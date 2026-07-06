विजय सरकार से डरीं द्रविड़ पार्टियां

अभिनेता से नेता बने सी जोसेफ विजय ने जबर्दस्त जीत हासिल करते हुए 10 मई को तमिलनाडु की कमान संभाली और फिर एक के बाद दूसरेे ऐसेे फैसले किए हैं, जिनसे विपक्षी पार्टियों में बेचैनी बढ़ने लगी है। 200 यूनिट मुफ्त बिजली, मंदिरों…

एस श्रीनिवासन,वरिष्ठ पत्रकार अभिनेता से नेता बने सी जोसेफ विजय ने जबर्दस्त जीत हासिल करते हुए 10 मई को तमिलनाडु की कमान संभाली और फिर एक के बाद दूसरेे ऐसेे फैसले किए हैं, जिनसे विपक्षी पार्टियों में बेचैनी बढ़ने लगी है। 200 यूनिट मुफ्त बिजली, मंदिरों-शिक्षण संस्थानों के 500 मीटर के दायरे में आने वाली शराब की तमाम दुकानों पर रोक, सरकारी ठेकेदारी में खुली बोली की नीति अपनाने और महिला सुरक्षा दस्तों के गठन जैसे निर्णय इनमें शामिल हैं। व्याकुल विपक्ष अभी से नए चुनाव की बातें करने लगा है। हालांकि, विजय के सामने विपक्ष से भी बड़ा खतरा राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर बनते दिख रहे हैं।

विजय ने अपने कार्यकाल की शुरुआत बड़े शालीन तरीके से की। उन्होंने लगभग सभी विरोधी नेताओं से मुलाकात की, सिवाय दो लोगों के। वह अब तक अन्नाद्रमुक प्रमुख ए पलानीसामी से नहीं मिले हैं और दूसरा, केंद्रीय गृह मंत्री से मिलने का समय नहीं ले पाए। तमिलनाडु की राजनीति के लिए वह दुर्लभ क्षण था, जब वह अपने प्रतिद्वंद्वी एम के स्टालिन के घर उनसे मिलने पहुंचे थे। उदयनिधि ने गले लगाकर उनका स्वागत किया था। हालांकि, यह सौहार्द ज्यादा समय तक नहीं टिक सका। दोनों पूर्व अभिनेताओं (विजय और उदयनिधि) के बीच विधानसभा में टकराव हुआ और स्टालिन ने, जिन्होंने नई सरकार को छह महीने का वक्त देने का वायदा किया था, अपना इरादा बदलते हुए कार्यकर्ताओं को तैयार रहने को कहा, क्योंकि उनके मुताबिक, ‘यह सरकार तीन महीने में गिर जाएगी’।

बहरहाल, ऊपरी तौर पर जो कुछ दिख रहा हो, मगर सच यही है कि दोनों बड़ी द्रविड़ पार्टियां (द्रमुक और अन्नाद्रमुक) एक नए राजनेता से मिली चौंकाने वाली हार को अब तक पचा नहीं पाई हैं। एक समय तो इन दोनों ने अपनी पुरानी दुश्मनी भुलाकर दलित नेता थोल थिरुमावलवन के नेतृत्व में सरकार बनाने पर मंथन शुरू कर दिया था। उनकी यह कोशिश नाकाम रही, क्योंकि कांग्रेस ने तत्परता दिखाते हुए विजय का समर्थन कर दिया, जिसके कारण लेफ्ट, वीसीके और आईयूएमएल को भी नई सरकार के साथ आना पड़ा। विधानसभा में ई पालनीसामी को और बड़ा झटका तब लगा, जब उनकी पार्टी में ही दो फाड़ हो गए। नतीजतन, विजय आसानी से बहुमत के आंकड़े को पार कर गए।

विजय के ‘फ्लोर मैनेजमेंट’ ने दोनों द्रविड़ पार्टियों को हैरान कर दिया। भारतीय जनता पार्टी भी चुप ही रही। अन्नाद्रमुक का कुनबा बिखरता दिखा, क्योंकि उसके वरिष्ठ नेता विजय की ओर जाने लगे। भाजपा को भी झटका लगा है, क्योंकि उसके सबसे युवा नेता के अन्नामलाई ने खुद की पार्टी बनाने का एलान कर दिया।

