस्त्रहीन करके ही रहेंगे, चाहे उंगली टेढी ही क्यों न करनी पड़े। उन्होंने यह भी दावा किया कि इजरायली सेना गाजा पर नियंत्रण रखेगी। उन्होंने अलग फलस्तीन देश के वजूद को भी सिरे से नकार दिया। जाहिर है, इन सबसे इस योजना पर ग्रहण लगता नजर आ रहा है। ऐसा लगता है कि सत्तारूढ़ गठबंधन के अपने अति-दक्षिणपंथी सहयोगियों को खुश करने के लिए नेतन्याहू इस तरह के बयान दे रहे हैं। उधर, तेल अवीव में हजारों प्रदर्शनकारी युद्ध-विराम की मांग कर रहे हैं और इस अवसर को ‘अभी नहीं तो कभी नहीं’ बता रहे हैं।

बहरहाल, अगर शर्म अल-शेख वार्ता सफल होती है, तो यह सशर्त समझौता अल्पकालिक लाभ देने वाला साबित हो सकता है। दुश्मनी खत्म होने से विनाशकारी नुकसान झेल रही आबादी को तत्काल राहत मिलेगी, जबकि बंधकों और कैदियों की वापसी से त्रासद मुद्दों का समाधान होगा। राफा क्रॉसिंग को फिर से खोले जाने से बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण के लिए गाजा में बड़े पैमाने पर सहायता आ सकेगी। अमेरिका के नेतृत्व वाला आईएसएफ आंतरिक सुरक्षा प्रदान करने, विसैन्यीकरण में सहायता करने और स्थानीय व क्षेत्रीय अधिकारियों के साथ समन्वय बैठाने के लिए तैयार है। इस्लामी देशों ने ट्रंप के दृष्टिकोण का स्वागत करते हुए संयुक्त बयान जारी किया, लेकिन आईएसएफ के सैन्यीकरण में साझीदार बनने से उन्होंने परहेज ही बरता है।

ट्रंप की गाजा शांति योजना का वास्तविक महत्व इसके दीर्घकालिक भू-राजनीतिक नतीजों में निहित है। यह अब्राहम समझौते का रणनीतिक विस्तार है, जिसे फलस्तीनी संघर्ष को सुलझाने और इजरायल व खाड़ी के देशों के बीच पूर्ण क्षेत्रीय गठबंधन की मुख्य बाधा को दूर करने के लिए डिजाइन किया गया है। यदि यह सफल रहा, तो यह इजरायल और सऊदी अरब के बीच संबंध सामान्य बनाने का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। यदि विफल हुआ, तो यही माना जाएगा कि क्षेत्र में फलस्तीनी अधिकारों को कुचलकर ही स्थिति सामान्य हो सकेगी।

फलस्तीनियों के लिए ‘राज्य के दर्जे का मार्ग’ एक संप्रभु देश की ओर ले जाने वाली संभावना नहीं है। यह वादा फलस्तीन प्राधिकरण सुधारों पर निर्भर है और इसके लागू होने की कोई समय-सीमा नहीं है। इसलिए आलोचक इसे एक अनिश्चितकालीन स्थगन ही मानते हैं। इसके अलावा, इजरायल की गाजा से वापसी का वादा भी बहुत साफ नहीं है। सबसे संभावित परिणाम जो दिखता है, वह लंबा संक्रमणकालीन चरण है, जिसमें गाजा का प्रशासन एक अंतरराष्ट्रीय निकाय के पास रहेगा।

इस प्रकार ट्रंप की गाजा शांति योजना जोखिम भरे दांव में बदल गई है। शर्म अल-शेख वार्ता एक परीक्षा है। यह इस मसले को या तो एक व्यावहारिक युद्ध-विराम की ओर ले जाएगी या अपने विरोधाभासों के कारण ध्वस्त हो जाएगी। देखा जाए, तो इस मामले में स्थायी सफलता हमास की सियासी महत्वाकांक्षाओं और इजरायल के पूर्ण सुरक्षा नियंत्रण पर जोर वाले गहरे वैचारिक विभाजन के बीच पुल बनने पर निर्भर करती है। योजना की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि क्या इसके रचयिता इन असंगत मांगों को पूरा कर सकेंगे?

भारत के लिए यह योजना रणनीतिक दुविधा वाली है। इसकी सफलता त्रासद घटनाओं को कम करेगी और ‘भारत, मध्य-पूर्व व यूरोप’ के बीच के आर्थिक गलियारे को सक्रिय करने लायक वातावरण तैयार करेगी। मगर ईरान पर ट्रंप की अधिकतम दबाव की नीति मध्य एशिया के इस वैकल्पिक प्रवेश द्वार में भारत के निवेश को खतरे में डालती है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि ट्रंप ने चाबहार बंदरगाह के लिए प्रतिबंधों से छूट को हाल ही में रद्द कर दिया है।