शुरुआत में द्रमुक के नेतृत्व वाले विपक्ष ने टीवीके पर ‘हॉर्स ट्रेडिंग’ (विधायकों की खरीद-फरोख्त) का आरोप लगाया। द्रमुक के संगठन सचिव आर एस भारती ने दावा किया कि विधायकों को नगद राशि का लालच दिया जा रहा है, ताकि मुख्यमंत्री को मजबूत किया जा सके। हालांकि, जवाब में टीवीके ने द्रमुक पर विजय सरकार के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया। टीवीके विधायक एन इलायाराजा की शिकायत के आधार पर चेन्नई पुलिस ने तीन लोगों को गिरफ्तार भी किया, जिन पर आरोप था कि उन्होंने विधायकों को 35 करोड़ रुपये की पेशकश की थी, ताकि वे स्पीकर के खिलाफ लाए जाने वाले विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव के समय सदन से अनुपस्थित रहें।

इन गिरफ्तारियों से तमिलनाडु में हड़कंप मच गया, क्योंकि एफआईआर में पूर्व मंत्री सेंथिल बालाजी के भाई अशोक कुमार का नाम भी शामिल है। दरअसल, पिछले साल करूर में विजय की जनसभा में भगदड़ मचने से 41 लोगों की मौत हो गई थी और कई लोग घायल हुए थे। दिल्ली में सीबीआई के सामने बयान देते हुए विजय व टीवीके के अन्य नेताओं ने इस हादसे के लिए सेंथिल बालाजी को जिम्मेदार ठहराया था। उनके मुताबिक, तत्कालीन मंत्री की ही यह ‘साजिश’ थी, जिसे ‘अशोक कुमार के गुर्गों’ ने अंजाम दिया था। द्रमुक इन आरोपों को नकारती रही है, पर अशोक कुमार की कथित संलिप्तता ने मामले को उलझा दिया है। द्रमुक का दावा है कि सेंथिल बालाजी को निशाना बनाकर विजय ‘बदले की राजनीति’ कर रहे हैं।

इस बीच, अन्नाद्रमुक के पूर्व मंत्री एक-एक करके पार्टी और विधानसभा से इस्तीफा दे रहे हैं। अब तक छह नेता टीवीके में शामिल हो चुके हैं। हालांकि, उप-चुनाव सात सीटों पर होंगे, क्योंकि विजय दो जगहों से विजयी हुए थे और बाद में तिरुचि सीट छोड़ने के कारण एक अन्य सीट खाली है। राजनीतिक जानकार अभी और इस्तीफों के कयास लगा रहे हैं।

234 सीटों वाली तमिलनाडु की विधानसभा में टीवीके के पास 107 सीटें थीं, लेकिन विजय द्वारा एक सीट छोड़ने के बाद अब पार्टी विधायकों की संख्या 106 है। कांग्रेस और चार अन्य पार्टियों द्वारा समर्थन किए जाने के कारण सरकार अविश्वास प्रस्ताव में बच गई। विजय सरकार का समर्थन करने वाले अन्नाद्रमुक के बागी नेताओं को पार्टी ने पदों से हटा दिया है, पर दिलचस्प बात है कि ई पलानीसामी ने दलबदल विरोधी कानून के तहत बागी विधायकों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। उन्होंने सिर्फ पार्टी व्हिप के उल्लंघन की शिकायत करते हुए विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा है, अदालत का रुख नहीं किया। कानूनी जानकारों का मानना है कि पार्टी और सदन से इस्तीफा देने के बावजूद विधायक दलबदल विरोधी कानून के तहत कार्रवाई से बच नहीं सकते।

द्रमुक, अन्नाद्रमुक व भाजपा, तीनों ने विधायकों की कथित खरीद-फरोख्त की शिकायत गवर्नर से की है। इस बीच, गृह मंत्री से मिलने दिल्ली गए राज्यपाल ने लौटने के बाद टीवीके सरकार पर दबाव बढ़ा दिया है। मदुरै में एक बैठक में उन्होंने वैगई नदी की खराब दशा के लिए सरकार की आलोचना की। चेन्नई में भी उन्होंने लोगों से अपनी समस्याओं के लिए उनसे ‘सीधे संपर्क’ करने को कहा। टीवीके इसे राज्यपाल द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर काम करना बता रही है।

राज्यपाल की इस अति-सक्रियता और विपक्ष के समन्वित हमलों से अटकलें तेज हो गई हैं कि टीवीके सरकार की मुश्किलें बढ़ेंगी। ऐसे में, सबकी निगाहें विजय पर टिकी हैं। क्या वह विधानसभा भंग कर नया जनादेश पाकर अपनी सरकार पर मंडराते खतरों को पहले ही खत्म कर देंगे? वह यह जानते हैं कि विपक्ष छह महीने के बाद विधानसभा में फिर से अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है। ऐसे में, उनके पास संभवत: यही छह महीना है, जिसमें वह विपक्ष से आगे निकलकर राज्य की राजनीति में बढ़त हासिल करना पसंद करेंगे।